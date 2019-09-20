 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 20.09.2019
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Издательский Дом "Казак университеті" принял участие в 26-й Пекинской международной книжной ярмарке
06:53 22.09.2019

Издательский Дом "Қазақ университеті" принял участие в BeijingInternationalBookFair(BIBF2019)

21-25 августа в Китае проходила 26-я Пекинская международная книжная ярмарка. Крупнейшее в Азии
культурно-просветительское мероприятие,
Пекинская книжная выставка-ярмарка была основана в 1986 году. В этом году она была приурочена к 70-летию образования КНР. В павильонах выставки, занимающей площадь 106 тыс. км. демонстрировали свыше 300 тыс.книг более 2600 экспонентов; из них 1600 зарубежных экспонентов, представлявших 95 стран. В этом году в Пекинской международной книжной ярмарке впервые участвовали Португалия и Казахстан. Нашу страну представлял Издательский Дом "Қазақ Университеті" при КазНУ им. аль-Фараби.

Национальный стенд Казахстана вызвал к себе особый
интерес еще и потому, что "Қазақ Университеті" был
единственной издающей организацией, представлявшей на
мероприятии центральноазиатский регион.
Директор издательства (с 2009 г.) Алмаз Асан прокомментировал событие следующим образом: участие было важно не только для международного имиджа Казахстана, но и оказалось полезным и плодотворным в плане делового сотрудничества.

В ходе мероприятия делегацией во главе с ректором КазНУ им. аль-Фараби академиком Г. Мутановым были проведены
деловые встречи и переговоры с Издательским Домом
Пекинского университета, выпускающим ежегодно 1200 книг,
крупнейшим издательским учреждением при университете
Цинхуа, которое выпускает в год до 3000 книг.
Участие в международных книжных выставках-ярмарках
стало в последние годы новой тенденцией в деятельности ИД "Қазақ университеті": организация принимала участие на международной Лондонской книжной выставке The London Book Fair – 2017; также в 2019 году издательство демонстрировало свою продукцию на IV Евразийской международной книжной выставке-ярмарке "Eurasian Book Fair" в Астане, Tehran International Book Fair, Abu Dhabi International Book Fair.

По словам А.Асана, в настоящий момент издательство
намерено расширять и углублять международное
сотрудничество, в том числе содействовать тому, чтобы
создавать своим лучшим авторам реальные возможности для выпуска научных произведений и учебников в Турции,
Великобритании, России, Китае, перевода трудов
казахстанских ученых, писателей на иностранные языки.

"Қазақ университеті" – старейшее издательство страны,
которое ведет свою историю с конца 30-х годов ХХ столетия
как издательство Казахского государственного университета
им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Ныне
издательский дом специализируется на учебной и научной
литературе; выпускает ежегодно около 650 наименований
учебников, учебных пособий, монографий и методических
разработок, а также научных журналов. С 2011 года был
разработан и запущен проект серийных изданий "Өнегелі
өмір" (аналог советской серии ЖЗЛ), посвященный жизни и
творчеству выдающихся людей Казахстана. Серия "Өө" стала визитной карточкой издательского дома.

С издательством "Қазақ университеті" сотрудничают
более 100 учебных заведений РК и 200 частных книготоргующих организаций, свыше 50 научно-исследовательских институтов и библиотек. Коллектив неоднократно награждался дипломом "Лучшее вузовское издательство" и другими наградами в стране. Последние шесть лет "Қазақ университеті" неизменно возглавляет ТОР-10 издательств Казахстана по числу выпущенных наименований.

В 2012 году "Қазақ университеті" первым среди вузовских
издательств запустил универсальный интерактивный портал
и интернет-магазин magkaznu.com. ИД "Қазақ университеті"
объединяет издательство, сеть книжных магазинов "AL-FARABI BOOK STORE", сектор производства рекламной продукции ALFARABI PRINT и др. подразделения.

Назира Нуртазина,
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569124380
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