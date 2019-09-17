 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский дизайн в Узбекистане: бренд для хоккейной команды HumoРоссийский дизайн в Узбекистане: бренд для хоккейной команды Humo
18:27 18.09.2019

Агентство :OTVETDESIGN разработало бренд-платформу для главной хоккейной команды Узбекистана

Есть мнение, что Узбекистан и хоккей не имеют никаких точек соприкосновения. Так и было до 2017 года, когда президент этой среднеазиатской страны утвердил программу по развитию массового спорта, особый акцент в которой стоял на хоккее. А этим летом брендинговое агентство :OTVETDESIGN разработало платформу позиционирования и визуальную идентичность для новой хоккейной команды HUMO. Птица счастья Хумо, известная каждому жителю Узбекистана, поможет своим подопечным появиться в турнирных таблицах ВХЛ и КХЛ - и не только.

Humo стала первым профессиональным проектом, который соответствует высоким амбициям нового руководства страны. Перед агентством :OTVETDESIGN стояла серьезная задача - разработать бренд, который отражает возложенную на команду миссию. Дизайн-проектированию в агентстве всегда предшествует серьезная аналитическая и стратегическая части. Чтобы изучить уникальную идентичность, на которой основан образ команды, :OTVETDESIGN отправились в Узбекистан. В рамках исследовательской работы были проведены глубинные интервью с топ-менеджерами Федерации, с профессионалами спортивной отрасли, болельщиками и игроками. Паттерны поведения и инсайты помогли выявить единственно верную гипотезу позиционирования HUMO.

Стратегическая работа показала, что национальная идентичность жителей Узбекистана - открытость и дружелюбие, милитаристский настрой и очень высокий уровень патриотизма. Народ гордится своей страной и с большим вниманием относится к национальной культуре и традициям, элементы которых находят свое место в их повседневной жизни. Птица Хумо из старинных легенд и сказаний объединяет игроков команды вокруг победы, а жителей страны вокруг хоккея, собирая под своим крылом опытных тренеров, талантливых игроков, командный дух и смелые амбиции.

Логотип команды представляет собой изображение птицы, под крылом которой собраны графические элементы-"перья", помогающие ей двигаться вперед. Этот образ продиктовал появление дополнительных "крыльев" на рукавах спортивной формы игроков - фирменное оперение позволяет им быстрее двигаться к цели и подчеркивает общность интересов всей "стаи". Фирменный стиль в айдентике развивает эту идею - собираясь вместе, все элементы образуют систему паттернов, перекликающихся с национальными, но выглядящих более актуально.

Для полноценного внедрения бренда важно использовать максимальное количество точек касания. Интерьеры - закономерный шаг по комплексной реализации нового фирменного стиля. Помимо формы и сувенирной продукции команды, айдентика будет реализована в помещениях ледового дворца Humo Арена, который был открыт в 2019 году.

Куралесова Алена

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568820420
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