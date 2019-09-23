Таджикистан. Фиаско ТЭО ПИВ на конференции ОБСЕ

16:38 24.09.2019

Фиаско ТЭО ПИВ на конференции ОБСЕ

или "молчание ягнят"



16-26 сентября с.г. в Варшаве Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла конференцию "О выполнении мер в области человеческого измерения". Ожидалось, что здесь по традиции М.Кабири, руководитель ТЭО ПИВ, запрещенной Верховным Судом Республики Таджикистан, выступит с развернутым докладом. Тем более, ранее тот регулярно заявлял, что придет время, и он обнародует какие-то важные эксклюзивные сведения. Время шло, а Кабири молчал. В Варшаве слово ему предоставили только в последний момент, согласно двухминутному регламенту. Заранее предполагалось, что Кабири так и не скажет ничего нового и доказательного. Но "результаты" бессмысленного бормотания Кабири, оправдывающегося за теракт в отношении иностранных туристов летом прошлого года, перекладывающего вину на ИГИЛ, превзошли все ожидания. Выступление Кабири на местничковом заседании ТЭО ПИВ в "кулуарах" конференции ОБСЕ были также бледны, вялотекущи, бессвязны и невразумительны, как и слезные речи его приспешников, "поскольку те, у которых нет идей и мыслей, напоминают гончих собак, которых насильно притащили на охоту, но те не желают бегать". В ходе конференции ОБСЕ в Варшаве они, каждый в отдельности и все вместе, "не открыли Америку", не обнародовали ничего нового, сенсационного. Этот непродуктивный словесный процесс со стороны ТЭО ПИВ, представителей Альянса и прочей оппозиции, а также их крайне недостойное поведение очень точно описал очевидец - Абдулло Рахнамо в статье "Наряду с угрозами экстремизма. Или семь коротких заметок из семи дней Варшавской конференции". Также следует отметить огромную разницу в поведении и деловом подходе к данной конференции правительственной делегации и представителей ТЭО ПИВ и Альянса, что очень бросалось в глаза окружающим. По замечаниям последних, очевиден внутренний раскол в рядах ТЭО ПИВ, делегаты которой без стеснения "бранили, обзывали и чернили друг друга".



Безусловно, что присутствие представителей ТЭО ПИВ и оппозиции в целом, их бездоказательные, малоубедительные выступления не пошло им на пользу и только окончательно выявило их слабые стороны, показало практически окончательное фиаско и тех, и других.



Конференция ОБСЕ ничего не потеряла, а только бы сохранила свой авторитет и статусность, если бы Кабири и его приспешники в ней не участвовали. Так как в случае предоставления площадки ОБСЕ для участия и выступления активистов ТЭО ПИВ на варшавской конференции, ставятся под сомнение общие задачи обеспечения безопасности, задекларированные в уставных документах ОБСЕ.



Кроме того, в дальнейшем ОБСЕ стоит учитывать, что страны, поддерживающие террористические и экстремистские организации, в число которых входит ПИВ, содействующие их участию на высоких конференциях несут ответственность за безопасность в регионе. Весомым аргументом того, что Кабири здесь проигнорировали и "прокатили" является и то, что из 57 государств-участников ОБСЕ, тринадцать стран входят также в другие международные политические и правоохранительные структуры (СНГ, ШОС, ОДКБ, Интерпол), признавшие ПИВ террористической и экстремистской организацией. Организаторы конференции и государства-члены ОБСЕ наконец-то поняли и учли всю правду относительно ТЭО ПИВ - о ее становлении, истинных целях и намерениях, террористических методах их достижения, преступной деятельности на протяжении 30-ти лет, принесшей Таджикистану людские потери, горе, разруху. Среди жертв ТЭО ПИВ не только более 150 тысяч граждан РТ. За годы гражданской войны вооруженными боевиками этой партии были взяты в заложники и убиты более 150 иностранных граждан, в том числе военнослужащие, работники международных организаций, правозащитники, дипломаты, журналисты, представители других религий, наблюдатели ООН. В их числе немало граждан стран-участниц ОБСЕ, выполнявших гуманитарную миссию. В то время экономике Таджикистана был нанесен ущерб в размере 7 млрд. долларов США. 2 миллиона граждан стали вынужденными переселенцами, бежав в соседний Афганистан. Восстанавливать восполнимые потери пришлось непосредственно руководству РТ, но без какого-либо конструктивного участия ПИВ, представители которой заседали в то время в Парламенте страны. В настоящее время основное внимание руководства ТЭО ПИВ и ее спонсоров сконцентрировано на укреплении собственных позиций и материально-финансовой базы, антиконституционной пропаганде и подготовке боевиков-диверсантов. Для ОБСЕ важно учитывать, что после запрещения деятельности ТЭО ПИВ ее руководство и активные члены бежали в Афганистан, Пакистан, Иран, Турцию и ряд европейских стран, используя территории иностранных государств в качестве плацдарма для ведения террористическо-экстремистской деятельности против Республики Таджикистан. Усилиями известных спецслужб на территории Германии, Австрии и Польши созданы действующие и "спящие" ячейки ТЭО ПИВ. Для обустройства руководства ТЭО ПИВ в странах Европы им регулярно поступают финансовые средства через теневые схемы. Здесь активисты ТЭО ПИВ встречаются с зарубежными идеологами и спонсорами, направляющими и контролирующими их деятельность. Последние организуют и оплачивают участие членов ТЭО ПИВ в ежегодном заседании ОБСЕ по правам человека, решая, что именно им следует там говорить.



Но сегодня прозрению здравомыслящей общественности, в том числе организаторов конференции ОБСЕ, способствовали новые доказательства и свидетельства, а также исследования ученых, документальная публицистика о возникновении, деятельности и крахе ТЭО ПИВ, ее идеологии и несостоятельности созданного альянса. Из последних работ популярность получили аналитические материалы советника директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Абдулло Рахнамо, Председателя Национального движения Таджикистана Хокима Мухаббатова, старшего научного сотрудника Института истории, археологии и этнографии АН РТ Абдулло Гафурова и других авторов, научно обосновавших трагическую, разрушительную роль ТЭО ПИВ в истории таджикской нации.



Ранее в свет вышли видеосвидетельства, также подтверждающие вину и преступные планы ТЭО ПИВ, ее руководителей, активистов, боевиков, спонсоров и сторонников накануне парламентских и президентских выборов 2020 г. в Таджикистане ("Невидимые корни", "Теракт - 1996", "Садокати разолатпуш" (Мнимая верность), "Изменник Абу Усома Нораки - активный член ПИВ", "Возвращение из ада" и др.). И это - лишь малая часть доказательств террористической деятельности ПИВ, которая в 90-х гг. прошлого века при идеологической и финансовой поддержке иностранных спецслужб воспользовалась неопытностью правительства РТ и наивностью народа, "опьяненных" обретенной независимостью. Идеологи ТЭО ПИВ сделали ставку на интеллигенцию и молодежь, которых массово отправляли в паломничество и на учебу в исламские страны. К счастью, сегодня молодые люди не так слепы, как ранее. Твердая разумная позиция отразилась в обоснованных выступлениях Зарифа Ализода, Музаффара Ашурова, Рустама Хайдарова, Камола Самиева (бывший член ТЭО ПИВ), Вафо Алибекова на полях конференции ОБСЕ в Варшаве. Так, Хикматулло Холиков и Аминджон Абдурахимов выразили мнение регионального студенчества, активно выступающего против деятельности ТЭО ПИВ. Радует, что именно представители нового поколения грамотно противостоят идеологии этой террористической организации, выражая несогласие и протест. Но, к сожалению, немало молодых людей по разным мотивам еще ведутся на убеждения, обман и посулы ТЭО ПИВ. Это происходит как в странах Азии, так и на территории Европы. Следовательно, отказ ОБСЕ в предоставлении трибуны Кабири, превратившего легальную политическую партию в террористическую организацию, и полное фиаско последнего на полях конференции высокого международного уровня еще раз подтверждает правильность курса Республики Таджикистан в борьбе с террористической угрозой и солидарность с ней большинства государств. Общество нуждается в конструктивной, демократической оппозиции, а не террористической как ПИВ, которая без всякого рода ухищрений и условностей будет, стоят на позиции светского демократического государства. Все это еще раз утверждает, что террористическо-экстремистская партия исламского возрождения окончательно стала политико-идеологическим банкротом.



Рустам Алимов, обозреватель ИА "Современная геополитика"