Узбекистан. Герои и/или АнтиГерои нашего времени-5 (полемика), - Б.Мусаев

00:01 19.09.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. ГЕРОИ И /ИЛИ АНТИГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

(Часть 5 Окончание)



"Никогда милость Божiя не осънитъ той страны, въ которой такъ угнетаютъ рабов Божьих!!".

Абдурауф Фитрат. Рассказы индийского путешественника.



Для интриги, вернее, чтобы привлечь внимание читателя начну, казалось бы, с того, что не имеет отношения к озаглавленному. Да, и признаться надоело мне стебаться со Знатоками, отвлекаться от своих Героев и/или АнтиГероев Узбекистана нашего времени Ведь только избранные мудрецы способны разрывать завесу бытия смехом, а я лишь простодушный узбекистанец, не всегда совладающий со своими эмоциями. Потому порой, заглядывая на Форум, ощущаю себя точь –в –точь героем народного фольклора. В самом деле, чем я не тот Чапайка, точнее, карикатура на истинного Героя, которого незлобиво "прославляет" молва, вот как здесь



Идет Василий Иванович весь в траве, изрядно помятый, в дерьме...

Петька кричит:

- Василий Иванович, ты откуда такой?

- Из анекдотов, Петька, из анекдотов.



За сим, думаю: хватит, наконец, и мне копошится в дерьме, стебаясь с ...Надо бы взять быка за рога.

Взял и сделал крутой поворот, сочинив следующий сюжет , направив в самое что ни на есть верное русло ..



ИТАК.

Еще при жизни президент Туркменистана Сапармурат Ниязов удостоился ....

В марте 2005 мир узнал, как сообщили средства массовой информации СНГ, что президент Туркменистана.. .Кстати, и со страниц настоящего сайта (см centrasia. ru от 10.03 2005) читателю можно было почерпнуть новость о том, что

" За выдающийся вклад в осмысление современного мира!" Туркменбаши стал лауреатом премии "Международной экономической академии Евразии".



Нельзя сказать, что меньше повезло президенту Узбекистана. Отнюдь..

Почему говорю "отнюдь"?

Помнится, почти за полтора десятка лет до бенефиса –триумфа Туркменбаши, в самом начале 90-х , И. Каримов побывал в США, где посетил общество бухарских евреев, председателем которого являлся (и есть до настоящего времени) Борис Кандов (сын небесизвестного Исхака Кандова, который будучи состоятельным человеком - руководителем торговых заготовок ...в Самарканде 30-х годов, оказывал материальную помощь матери , еще не родившегося будущего президента Узбекистана) И если не ошибаюсь, (ново)"избранному" президенту Узбекистана, названное общество наградило орденом за заслуги перед нацией. Напрашивается вопрос: за какие такие заслуги, и перед какой нацией? Интересно, между прочим, наградил ли кого из узбекистанцев Борис Кандов , побывавший днями, в сентябре 2019 с ответным визитом в г Самарканде , т.е. спустя почти 30 лет после вышеупомянутого нами посещения И. Каримовым в США общества бухарских евреев?

Дальше- больше. Коли говорить, будь то о заслугах личности перед обществом, нацией и его местом в истории, так нашем случае, следовало бы рассматривать таковые заслуги, озадачившись:

кто по жизни и как показывают реалии живой жизни, является Героем и/ или АнтиГероем ?

В самом деле, давайте, без голословия, подумаем об этом на примере известной персоны власти.

Кто не знает, что столько было речей с высоких трибун, международных семинаров и конференций, ... где только и провозглашались "здравицы", посвященные известной персоне власти , как выдающемся борце против терроризма и экстремизма, автора, не менее известной на весь свет узбекской модели развития экономики. Но, оказывается, мир так и не оценил его адекватно за многогранный вклад в теорию и практику... А ведь по замаху речей должно было ему стать лауреатом Нобелевской премии за вклад в экономическую науку, не говоря уже как неустанного и последовательного политика – реформатора, демократа, без которого трудно представить региональную безопасность и стабильность , .....Но зато памятники , начавшиеся возводиться ему, спустя 2 года после смерти (2016), в честь 80 –летия рождения, президенту Узбекистана и другие вещи, приметы говорят будто ,что говоруны - - краснобаи и иже те, кто с ними остались при своем мнении относительно президента И.Каримова. Словом, они не простились с ним и не собираются отходить от его дел и слов потому, что : Каримизм Жил! Каримизм Жив! Каримизм Будет Жить!

И это так, ибо очевидно, судя по порядкам, установившимся в условиях государственности, той государственности, где



Идите и глядите, какие установились здесь и сейчас (1989-2016) порядки, и какими они остаются и поныне

Разве не очевидно, что у нас в Узбекистане порядки зоны, где всегда прав лишь тот, за кем сила власти, включая силу власти денег?

Все просто, все и вся продается.

О каких реформах, прогрессивных сдвигах, продвижках в направлении появления и становления признаков элементарного цивилизованного порядка в основных сферах жизнедеятельности людей ( экономике, политике, судебно- правовой, ..) правомерно говорить утвердительно, если ...

Что нужны примеры из жизни? Да, они кругом. Иди и Гляди! Достаточно будет сказать и того, что "узбекчилик", "мусульмончилик", на который часто ссылаются в качестве довода – аргумента, что якобы все нормально, путем, так как мол живем , придерживаясь вековечных человечных норм и правил мусульман, читай, и узбеков, согласно которым все солидарны с друг с другом в сообществе, готовы придти на помощь, разделяют радость и беду родного, ближнего и дальнего, и т.п.

Фактически же, все эти принципы "мусульмончилик", и "узбекчилик", в лучшем случае, профанированы, в худшем, извращены, благодаря правилам , навязанной "верхами", установленными ими порядками И повелось с тех пор, по обыкновению, никто никуда не вмешивается, не высовывается, не сует свой нос в чужие дела, например, ворует сосед, знакомый, обидел кто кого, отнял, совершил несправедливость, Аллах с ними, иначе говоря, сам не умеешь жить вертеться, не мешай никому жить так, как они живут "Восток дело тонкое" Вот такие благоразумные наши люди, особенно, особенно в отношении тех дел, где видна воля, желание, интерес власти. Отношения между властью и обществом здесь и сейчас, по сей день строятся на авторитаризме "сверху" и конформизме, читай, благоразумии (покорности) "снизу". Приводным же ремнем служит страх

Но вернемся к теме.

Все у нас, как у людей, кто – то лает, а Караван идет дальше. Да, есть и незадача у нас, связанная с тем, что неизвестно куда и зачем названный караван идет. Хотя не секрет, что ведут людей, между прочим, те же самые караванщики, во всяком случае, сохранился костяк "команды триумфаторов", прошедшей так сказать, сквозь огонь, воду и медные трубы. Позади их славный 28-летний путь, впереди, разумеется, ослепляющее всех нас, очень и очень светлое будущее

"Верхи", "низы", ...Это я сказал, то не забыл Теперь опять опустимся с "верхов" на землю, где "низы". Везде живут люди и они разные, хорошие, плохие Я же при всех мерзопакостях жизни, знаю и помню, что не перевелись хорошие люди . Если бы не так, то давно сошел с ума.

Вот и на Форуме, нет,нет, да, загляну. Встречаются суждения нормальных людей с соответствующей реакцией –рефлексией относительно происходящего сплошь и рядом.



16.09.2019 | 84.54.122.218 [x]



Феодально-байский капитализм однако!Ничего,терпите,лет эдак через 500 все будет так же!



16.09.2019 | 172.58.84.165 [x]



Бег по кругу.



________________________________________

________________________________________

16.09.2019 Тон | 2.76.76.14 [x]



Как всегда бла бла бла прогнали народу и дальше гнут свою линию. Платили бы нормальные деньги да и условия содержания работников улучшили бы так люди и сами ездили бы на уборку. А так за гроши, в скотских условиях, конечно, не будет желан

Но люди, как уже сказал, бывают разные. Некоторым бы не мешало, если все они видят перевернутым образом (так уж у нас устроено), что черное принимают за белое, безобразное и жестокое – за красивое и доброе, то следовало бы им постоять на голове и тогда они увидят все как есть, в т.ч., кто есть кто.

Разумеется, не принимая во внимание придурков, а памятуя, что не у всех сознание доведено до чугунного состояния, словом, еще не произошла окончательная "кетменизации мозгов" ( Р Гумеров) , то немало у нас и таких ( надеюсь, больше чем придурков), которые воспринимают жизнь такой какой она есть в реальности.. Действительно, как можно бублик с дыркой, т.е. нашу реальную жизнь, принимать за иное, а именно, за нечто сладкое, вкусное, каким хотят (известно кто), чтобы мы представляли

Встречаются чудаки, если не сказать мудроголовые, утверждающие, нет, крепко уверовавшие, что Ташкент центр культуры и духовности всей Центральной Азии. Не знаю, почему так считают и, безусловно, они правы, если признаками цивилизованности и социального прогресса являются верховенство в стране не закона, а власти клептократов и соответственно клептократическая природа системы, что бывшему ... .., создавшему преступную государственность ставят памятники

Здесь к месту сказать, что лично я не сторонник зряшнего отрицания роли бюрократии , аппарата и аппаратчиков в системе государственности По моему мнению, оно , это слово "бюрократия", а также слова "аппарат", "аппаратчики" хорошие , разумеющие четкий порядок и т.п. Но посмотрите, что фиксировалось и наблюдается сегодня . По меньшей мере, отсутствие государственной дисциплины у служащих государственного аппарата всех ветвей власти Лозунг или как его там назвать, что "Кадры решают все!" имеет сегодня совершенно иной смысл, чем он должен заключать в себе

Кстати, о кадрах. Можно говорить и о переборе с их таджикизацией, начатой со времен Ш. Рашидова, но не это главное, а беда в том, на мой взгляд, что они, эти кадры ничего не делают для страны в плане решения ее проблем Президент сетует на уровень кадров, недостаточность их знаний, не акцентирует внимания на дефицит порядочности и честности, адекватного мировоззрения...А кому и для чего все это, когда .налицо, что порядочность, честность и им подобные вещи, которые должны по идее быть ядром мировоззрения кадров, в реальности .. представляют в условиях настоящего строя правления факультет . ненужных вещей. Если без дураков и лукавства, какие кадры востребованы? Не мудрствуя, приведу нижеследующие фрагменты двух новостных сентябрьских (2019) сообщений узбекских журналистов в качестве информации для размышления, дополненное сведениями и от автора (Б.М.), содержащимися в его статьях, написанных им в 2006 и 2019 гг.

Смею утверждать, что в них (информации 1, 2, 3), как в капле воды отражается море деяний Героев, извиняюсь, АнтиГероев нашего времени, совершающих обыкновенные грабежи, воровство, проливая свет и на природу политического режима (строя правления)

Информация 1. Загляните в Сети. Лично мое внимание опять привлекла очередная передача "Негатив" (от 16. 09.2019) журналиста Улугбека Ашура На его странице фейсбука, я увидел и услышал как в г. Джизаке происходит масштабное присвоение чиновниками бюджетных средства выделенных для нужд школ. В частности, приводится такой факт. В средней общеобразовательной школе №22 города Джизака в 2018 г. похищено 480 млн сумм.(примерно 50 тыс амер.долл), в школе №20 – 250 млн сумм (более 25 тыс долл. Называются и другие школы, где имело место присвоение бюджетных средств, выделенных правительством... Бывшая директриса школы № 22 Дильфуза Садриддинова недавно назначена руководителем городского отдела образования и утверждает, что она не причастна была к воровству, когда являлась директором, а якобы, это все бухгалтеры творят такое По мнению журналиста, новоявленный руководитель Гороно Джизака в последние годы, пользовалась покровительством российского генерала разведчика (генерал-лейтенанта), который, будучи выпускником школы №22 , приезжает в Джизак, чтобы посетить могилы своих родителей... Благодаря его поддержки, говорит У. Ашур, директриса и стала руководителем городского масштаба в сфере образования.

Услышишь, прочитаешь, увидишь такое или подобные хроники криминального.. и, если ты нормальный, охватывает оторопь ...

Думаю, черт знает че творят эти "Герои" и притом растут по служебной лестнице

А вот информация 2. Она из сайта AsiaTerra. Info Это фрагмент статьи ташкентского журналиста и редактора названного сайта Алексея Волосевича.



МОЛОЧНАЯ КУХНЯ" РАССКАЗАЛА О РЕЙДЕРСКОМ ЗАХВАТЕ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Среда, 11 Сентября 2019

"11 сентября в Ташкенте прошла пресс-конференция, организованная представителями компании Diyor Biznes ("Молочная кухня"), как следует уже из ее названия, выпускающей молокопродукты, кроме того, участвующей в индустрии туризма и развлечений. Ее руководители рассказали историю предприятия, учрежденного в мае 2006 года, чьим владельцем со стопроцентным долевым участием является гражданин Индии Рам Мурти, и перешли к главному: у них отнимают бизнес. По их словам, за этим стоит один из высокопоставленных правительственных чиновников, имя которого они не стали называть, ссылаясь на отсутствие твердых доказательств.

Один из предлогов для отъема – якобы незаконная приватизация здания фабрики, имевшая место 21 год тому назад (с тех пор оно неоднократно перепродавалось), само же предприятие приобрело это здание на законных основаниях в 2012 году.

Другой предлог – старый скотомогильник, будто бы обнаруженный неподалеку сотрудниками Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (РЦГСЭН). При этом информация о наличии захоронения объявлена "закрытой" и даже по запросам судов не была предоставлена для ознакомления.

Наличие мифического скотомогильника ничуть не помешало правительству Узбекистана выделить эту территорию белорусскому объединению Белфарм, решившему вложить в экономику Узбекистана 10 миллионов долларов для производства лекарственных препаратов, антибиотиков и складов для лекарств.



Однако источник, имеющий непосредственное отношение к этому делу, назвал мне имя "большого человека", осуществляющего рейдерский захват предприятия.

По его словам, это 68-летний генерал-лейтенант Турсинхан Худайбергенов. С 20 декабря 2016 года – государственный советник президента Узбекистана по работе с обращениями граждан и, одновременно, с 12 мая 2018 года, – министр по чрезвычайным ситуациям. Фигура, приближенная к президенту, и вызывающая у него доверие и приязнь.

Как говорится, своим – все".



Информация к сведению 3.

Во – первых, необходимо сразу сказать, что названный г-н генерал-лейтенант с такой хорошей фамилией (Худайбергенов в переводе на русский означает "Богом данный" ) не имеет никакого отношения к семье знаменитого певца Димаша)

Благозвучная фамилия, но упаси Аллах любой стране иметь в числе, т.н. штатных государственников подобного ... Он относится к числу именно таких наших кадров, которые умеют и способны на все. Это, во – первых.

Во –вторых, настоящий этот кадр (госсоветник президента Узбекистана) отражает тот случай, когда его жизнь, судьба и "героические" деяния проливают свет на природу нашей государственности, каким по своей природе остается его природа по сей день.



Кто разворовал страну? Из хроники "уголовных" и уголовных дел (дела №60/90)современного Узбекистана Так называлась моя статья, которую опубликовал ) под псевдонимом Хакикат Эльдиеров 19 Марта 2007

"Нет, они не гангстеры, - отмечалось автором, - не воры в законе. В действительности, тот и другой не располагают вооруженными формированиями. Наоборот, Т Худайбергенов и К. Туляганов на поверхность выглядят добропорядочными гражданами. Они легитимны, хотя, на мой взгляд, использовали совсем недавно на всю катушку ресурсы власти в целях сотворенного ими передела собственности. В этом отношении, опережая дальнейшее содержание нашего разговора, подчеркну загодя: Худайбергенов и Туляганов заслуживают по меркам Уголовного Кодекса высшей меры наказания, ибо за этим сотворенным переделом можно выявить тысячи сломанных судеб людей, включая лишение их свободы и жизни. Не круто ли сказано. Вовсе нет, если вспомнить, что Т. Худайбергенов и К. Туляганов, контролируя органы милиции, прокуратуру, суды, СНБ "законно" хапанули (другого слова не найду) миллиардную (в американских долларах) недвижимость. Вот таким образом, эти, с позволения сказать, добропорядочные граждане из круга наиболее высокопоставленных чиновников, выступая одними из конкретных представителей "государства – реформатора", вносили свой посильный вклад в узбекскую модель развития экономики и реформирования ее отраслей, например, по части осуществления программы приватизации. Кстати, последняя была разрекламирована в СМИ Узбекистана как политика приватизации, у истоков идеи которой стоял И. Каримов".

В июле 2019 г, т.е. спустя 12 лет, я в публикации Посткаримовский Узбекистан, или Дурдом. Часть 2, (см centrasia.ru 17. 07 2019) вернулся к "Героям" той моей .статьи Здесь, в частности, в финальной части названной статьи есть следующие строки



"...свежо предание, а верится с трудом, что на фоне амбициозных заявок – проектов, выдвинутых президентом Ш. Мирзиеевым продолжается возвращение в верхние эшелоны власти тех, кто в свое время был уличен в коррупционных преступлениях . Это конкретные персоны из числа служащих государственного аппарата, работавших по принципу воровского "общака" Свежо предание , а верится с трудом, что вернулись на вершины пирамиды власти ( с почетом) "герои" некогда нашумевшего "Дела № 60/90 Помнится, 13 лет (2006г.) назад, состоялся суд и общественность республики узнала изгнаны со своих постов Т. Худайбергенов, госсоветник президента, контролировавший , в частности, административные органы государства и К. Туляганов, исполняющий функции вице-премьерав правительства

Они, можно сказать , "очистились". Перед судом, отделавшись тем, что вернули в государственную казну несколько миллионов долларов . Например, К. Туляганов – 1,5 милл амер долларов. А господина Т. Худайбергенова "ушли" в "ссылку", назгначив начальника Ферганской областной милиции. Разумеется, здесь нет того масштаба, когда он (Т. Худайбергенов) будучи госсоветником , ввел таксу за должности от рядового милиционера до министра, от рядового следователя до Генпрокурора, от рядового работника судебных органов до председателя Верховного и Хозяйственного судов. "Поистине "деньги тянутся к власти" и все и вся вертится по цепочке "деньги –власть- деньги"

И еще.

Там же

"Вернулись они. Нет, не гангстеры, не воры в законе Тулягановы и Худайбергеновы, но возвращены они и им подобные. Такими золотыми кадрами, которые решают все , режим не разбрасывается Ведь, по сути, речь идет об их легитимности, " праве" использовать на всю катушку ресурсы власти в целях сотворенного ими передела собственности, которая ныне пошла по новому кругу.

Вместо P.S.

Думай, читатель, каков предел возможностей такого государства с таковыми деятелями у руля власти, сопоставь уровень претензий, амбициозных заявок власть имущих во главе...с уровнем возможностей самого государства. Лично мне, уровень возможностей персоналий власти с учетом их ментальности, системы ценностей, управленческих способностей подсказывает: там впереди маячит фиаско таковых деятелей, но беда в том, что все это может обернуться социальной и гуманитарной катастрофой, касающихся миллионов людей.

В действительности, о каком таком осуществлении социальных проектов, Новом Доме, который собираются строить мои соотечественники, "тихо помешанные" на своей вере во власть и их обещания, можно всерьез говорить, если фундамент ветхий, крыша дырявая, кругом "сорняки", мусор всюду, который гниет и нечто смердит

О чем говорить, если строят Сити – мити, собираются начать в 2028 г возводить АЭС на территории Джизакской области , когда в стране множество "лишних" молодых людей, которые пополняют из года в год миллионные ряды гастербайтеров, увеличивая социальную напряженность в обществе Сколько могут еще выдержать государство, общество, чтобы не рухнуть,...

Видимо, пока должно утешаться нам мыслью, что на самом деле мы дошли до беспредела, но это еще не предел. Безусловно, потому многое впереди..."

Вот и все и не все, если говорить о Героях и/или АнтиГероях нашего времени. Напоследок скажу, что никогда я не мечтал о каких- либо революциях в Узбекистане, включая и исламскую, памятуя хрестоматийные истины

"Революция – варварский способ прогресса"

Жан Жорес

"Нищета ведет к революции, а революция – к нищете"

Виктор Гюго.

"Революция есть догнивание старого режима. И нет спасения ни в том, что начало гнить, ни в том, что довершило гниение".

Николай Бердяев.

Читаю эти слова мудрых людей и думаю, укрепляясь в мысли о том, что в нашей новейшей политической и социальной истории страны последнего десятилетия начисто отсутствует такая объективная предпосылка как существование социально-политических сил, духовных авторитетов и вождей, имеющих выдающийся ум в сочетании с огромной политической волей и решимостью, способных свершить какой бы то ни было решительный прорыв по пути социального прогресса Вместе с тем, остается лишь Вера и Надежда, что когда – нибудь, через годы, десятилетия, столетие случиться "вдруг", которое будет связано с рождением Героя (Героев), если, конечно, к тому времени, Узбекистан в силу ( и по причине) порядков, утвердившихся государством клептократов, не исчезнет с политической карты мира.



Бахадыр Ф. Мусаев 18 (19) .09 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568840460

Новости Казахстана

- Кадровые перестановки

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года №151

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152

- Нурсултан Назарбаев принял заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева

- Мажилис одобрил новшества по вопросам физкультуры и спорта

- Данияр Ашимбаев: Хотелось бы, чтобы Назарбаев и Токаев сели за один стол и договорились

- Повестку VII Съезда мировых и традиционных религий обсудили в Нур-Султане

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2019 года №691

- Рассмотрены поправки в законодательство по вопросам государственной службы и противодействия коррупции

- В МВД состоялась встреча министра внутренних дел с Чрезвычайным и Полномочным Послом США

