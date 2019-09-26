АЭС преткновения. Кто и зачем пытается расшатать казахстано-узбекские отношения (полемика), - Б.Мусаев

22:25 27.09.2019

Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. Не дурак он, т. н. Эксперт, а Ваньку валяет,ибо.....



Сегодня 27 сентября на сайте Centrasia.ru опубликована статья



"Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений"

Здесь говорится о строительстве узбекской АЭС, которая будет ...

Названная статья начинается с утверждения редакции сайта

"...если у казахстанских экспертов отношение к этому вопросу в большинстве своем негативное, то узбекские специалисты высказываются с несколько противоположной стороны".

Корреспондент медиа-портала Caravan.kz обсудил эту тему с независимым экспертом и директором Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиером Эргашевым..



Я бы хотел высказать свое отношение к обсуждаемому вопросу, точнее, по тому, насколько правомерно рассматривать строительство АЭС в таком ракурсе, как предлагается представителем узбекского Центра исследовательских инициатив. Отчего возникает сомнение в правомерности ....?



Во – первых, трудно представить, во всяком случае лично мне, что перед нами в лице Бахтиера Эргашева (Б.Э.) выступает независимый эксперт.

Потому трудно представить, когда очевидно, что в Узбекистане по определению немыслимо быть независимым человеку, который, тем более, возглавляет какую – либо организацию ..., как бы она не называлась.

Во – вторых, если касаться слова "инициатива", "инициативный", то не надо много ума чтобы догадаться, до какой допустимой черты можно у нас проявлять инициативу .и какого рода инициативу.

Между прочим, вот одна из инициатив Б.Э. .

Она, на мой взгляд, заключается в том, чтобы выступить своевременно в роли разъяснителя и просветителя, который говорит о больших плюсах АЭС для Узбекистана и одновременно предупреждает, что де "есть реальные радиофобные настроения и это успешно используется, чтобы развивать антиузбекские настроения в казахстанском обществе. Я думаю, что ситуацию надо разъяснять"



А разъясняет же ситуацию эксперт Б.Э., в русле политизированных рассуждений работника идеологического фронта. Это рельефно обнажается, когда эксперт проводит свою следующую стержневую идею. А именно, что якобы существует проект, финансируемый из –за рубежа , цель которого вбить клин между Казахстаном и Узбекистаном.

Во как! Глубоко копает. Впрочем, чего у него (Б.Э.) не отнять, так это пыл типичного патриота – идеолога узбекского образца, для которого главное, чтобы не знала страна родная ... Старая песня о новом. В данном случае попытка убедить всех в следующем

"Узбекистан строит АЭС на своей территории, он убежден в безопасности этого проекта, как для себя, так и для Казахстана. Как бы ни нагнеталась ситуация, какие бы информационные кампании ни раздувались, эта ситуация не приведет к каким-либо отрицательным последствиям для казахстанско-узбекских отношений"

. Здесь хотелось бы также заметить, что с такой же горячностью и большим воодушевлением сотрудники названного центра (Центра исследовательских инициатив), прежде именовавшейся Центром экономических исследований, продвигали, пропагандировали в свое время известную узбекскую модель развития экономики.

Да, и не могло быть иначе, ибо названный Центр являлся детищем Вячеслава Голышева, госсоветника аппарата президента И Каримова. Теперь, как вижу я, успешно перелицован в Центр неких инициатив.

Ну, да ладно. Аллах с ними с этими экономическими исследованиями моделей и/или исследовательскими инициативами. В конце концов, хрен редьки не слаще. НО Король умер! Да здравствует король!

Да, ситуация банальная

Все же остается "поздравить" Бахтиера Эргашева с тем,, что он состоялся как ...., словом, вписался в систему А ведь, казалось бы,... Помнится, нормальный он был парень и не последний человек среди научных сотрудников, уроженец города Ош, ...



Жаль, хотя, чему удивляться, если трясина болота засасывает человека со всеми потрохами Оно, конечно, каждому кушать хочется, кормить, одевать детей, выполнять родительский долг, например, дать им образование.. И потом, не один он такой. Отнюдь, если это мы уже проходили в своей истории . В мою голову почему сей момент, наверное, вполне к месту, приходит известная фраза, которая гласит "интеллигенция говно" Но не будем разговоры разговаривать на сей сюжет Это большая тема о продажности и бесчестии интеллектуалов



И напоследок скажу: знал я ранее Бахтиера Эргашева , как младшего коллегу по работе и не могу представить себе, что он стал дураком, в частности, надежным идиотом, не представляющим себе, чем грозит строительство АЭС в Узбекистане с учетом нынешнего состояния и реальных возможностей нашего государства, его преступной по сути природы. . Не иначе, как Ваньку валяет т.н. эксперт . Б.Э.



Бахадыр Ф. Мусаев 27 09 2019 Ташкент Тузель-2