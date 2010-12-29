 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.09.2019
20:35  Операция "И": поможет ли импичмент амер-демократам в борьбе за Белый дом, - А.Забродин
20:32  Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова
19:59  Экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников возглавил столицу Калмыкии
15:16  Карабулакские целинники. Первые 52 узбекских семей собрали кутули и поехали переселяться на север Казахстана
14:54  Умер Жак Ширак - президент Франции в 1995-2007 гг.
13:26  Обогащенный Иран: ждет ли Ближний Восток большая война, - К.Мельникова
13:24  Выяснилось, кто и зачем пиарит шизу-Грету. Эко-шантаж от Ала Гора (экс-вице-президента США)

13:23  Турция начала высылать на родину таджикских проституток
13:22  "Теперь арабы наши хозяева". Почему восточные немцы скучают по ГДР?
13:04  Павлик неМорозов. Комитет партийного контроля Казахского Нур Отана доверили русскому - Казанцеву
12:45  Раскумарились?.. Казахская арт-группа "КызылТрактор" просит казпреза Токаева найти и отдать их контейнер с работами
12:43  Кризис 1998-го возвращается: Олигархи в панике спасают от девальвации свои деньги
12:42  Потерялся замакима Алматинской области Багдат Манзоров: забухал в командировке, арестован?
12:40  Возраст согласия: чем запомнятся 18 лет операции США в Афганистане, - А.Ермаков
12:39  Где мигранты опаснее - в Европе или в России, - Дм.Стешин
12:20  Судьба Джамы. Как дизайнер-самоучка из Таджикистана стал создателем персонажей для Marvel, Lucasfilm и Стивена Спилберга
12:12  Что-то новенькое. КазМинюст зарегистрировал анти-китайское про-уйгурское "общественное объединение "Атажурт еріктілері"
11:34  Паниковский, бросай гуся... Экс-кыр-премьер и фигурант 8 дел Бабанов вновь удрал из страны
11:29  Грязный Джо. Старый коррупционер Байден как символ и надежда АмерДемпартии, - И.Титов
11:09  Вырожденец. В Лондоне судят сына КазСпикерши Д.Назарбаевой - дебоширил в отелях, грозил спрыгнуть с балкона
11:05  В казахском Шымкенте регулярно бьют узбекских студентов. УзбМИД взяло на карандаш
10:52  Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъясняет крадунам Генпрокуратура
10:20  Торжество УзбПолипартийности. Минист юстиции Давлетов записался в члены "Адолата"
10:14  Зампредом УзбНалогового комитета назначен "датчанин" Азизов
10:00  У таджика Олимпийского чемпиона Рио Д.Назарова нашли в анализах 2011 года метаболит туринабола
09:04  Гульчатаи прячут личики. В Коканде составляют тайные списки школьниц в мусульманских платках и их родителей
09:00  Аркадаг повелел переформатировать Халк Маслахаты и Меджлис в двухпалатный парламент. Смена вывесок
08:59  Космонавту Кононенко и постпреду Туркменистана при ООН Атаевой присвоили звание Героя Туркменистана
08:51  Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма студент 4-курса Акбаров покинул должность. Смена памперсов
08:45  Токаев поведал в ООН о ЦУР и создании в Казе инклюзивного общества. Грета Тунберг закусывает...
08:41  От Саудовской Аравии до Антарктиды. О переделе мировых природных ресурсов в пользу США, - В.Прохватилов
08:21  Киргизия упрекнула ЕАЭС в отсутствии свободного рынка. В Бишкеке не утихают споры о вступлении в организацию, - "НГ"
08:19  Экс-МВД Армении генерал Арутюнян найден застрелившимся
08:18  Тегеран в центре внимания "большой пятерки", - Ю.Паниев
01:56  Зачем Китаю Ближний Восток, - Вас.Кашин
00:47  КазПравительство готовит запрет на вывоз скота в Узбекистан. Самим ням-ням надо
00:35  Россия возобнавляет наступление на "Идлибский халифат", - Моаз Аль-Аббас
00:18  Главой МВФ избрана болгарка Кристалина Георгиева
00:17  В позе брака: в Узбекистане утвердили правила проведения свадеб, - И.Кармазин
00:09  Красные хохло-уши. Украина готова мерзнуть назло российскому Газпрому
Среда, 25.09.2019
21:48  Фамилия обязывает. КырДепутат Ж.Акаев разоблачен как владелец бизнеса и неплательщик налогов
21:39  "Тот сервер, говорят, что он у..." - стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского
20:34  В Казахстане процветает культ мордобоя, - Т.Мамырайымов
20:13  70-летняя Матвиенко переизбрана РосСпикершей. Консервация старпер-"элит"
18:17  Талибы навязывают Афганистану "пещерную" теократию, - Гаус Джанбаз
17:49  В Джорджии возобновились акции протеста: "саакашисты" против "бидзинистов"
17:45  Тюрки и трюки "Нур Отана". Зачем КазВласти взялись переселять узбеков в Северный Казахстан
15:21  Плов не той системы. Как госрегулировать узбекские свадьбы, - Ш.Муталов
15:16  Бишкек. Замглавы Госкомрелигий З.Чотаеву посоветовали выучить кыргызский, чтобы общаться с имамами
15:00  Кыргызстанцы обвинили Андрея Малахова в шовинизме и требуют извинений на его странице в Instagram
14:43  Мульты-шпионы. "Маша и Медведь" корежит мозг дебильных детей Запада
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова
20:32 26.09.2019

О.Краснова "Можно ли доверять словам президента?"

На пересечении улиц Нукусская, Ойбек и Хонзодабегим ( бывшая Транспортная) столицы дома расположены кругом. Внутри этого круга после демонтажа кенафной фабрики образовался небольшой земельный участок размером 1,2 га.

Шавкат Мирзиеев в ходе избирательной компании отметил, что в городе будут возведены новые парки культуры и отдыха, а жителям махали "Салар" пообещал , что на этом земельном участке размером 1.2 га , будет парк.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 3322 от 29.12.2010 г. решением хокима г.Ташкента № 1004 от 08.11.2016 года ООО "TRIUMF-ULA" был выделен земельный участок площадью уже 1.5 га для создания парка культуры и отдыха в Мирабадском районе столицы. Жильцы с нетерпением ждали парка, но получили фигуру из трех пальцев.

Неожиданно для жителей махали в конце прошлого года стало известно , что согласно решения хокима г. Ташкента № 1556 от 01.11.2018 года земельный участок теперь уже 1.8 га выделен ООО "Silk Road Group Investments" для строительства современного жилого комплекса и торгово-бытового обслуживания. Участок земли огородили забором, повесили баннеры, на которых изображен проект жилого комплекса из 22-х этажных домов. У жителей махали не спросила, а нужен ли вам этот проект!! После протестов жильцов, эти баннеры были сняты, но вопрос о строительстве остался актуален.

Жители махали "Салар" искали заступничества у руководителя страны, через виртуальную приемную и администрацию президента. В своих обращениях просили оставить земельный участок под парк, приводя свои доводы. Естественно президент не читает жалобы , их спускают виновникам ситуаций или вообще куда-нибудь. Ответы получали от хокимов, прокуроров города и района, и все одно и тоже , земельный участок передан согласно решения хокима г. Ташкента № 1556 от 01.11.2018 года выделен ООО "Silk Road Group Investments" для строительства современного жилого комплекса и торгово-бытового обслуживания. В ответах не было ответов на вопросы, поставленные в жалобах, просто отписки. К жителям махали никто из руководства города не вышел и не провел встречи, не поинтересовался их нуждами .

Земельный участок отнимают у народа под очередное строительство комплекса многоэтажных зданий, которых уже достаточно построено вокруг! Ясно, что город должен расти и развиваться, но он должен развиваться не вопреки воле его жителей.

Застройщик установил дополнительный забор, который огородил около двухсот деревьев, высаженные вдоль дороги по улице Нукус, в основном сосновые, видимо им дадут засохнуть, а потом без проблем возьмут разрешение и вырубят.

Застройщики бездумно вопреки желаниям жителей и строительным нормам и правилам будут "делать деньги", при попустительстве государственной власти, не думая, какими будут социальные последствия. Застройщики стараются впихнуть свои новостройки во все более или менее пустующие места в центре города , которые в последствие можно дороже продать.

Мирабадский район столицы густо населен, кругом крупные транспортные магистрали , банки, вокзал, аптеки, магазины, супермаркеты "Makro", "Asr" , рестораны и т.д. Жилые дома здесь выросли стихийно. Вокруг этого земельного участка живет 5800 человек, много молодежи, много детей, и много нерешенных проблем с благоустройством, в том числе тотальное отсутствие парковых зон , нет парков, нет спортивных и детских площадок, народ живет в каменных джунглях!

Лето в этом году выдалось очень жаркое, температура в тени выше 60 градусов, дети целый день сидели дома, а вечером на улице единственное увлечение - сидение на ступеньках магазина и аптеки, также покататься на велосипеде на проезжей части дороги. Несмотря на опасность, дворовая малышня проводит там все свободное время, потому что, деваться больше некуда, вокруг высотные дома , автомобили, дороги, нет места для развития.

После неудачных попыток достучаться до президента, дети махали "Салар" написали письмо дочери президента Шахнозе с просьбой передать их просьбу о создании парка. Я больше чем уверена, что письмо было прочитано и его содержание передано Шавкату Мирамоновичу . Дети махали не получили ответа. Я больше чем уверена, что президент знает о ситуации вокруг этого земельного участка, так как подано множество обращений , опубликованы статьи, по телевидению в программе "24/7" показан сюжет про этот участок и другое. Но, главе государства все равно, чем дышит народ, какие болезни приобретает из-за плохой экологии, болеет, где играть и развиваться детям, отдыхать взрослым.

Выстроят очередной комплекс цементных сооружений, застройщик реализует свои бизнес-планы , появятся новое количество автомашин, прибавится гарь от выхлопов…. И что дальше?

Делаю вывод, что президента надо слушать, а верить или не верить , это дело каждого. Но, оказалось, обещание жителям махали "Салар" о создании парка, это все лишь фарс (комедия легкого содержания) для народа во время предвыборной компании !

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569519120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2019 года №164
- Мажилис одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
- Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Главы Сенатов Казахстана и Иордании
- Д. Ашимбаев: Осуществление токаевских реформ возможно только при тесном взаимодействии с Елбасы
- Кадровые перестановки
- "Они могут спасти тысячи людей" - заявление в поддержку арестованных в Алматы врачей
- Касательно публикации в ряде СМИ о якобы повышении тарифа на тепло
- Кредитные рейтинги АО "БТА Банк" и ТОО "Novacom Corporation" подтверждены на уровне "В/В", рейтинги по национальной шкале повышены до "kzBB+" в связи с исправлением допущенной ранее ошибки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  