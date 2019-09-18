Таджикистан. Трол-ла-ла-ла-ла Темура Варки

11:56 19.09.2019

Трол-ла-ла-ла-ла Темура Варки



"Каждый человек, военный или гражданский, участвует в информационной войне в той или иной ее форме"

В. Маркоменко, зам. генерального директора ФАПСИ РФ



Темур Варки, сопредседатель так называемого Форума свободомыслящих выступил в Варшаве на конференции ОБСЕ. Пересыпая свою пламенную речь модными ныне словечками "тролли", "мэмы", "фэйки" и прочими, бородатый летописец и содержант террористическо-экстремистской организации Партия исламского возрождения вновь публично оскорблял всенародно избранного Президента Республики Таджикистан, Лидера нации. Обвинил власти в сотрудничестве с террористической ИГИЛ, с представителями которой руководство страны ведет непримиримую борьбу, как и с членами ТЭО ПИВ, окопавшимися в европейских странах.



Согласно статье 137 УК РТ "Публичное оскорбление Президента Республики Таджикистан или клевета в его адрес", действия Варки уголовно наказуемы. В соответствии с ч.1 и ч.2 , караются штрафом в размере от ста до пятисот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Так что, заслуженное наказание Варки себе уже обеспечил, наговорив клеветы, лжи и оговорив главу государства. Хотя с Варки взять-то нечего. Ведь в своей ничтожной жизни он никогда не имел даже минимальной заработной платы, а довольствовался подачками с "барского" стола Кабири и его зарубежных спонсоров.



Пока Варки находится в бегах, его противоправные псевдопатриотичные действия вызывают общественное порицание и народные протесты в адрес этой безродной и бездомной, продавшейся персоны. И к национальным флагам Республики Таджикистан, на фоне которых имел наглость выступать Варки, он не имеет ни малейшего отношения.



Бывший пионер и комсомолец Варки сегодня оголтело критикует коммунистов и советский строй, давший ему бесплатное образование, лицемерно пресмыкаясь перед своими хозяевами, исполняя их политический заказ. Он озаботился наличием "троллей", которые, по его мнению, добровольно или по принуждению защищают интересы руководства и правительства Таджикистана.



Исследователь HRW по Центральной Стив Свердлов во время конференции даже высказался по поводу того что, оппозиция сейчас не может говорить и клеветать на РТ, потому что зарубежные спонсоры им это не оплатили.



Замечено, что в течение нескольких лет именно С.Свердлов проявляет необоснованный интерес к судьбе, заботе и покровительству членов террористических и экстремистских организаций, действующих на территории Таджикистана. Некоторое время назад этот "правозащитник" потребовал от ЕС предоставить защиту "преследуемым по политическим мотивам", среди которых назвал активистов ПИВТ и "Группы 24". Анализируя прежние выступления "исследователя" Центральной Азии, напрашивается вывод, что он является официальным попечителем запрещенных в Таджикистане, странах СНГ, ШОС и ОДКБ организаций. На большую территорию этих стран въезд сотрудникам HRW также запрещен. С.Свердлову въезд закрыт в Россию, Казахстан и Кыргызстан. В Узбекистане на него заведено уголовное дело.



Стала ясна и очевидна главная причина рьяного интереса С.Свердлова к событиям и обстановке в Республике Таджикистан. Оказывается, Ш.Худойдодова является официальной супругой этого представителя HRW. Следовательно, его "правозащитные" выступления, прежде всего, имеют корыстный личный и семейный интерес.



Как точно и со знанием психологии личности описал черты и склонности, свойственные Т.Варки, известный журналист С.Мирзорахматов в статье "Штрихи к портрету М.Кабири", опубликованной на сайте "Центразия.ру" 28-го августа с.г.:



"…Когда этим летом побывал в Таджикистане, интересовался биографией "диссидента", поэта и переводчика, директора Департамента информации "Национального альянса Таджикистана". И узнал много интересного. У министра информации Кабири не было никаких проблем с таджикскими властями, когда он работал обозревателем газеты "Азия-плюс". Проблемы возникали у него в семье. В то время, как жена, дети жили в нужде, Тимур часто пьянствовал. (Пристрастие к спиртному - отличительная черта характера Тимура). И тут Кабири приглашает его на САФО ТВ, которое он создал в Москве на иранские деньги. Коллеги по ТВ рассказывали, что Тимур часто приходил на работу пьяным. Друзья, доброжелатели сочувствовали ему и подсказали многоходовую схему для получения статуса политэммигранта в Европе. Тимур, следуя их советам, обивал пороги международных правозащитных организаций и без всякого стеснения изливал душу - его преследуют Российские и Таджикские спецслужбы! (Никак не могу поверить, что Тимур мог попасть в поле зрения Российских спецслужб!). Но для доверчивых правозащитных организаций это сработало. Его вначале отправляют на Украину, где он примеряет себя на роль информационного бойца против России, но безуспешно. Из Украины он попадает во Францию.



Наконец-то заветная мечта поэта сбылась! Париж, шаурма, полуголодное существование уже в прошлом! Его стали называть Устод (учитель, наставник). Однако, недолго веселая музыка звучала. Люди, знавшие Тимура не понаслышке, сразу обратили внимание, как он быстро перекрасился в "праведника" Мулло Тимура. И стали рассказывать в интернете о настоящем Тимуре.



А Тимуру любой позор ни почем. Понятия честь, совесть, достоинство, гордость, самоуважение ему незнакомы. Природа начисто лишила его чувства стыда. Поэтому еще один очередной позор, точнее позорище, он пережил спокойно. В стремлении заработать лишнюю порцию шаурмы, пару носков, футболку, кроссовки, новый рюкзачок (очень нужная вещь! ведь Кабири часто берет Тимура с собой, когда путешествует по Европе, как тут без рюкзачка!) начал шельмовать Дододжона на ФБ. Слабый человек занервничал бы и в гневе стал бы доказывать обратное - все это ложь и клевета! Дододжон не был бы Дододжоном, если бы он нервно реагировал на клеветнические нападки Тимура.



Когда я прочитал ответ Дододжона, после продолжительного молчания, долго смеялся и вспомнил таджикский прикол - паша дар хояи фил - слон и не подозревает, что комар кусает его яйца! Цитирую Додожона: "Если вашу квартиру заполонили тараканы, повесьте во всех комнатах портрет Тимура, и все тараканы моментально исчезнут!"



Но от таких как ТЭО ПИВ, Кабири, Варки и их приспешников, чья ложь, клевета, оскорбления и экстремистская пропаганда превратились в повседневную информационную агрессию, государству необходимо защищаться. Их экстремизм использует различные формы и методы, в том числе сохраняет анонимность, скрываясь под псевдонимами, но предельно ясно, кто именно стоит за конкретными информационными выпадами, подобными пламенным речам Варки. Здравомыслящим людям нетрудно понять, что за режиссеры руководят этим процессом. И если есть убежденность и доказательства, что пропагандистские акции недругов государства становятся опасными, выходят на новый уровень, посредством марионеток подобных Варки, угрожая Таджикистану, то почему государство должно оставаться в стороне, не принимая ответных или превентивных мер? Если враждебное информационное воздействие не случайно, несет системный, планомерный, экстремистских характер, угрожает безопасности государства и его граждан, то оправдан любой законный метод противодействия. Именно поэтому представители науки, работники образования, сознательные блогеры, патриотично настроенные пользователи соцсетей, представители интеллигенции и молодежи, просто грамотные и неравнодушные к судьбе Отечества люди могут в этом содействовать. А почему бы и нет! Как бы не определял этот процесс, эту "фабрику", эту солидарность, эту коллаборацию Варки. Как бы она ни называлась, под чьим крылом бы ни работала, такая фабрика, в отличие от Варки, "Озоди", "Паем.нет", "Востокньюс", "Озодандешон", "Кимиеи Саодат", "Ахбор.ком", "Ислох.нет", "Тадж.инфо" и им подобных, не сотрудничает с террористами, а защищает интересы и безопасность собственного государства, отстаивает интересы и благополучие его граждан. Действительно, "это явление" в республике появилось давно, таджикские журналисты о нем хорошо знали. И в этом, большой респект создателям таджикской "фабрики ответов". Так как, даже известная сегодня аналогичная британская "77-я бригада", защищающая свою страну в информационной войне, была создана гораздо позже, только в начале 2015 года. В то время как таджикские коллеги уже вовсю отбивали провокационные атаки, направленные на их страну. И, несмотря на то, что количественный состав таджикской "фабрики ответов" значительно уступает британской (где 1 500 сотрудников), первая, судя по всему, по качеству противостояния информационному экстремизму не отстает от англичан. Вероятно, и в Таджикистане информационной агрессии противостоят патриотично настроенные люди, имеющие большой опыт в журналистике, разбирающиеся в кибертехнологиях и работе социальных сетей. Ведь за экстремистскими сайтами, подобными "Озоди", "Паем.нет", "Востокньюс", "Озодандешон", "Кимиеи Саодат", "Ахбор.ком", "Ислох.нет", "Тадж.инфо", держащимися на плаву за счет иностранных вложений, и прихлебателем Варки, побирающимся в Европе, доедающим объедки с банкетных столов ОБСЕ и за Кабири, регулярно публикующих материалы экстремистского содержания, прославляющие деятельность ТЭО ПИВ и других террористов, необходим круглосуточный мониторинг. Нужен глаз да глаз!



Сухроб Кодиров, преподаватель ТГНУ