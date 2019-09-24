Таджикистан. Полный и безоговорочный провал ТЭО ПИВ в ОБСЕ

14:15 25.09.2019 Истина и ложь. Полный и безоговорочный провал ТЭО ПИВ в ОБСЕ



В период с 16 по 27 сентября сего года в Варшаве проходит Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению. В его работе принимают участие представители 57 стран-участниц ОБСЕ, партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, структур ОБСЕ, гражданского общества и международных организаций.



Цели и задачи Совещания проникнуты гуманизмом и высокими идеалами поддержки демократических ценностей, прав и свобод человека. Однако, на практике далеко не всегда удается в полной мере реализовать эту благородную миссию. Одним из основных препятствующих факторов является использование спецслужбами отдельных мировых и региональных держав сил терроризма и экстремизма в реализации собственных стратегических интересов и в ходе ведущихся гибридных войн. Следствием стало распространение в международном сообществе политики "двойных стандартов" в борьбе с терроризмом, деление террористов на "хороших" (своих, называемых "политической оппозицией", "национально-освободительными движениями" и т.д.) и "плохих" (чужих).



Выступая на открытии международной контртеррористической конференции, состоявшейся под эгидой Контртеррористического управления ООН 3-4 сентября сего года в г. Минске, Президент Республики Беларусь Лукашенко Г.Б. открыто и откровенно обозначил данную глобальную проблему: "Скажите, кто способствовал созданию первых террористических организаций в широком масштабе после Второй мировой войны… Помните войну в Афганистане? Мы являлись одной из сторон этой войны. А вы помните ту террористическую организацию, которая была создана в Афганистане? Вспомните, кто помоложе, - прочтите. И кто способствовал этому? Что, простые люди - националисты, в том числе которые там воевали? Нет. Они не имели денег на это, у них не было оружия...Но кто-то их создал, вооружил и в нужный момент использовал. Мы сегодня боремся против этих группировок, но ведь мы, власть предержащие, показали пример, как надо создавать эти террористические организации. А потом успешно показали и сейчас показываем, когда их надо использовать…



Необходимость в совместной координации усилий, думаю, очевидна для всех, прежде всего для профессионалов, присутствующих в этом зале… Да, мы можем положить конец этому самому терроризму. Не сегодня, не завтра, не сразу, но только при одном условии - если мы этого захотим… Вернувшись домой, все вы и мы должны приложить максимум усилий, чтобы положить конец терроризму и строить новую планету. Вы, может быть, и захотите строить эту новую планету, но при одном условии - если вы убедите нас прежде всего и наших коллег (власть предержащих) строить эту новую планету без терроризма, честно, открыто и справедливо".



В этом контексте, оценка геополитической реальности вынуждает констатировать, что международное сообщество пока еще не готово к решительным практическим действиям по искоренению "двойных стандартов" и исключению политизации вопросов борьбы с терроризмом. Наглядным проявлением отмеченного служит применяемый диаметрально противоположный подход к противодействию деятельности террористическо-экстремистской организации "Партия исламского возрождения" (ТЭО "ПИВ").



Так, ТЭО "ПИВ" включена в перечни террористических организаций, ведущиеся в Антитеррористическом центре СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. 12 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербурге в ходе 35-ого заседания Совета РАТС ШОС, в котором приняли участие делегации антитеррористических ведомств Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, одним из ключевых пунктов повестки дня был вопрос о террористической деятельности ТЭО "ПИВ" как угрозе региональной безопасности и стабильности. По итогам обсуждения принято решение консолидировать усилия всех сторон по пресечению преступной деятельности членов ТЭО "ПИВ" на территориях государств-членов ШОС.



В основе указанного подхода - факты недавнего исторического прошлого и нынешней террористической активности ТЭО "ПИВ", связанной с общей геополитической ситуацией в мире. Как отмечает эксперт Алексей Конев, "в последние годы Центральная Азия становится все более значимым фактором геополитического противоборства мировых держав. В силу своего географического расположения в окружении Афганистана, как основного ареала базирования крупных формирований международных террористических организаций (МТО), России и Китая, как ведущих государств-конкурентов, центральноазиатский регион рассматривается в качестве плацдарма и транзитной территории на пути экспансии терроризма из ИРА в СУАР КНР и страны СНГ. При этом упор в уже идущей Большой игре делается не только на отряды боевиков МТО, сконцентрированных в приграничных афганских провинциях, но и ключевое внимание уделяется созданию очагов социальной напряженности и радикализации населениях в самих центральноазиатских республиках. Отсюда и активная внешняя политическая, финансовая и иная поддержка террористическо-экстремистской организации "Партия исламского возрождения", резкое аномальное увеличение численности сторонников религиозно-экстремистских организаций и нетрадиционных религиозных конфессий в Казахстане и Кыргызстане, попытки спровоцировать приграничные конфликты в Ферганской долине, интенсивное создание в регионе ячеек "ИГИЛ" и т.д. По сути, наблюдается активная работа западных спецслужб в двух параллельных направлениях - афганском и центрально-азиатском, где важная роль отводится сопряжению происходящих там событий и процессов".



Изложенное мнение разделяет таджикистанский эксперт Карим Вохидов, подчеркивающий, что "нельзя рассматривать случайным совпадением появление в приграничных афганских провинциях вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" и провозглашение в качестве их основной цели создание "Велаята Хорасан", куда должны быть включены обширные территории Центральной Азии, России и других стран… ТЭО "ПИВ" рассматривается внерегиональными силами как фактор дестабилизации обстановки не только в Таджикистане, но и в регионе в целом". Показания задержанных в этом году правоохранительными органами Таджикистана эмиссаров ТЭО "ПИВ" подтверждают не только наличие контактов главарей этой структуры с нынешним главой "Велаята Хорасан" в Афганистане, но и согласование и координацию действий между ними. Стоит напомнить, что ликвидированная в апреле 2017 года на территории афганской провинции Кундуз ИРА группировка боевиков ИГИЛ возглавлялась Сафаровым Шером, который ранее под контролем эмиссаров ТЭО "ПИВ" прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из спецлагерей.



Недавно получены новые подтверждения об этой второй теневой стороне преступной активности ТЭО "ПИВ". Так, турецкими спецслужбами задержан гражданин Таджикистана, осуществлявший закупку оружия для формирований международной террористической организации "Исламское государство" (МТО "ИГ") и имевший при себе членский билет ТЭО "ПИВ". Ряд задержанных и ликвидированных афганскими правительственными силами боевиков "ИГ", действовавших в северных провинциях Афганистана, также являлись членами ТЭО "ПИВ". В результате проведенных в начале 2019 года на территориях Казахстана и России антитеррористических мероприятий нейтрализованы "спящие ячейки" МТО "ИГ", большая часть боевиков которых являлись гражданами Таджикистана и сторонниками ТЭО "ПИВ". В самом Таджикистане завершено расследование сотен уголовных дел по фактам тердеятельности членов ТЭО "ПИВ". На основании показаний свидетелей, вещественных и иных доказательств виновные лица привлечены к уголовной ответственности.



Следует признать очевидным, что ни сейчас, ни в момент своего появления ТЭО "ПИВ" не являлась самодостаточным субъектом, а всегда выступала в качестве инструмента зарубежных спецслужб. Предметно этот аспект сущности ТЭО "ПИВ" раскрывает таджикистанский эксперт Саидходжа Акбаров в своей статье "Две лжи о создании ТЭО "ПИВ": "Образ мышления, основные идеи и сама структура ТЭО ПИВ была сформирована именно в результате проникновения в Таджикистан чуждого ваххабитского мышления и вследствие подпадания под влияние консультантов и руководителей спецслужб. Еще в первые годы возникновения этого процесса нахзатовские активисты попали под влияние лидеров международного ислама, таких, как Хасан-аль-Банно, Сайид Кутб, Мухаммад Кутб, Абу Аълои Мавдуди, и слепо следовали их идеям. Вредоносная литература в те годы проникала в Советский Союз через студентов и некоторых госслужащих, которые ездили в командировки в арабские страны. После упрощения процедуры поездок в Советский Союз деятельность зарубежных пропагандистов экстремистских идей в Центральной Азии приобрела серьезный размах. Они начали переправлять не только пропагандистскую литературу, но и денежные средства для поддержки движения.



В частности, один из основателей партии нахзат Мухаммадджон Гуфронов был задержан при возвращении после получения образования в городе Андижан Узбекистана соответствующими государственными органами с 200 религиозными и идеологическими книгами, среди которых были книги авторов ваххабитских течений.



В советские годы была предотвращена другая ситуация контакта с ваххабитским куръером. Один из нахзатовских активистов, житель селения Себистон Дангаринского района Мулло Аджик (Алиев), был связан с зарубежными студентами из арабских стран и в сотрудничестве с суданским студентом Зубайдом Содисом пытался доставить для нахзатовцев идеологические и религиозные книги с арабским алфавитом, изданные в небольшой типографии. После разоблачения этого плана по письму Министерства иностранных дел СССР в посольство Судана этот студент были исключен из университета и депортирован из Советского Союза. Как было отмечено, серьезную роль в формировании мировоззрения населения, а также в следовании идеям партии сыграли революционные руководители Исламской Республики Иран и моджахеды из Афганистана.



Например, в 1990 году органами государственной безопасности были задержаны гражданин Таджикистана Абдулхамид Давлатов (брат бывшего председателя ПИВ Мухаммадшарифа Химматзода), а также граждане Афганистана - Абдурашид валади Хоркаш, Давлатмад валади Рустам и несколько последователей партии из Кулябского региона.



По словам нарушителей границы, они получили задание в тогдашней пакистанской разведслужбе и Исламской партии Афганистана, согласно которому они должны были проникнуть в Таджикистан из Афганистана, подпольно связаться с таджикскими нахзатовцами, создать террористическую группу и совершать теракты не только в нашей стране, но и в странах Центральной Азии. По завершении следствия все они судом были привлечены к уголовной ответственности.



Таким образом, не имеет реальной основы заявление ТЭО ПИВ о том, что она является местной таджикской организацией, она является результатом геополитического процесса, выходящего за рамки Таджикистана".



К такому же мнению приходит и председатель Национального движения Таджикистана Хоким Мухаббатов, отмечающий, что "сторонники ПИВТ внутри страны ведут себя как тайное общество и управляются через социальные сети из - за рубежа… Кабири открыто признает, что в свое время получал большую финансово-материальную помощь от Пакистана, Исламской Республики Иран и иных исламских государств… ПИВТ по-прежнему не отказывается от силового способа прихода к власти и цели создания исламского государства в Таджикистане. Кабири открыто угрожает руководству республики Таджикистана, что ПИВТ еще не показала всю свою силу и мощь и на что она способна… Очевидно, что в современных условиях при, имеющихся мощных западных покровителях Кабири для ПИВТ дело за вооружением не станет. Со стороны Афганистана ПИВТ могут вооружить за считанные дни".



Изложенные мнения экспертов находят веские обоснования в недавнем историческом прошлом террористической деятельности "ПИВ". Как отмечается ТЭО "ПИВ" не новый субъект на исторической арене и "в 1990-ые года она возглавила вооруженные формирования исламистов, пытавшихся вооруженным путем насадить в Таджикистане шариатские порядки. Тогда погибли более 150 тысяч человек. Народному хозяйству нанесен ущерб в размере более 7 млрд. долларов США. Более 2 млн. граждан были вынуждены оставить свои дома и стали беженцами. За эти годы "ПИВ" организовала десятки терактов в отношении представителей власти, видных общественных деятелей".



В сентябре 2015 года при поддержке зарубежных спецслужб ТЭО "ПИВ" повторила попытку превратить Таджикистан в плацдарм для распространения террора и насилия. О причастности лично главаря этой структуры к теракции наглядно свидетельствует установленный факт передачи им крупной денежной суммы главному исполнителю теракции - Назарзода А.



В интервью судья Верховного Суда РТ Азизов Ш. прямо указывает, что "в ходе предварительного расследования уголовного дела относительно событий 4 сентября 2015 года аудио- и видеозаписями, показаниями свидетелей было доказано, что 1 сентября 2015 года сын Кабири - Рухулло Тиллозода, пригласив водителя Кабири - Хикматулло Сайфова, мужа сестры жены М. Кабири, к себе домой по адресу: город Душанбе, улица Хайрулло Мирзоева, 3 проезд, дом 69, передает распоряжение отца пойти в здание ОАО "Бинокорсервис" (компания M. Кабири) и поручить гражданам Джамшеду Нарзуллоеву, уроженцу Файзабадского района, сыну тети М. Кабири, директору ОАО "Бинокорсервис", и Махмадали Рахматуллоеву, брату жены М. Кабири, начальнику отдела кадров указанной компании, собрать все имеющиеся у них денежные средства. 2 сентября 2015 года Р. Тиллозода вместе с Х. Сайфовым приходят в компанию ОАО "Бинокорсервис" и забирают сумму в размере 400 тысяч долларов и 200 тысяч сомони у Д. Нарзуллоева и М. Рахматуллоева. Р. Тиллозода в присутствии трех свидетелей открывает принадлежащий ему сейф и выносит из сейфа сумму в один миллион и 180 тысяч сомони. Затем он звонит Назарзода и сообщает, что по распоряжению отца собрал сумму, равную одному миллиону 200 тысяч долларов, которые должен передать ему. После телефонного разговора Р. Тиллозода и Х. Сайфов на автомобиле "Toyota Corolla" (госномер 7288 СA01) приезжают домой к А. Назарзода и передают ему указанную сумму.



Именно после получения этой суммы в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года преступная группа A. Назарзода по разработанному плану попыталась совершить серьезные и особо тяжкие преступления, а также попытку государственного переворота".



Такова часть правды о террористической сущности и преступной деятельности ТЭО "ПИВ", то, что стало доступно экспертам из открытых источников, исторических данных о реальных событиях и фактах.



Следуя логике названия настоящей статьи, раскроем теперь, что является ложью в распространяемой в СМИ информации о ТЭО "ПИВ". А ложью является все, что "ПИВ"-овские главари пытаются использовать в качестве ширмы для прикрытия террористической сущности этой структуры. Как отмечает эксперт Альфия Баширова, "все их обвинения и претензии беспочвенны. В качестве своих доказательств они используют не реальные дела, как жители РТ, занимающиеся общественно полезным, добросовестным трудом, а присущую им демагогию, пустословие. Естественно, что их выступления не воспринимаются всерьез, игнорируются, так как деятельность ТЭО ПИВ нацелена не на созидание, а на разрушение путем террора и экстремизма, представляя реальную угрозу для Таджикистана и безопасности региона. Во время международных политических мероприятий ТЭО ПИВ, НАТ и им подобные враждебные силы пытаются давать свои бесполезные советы государствам, которые нещадно борются против таких как они. Ведь известно, что ТЭО ПИВ пытается использовать потенциал мигрантов и молодежи, вербуя в свои ряды, обучая их в диверсионно-террористических лагерях некоторых азиатских стран, в надежде вернуть на родину в качестве боевиков".



Зачем и кому нужно поддерживать активность "ПИВ"-овских террористов по дезинформированию европейской общественности было сказано выше. Остается надеяться, что прогрессивные силы международного сообщества примут необходимые меры, чтобы трибуна Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению, не превратилась в рупор террористическо-экстремистской организации "ПИВ".



Карим Вохидов, сотрудник Центра геополитических исследований и экспертиз "Victory" Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569410100

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