Узбекские боксеры Ш.Зоиров и М.Мирзахалилов стали Чемпионами мира в Ебурге

17:46 21.09.2019

20-й Чемпионат Мира, Екатеринбург.



Два узбекских боксера выиграли свои финальные бои и взяли "золото"

Шахобиддин Зоиров в весовой категории до 52 кг относительно легко перебоксировал индуса Панаха.



Миразизбек Мирзахалилов (категория до 57 кг) в тяжелом и равном бою с минимальным преимуществом одолел сильного и техничного кубинца Альвареса.



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Казах Сакен Бивасинов получил "бронзу" в категории до 52 кг. В полуфинале он неожиданно уступил Панхалу.