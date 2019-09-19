 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан. Конкретные дела против лжи
14:49 20.09.2019

Конкретные дела против лжи
или
"господа" политические заседатели

Ни одна из политических партий в РТ и даже все они вместе взятые не провели столько времени на заседаниях, съездах, конференциях, в судебных разбирательствах, подготовке заявлений, обращений и протестов, сколько террористическо-экстремистская организация Партия исламского возрождения (ТЭО ПИВ). Как правило, там они выступают с бесконечными претензиями и обвинениями всех, кроме себя.

Однако здравомыслящему сообществу хватает мудрости и здравого смысла не реагировать на их словесные и информационные провокации, подобно выступлениям на конференции ОБСЕ, проходящей в эти дни в Варшаве, где собрались сегодня сторонники ТЭО ПИВ.

Кабири имеет свойство притягивать к себе криминальные и неадекватные персоны, так как здравомыслящие, законопослушные граждане от него давно отвернулись. Поэтому он оказался в компании себе подобных отщепенцев, среди которых Шерзамонов, Гадоев, Варки и прочие. Для последних характерно праздное времяпровождение, безделье и пустословие. В то время, когда власти и трудовой народ Таджикистана практически с нуля восстановили экономику, разрушенную гражданской войной, развивают и благоустраивают свою Родину, запускают турбины Рогунской ГЭС, переориентируются на промышленное производство. Для граждан страны и всего мирового сообщества очевидно, что в течение всех лет независимости Таджикистан идет по правильному пути развития, созидания и мира. Например, прошедший летом этого года под председательством Таджикистана Саммит СВМДА укрепил имидж республики, подтвердил его авторитет на международном уровне.

Именно в те дни, как и сейчас на конференции ОБСЕ в Варшаве, в противовес плодотворным реальным делам властей и народа РТ, оппозиционно, враждебно и негативно настроенные силы, например, так называемый Национальный Альянс Таджикистана (НАТ), включающий в себя группку отщепенцев и террористов, обратились к Саммиту СВМДА, высказав свои претензии, пожелания и предложения. Этим они хотели напомнить о себе, быть хотя бы как-то причастными к этому мероприятию. Так они поступают и сегодня, используя трибуну ОБСЕ. Однако все их обвинения и претензии беспочвенны. В качестве своих доказательств они используют не реальные дела, как жители РТ, занимающиеся общественно полезным, добросовестным трудом, а присущую им демагогию, пустословие. Естественно, что их выступления не воспринимаются всерьез, игнорируются, так как деятельность ТЭО ПИВ нацелена не на созидание, а на разрушение путем террора и экстремизма, представляя реальную угрозу для Таджикистана и безопасности региона. Во время международных политических мероприятий ТЭО ПИВ, НАТ и им подобные враждебные силы пытаются давать свои бесполезные советы государствам, которые нещадно борются против таких как они. Ведь известно, что ТЭО ПИВ пытается использовать потенциал мигрантов и молодежи, вербуя в свои ряды, обучая их в диверсионно-террористических лагерях некоторых азиатских стран, в надежде вернуть на родину в качестве боевиков. Страны-участницы ОБСЕ не ведут переговоры с террористами и, естественно, не сотрудничают с ними.

Цивилизованные государства доверяют руководству Таджикистана, которое делами доказало свою приверженность к труду, созиданию, миру и прогрессу. В противовес террористической деятельности ТЭО ПИВ, приведшей к гражданской войне, человеческим жертвам и разрушениям. Никто не позволит ТЭО ПИВ, НАТ и прочим оспорить совместные достижения таджикистанцев за годы независимости республики, которую пришлось с нуля вытаскивать из тяжелого политического, экономического и социального кризиса. С тех пор конституционной власти удалось вывести "таджикскую нацию и ее государство из опасной бездны разъединения, исчезновения и разделения на части, восстановить парализованную деятельность органов и структур власти, возвратить на родину более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, восстановить разрушенные жилища и предприятия, защитить тысячи женщин, детей и сирот".

Сегодня правительство в рамках принятых стратегических документов, несмотря на сохраняющееся продолжительное влияние кризисных факторов на экономику и существующие трудности, обеспечивает устойчивое экономическое, стабильное развитие страны на основе программных документов, прежде всего, Национальной стратегии развития, Стратегии повышения уровня благосостояния народа Таджикистана, других отраслевых и региональных программ. Их своевременное и эффективное исполнение находится под постоянным контролем специалистов и озвучивается прессой. С самого начала и по сей день таджикистанцы сосредоточили все свои трудовые ресурсы, старания, финансовые и профессиональные возможности на главных направлениях, определенных в качестве стратегических национальных целей: достижении энергетической независимости, выходе из коммуникационного тупика, обеспечении продовольственной безопасности, индустриализации. Нынешние успехи в этих направлениях подтверждены многочисленными действующими промышленными, транспортными, культурными и социальными объектами.

Кто мешал так называемой "оппозиции" активно вкладываться на протяжении десятилетий и сегодня? Не секрет, что эти деструктивные силы заинтересованы, в состоянии лишь вести политическую игру на уровне пустых, малоконструктивных разговоров, которые не обязывают к производству реального продукта и народных материальных ценностей. Представители вечно недовольной оппозиции, кричащие о своей псевдогражданской позиции и лжепатриотизме, даже объединившись в фэйковой НАТ, не имеют у населения авторитета и поддержки. Они активизируются, когда речь касается их личных карьерных или финансовых интересов. За долгие годы политической борьбы оппозиционеры потеряли навыки управления производством и кадрами, свою профессиональную квалификацию, если такова была. Их руки "не заточены" под производство и созидание, т.к. в течение многих лет "работают" только их языки, причем в направлении экстремизма и терроризма. У них нет трудовых книжек, они являются перманентными нахлебниками, живущими на подачки от иностранных спонсоров.

Достижения Таджикистана, выраженные в конкретных цифрах и примерах, доказывают, что власти и правительство стремится развивать экономику, промышленность и сельское хозяйство, улучшать социальное положение людей, искоренять коррупцию, обогащать потребительскую корзину, увеличивать пенсии и зарплату в различных сферах. Глобальные проблемы требуют времени и комплексных мер для решения.

Что касается укрепления имиджа Таджикистана на международной арене, то политические события последних лет, в том числе пятый Саммит СВМДА, членство во многих авторитетных организациях, многочисленные встречи на высшем уровне и рабочие визиты, а также достигнутые при этом международные договоренности - не дают усомниться в наличии безусловного авторитета государства и его руководителя.

Альфия Баширова, журналист, блогер

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1568980140
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