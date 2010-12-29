Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова

20:32 26.09.2019

О.Краснова "Можно ли доверять словам президента?"



На пересечении улиц Нукусская, Ойбек и Хонзодабегим ( бывшая Транспортная) столицы дома расположены кругом. Внутри этого круга после демонтажа кенафной фабрики образовался небольшой земельный участок размером 1,2 га.



Шавкат Мирзиеев в ходе избирательной компании отметил, что в городе будут возведены новые парки культуры и отдыха, а жителям махали "Салар" пообещал , что на этом земельном участке размером 1.2 га , будет парк.



Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 3322 от 29.12.2010 г. решением хокима г.Ташкента № 1004 от 08.11.2016 года ООО "TRIUMF-ULA" был выделен земельный участок площадью уже 1.5 га для создания парка культуры и отдыха в Мирабадском районе столицы. Жильцы с нетерпением ждали парка, но получили фигуру из трех пальцев.



Неожиданно для жителей махали в конце прошлого года стало известно , что согласно решения хокима г. Ташкента № 1556 от 01.11.2018 года земельный участок теперь уже 1.8 га выделен ООО "Silk Road Group Investments" для строительства современного жилого комплекса и торгово-бытового обслуживания. Участок земли огородили забором, повесили баннеры, на которых изображен проект жилого комплекса из 22-х этажных домов. У жителей махали не спросила, а нужен ли вам этот проект!! После протестов жильцов, эти баннеры были сняты, но вопрос о строительстве остался актуален.



Жители махали "Салар" искали заступничества у руководителя страны, через виртуальную приемную и администрацию президента. В своих обращениях просили оставить земельный участок под парк, приводя свои доводы. Естественно президент не читает жалобы , их спускают виновникам ситуаций или вообще куда-нибудь. Ответы получали от хокимов, прокуроров города и района, и все одно и тоже , земельный участок передан согласно решения хокима г. Ташкента № 1556 от 01.11.2018 года выделен ООО "Silk Road Group Investments" для строительства современного жилого комплекса и торгово-бытового обслуживания. В ответах не было ответов на вопросы, поставленные в жалобах, просто отписки. К жителям махали никто из руководства города не вышел и не провел встречи, не поинтересовался их нуждами .



Земельный участок отнимают у народа под очередное строительство комплекса многоэтажных зданий, которых уже достаточно построено вокруг! Ясно, что город должен расти и развиваться, но он должен развиваться не вопреки воле его жителей.



Застройщик установил дополнительный забор, который огородил около двухсот деревьев, высаженные вдоль дороги по улице Нукус, в основном сосновые, видимо им дадут засохнуть, а потом без проблем возьмут разрешение и вырубят.



Застройщики бездумно вопреки желаниям жителей и строительным нормам и правилам будут "делать деньги", при попустительстве государственной власти, не думая, какими будут социальные последствия. Застройщики стараются впихнуть свои новостройки во все более или менее пустующие места в центре города , которые в последствие можно дороже продать.



Мирабадский район столицы густо населен, кругом крупные транспортные магистрали , банки, вокзал, аптеки, магазины, супермаркеты "Makro", "Asr" , рестораны и т.д. Жилые дома здесь выросли стихийно. Вокруг этого земельного участка живет 5800 человек, много молодежи, много детей, и много нерешенных проблем с благоустройством, в том числе тотальное отсутствие парковых зон , нет парков, нет спортивных и детских площадок, народ живет в каменных джунглях!



Лето в этом году выдалось очень жаркое, температура в тени выше 60 градусов, дети целый день сидели дома, а вечером на улице единственное увлечение - сидение на ступеньках магазина и аптеки, также покататься на велосипеде на проезжей части дороги. Несмотря на опасность, дворовая малышня проводит там все свободное время, потому что, деваться больше некуда, вокруг высотные дома , автомобили, дороги, нет места для развития.



После неудачных попыток достучаться до президента, дети махали "Салар" написали письмо дочери президента Шахнозе с просьбой передать их просьбу о создании парка. Я больше чем уверена, что письмо было прочитано и его содержание передано Шавкату Мирамоновичу . Дети махали не получили ответа. Я больше чем уверена, что президент знает о ситуации вокруг этого земельного участка, так как подано множество обращений , опубликованы статьи, по телевидению в программе "24/7" показан сюжет про этот участок и другое. Но, главе государства все равно, чем дышит народ, какие болезни приобретает из-за плохой экологии, болеет, где играть и развиваться детям, отдыхать взрослым.



Выстроят очередной комплекс цементных сооружений, застройщик реализует свои бизнес-планы , появятся новое количество автомашин, прибавится гарь от выхлопов…. И что дальше?



Делаю вывод, что президента надо слушать, а верить или не верить , это дело каждого. Но, оказалось, обещание жителям махали "Салар" о создании парка, это все лишь фарс (комедия легкого содержания) для народа во время предвыборной компании !