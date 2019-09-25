Умер Жак Ширак - президент Франции в 1995-2007 гг.

14:54 26.09.2019

Ушел последний крупный и самостоятельный политик современной Франции. Осталась жить какая-то дрянь - олланды, макроны, фийоны, ле пенши, саркозяки… слизни и лягухи.



Спи спокойно - старик Жак. Будем тебя помнить.



ШИРАК Жак Рене ( (29 ноября 1932 - 26 сентября 2019)

Из лимузенских крестьян. Окончил лицеи Карно и Людовика Великого, Институт политических исследований и Национальную школу администрации (1957).



В молодости ходил матросом и служил в армии - участвовал в колониальной войне в Алжире, был ранен. С 1959 - на госслужбе - аудитор Счетной палаты, с 1962 избран муниципальным советником в Сент-Фереоль, откуда родом его семья. Сочувствовал Французской Компартии, затем перешел в лагерь правых.

Работал в командах Шарля де Голля Жоржа Помпиду. За агрессивность и эффективность получил клички "Политическое животное" и "Бульдозер".

С 1972 - министр сельского хозяйства. С 1974 - генеральный секретарь (лидер) голлистского "Союза демократов в защиту республики". Премьер-министр Франции (1974-1976). Создал и возглавил правую партию "Объединение в поддержку республики" (1976). С 1977 вплоть до избрания президентом в 1995 - мэр Парижа

С 1995 - президент Франции (переизбран на второй срок в 2002). В конце жизни впал в старческую деменцию - заявлял о поддержку Олланда.

Перевел на французский всего "Евгения Онегина". Оставил потомкам - замок Бити на юге Франции.