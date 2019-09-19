Молодежь Бишкека: штрихи к духовному портрету, - Т.Джумабаев

15:51 20.09.2019

Молодежь Бишкека: штрихи к духовному портрету



Принято говорить, что молодежь - это наше будущее, от нее зависит какой будет страна завтра. Действительно, духовный и нравственный уровень нынешней молодежи определит уровень развития страны в недалеком будущем.



Процессы, которые сегодня происходят в молодежной среде очень непросты. В сознании молодых людей продолжают жить такие вечные ценности, как любовь, семья, ответственность, тяга к искусству, справедливость и уважение к старшим. В то же время нарастает тенденция потребительского отношения к окружающей действительности. И как следствие у подрастающего поколения возникает проблема выбора собственных жизненных приоритетов. Тенденция потребительства находит отражение в стремлении к материальным благам любыми способами и, желательно, без усилий, получении удовольствий и выгоды, культе моды и денег. Такой духовный упадок породил глубокую дезориентацию среди молодых людей, и, похоже, она не разрешится сама по себе, в самой молодежной среде.



Это значит, что государство и общество должны уметь помочь своим молодым согражданам и дать им возможности и формы для реализации. Необходимо использовать энергию, порыв, идеализм молодежи для общего развития и блага. Кыргызстану нужны свежие жизненные силы, новые идеи.



Но государство наше в глубоком кризисе. Сама система устроена так, что молодые люди с самыми чистыми стремлениями, попадающие в нее, скоро вынуждены либо уходить, либо играть по уже существующим правилам. Система перемалывает их и продолжает спокойно существовать дальше. Декларации о каких-то преобразованиях и привлечении молодежи так и остаются красивыми словами. Да и сама молодежь, немного пообтершись в структурах государства зачастую приспосабливается и иронично отзывается о собственном идеализме. Что же делать? Вечная проблема отцов и детей, которая разрешается, когда дети сами превращаются в отцов? Перемелется - мука будет?



Увы, эти избитые истины уже не работают. Молодежь будет просто покидать наш Кыргызстан либо уходить в некую "внутреннюю эмиграцию". Система с годами будет все более неэффективной, устаревшей и недееспособной, а страна будет продолжать деградировать. В условиях, когда государство неповоротливо и неумно, выход - в активизации общества. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, это про нас. Благо, люди это осознают и становятся с каждым годом все деятельнее. И в первую очередь это справедливо в отношении наиболее современно мыслящей молодежи Бишкека. Столица всегда задает вектор и планку развития для всей страны.



К сожалению, Бишкек не имеет достаточного количества культурных площадок. Такие каналы передачи культурной информации, как выставки, музеи, театры, консерватория большей части современной молодежи попросту не интересны. Интерес к ним проявляют в основном студенты вузов культуры и искусства, представители разных гуманитарных специальностей. Многие социальные группы молодежи равнодушны к культурным мероприятиям, у них отсутствует потребность в контакте с художественными ценностями. Поскольку лишь очень небольшая часть детей и подростков посещают школы искусств (музыкальные, художественные и т.д.), а общеобразовательные школы почти не занимаются творческим развитием своих учеников, - у последних не возникает желания знакомиться с искусством, дети остаются вне воздействия классической музыки, театрального искусства, оперы и балета, изобразительного искусства, серьезного кинематографа. Труднее становится формировать, воспитывать должное эмоционально-чувственное отношение к жизни, к культуре, которое так необходимо для роста личности и помогает в самореализации.



Вместе с тем, в Бишкеке уже появляются некие молодежные объединения, внутри которых молодые люди развивают новые проекты, занимаются волонтерством, организуют творческие мероприятия в парках и бульварах, барах и кофейнях, которые проходят на постоянной основе, обращая к себе внимание общественности. Открываются издания, где пишущая молодежь может пробовать свои силы, учится журналистике, высказывает свои, пусть даже незрелые мнения о политике, социуме, культуре, городской среде и т.д. Юные художники представляют свои работы на выставках различных студий, ТРЦ, в скверах, где время от времени собираются и музыканты, погружающие Бишкек в завораживающий мир мелодий.



На мой взгляд, какие-то скромные, начальные возможности для творческой реализации думающей молодежи появляются, что внушает оптимизм. Не хватает дискуссионных площадок, где молодежь могла бы спорить, обмениваться мнениями, учиться формулировать мысли и проблемы, а значит лучше понимать самих себя.



В нынешних реалиях молодежи необходимы как активность и самостоятельность, так и умение взаимодействовать с государством и обществом, предлагая новые формы сотрудничества. В результате выиграют все и значит страна будет развиваться, несмотря на все кризисы. Потому что, главное - это человек, человеческий капитал и ресурс.



Студент I курса кафедры философии

Кыргызско-Российского Славянского Университета

Джумабаев Тенгиз