 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 18.09.2019
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11:06  Альянс Китая и России стал причиной сложных геополитических танцев.., - Дж.Дорси
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09:06  Путинские перелеты. Каста предателей: набор продолжается, - В.Шурыгин
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Вторник, 17.09.2019
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    Казахстан   | 
Закат рассвета. Казахский транзит уткнулся в... аптеку, - В.Хлюпин
23:04 18.09.2019

Блиц-интервью редактора сайт ЦентрАзия В.Н.Хлюпина

Виталий Николаевич, как вы прокомментируете последние весьма неожиданные кадровые подвижки в Казахстане. Казалось бы, в тонко отлаженном и хрупком
менханизме транзита только сложился некий консенсус. И тут вдруг, опять отставки ключевых фигур...

В.Х. - Да нет в Казахстане никакого транзита, а если что и есть, то название ему - деменция. Обыкновенная старческая сенильная... Елбасы обиженно надул губы и
смахнуд шахматные фигуры. Шахматы для него - уже слишком сложно, ему б в домино, в буру или козла... на худой конец - в поддавки. Он очень любит именно поддавки,
чтоб все по шерсти, лесть потоком, Великий, нет - Величайший... Недели не прошло как вернулся Токаев из совего первого серьезного визита в Китай, принимали -
на высшем уровне, визит прошел на ура, был прекрасно организован и продуман в плане пиара - акцентированная подача отказа от русской речи и т.п.
Но, как так, а я, а где... Патриарха забыли... Путин тут принимал, как сын отца, Байконурский старт переименовал, за ручку водил, а "аурусе" катал.
А он там с Си, а они его... Почто? Непорядок... И, вообще, слишком много потянули на себя... Я их из говна слепил, а они мне...

Т.П. Почему под раздачу попали именно Кушербаев и Атамкулов?

В.Х. - Потому что они в реале были самые грамотные и дееспособные в окружении Токаева. Пытались всерьез взять в руки рычаги власти, хоть как-то ограничить доступ
к гос-кормушкам "елбасоидов". Атамкулов как МИД прекрасно организовал китайский визит, Кушербаев стал технично "поджимать" кадры, попытался продвинуть идею Общественного диалога, подал, хоть и спорную, но очень нужную для идеологической самоидентификации новой власти - Джучидско-Золото-ордынскую идею. На святое замахнулся. Переосмыслил концептуальные историософские догмы елбасизма. Ну и завертелось. Вся семейная камарилья, приетая клиентелла, поддакивалы и подлизы, мобилизовались и сели на уши Величайшему... Дело техники. Он называл Вас желтым червяком...

Т.П. - Зависть?

В.Х. - Коктейль - зависть, страх, глупость... Концентрированный байбекизм.

Т.П. - Новый глава президентской администрации - экс-Карагандинский аким Ерлан Кошанов, кто это?

В.Х. - Среднежузовец, из самой что ни есть казаской "жопы мира" - Жезказгана. Исторически, в местные неугодья и полупустыни сильные племена
выбивали и сгоняли самые слабые роды. Неплохой дядька, уже в возрасте - ему 57, с хорошим еще советским образованием - Академией внешторга, инженер по цветмету с опытом работы на производстве,
поработал в комсомоле, в акиматах, в минтрансе. Но ключевое - экс-глава канцелярии премьера Масимова. Это все объясняет...
Именно позиция Масимова в последних событиях ключевая. Тихой уйгурской сапой, медленно, крайне осторожно, профессионально... Все взвесил, оценил расклады.
"Протык" Дариги в спикеры Сената показал и доказал слабость Ак-Орды-2, значит еще рано покидать корабль Ак-Орды-1... Уловив посыл и получив "заказ" - подергал нужные ниточки и
обеспечил требуемую ротацию. Ак-Орде-2 выбили зубы, оба клыка сразу, одним ударом... Кошанов - это не самостоятельная политическая фигура, это
хороший и правильный "прокладка", нужный исполнитель и проводник чужой воли. Улучшенная копия Сагинтаева... Как там говорила Манька Облигация о
воре Копченом - Копченый мокрушничать не станет, не то у него воспитание... Кошанов - это Костя Сапрыкин - "косылек, косылек, какой косылек?..."

Т.П. Единственного русского министра Скляра повысили в вице-премьеры...

В.Х, - Это новость ни о чем. Скляр - во-первых - хохол, во-вторых казах четвертого жуза, павлодарец, встроенный в систему болт, только окрасом головы отличающийся от
остальных. Таких "русских" там и до него было - Божко, Дьяченко, Терещенко, Саламатин, Павлов и т.д. и т.п. Погоду он не делает и музыку не заказывает.

Т.П. Ваш прогноз дальнейшего развития казахского транзита?

В.Х. Трайба-семейная логистика транзита уверенно ведет в тупик. Дряхлеющий патриарх все менее предсказуем, но всевластен. Не удивлюсь если к новому году Парламент единогласно проголосует за добровольную отставку Токаева по состоянию здоровья и на его место изберет какого-нибудь несгибаемо верного Байбека. Пока Папа еще в состоянии держать в руках телефон и ручку - никто его никуда не сдвинет. Ключевые факторы КазПолитии грядущих лет - фармакология и... уйгуроведение. Как-то слишком много торчит усов и чудеса творят волшебные пилюльки...

Татьяна Пиотровская

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568837040
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