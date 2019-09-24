Плов не той системы. Как госрегулировать узбекские свадьбы, - Ш.Муталов

15:21 25.09.2019 Чудны дела твои, господи!



Шоахмад Муталов



Это я о недавно принятом совместно Кенгашами (Советами) обеих палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана "Положении о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших". Может, кто спросит, причем тут господь, когда порядок принят властями. Дело в том, что насылая неприятности, несчастья и испытания, господь действует опосредованно, кроме случая стихийных бедствий. Земной путь человека прекращается из-за болезней, несчастных случаев и тому подобное. Болезни вызываются микробами, а если не микробами, человек сам виноват - не вел здоровый образ жизни. Сбила машина - пьяный водитель виноват, или человек сам - был неосторожен на дороге. Есть еще пожары, обрушения. Войны, наконец. Война - огромное несчастье и испытание. И всегда есть виноватые. Думаю, здесь понятно, что я имею в виду.



Теперь бог посредством вышеупомянутых Кенгашей наслал на всех испытание. (Я склонен считать это "Положение" испытанием, а не несчастьем.) Это испытание для самих Кенгашей тоже.



Цель "Положения", как это заявлено Кенгашами, противодействие, и прямо скажем, желание искоренить "такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа".



Про традиции и обычаи народа скажу далее, а сейчас о тщеславии, пренебрежении к социальному положению, расточительстве. Против таких "отрицательных проявлений и пороков" боролись три мировые религии - буддизм, христианство, ислам - более двух с половиной, двух тысячелетий, и 1300 лет соответственно, и не искоренили. И вот за эту задачу взялись Кенгаши Олий Мажлиса Узбекистана. Ну, разве это не испытание?



Страна наша и народ уже без двух лет тридцать живут в так называемой рыночной экономике - это такой эвфемизм для капитализма. В капитализме все нацелено на извлечение прибыли, то есть наживу. Чтобы нажива была больше, потребитель должен больше есть, пить, покупать, покупать все. Разумное потребление противоречит принципу "покупай, покупай, покупай". Двигает принцип "покупай" реклама. И кругом мы видим рекламу излишеств, помпезности, тщеславия и т.д. Постеры, растяжки, средства массовой информации - все предлагают роскошь, экстра, ультра, элит. Даже тротуарная плитка тоже элитная! Даже некоторые передачи, якобы для домоводства или здоровья, являются скрытой рекламой. Успешность в таком обществе измеряется размером наживы. Успешность нужно демонстрировать, показывать принадлежность к "своим". Представьте себе, "одна комната 3000 кв. м. Вы такого не видели!" Это больше двора некоторых обычных людей. Правительство пропагандирует либеральную экономику. Здесь все регулирует рынок. Правительство объясняет требованиями рынка повышение тарифов, цен и другое. И вот в отдельно взятой сфере правительство решило ввести социализм - разумное потребление! Вот испытание для тех, кто должен показывать свою успешность!



Оказывается, "Некоторые граждане после проведения расточительных и помпезных свадебных мероприятий берут средства в долг, и чтобы расплатиться, они выезжают за пределы республики на заработки". (Берут в долг не "после", а "до".) Опять же, все регулирует рынок. Брать в долг - принцип капитализма. Просто он называется по-другому - кредит. Это - во-первых. Во-вторых, помпезность задают "успешные", хотя они проводят пышные мероприятия не в долг. Правда, они задают тон, и "некоторые граждане" берут в долг. Я думаю, берут в долг в размерах, которые могут, как они считают, возвратить. "Успешные" возвращают долги, то есть кредиты, из наживы, другие - горбом, потом и мозолями. И кто виноват, что как бы не натирал мозоли "неуспешный", он не может заработать на возврат долга на родине? И кто считал, какая часть уехавших на заработки, уехала из-за долга на проведение торжеств?



"Время требует жесткого упорядочения семейных мероприятий … ". Принятое "Положение" - не закон, принято не полным составом законодательного органа, а Кенгашами. Но, тем не менее, это нормативный документ. Нужно обеспечивать его выполнение. "…после 23:00 не допускается" обеспечить легко - штраф налагаемый на предприятие, предоставляющее место и услуги для проведения мероприятия. На этом легкая часть правоприменения заканчивается.



В "Положении" есть норма по числу участников, или присутствующих, на мероприятии - 200 или 250, не важно. Вопрос кто будет считать и когда? Исполнение "Положения" возложено на махалли, инспекторов по профилактике и других. Надо думать, проверяющие - люди неглупые и будут приходить для подсчета в случайно выбранные моменты времени. Предположим, что "личного состава" проверяющих хватит на все мероприятия. Но вот проверяющий (ая) пришел/пришла, кого он/она будет считать? При вечернем свадебном мероприятии, так называемом "никох", задача относительно простая - считать сидящих за столами. Дело осложняется при подсчете гостей при "пловных" мероприятиях. Там часть присутствующих - это помощники, которые разносят блюда с пловом, а затем убирают их, разносят чай. Они сами садятся есть плов, когда основная масса разошлась. Включать их в лимит или нет? Считать угощение их пловом после основных гостей новым мероприятием или нет?



В информационных сообщениях нет сведений о мерах воздействия, которые необходимы для правоприменения. Ко времени подготовки этих заметок полный текст постановления опубликован не был. Судя по выступлению одного из парламентариев при обсуждении "Положения", сейчас меры не прописаны, как сейчас выражаются. Он как раз предлагал над этим подумать. И мы подумаем, какие это влечет испытания.



Нормативные документы обладают свойством количественной определенности, то есть 201, или 251 человек - уже нарушение, нужно налагать меры воздействия. Пока не знаем, будет это штраф, административный арест или что-то другое. Затем, тяжесть меры должна быть пропорциональна тяжести деяния. Будем надеяться, парламентарии в этой части окажутся на высоте. Далее, как оформить подсчет гостей? Раз за подсчетом следуют меры строже, чем погрозить пальчиком, должен быть официальный документ. Форма и порядок составление документа должны исключать субъективность и корысть. При том, что не определено, кого считать, обеспечить объективность трудно. Проверять по договорам? Но договор - это бухгалтерская документация, активист махалли не имеет права ее проверять. Даже налоговый инспектор не имеет права просто так проверять. Специальных инспекторов нужно создавать и оплачивать их труд из народного кармана. Кроме того, этот документ о подсчете согласно уже существующим нормативно-правовым документам, можно будет обжаловать в суде. Или еще трудность, если пловом угощают не единовременно (амри маъруф), а "с приходом и уходом" (келди-кетди). Тогда проверяющий должен будет все время там быть и его тоже пригласят за стол. Взятка!



Я так предполагаю, что вскоре при каком-нибудь органе, наиболее вероятный кандидат - налоговая инспекция, будет создан отдел по выдаче специальных бейджиков для участников семейных мероприятий. Заявитель должен будет предъявить справку о доходах, справку из махалли, что не влез в долги, и подать обязательство не ехать за границу на заработки. Бейджики должны быть трудно подделываемыми, значит дорогими. Опять нагрузка на карман. Но ничего, зато рабочие места создаются. Ну и поле для коррупции. Бейджики должны быть именными, а чтобы проверенные гости не передавали их не проверенным, на них должна быть их фотография, или гости должны приходить на мероприятие с документом, удостоверяющим личность. Далее даже можно коммерциализировать эту деятельность - уполномочить тот же отдел по выдаче бейджиков давать разрешение на превышение лимита, плата - по таксе. Опыт уже есть: тонированные стекла запрещены по причине безопасности, но если заплатить, безопасность побоку - можно. Или так называемый суперконтракт на учебу в ВУЗе: базовых знаний не достаточно, чтобы учиться, но если заплатить - можно. Заодно это и борьба с коррупцией - зачем подкупать проверяющего, когда можно законно приобрести разрешение на превышение.



Я бы хотел сделать несколько предположений, как будут обходить выявление соблюдения лимита. Можно бы это назвать предложениями и давать за плату, но я сделаю вид, что борюсь с жаждой наживы в себе. Тем более, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться до всего этого. Залы для торжеств вмещают в два-три раза больше людей, чем определено лимитами. Незанятые места - убытки, или упущенная прибыль, в лучшем случае. Предложение 1: заполнять зал, а "сверхлимитчиков" оформлять как обедающих или ужинающих за якобы свой счет. Предложение 2: выставлять кордон как, якобы, отсеивающий приглашенных от не приглашенных, который просигналит о появлении проверяющих. При получении сигнала часть гостей выходит подышать свежим воздухом. Пустые места никак объяснять не нужно - всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. Предложение 3: Можно проводить одно мероприятие как три разных. Например, на самом деле свадьба. Оформить как свадьбу, день рождения кого-либо, обрезание, обмывание награды, или что-либо еще. Есть еще одни ход, но несколько неудобный. Проводить мероприятие в нескольких местах одновременно. Артисты сверх лимита будут проходить как "хашар", просто пришли выступить в виде подарка, от себя, или кто близкий сделал подарок. Если проверяющий говорит, что это не так - суд. У нас ведь правовое государство. И так далее. И по поводу количества автотранспорта, лицензий - везде есть лазейки.



Но довольно о деньгах, пора поговорить о духовном - об "…игнорирование традиций и обычаев народа". Поскольку полного текста "Положения" нет, придется основываться на информационных сообщениях и надеяться, что само "Положение" будет изложено четким языком.



Первый вопрос, имеется в виду весь народ Узбекистана, состоящий из более чем 100 наций и народностей, или какой-то отдельный, или какие-то отдельные из них? Дальнейшие рассуждения буду строить на предположении, что имеются в виду узбеки, хотя тщеславие и склонность к пышным торжествам наблюдаются не только у узбеков.



"…семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день в период времени с 06:00 до 23:00.", пишет газета.уз. Соответствующее место на узбекском языке гласит, что не допускается продолжение семейных мероприятий после 23.00, но похороны (дафн) - исключение. Но никто после 23.00 похорон и не проводит. И с соболезнованиями после сумерек не приходят.



"Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан." Мероприятия, посвященные памяти усопших, длятся один день. Три дня длятся похороны с последующим приемом соболезнований. Сообщение на русском имплицитно допускает проведение мероприятий, посвященных памяти усопших, и после похорон, тогда как сообщение на узбекском эксплицитно исключает поминки "семь дней", "четверг", "воскресенье", "двадцать дней", "сорок дней", хайит, годовщину, "раздачу денег", "раздачу ткани" и т.д. Тут нужно заметить, что как раз эти мероприятия - народный обычай, а сведение к трем дням - фундаментальный ислам. Христианские поминки девять дней, видимо, вошли в "и т.д.", или выведены "за скобки" документа. "Похороны и траурные обряды могут проводиться не более чем три дня с участием неограниченного количества граждан, за исключением церемоний приготовления плова," - сообщает нам репост.уз. В день похорон и последующие два дня, всего неполные три, никакого "приготовления плова" не бывает. В доме, где траур, вообще не готовят пищу, ее доставляют родственники и близкие друзья - таков обычай. Но сама эта оговорка неявно допускает траурные мероприятия после трех первых дней. (Вообще, в приготовлении плова участвуют 10-15 человек. Репост.уз, скорее всего, имел в виду церемонию с угощением пловом. Не стоило бы об этом говорить, если бы этот ресурс не ввел понятие "кулинарные мероприятия", не умудрился бы переврать название "Положения", назвав усопших "погибшими".)



Насчет радостных мероприятий сообщения на узбекском языке явно передают, чего нельзя. Нельзя девишники, мальчишники, приглашение новых родственников и, конечно, "и т.д.". Если это "и т.д." есть в тексте "Положения", беда. Под это "и т.д." сверхактивные "ответственные" (принеси чалму, принесут с головой) все что угодно подгонят. Эти обычаи тоже народные. Их не придумали наши нувориши тешить свое тщеславие. Многие из них проводятся дома. И регламентация, что проводить дома и что - нет, это вмешательство в частную жизнь.



И еще, многие из этих мероприятий и так не проводятся - жизнь сама заставляет изменять обычаи. С появлением металлических переносных очагов исчез обычай "водружения котла", когда вырывали очаг в земле и ставили на него котел для приготовления плова. Исчез обычай нарезания моркови для плова, нарезанную морковь теперь покупают на базаре. Церемонии, связанные с обрезанием, редко проводятся самостоятельно. "Семь дней", "сорок дней", "год" - давно, формально, не проводятся. Наши улемы объяснили, что это противоречит исламу, Но тут же добавили, что "эхсон" - благотворительность нужна. И это вышеупомянутое называется "эхсон", а чем больше людей участвует в "эхсоне", тем больше "благого" запишется тому, в честь кого проводится "эхсон". И опять же, эти мероприятия проводятся в форме "амри маъруф, нахий мункар" - призыв к доброму, отвращение от недозволенного. И выходит, наши законодатели хотят ограничить число слушающих такие наставления.



Жизнь все расставляет по местам. Но нужно учесть, что жизнь наша либерально-рыночная. Она разведет нуворишей, которым необходимо себя показать, и тех, кому нечего показывать, и материально и территориально. Нувориши уже живут в роскошных домах и квартирах, и огороженных кварталах с охраной. Дальше будет только больше. Прочие человеки сосредоточатся в социальном жилье, скоро они поймут, что не могут тягаться с "теми". Это сейчас действует устаревшее представление о социальном равенстве. Скоро это пройдет, народ давно сказал "вытягивай ноги, сколько позволяет одеяло".



Ну вот, разве не испытание!



В психологии известно, что вместе с запретом следует что-то разрешить. Тогда запрет легче внедрить. Даже сам запрет можно сформулировать в утвердительной форме. Например: "Допускается проведение семейных мероприятий в период времени с 06.00 до 23.00". Но нормативные документы в этом плане не гибкие. Поэтому не следовало принимать такой документ. Нужно было бы вести упорную разъяснительную работу, привлекая не только клириков, но и этнологов, историков, которые могли бы разъяснить происхождение того или иного обычая, и что теперь его суть изменилась, он не достигает той цели, для которой он укоренился. Например, посредством благотворительного угощения богатые родичи, в родовом строе, поддерживали бедных, снимали социальную напряженность. Сейчас мало кого из поедающих пловы нужно подкармливать, скорее им нужда диета для снижения веса.



И в заключение хочу привести в качестве примера что разрешить, запрещая помпезные "пловы". Наряду с объяснением изменения смысла угощений, можно предложить создать фонд социальной поддержки и благотворительности. Фонд может быть национальным или областным, или и то, и другое. Причем информацию о дарителе обнародовать и, где уместно, читать суры Корана для блага того, в память о ком благотворительность предпринята. Разъяснять, что "савоб" от такого дарения больше, чем от угощения пловом и другими явствами и так не бедствующих людей. Возможно, даже создать сайт с информацией о дарителях фонда, оглашать в мечетях, по телевидению. Создать телевизионный канал, или передачу, посвященные именно таким проповедям. Учитывая, что у нас государство светское, время телевизионной передачи или канала может быть оплачено из средств того же фонда. Коллективно можно еще многое придумать в этом плане. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569414060

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Евразийская идея Нурсултана Назарбаева актуальна не только для правительств, но и парламентов – Н.Нигматулин

- Полный текст заявления по итогам IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии

- Дарига Назарбаева обсудила развитие межгосударственных отношений с главами парламентов Кыргызстана, Беларуси, Омана, Катара и Турецкой Республики

- Кадровые перестановки

- Физика или биология?

- В Бишкеке обсудили стратегию развития ЕАЭС до 2025 года

- Второй Международный Форум писателей пройдет в Алматы

- В Казахстане процветает культ мордобоя

