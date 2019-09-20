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|Узбекские боксеры Ш.Зоиров и М.Мирзахалилов стали Чемпионами мира в Ебурге
17:46 21.09.2019
20-й Чемпионат Мира, Екатеринбург.
Два узбекских боксера выиграли свои финальные бои и взяли "золото"
Шахобиддин Зоиров в весовой категории до 52 кг относительно легко перебоксировал индуса Панаха.
Миразизбек Мирзахалилов (категория до 57 кг) в тяжелом и равном бою с минимальным преимуществом одолел сильного и техничного кубинца Альвареса.
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Казах Сакен Бивасинов получил "бронзу" в категории до 52 кг. В полуфинале он неожиданно уступил Панхалу.