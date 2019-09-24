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Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в Северный Казахстан
17:45 25.09.2019

СЕГОДНЯ: НАЦИОНАЛИЗМ КАЗАХСКОГО НАРОДА ПРОТИВ УЗБЕКОВ.
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Deutsche Welle: Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в Северный Казахстан.
"Харакат": Куда смотрят власти Узбекистана и все тюрки мира?

Что стоит за инициативой правящей партии Казахстана по переселению узбеков с юга страны на север? И готовы ли власти Казахстана осуществить это на деле?

Узбекам, проживающим на юге Казахстана, предложили переселиться на север страны - в Северо-Казахстанскую область (СКО). С такой идеей выступил Туркестанский областной филиал правящей в Казахстане партии "Нур Отан" после того, как 15 сентября замглавы этого филиала Бейсен Тажибаев встречался с этническими узбеками в селе Карабулак - самом многонаселенном селе на территории всего Казахстана (в селе проживают около 60 тысяч человек).

Партийный чиновник привез с собой информационно-пропагандистскую группу, которой надлежало объяснить жителям преимущества переселения из Туркестанской области в СКО. Согласно СМИ, Тажибаев напомнил о действующей с 2015 года госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", по которой переселенцы могут получить землю для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства.

Кроме того, представитель "Нур Отан" посетовал на то, что в 2019 году на север из Карабулака переселилась всего одна семья, и поручил ответственным лицам организовать широкую пропаганду программы "Енбек".

Как в Узбекистане оценили идею переселения

Об инициативе правящей партии Казахстана узнали и в Узбекистане. Новость сильно обеспокоила Ташкент, рассказал DW политолог Юрий Черногаев. Причина, по его словам, в том, что с узбеками, живущими на юге Казахстана, существуют обширные контакты по линии бизнеса, не говоря уже о тесных родственных связях. И в Ташкенте опасаются, что эти связи окажутся прерванными в результате реализации инициативы казахстанских властей.

Официальной реакции из Ташкента пока нет. МИД страны молчит, видимо, из опасения обидеть соседа. "При этом неофициально в МИД и в МВД республики считают, что власти Казахстана таким образом - разорвав родственные связи - хотят предотвратить распространение исламского радикализма из Узбекистана на южный Казахстан, а заодно закрепить малонаселенные территории на севере страны за этнически не русским населением", - рассказывает эксперт из Ташкента. При этом, добавил он, не принимается о внимание то, что "теплолюбивым" жителям юга предлагается переселяться фактически в суровые условия Сибири.

"Раз за дело взялась правящая партия "Нур Отан", то это дело решенное, считают в Узбекистане, - описывает опасения узбекистанцев Черногаев. - Здесь уверены, что указание спущено сверху и только "упаковано" в инициативу партийного филиала".

Двоевластие в Казахстане и программа переселения "Енбек"

Координатор объединенной евразийской экспертной сети Jeen Наталья Харитонова считает, что тревога в Ташкенте объясняется тем, что на Казахстан здесь смотрят через призму узбекских реалий.

"В Узбекистане ни один филиал правящей партии не выступит с подобной инициативой без прямой директивы первого лица, - пояснила Харитонова. - А в Казахстане сейчас некое подобие двоевластия, партия "Нур Отан" уже не выглядит доминирующей силой типа КПСС при СССР". Кроме того, добавила собеседница DW, в условиях кризисной экономики казахстанским элитам, занятым подковерной борьбой, сейчас не до переселения узбеков из Туркестана под Петропавловск". При этом она, однако, согласна с тем, что власти Казахстана, приняв в 2015 году по инициативе Нурсултана Назарбаева - тогда еще президента, а сейчас главы "Нур Отан" - программу "Енбек", рассчитывали тем самым разбавить на севере Казахстана русское населения, находящееся под ощутимым влиянием России.

Как и Наталья Харитонова, политолог из Алма-Аты Петр Своик не склонен видеть в инициативе туркестанского филиала партии "Нур Отан" переданную таким образом команду Нурсултана. "Первый президент, елбасы, передал второму власть над государством, но не над правящей партией", - указывает он. Поэтому подспудная борьба между Нурсултаном Назарбаевым и Касим Джомартом Токаевым, по его словам, идет и на партийном поле. Назарбаев, мол, дал команду срочно активизироваться партии, вот она и исполняет.

Политические и экономические аспекты программы переселения на север Казахстана

Сами же действия властей Казахстана по программе переселения с юга на север республики Петр Своик оценивает как неэффективные. "По политическим соображениям властям имело бы смысл увеличить казахское присутствие в СКО и параллельно снизить "узбекскую перенасыщенность" на юге", - рассуждает Своик. Открытых конфликтов между узбеками и казахами в Туркестане нет, но живут они все-таки раздельно, и, добавляет он, "снижение численности узбекской диаспоры сняло бы подспудную тревогу местных властей".

Экономически программа переселения также оправдана. Но чтобы реально ее осуществить, нужно вложить очень большие ресурсы, создать хозяйственную инфраструктуру. А там этого и близко нет. "Крупные сельхозпроизводства советского времени разрушены, вдоль дорог из Петропавловска в любом направлении - развалины коровников и прочих строений, - рассказывает Петр Своик. - И в самом городе, где когда-то было несколько оборонных заводов, теперь с работой трудно, так что трудоустраивать переселенцев с юга негде". На создание новых рабочих мест нужны большие деньги, их нет, поэтому, считает эксперт, и буксует программа переселения с юга на север.

Исторический и религиозный аспекты проживания узбеков в Туркестане

Очень важную роль играют также традиции и история. Узбеки юга в массе своей глубоко религиозны, а места в районе столицы Туркестана, откуда им предложено переезжать - сакральные для мусульман, поясняет Своик. Там, в частности, находится мавзолей Хаджи Ахмета Ясави, построенный по приказу Тамерлана, от которого официально ведет свою родословную нынешнее государство Узбекистан.

"Туркестан - это то место, где сформировались пласты совместной культуры и демографии узбеков и казахов. Это место наибольшего физического узбекского присутствия в Казахстане. Узбеки там близки к южным казахам, и почти сплошь заняты сельским хозяйством", - описывает ситуацию собеседник DW.

Своик считает, что узбеки могут воспринять программу переселения из Туркестана в СКО как намерение разбавить "узбекскую часть" Казахстана и отнесутся к этому болезненно. Хотя скорее, полагает эксперт, это попытка "разбавить русских" в Северном Казахстане. "Вспомним Жириновского, пугавшего Казахстан заявлениями, что север республики - это Россия. Здесь на эти заявления реагируют остро и практически всерьез", - подчеркивает Своик.

Источник:
Немецкая газета Deutsche Welle - www.dw.com/ /зачем-узбекам-туркестана-предложили /a-50515357

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www.harakat.net

"ХАРАКАТ": Уважаемые наши читатели! Мы уже несколько дней знали о том, как власти Казахстана серьезно начали заниматься идеей переселения узбеков из исторических земель в недавно пустынные, северные части страны.

Хотим напомнить всем, в свое время мы первыми начали писать о том, как в Таджикистане и в Казахстане власти начали закрывать узбекские школы в тех районах, где узбеки веками жили компактно. Одновременно, казахи, таджики и киргизи занимались вытеснением узбеков из исторических узбекских районов и заставляли их переселяться в Узбекистан.

Во всех этих случаях, узбекские власти, вернее, таджикский режим, правящий в Узбекистане, делал вид, что ничего не видит.

Поэтому, на этот раз мы намеренно сдерживали себя, как бы не замечая, что там происходит и что собираются делать казахи с местными узбеками. Вот вчера, немецкая газета Deutsche Welle опубликовала статью "Зачем узбекам Туркестана предложили переселиться в Северный Казахстан" о якобы инициативе правящей в Казахстане Партии "Нур-Отан", направленной на искуственное переселение узбеков в северные районы Казахстана, где русские составляют большинство.

Это был хороший сигнал для нас. Теперь мы начнем серьезно заниматься этим вопросом и будем призывать, а также думать о том как заставить таджикский режим Шавкат Мирзие заниматься этим же вопросом.

Сейчас создается традиция обсуждения некоторых мировых проблем в новой столице Казахстана – в Нурсултане. Мы будем добиваться, чтобы обще тюркские и внутри - тюркские проблемы обсуждались в Ташкенте, на тюркских языках. Таким образом будет создаваться обще-тюркский язык.

From: Buyuk Turon [mailto:evrilturon@gmail.com]

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569422700
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