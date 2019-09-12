Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-3 (полемика), - Б.Мусаев

00:47 15.09.2019 Бахадыр Ф. Мусаев . ПОСЛЕСЛОВИЕ (1)

К СЛОВУ О ГЕРОЯХ И /ИЛИ АНТИГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

"

Весело мы здесь живем. Не голословно мое утверждение. Свидетельствует за радостную, счастливую сегодняшнюю жизнь вот такой факт из повседневной текучки.

Припозднились мы (14.09 19) с моим псом с утренней прогулки. Подходим к нашей девятиэтажке, а тут у нашего подъезда толпятся детишки- малолетки. Идет мой "немец" -нюхач, носом в землю, не поднимая головы, "похрюкивает" . Одна девочка. бесстрашно кидается ему навстречу и норовит ухватить его за хвост, другой же мальчик наоборот, выпучив глаза от страха, с криком убегает прочь, третий... Все же пробиваемся вперед. Слышу краем уха, как сзади меня (вслед мне) молодая женщина говорит подруге

- нам трудно детей кормить.., . эти же заводят собак.

Мне, разумеется, до фени такого рода реплики, но думаю про себя: сколько уже успели нарожать, а впереди еще лет двадцать – тридцать фертильности., что будет с детьми, где станут жить (если сегодня нормой для пары молодых семей до 30-35 лет является 3-4 детей), о чем только они думают, смогут ли исполнить свой родительский (человеческий ) долг, поднять своих... , дать образование, помочь в освоении профессии, ...найдется ли им работа, ...

Чадолюбие, конечно, не порок... Впрочем, отбрасываю свои невольно- мимолетные размышлизмы и ... смеюсь, вспомнив афоризм Даниила Хармса:

"Травить детей – это жестоко. Но ведь что-нибудь надо же с ними делать !"

Но вернемся к нашим взрослым баранам, живущим натурально, как множество соотечественников, по бараньему уставу, особенно к тем из них, которых отличает однозначно смелая, решительная критика на уровне элементарного хамства, притом хамства добротно скрепленного невежеством и глупостью

Должен разочаровать хамов, что их потуги лично мне дают дополнительный заряд бодрости. Ну, как еще иначе воспринимать, к примеру, следующие перлы

09:38 13.09.2019 всем | 81.95.233.66

ну уж мусаев таки наш светоч ? не смешите ! то что он пишут часто уже устаревает по свежести ! и без него многое узнаем в кун уз и других сайтах ! критиковать это не сложно, тем более что мы и сами все видим , просто у мусаева какой то вход имеется в этот сайт , тоже видимо крот чей то ! но не важно ! просто реально его критика приняла формы дебелизма , его ироничное и типа иносказательные намеки смешны ! время изменилось, мусаев нет ! та же форма подачи материала, которая не вызывает ничего кроме пустоты ! покажите мне остроту его действий ! ну ! кто ?

16:06 12.09.2019 | 192.241.136.183 [x]

Типичная старческая утрата автором способности выражаться кратко и ясно. В результате в попытках оправдать свое словоблудие он выдает еще бОльшее словоблудие.

И еще

Среди подобных Знатоков (анонимов) имеется самый большой, назовем его . Умка, который не считая нужным, хотя бы прочитать до конца и внимательно в мой текст, огульно критикует меня. "Креативность" его замечания сводится лишь к тому, что он знает о существовании романа Чернышевского "Что делать?" и он дает мудрый совет: : не нужно де писать витиевато по восточному, не ходить вокруг да около, а сказать прямо, ЧТО ДЕЛАТЬ для исправления положения в Узбекистане.

Во как!

Между тем, начиная с заметки "Ислам Каримов круто попал в историю", написанной в мае 2005 г,через несколько дней после Андижанских событий, которую я закончил крылатой фразой Катона "Карфаген должен быть разрушен!" и во всех последующих (2005-2019 гг.), там, где касался политической проблематики, подчеркивал необходимость начать реформы политические. При этом всегда, как человек, получивший фундаментальное философское и социологическое образование, понимал и объяснял, почему

этого решительно не хотят и по сей день носители власти в условиях настоящего политического режима в Узбекистане , сформировавшегося в годы правления известной персоны (1989-2016)



Итак. Предыдущая часть нашего разговора, на предмет озаглавленного заканчивалась для читающих мою заметку, предложением пораскинуть мозгам, подумать над тем ....

Разумеется, сам я, имея естественную и профессиональную привычку думать, не переставал размышлять о том, почему объявляются и почитаются посмертно Героями люди, нередко из числа таких, которые при жизни не то чтобы они не делали и не сделали то, что можно и должно было им (с)делать, а творили гнусные вещи . Между тем, их именами называются улицы, станции метро, им ставят памятники, открывают музеи и фонды (см об этом подробнее www.centrasia.ru 29 04 2018 Б. Мусаев Судьба узбекского поэта и драматурга Усмана Насыра. Восстановление Правды Истории Как Повестка Дня На Сегодня и Завтра)

Информация к сведению (1).

Интересующиеся таковыми Героями и/или Антигероями могут почерпнуть

интересный материал из рукописи книги Б Мусаева "Фитрат – Наше Национальное Духовное Богатство", написанной в 2017 г..и воспроизведенной полностью на страницах сайтов .uzxalqharakati.com и centrasia.ru в течении второй половины 2017 Конкретно данный вопрос рассмотрен в третьем параграфе второй главы названной книги "Мировоззрение Фитрата, Идеологи(я ) Большевизма и Современность"

О каких Героях и/или АнтиГероях нашего времени, представленных ныне у нас можно и должно вести речь!?

О каких Героях и /или АнтиГероях можно и должно вести речь, если смотреть на Дела и Творения конкретных лиц (разумеется, включая сюда . реальные поступки при жизни) через призму их преданности тем вещам, которые именуются джадидской. Это Родина и Нация, Национальное Самосознание, Независимость и Свобода, Права Человека, обусловленные уважением к Человеку, Вера и Традиция, Просвещение и Свобода Слова . Непримиримость к Критике, точнее, принципиальная и последовательная борьба против всяческих форм деспотии, освобождение от догматизма и предрассудков, Нравственный потенциал мировой религии Ислам



Если говорить о Героях и /или АнтиГероях настоящего (нашего) времени, разумея, конечно, и весь период новейшей политической истории, то, на мой взгляд, правомерно говорить и о том, что здесь и сейчас (1989-2016) по нынешний день на подмостки сцены поднялись и поднимаются отнюдь не Герои, скорее Клоуны. Несомненно, не разглядеть сразу "низам", с позиций, так сказать, совково- сырковой массы , кто там "наверху", кто есть клоун со своей маской , значит имеет и свое лицо, или клоун без маски и нет у него своего лица....

Так ли это на самом деле или моя точка зрения, по меньшей мере, есть нелепица?

Без сомнения, речь идет не о всамделишных клоунах. Здесь должно иметь в виду тот случай, когда употребляют выражение "Рядиться в чужие перья", читай, где Стараются быть не тем, кем человек является на самом деле (см. первоисточник образа – басня Эзопа "Сова и Галка", по мотивам которой баснописец И. А. Крылов написал свою басню "Ворона", т.е. о той героине, вставившей в свой хвост павлиньи перья, чтобы удивить всех. Не так ли обстоит и у нас на протяжении минувших 28 лет, если резать напрямую правду матку о наших известных персонах власти (бывших и нынешних)

Так ли на самом деле?

На мой взгляд, да, есть резон утверждать, что так было и . Лиха беда начало.. Оглянитесь кругом, ведь клоунада в виде фарса, фарса, который имел место с самого начала и..., которое, как погляжу, нашло продолжение

К чему клоню и о чем я?

Помнится, 15 лет назад , а именно 12 октября 2004 г, я начал писать серию заметок, объединив под одним заглавием "Каримовский фарс- убийца государственности и политического режима"" (их было более полтора десятка например, 15 часть воспроизведена на сайте centrasia.ru 22.03 2005)

Вот, в частности, 1-я часть "Фарса – убийцы..." акцентирует внимание на следующем

"....все, что делает президент И. Каримов в плане осуществления реформ, выглядит как действо далекое от реальности. ...

В самом деле, почему вместо реформ, наблюдается лишь их имитация? Зачем надо было громогласно и радикально заявлять установки на неуклонное и последовательное осуществление реформ либерального толка (и к тому же амбициозные по своим целям), которые де могут послужить образцом для многих стран мира? И наконец, вправе озадачиться: какова социально-философская сущность политического режима?; не здесь ли содержится ключ к нахождению ответа на принципиальный вопрос: кто и почему не хочет реформ?; востребована ли эта власть, несмотря на свою обнажившуюся нелигитимность?; если "да" (востребована власть), то в каких глубинных составляющих менталитета общества следует искать тому объяснения?



Вопросы как видно не риторические. На некоторые из них попытаюсь ответить или обозначу подходы.



1. Фарс с легкой руки и воли главы государства стал политическим стилем работы всего руководства Узбекистана.



Итог такой политики и решений - повседневная жизнь узбекистанцев (с точки зрения их материального благополучия), состояние экономики, направленность политических процессов, напоминающие клоунаду, в которую их втянули власть имущие. Правда, в отличие от названного жанра в литературе и искусстве, со свойственным ему игривостью и водевильностью содержания, фарс в политике обернулся для народа и страны определенно негативными последствиями, значительно превосходящими по масштабу результаты материального и духовного опустошения грабежей Шейбани и ему подобных ханов. Поэтому, к глубокому сожалению, есть веские основания говорить о трагическом настоящем народа Узбекистана".



Спустя 5 месяцев, 22 марта 2005 в 15 части "Фарса – убийцы..." автор (Б.М.) высказывает следующие суждения обобщающего характера

Не драматизируя ситуацию в Узбекистане, следует констатировать: общество

наше нездорово. Оно системно поражено болезнями. К сожалению, насилие и ложь, являющиеся основными составляющими (императивами) политики власти не оставляют надежд, что разрушительные процессы будут блокированы, преодолены и страна пойдет по пути демократии и социального прогресса. Если более конкретно, то скажу, что, на мой взгляд, возможный сценарий развития социально-политической ситуации в Узбекистане имеет направленность движения к коллапсу.



Памятуя, что слово "коллапс" в буквальном смысле означает "ослабевший",

"упавший", рискну предположить: Узбекистан ждет угроза погибнуть, не успев

сложиться как целостной государственности. Наличие данной угрозы,

представляется, связано главным образом с суммарным накоплением результатов разрушительной деятельности носителей власти, этих "голых королей", симулирующих проведение реформ, но в действительности, создающих эрзац-рынок и псевдоподобие демократии, имитирующих развитие экономики и подъем благосостояния народа и многое другое, напоминающее по форме фарс.



Быть может, вышеприведенные мои суждения слишком резки и пессимистичны, но кто живет в Узбекистане, я убежден, воспринимает их не как легковесные мимолетности импрессии.



Однако, вернемся к предмету разговора. В сегодняшних днях, как было и

ранее, много бесприютности и жестокости. Достаточно сделать попытку

спокойно осмыслить то, что мы (отражая мир) ощущаем в себе и видим, слышим кругом. И перед нами предстанет антигуманный режим власти и его

преступления против человечности.



Полагаю, что именно это обстоятельство объясняет происхождение различных видов страха людей, сопряженных, прежде всего, с проблемой личной безопасности и нарушениями их прав. В настоящем они боятся: потерять работу или не найти ее; остаться без средств существования и не накормить (обуть, одеть) детей; заболеть и не иметь возможности лечиться или заплатить за операцию; быть потенциальной и реальной жертвой произвола властей:"



Итак, это были времена, когда президент И. Каримов, творец печально известной узбекской модели экономического развития, выдвинул крутой лозунг, а именно, провозгласил, что Двадцать первый век –Век Узбекистана!

И решил ускорить движение по этому пути, начав с Андижана

До известных событий 13 мая оставалось чуть менее 2 –х месяцев.

Это, кстати, логично вписывалось в его практичную теорию "вправить мозги"

О том, какова была технология претворения в жизнь таковой теории, как она проявилась на самом пике , показал именно Андижан-2005 С моей точки зрения день 13 мая продемонстрировал, что известная персона власти, как главный с(т)имулятор т.н. демократических реформ, по сути, создал преступную государственность, которая фигурально и натурально выступает по жизни как машина для убийства, о чем на случай проявления любознательности, рекомендую читателю книгу покорного вашего слуги "АНДИЖАНСКИЙ ВЕЕР- МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВА" ( была воспроизведена в формате pdf на страницах общероссийского сайта -журнала Оазис" летом 2007 и "провисела" там несколько лет вплоть до его закрытия)

Однако сделаем теперь паузу. Прервем ее и продолжим далее настоящее послесловие после того, как, надеюсь, читатели получат позитивный импульс и соответствующую направленность в своих размышлениях, исходя из предлагаемых мной нижеследующих цитат – крылатых выражений (афоризмов)

Герой делает то, что можно сделать. Другие этого не делают"

Ромен Роллан.

"Лакейская – это питомник для будущих вельмож".

Шарль Монтескье

.

"Когда уходят герои, на сцену выходят клоуны" .

Генрих Гейне.

"Времена редко бывают хуже, чем люди"

Норман Мейлер

"У кого Аллах отнимает должность, тому он возвращает разум"

Пшекруй

"Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов".

Вольтер.

"Ты называешь себя свободным. Свободным от чего, или свободным для чего?"

Фридрих Ницше

"За закон народ должен биться , как за городскую стену".

Гераклит.

"Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи"

Лао-цзы

"Собственность – вот дух законов".

Симон Никола Ленге.

"На сто умеющих читать приходится едва ли один умеющий думать"

Джон Рескин.

"Вверх лезут в той же позе, что и ползают"

Джонатан Свифт

"Пусть лучше будут спрашивать, почему мне не поставили памятник, чем наоборот"

Катон Старший

"Не неравенство тягостно, а зависимость"

Вольтер

"Реформы находятся на таком этапе, на котором они не видны"

Виктор Черномырдин.

"Только наивный реформатор и хитроумный консерватор воображают, что государственный аппарат может быть использован как орудие осуществления перемен независимо от интереса и стремлений, из которых он состоит".

Дж. Гэлбрейт.

" В условиях тирании гораздо легче действовать, чем думать"

Ханна Арендт

"Тоталитаризм стремится не к деспотическому господству над людьми, а к установлению такой системы, в которой люди совершенно не нужны"

Ханна Арендт

"Определение деспотизма: такой порядок вещей, при котором высший низок, а низший унижен"

Николо Шамфор

"Принцип тоталитаризма: "Один за всех, все – за ...."

Михаил Генин.



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев 14 09 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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