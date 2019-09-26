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Перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ
13:40 27.09.2019

Перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ

Председатель Московской региональной общественной организации "Ватан", автор книги "Воля к свободе" Хоким Мухаббатов 23 сентября с.г. выступил на 11-й сессии Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ в Варшаве. Ниже предлагаем вниманию читателей полный текст его выступления.

Уважаемое Совещание, уважаемые коллеги!

Мир после развала СССР и временного отступления коммунистической идеологии переживает глубокий духовно-идеологический кризис. Распад СССР в результате холодной войны действительно был геополитической и гуманитарной катастрофой, поскольку был нарушен геополитический баланс мирового сообщества в пользу либерально-демократического Запада.

Победители холодной войны по своему усмотрению начали навязывать свои западные ценности и демократию в странах сателлитов и республик, входящих в состав СССР, которые объективно не были готовы к таким порядкам.

Современная банковская и экономическая система позволяют при поддержке транснационального капитала за очень короткий срок перераспределить капитал: передать из одних рук в другие.

В 90-е годы при поддержке Запада, при непосредственном участии советников и специалистов западных стран было в России осуществлено ограбление народа.

За очень короткий срок подавляющая часть общенародной собственности и российских недр оказались в руках небольшой группы лиц, среди которых были и представители западного капитала.

В результате демократизации, прихватизации и обесценивания советских ценностей по моим расчетам только в России преждевременно умерли и потенциально не рождались от 40 до 50 миллионов человек. Фактически произошел геноцид российского населения.

Аналогично пострадали и многие другие республики, входившие в состав СССР. Наглядным примером служит Таджикистан. В результате навязанной извне гражданской войны погибли, по некоторым данным до 150 тысяча человек, и был нанесен ущерб народному хозяйству на десятки миллиардов долларов.

Все последние 200 лет, и при царском режиме, и при советской власти, и при современной, "неправильной" по Аристотелю, то есть искаженной форме демократии, западные страны всегда выступали и выступают против России и регулярно пытаются ее колонизировать.

Но Россия каждый раз, как это было после вторжения Наполеона, Крымской войны, Первой и Второй мировых войн и последней "холодной" войны побеждала своих недругов и поднималась с колен, восстанавливая свой суверенитет. Россия развивалась и продолжала отстаивать и защищать свои геополитические и геостратегические интересы. Что мы сегодня и наблюдаем в современной России. А сильная Россия никогда не нравится западным странам.

Мы должны признать, что проект по созданию однополярного мира с треском провалился. Мы сегодня живем в многополярном мире. Одним из его полюсов является Россия и ее союзники по СНГ, ШОС и БРИКС. Союзниками России являются и другие страны, которые лояльны России.

Существенную геополитическую роль в этих альянсах играет коммунистический Китай, экономика, которой в скором времени становится первой в мире.

Дальнейшее господство либерально-демократических режимов, культивирующих власть "золотого тельца, при которых 5-10 % населения обладают полнотой политической власти и владеют более 90% всего мирового богатства, противоречит современному развитию мирового сообщества.

Общечеловеческие ценности чужды современному либерализму, апологеты которого действуют исключительно в своекорыстных интересах.

Основными ценностями современного либерализма являются защита и продвижения геополитических и экономических интересов западных стран и транснациональных корпораций. Обесценены фундаментальные международные договора и торговые отношения, правовые нормы и роль международных организаций, в том числе ООН. Ряд стран Запада действуют вопреки нормам международного права и нацелены ради удовлетворения своих интересов идти на использовании всех средств, в том числе военной силы.

Ради распространения и продвижения западных ценностей и демократии без оглядки были разбомблены целые государства - Югославия, Афганистан, Ливия, Ирак, Сирия. Многие радикально настроенные боевики и сторонники религиозных течений этих стран совместно с многочисленными беженцами в результате этих боевых действий оказались в Европе и как диффузное спящее оружие неизвестно когда взорвутся.

Под прицелом и на очереди находятся Иран, КНР, Венесуэла и другие страны мира, которые защищают свой суверенитет.

Когда отделили Косово от Сербии западные страны ликовали и ничего не говорили, что это незаконная акция. Но когда население Крымского полуострова после госпереворота в феврале 2014 на Украине, поддерживаемого странами Запада, страшась репрессий и террора со стороны новой власти "незалежной", на референдуме приняло решение присоединиться к России, то Запад пренебрег результатами всенародного голосования и квалифицировал присоединение Крыма к России "аннексией", и приняли против нее жесткие санкции.

Как видим, для принятия "санкционных мер" против России один из основных принципов международного права, означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, был попран западными либералами.

Но введенные против России политико-экономические санкции не нанесли ощутимых негативных последствий для страны. Наоборот, экономическая политика "импортозамещения" дала позитивные результаты, особенно в военно-промышленном комплексе.

Но при этом, правовое и экономическое положение всех трудовых мигрантов, в том числе граждан Таджикистана в России резко ухудшилось. Россия вынуждена была принимать жесткие законы для защиты своего рынка, в том числе рынка труда. Средний доход таджикских мигрантов, которые обеспечивают существенную часть ВВП Таджикистана и материально поддерживают свои семьи, уменьшился за это время более чем в два раза. Это вызвало ухудшение социально-экономической ситуации в целом по Таджикистану.

Представители запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, которая в стране включена в число террористических организаций, и иные радикальные религиозные течения используют данный факт и так искусно "промывают мозги", и так сильно воздействуют на сознание духовно неокрепшей молодежи, что часть из них с территории России оказалась в составе ИГИЛ в Ираке, Сирии и Афганистане. А другая часть в перспективе может быть использована против Таджикистана. Эти силы в своей практике сталкивают интересы Таджикистана и России, таджиков и народов России.

Лидер запрещенной в Таджикистане радикальной ПИВ и его сторонники нашли поддержку и защиту в странах ЕС. И сегодня он в открытую от имени этих стран угрожает руководству Таджикистана, заявляя, что скоро и против них также применят санкции и заблокируют их приезд в западные страны.

Я считаю это крайне не предусмотрительно дать приют ПИВ на территории европейских стран!

Чем закончилась поддержка Усама Бен Ладена, которого западные страны использовали в борьбе против СССР в Афганистане, всем известно. Терактами 11 сентября в США! Радикально настроенные религиозные силы могут превратить Таджикистан во второй Афганистан! А чем это обернется для западных стран можно только предполагать.

Поэтому предлагаю:

-отменить санкции против Российской Федерации;

-перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ;

-на следующей встрече в 2020 году в программу конференции, наряду с другими вопросами необходимо включить и некоторые из вышеперечисленных мною общегуманитарных проблем.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569580800
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