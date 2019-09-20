Издательский Дом "Казак университеті" принял участие в 26-й Пекинской международной книжной ярмарке

06:53 22.09.2019

Издательский Дом "Қазақ университеті" принял участие в BeijingInternationalBookFair(BIBF2019)



21-25 августа в Китае проходила 26-я Пекинская международная книжная ярмарка. Крупнейшее в Азии

культурно-просветительское мероприятие,

Пекинская книжная выставка-ярмарка была основана в 1986 году. В этом году она была приурочена к 70-летию образования КНР. В павильонах выставки, занимающей площадь 106 тыс. км. демонстрировали свыше 300 тыс.книг более 2600 экспонентов; из них 1600 зарубежных экспонентов, представлявших 95 стран. В этом году в Пекинской международной книжной ярмарке впервые участвовали Португалия и Казахстан. Нашу страну представлял Издательский Дом "Қазақ Университеті" при КазНУ им. аль-Фараби.



Национальный стенд Казахстана вызвал к себе особый

интерес еще и потому, что "Қазақ Университеті" был

единственной издающей организацией, представлявшей на

мероприятии центральноазиатский регион.

Директор издательства (с 2009 г.) Алмаз Асан прокомментировал событие следующим образом: участие было важно не только для международного имиджа Казахстана, но и оказалось полезным и плодотворным в плане делового сотрудничества.



В ходе мероприятия делегацией во главе с ректором КазНУ им. аль-Фараби академиком Г. Мутановым были проведены

деловые встречи и переговоры с Издательским Домом

Пекинского университета, выпускающим ежегодно 1200 книг,

крупнейшим издательским учреждением при университете

Цинхуа, которое выпускает в год до 3000 книг.

Участие в международных книжных выставках-ярмарках

стало в последние годы новой тенденцией в деятельности ИД "Қазақ университеті": организация принимала участие на международной Лондонской книжной выставке The London Book Fair – 2017; также в 2019 году издательство демонстрировало свою продукцию на IV Евразийской международной книжной выставке-ярмарке "Eurasian Book Fair" в Астане, Tehran International Book Fair, Abu Dhabi International Book Fair.



По словам А.Асана, в настоящий момент издательство

намерено расширять и углублять международное

сотрудничество, в том числе содействовать тому, чтобы

создавать своим лучшим авторам реальные возможности для выпуска научных произведений и учебников в Турции,

Великобритании, России, Китае, перевода трудов

казахстанских ученых, писателей на иностранные языки.



"Қазақ университеті" – старейшее издательство страны,

которое ведет свою историю с конца 30-х годов ХХ столетия

как издательство Казахского государственного университета

им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). Ныне

издательский дом специализируется на учебной и научной

литературе; выпускает ежегодно около 650 наименований

учебников, учебных пособий, монографий и методических

разработок, а также научных журналов. С 2011 года был

разработан и запущен проект серийных изданий "Өнегелі

өмір" (аналог советской серии ЖЗЛ), посвященный жизни и

творчеству выдающихся людей Казахстана. Серия "Өө" стала визитной карточкой издательского дома.



С издательством "Қазақ университеті" сотрудничают

более 100 учебных заведений РК и 200 частных книготоргующих организаций, свыше 50 научно-исследовательских институтов и библиотек. Коллектив неоднократно награждался дипломом "Лучшее вузовское издательство" и другими наградами в стране. Последние шесть лет "Қазақ университеті" неизменно возглавляет ТОР-10 издательств Казахстана по числу выпущенных наименований.



В 2012 году "Қазақ университеті" первым среди вузовских

издательств запустил универсальный интерактивный портал

и интернет-магазин magkaznu.com. ИД "Қазақ университеті"

объединяет издательство, сеть книжных магазинов "AL-FARABI BOOK STORE", сектор производства рекламной продукции ALFARABI PRINT и др. подразделения.



Назира Нуртазина,

профессор КазНУ им. аль-Фараби