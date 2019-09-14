 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-4 (полемика), - Б.МусаевУзбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-4 (полемика), - Б.Мусаев
13:53 16.09.2019

Бахадыр Ф. Мусаев ПОСЛЕСЛОВИЕ(2)
К СЛОВУ О ГЕРОЯХ И/ИЛИ АНТИГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (Ч.4)

И то, правда, что весело мы здесь живем.
Свидетельствую и сегодня, что весело в Узбекистане и радостно жить, как и вчера.
Свидетельствую ... даже я, живущий , как в бочке Диогена, простодушный узбекистанец, ведущий скромный образ жизни. Ну, разве что иногда с головой меня накрывает зуд писарчука..., когда глаза и уши, видят, слышат ....и достает "общественное неустройство", где не на сцене, а по жизни изо дня в день на протяжении многих лет разыгрывается Человеческая Комедия узбекского образца, показывающего, между прочим, то, что наши АнтиГерои и/или Клоуны не ведают, что творят.

Сообщаю Я действительно тот, которого зуд писарчука. К сведению знатокам – добрым людям, в смысле моим доброжелателям.
Эта болезнь (зуд...) . началась у меня развиваться чуть ли не сызмальства (с детства) Далее, после окончания учебы на философском факультете МГУ (1968), продолженной стажировкой в Институте конкретно-социологических исследований (ИСИ АН СССР. 1969, 1971) и очной аспирантурой Института философии АН СССР (1974 -1977), где и защитил диссертацию на соискание .., названная болезнь из – года в год обострялась, особенно, когда работал в различного рода учебных, научно – академических институтах страны, включая самый – самый такой головной, как Стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (1993-1999). Интересно, что и там я, будучи в штате штатных мудрецов аппарата на должности, ведущего сотрудника- главного специалиста, не переставал быть,, по сути, простодушным, ибо нес прекрасную чушь ("понос") в своих аналитических записках,, направляя их, в т.ч. на имя известной персоны власти. Меня поправляли, бывало, вызывали в Совет безопасности при президенте, вели профилактические беседы на предмет того (типа): "как вам не стыдно, как вам не стыдно...", журили, предупреждали: "ваше счастье, что живете в лучших времена, нежели, когда с вас спросили бы ..", "у вас есть прекрасные мысли, вот только должно их , Бахадыр –ака, причесывать в обратную сторону..", "зачем пишете о каких - то угрозах, говорите, что мол, если таким образом будем проводить т.н. реформы, то не исключены социальные катаклизмы . .. Вы ведь не глупый человек, какие такие катта (большие) клизмы. Если будете так продолжать и в таком духе размышлять и писать... Это не нужно президенту. Не таких записок ждет "Папа". Словом, возьмитесь за ум, а не то и нам попадет за ваши записки о грядущих катаклизмах и вам обязательно такую клизму вставят...мало не покажется.".
Но не вышел из меня аппаратчик, не дорос я до уровня позорно благоразумного человека, до сей поры не перестаю "строчить про Узбекистан ..." и ни слова неправды я не пишу, а воспринимают это многие, разделяя мнение официоза, что пишет Мусаев в угоду посторонним

К чему это я и почему говорю, несмотря на грозные окрики ряда экспертов –Знатоков Форума, смею так , я, "дряхлый старик ставить своего пса выше человеческого дитя...". В самом деле, зачем, например, не развиваю сюжет на тему о том, что дети - цветы жизни, что любовь к детям разрывает наши сердца. Вместо этого цитирую Д. Хармса и утверждаю , что весело мы здесь живем.
Впрочем, если, по мнению Знатоков, Б. Мусаев пишет витиевато и по восточному, то представляю очередные "перлы" творчества рационально - критических умов .людей, с присущей им зверской серьезностью высказывающих в мой адрес ....
Читал сегодня на Форуме сайта centrasia.ru это (см. нижеследующие высказывания экспертов – знатоков) и натурально ржал. Как тут не вспомнить один афоризм
"Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что".
Вот они, эти высказывания, к которым применимо слышанное мной от немцев распространенное у них выражение "зверски серьезный человек" относительно такого типа людей, лишенных даже чувства, что у них нет чувства юмора.

09:40 15.09.2019 неМОКШАНЕЦ | 2001:67c:2660:425:25::1a7 [x]

Ты спятил МУСАЕВ. Как ты такое смеешь говорить?
Твоя псина инкубатор для паразитов - поражающих органы головного
мозга. А родившиеся ребятишки выберутся из нищеты, чай пока что
можно ехать на ЗАРАБОТКИ в Рассыю...
Сам пожил, а теперь дай пожить другим. У тебя видимо ни жены
ни детей нету, и некто тебе в старости стакан воды не подаст
________________________________________
09:30 15.09.2019 ariec | 176.59.150.172 [x]

Мусаев ты твар и правакатыр. Патамушта узбекский ай пи адрес пишет
тут плохого про ЦАзиатов. скоро ваш еврейский узбекстан перестанет
сущиствовать

01:02 16.09.2019 333 | 31.40.25.24[x]
Вынуждены читать Мусаева,так как он строчит про Узбекистан. Надеешься что он в своем словесном поносе выскажет что то дельное и полезное. А этот дряхлый старик ставит своего вонючего пса выше человеческого дитя и это в стране,для которой дети- это святое и это только наши богатства,какими бы они не были. Действительно у этого старого бабая есть тот тип,который здесь печатает его понос. Баходир ока вы сами себе ищете врагов среди своих соседей с их малышами и поэтому то видимо вас не уважают,а за счет ваших гнусных речей против детишек страдает и ваша псина. Хотя собаку жалко,она то тут совсем не при чем. Если вас допустили здесь обитать и строчить пасквили,то пишите хотя бы свою правду,а то как третьеклассник списываете из книг цитаты,которые в вашей писанине идет как понос. Если вас допустили сюда,то хотя бы оправдывайте ихнее доверие к вам. А то мы будем считать вас маразматиком . вас может быть нужно показать психиатру?

Что сказать вам могу, господа хорошие, патриоты и негодяи- недоумки вместе с Умкой (он же Бабур), Кстати, согласен с последним в том, что
вроде нынешняя власть тоже чего то - реформирует и предыдущая и думаю последующая тоже будет этим заниматься.
,
Вот именно, что вроде и чего то, реформирует и нынешняя власть. Например, возьмем, масштабные стройки, будь то, связанное с возведением наземного метро протяженностью более 50 км, всем известные Сити в Ташкенте, эти сети Сити распространяются по всей стране , проектируемое расширение Ташкента с включением в его черту г. Чирчика ЭТО НУЖНО УЗБЕКИСТАНЦАМ! Спросить бы об этом людей, живущих, в частности, в сельской местности Узбекистана, во всей ее неприглядности, если иметь в виду уровень обеспеченности жителей водой, газом, электричеством, дорогами, словом, уровнем (не)развитости социальной инфраструктуры...А кто не знает, что не один и не два города в стране не обеспечены питьевой водой.. Но, благо, оказывается, не забыло правительство и привозят раз в неделю на машинах воду, которая, не бесплатная, ее покупают узбекистанцы.

О чем говорю? Куда клонит дедуля?. Догадались сами, что о деньгах. Ведь у нас, чтобы не делалось, о чем бы не прозглашалось, всегда речь идет о деньгах. Времена не меняются.
Классическая схема Власть- Деньги – Власть и ли наоборот Деньги- Власть – Деньги.
И руководители, политики наши дорогого стоят. Да, они и не были здесь сейчас (1989 -2016) по сей день дешевыми.
И еще. Прошу извинить меня, если кого из читателей обидел ненароком . Не все таковы ...о ком я ... Впрочем, не стоят в большинстве своем они того, чтобы напрягаться, говорить им нечто, чего они понять не могут . СКАЗАНО НЕ МЕЧИТЕ БИСЕРА ПЕРЕД СВИНЬЯМИ

Так что, какие такие реформы в Узбекистане, когда налицо, что перед нами очевидность неочевидного, где наперекор известной истине Великой Книги (см, Евангелие от Матфея) "Не вливают также вина молодого в мехи ветхие..", пытаются таки у нас влить... или делают вид.. Хотя, собственно, о каком вине молодом правомерно говорить. Да, есть ли оно? .ИДИТЕ И ГЛЯДИТЕ!
МИР НАШ ИЗМЕНИЛСЯ ?
Если, не верить своим глазам и ушам, то, конечно, изменился и в лучшую сторону. Но Жизнь такова(Се-ля-ви!), какова есть в реальности и по жизни
21:42 12.2019 инвалид | 31.40.25.24 [x]

Я больше соглашусь с автором, чем с экспертом. Мы треть века верили ИАК и ждали хорошей жизни. .Но и при ИАК мы как то выживали. А теперь нас пугают сносами, постоянно требуют властям платить по тем указам ,которые направлены только во благо толстозадых чиновников. Я инвалид еле ползая на протезах и костылях ,многодетная работала на Чорсу инд.пред-м. У всех нас предпринимателей А Арипов и его шеф отняли землю,места работы и вместо них поставили АКФА ларьки без условий и продали втридорога.Теперь они отбирают наши дома, участки и гонят в многоэтажные курятники. Народ не зря злится и недоволен. Я осталась без работы, у меня еще дети учатся и нужно платить контракт. А мои лекарства,протезы,лечения кто даст деньги ?.
Итого
Вот пока и весь мой сказ на сегодня и он складывается по классике, в т.ч. выраженной в крылатых фразах ( (афоризмах), читая которые, то смеешься, то плачешь и смеешься одновременно, потому как в них отражен мир нашего человека и его реальная жизнь. Лично я смеюсь и задумываюсь.
Сию минуту в голову пришла цитата:
"Если бы не жизнь, можно и не умирать"
Точно, один к одному сказано, будто про множество узбекистанцев.
Плакать или смеяться?.
Философ же сказал: Не плакать и не смеяться, а понимать надо.
Так что будем жить дальше, до самого конца.

Продолжение следует.
Бахадыр Ф. Мусаев 16. 09 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568631180
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