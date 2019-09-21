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Таджикистан. ТЭО ПИВ терпит крах по всем фронтам
16:22 23.09.2019

ТЭО ПИВ терпит крах по всем фронтам,
но еще агонизирует

Активисты террористическо-экстремистской организации Партии исламского возрождения (ТЭО ПИВ) машут не только оружием, но и кулаками. Год назад в Варшаве после заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сторонники запрещенной террористическо-экстремистской Партии исламского возрождения Таджикистана, спровоцировав словесную перепалку и потасовку в отношении официальной делегации Таджикистана, развязали драку, угрожая представителю официальной делегации: "Если ты еще раз так сделаешь, я отрежу тебе уши". Чем в очередной раз доказали, что насилие и террор - основные методы в деятельности названной организации. Поэтому в этом году в ходе конференции ОБСЕ ее членов сторонятся, а Кабири уже в течение недели не может получить право выступить с высокой трибуны.

Ведь подобные угрозы из уст члена ТЭО ПИВ - не пустой звук. Именно такими варварскими, басмаческими методами 20-х годов прошлого века расправлялись боевики этой террористическо-экстремисткой организации над мирными жителями Таджикистана во время гражданской войны в девяностые. Именно так - ножами и топором членами ТЭО ПИВ были зверски убиты год назад иностранные туристы, среди которых - граждане государств-членов ОБСЕ.

Или здравомыслящие участники конференции ОБСЕ сторонятся Кабири из-за того, что узнали о том, что с целью дестабилизации обстановки в Таджикистане перед парламентскими выборами весной 2020 года, более 40 членов ТЭО ПИВ, направленные зарубежными спецслужбами, прошли подготовку в террористических лагерях.

Официальная делегация Таджикистан продолжит участвовать в мероприятиях ОБСЕ в Варшаве, так как это продиктовано необходимостью поддерживать и укреплять безопасность на национальном, региональном и международном уровнях. Прочные связи, сотрудничество с ОБСЕ соответствует целям и принципам проводимой Таджикистаном внешней политики, отвечает интересам укрепления его суверенитета, государственности и национальной безопасности. Однако общие задачи и имеющиеся проблемы должны решаться в диалоге и взаимодействии, при полном соблюдении законов, правил и соглашений. А так называемая "оппозиция", в лице уже выступивших делегатов, еще раз показала свое истинное лицо: агрессивные способы ведения дискуссии и неприемлемые методы политической борьбы.

Несмотря на пассивность Кабири на нынешней конференции ОБСЕ, ТЭО ПИВ, ее активисты и сторонники являются препятствием для плодотворных отношений между официальным Душанбе и ОБСЕ. Именно из-за их регулярных провокаций у правительства РТ и ОБСЕ не раз случались конфликты и недопонимание. Например, в 2016 году делегация Таджикистана покинула заседание ОБСЕ из-за участия в мероприятии руководителей и активистов запрещенной ТЭО ПИВ, находящихся в международном розыске. В 2017 году таджикская сторона отказалась от участия в этом мероприятии. В 2018 году представители ТЭО ПИВ вновь спровоцировали конфликтную ситуацию на "ровном месте". Что выкинут они на этот раз, в 2019 году? Какие провокации подготовил Кабири сегодня. Ведь это - не единичный случай, когда члены террористическо-экстремистской организации и их приспешники присутствуют и выступают на публичных мероприятиях в странах ОБСЕ. Хотя организаторы постоянно оправдываются тем, что целенаправленно членов ТЭО ПИВ на заседания в г.Варшава не зовут и официального приглашения от ОБСЕ им никто не дает. Но факт их присутствия в кулуарах конференции и даже на ее заседаниях остается фактом, хотя многочисленные свидетельства применения ТЭО ПИВ насилия и участия ее членов в террористической деятельности давно доказаны и документально оформлены. Регулярно в СМИ публикуются достоверные материалы, демонстрируются документальные фильмы, где непосредственные участники и свидетели преступлений ТЭО ПИВ рассказывают о содеянном, подтверждая вину ее членов.

Из 57 государств-участников ОБСЕ тринадцать стран, входящие также в другие международные политические и правоохранительные структуры (РАТС ШОС, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпол), признали названную партию террористической и экстремистской организацией. Данные о ТЭО ПИВ занесены в единый Перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях этих государств, а сведения об активных членах ТЭО ПИВ и ее руководителе М.Кабири вошли в Единый розыскной реестр указанных структур.

Однако сегодня ТЭО ПИВ при участии, финансировании и под непосредственным руководством иностранных спецслужб продолжает преступную деятельность на территории Таджикистана.

По оценкам военных экспертов, в настоящее время вблизи протяженной таджикско-афганской границы действуют до десяти тысяч боевиков различных группировок, в числе которых находятся боевики ТЭО ПИВ, прошедшие военно-диверсионную подготовку, не прекращающие попытки вооруженного прорыва на территорию Таджикистана под знаменами других международных террористических организаций. Все это свидетельствует о том, что руководство и активисты ТЭО ПИВ, при поддержке и финансировании зарубежных спецслужб не оставляют попыток дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Таджикистане - государстве-участнике ОБСЕ. Сегодня они собрались в Варшаве, где ежегодно проходят конференции ОБСЕ, в которых участвуют руководители и активисты ТЭО ПИВ, обвиненные в совершении тяжких преступлений, находящиеся в международном розыске, позиционирующие себя "свободомыслящими активистами гражданского общества". Они прибывают в страны СНГ и ЕС под благородными предлогами борьбы за свои убеждения, псевдоисламские ценности и близости к "истинной демократии". И правительства отдельных государств выдают им удостоверения личности, присваивают социальные статусы, занимаются их обеспечением на средства местных налогоплательщиков. При этом сами "беженцы" из ТЭО ПИВ имеют свой бизнес и достаточно средств на личных счетах, получаемых от иностранных спонсоров за террористическо-экстремистскую деятельность против Таджикистана.

Географическое расположение Республики Польша активными членами ТЭО ПИВ используется также для транзита при дальнейшей переправке в Турцию, Сирию, другие страны Ближнего Востока. Позже они намерены вернуться на родину для реализации планов по построению исламского государства на территории Республики Таджикистан, что должно насторожить руководство стран Евросоюза и государств ОБСЕ, в которых укрываются действующие члены террористическо-экстремистской организации, объявленные в международный розыск за организацию и финансирование попытки государственного переворота на своей бывшей родине.

Пулод Гафуров, политолог.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569244920
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