АЭС преткновения. Приглашение Узбекистана к играм в "атомную рулетку", - Б.Мусаев

16:23 29.09.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. АЭС преткновения и/или осознание, что упор на атомную энергетику, по сути, это приглашение к играм в " Атомную Рулетку".



Очевидно, что АЭС не спасительный "ковчег", который даст избавление Узбекистану от не решенных и не решаемых его правительством на протяжении десятилетий фундаментальных социально = экономических проблем ( равно как накопленных, так и возникающих новых).

Мало сказать АЭС не ковчег. По ряду причин, которые выявились (и прояснились), в частности, после Чернобыля, Фукусимы, каждая атомная электростанция, независимо от своей надежности, является как бы стационарной атомной бомбой. В этом отношении, должно принимать самое серьезное внимание угрозам, связанным не только с вероятностью диверсий, а человеческим фактором (особенно, учитывая уровень компетентности кадров, их дисциплинированность ,) и не исключать при этом общее состояние и возможности нашего государства, в котором, не будет откровением сказать: здесь и сейчас (1989-2016) и поныне многое, если не все, держится на воровстве и коррупции.

Но начнем сначала.

Итак. Если об угрозах диверсий. В статье "Три причины , по которым Узбекистану противопоказана АЭС" (см www. centrasia.ru 27 09 2019) , ее автор, Алишер Ильхамов в качестве причины, связанной с безопасностью, частности, называет следующее.

"Пока ИГИЛ и талибы в соседней стране заняты внутри-афганскими разборками. Их пока не особо интересует Узбекистан. Но мы не знаем, что произойдет в течение следующего десятилетия, особенно в свете того, что американцы уже уходят оттуда. Скоро страну покинут 5 тыс. и останется контингент в 9 тыс. [военных] солдат США. Если талибы и нынешнее правительство не объединятся против ИГИЛ, то тот окончательно укрепится там. Особенно на севере страны, где они уже контролируют некоторые подступы к границе с Туркменистаном. А прямое расстояние от северных границ Афганистана до Фаришского района Джизакской области не превышает 400 км. Это гораздо меньшее расстояние, чем доступное для дронов в распоряжении хуситов и наверняка - для ИГИЛ в Афганистане".

На мой же взгляд, говоря об угрозах, связанных с различного рода причинами, нельзя недооценивать и место в ней (как потенциальной и реальной угрозы) саму власть, вернее, природу башизма вообще, наших чиновниках, бюрократии, болтоподобных железных кадрах, правда, со сломанной резьбой, проще говоря, болтовоях ни на что не пригодных в профессиональном смысле.

Конечно, речь идет не о диверсиях, а в тех- вопросах, которые возникнут в будущем, если представить, что АЭС построена и уже функционирует. на территории Узбекистана

Можно ли исключить большую вероятность того, что наши воры, которые всем ворам воры, не влезут в "решение" вопросов, сопряженных с радиоактивными отходами, если они постараются непременно в этом участвовать, а именно, "решать" куда девать

смертоносный шлак радиоактивных отходов АЭС. И тогда, по обыкновению, как о случается в условиях страны, где законом жизни является беззаконие, а попросту правит клептократия, КАЖДЫЙ ПОЛУЧИТ СВОЕ, читай, как по принципу мафии (КАЖДОМУ СВОЕ).

Иными словами, без восточной витиеватости скажу: одним (множеству) яды радиоактивных отходов в желудок, другим (избранному меньшинству, которые равнее множества перед законом) откаты в карманы

Нет, разумеется, мои суждения нормальная реакция нормального человека, который верит своим глазам и ушам, видит, слышит, что кругом происходит. Это не перебор, исходя из психологии пофигизма массового сознания и того факта, что рядом с подобной психологией соседствует психология тех, , для которых деньги.не пахнут. Да, уж. Старо как мир, если иметь в виду, что 2 тысячи лет назад римский император Тит Веспасиан изрек "деньги не пахнут", введя плату за общественные уборные.. Наши же "дворяне" переплюнули самого. этого деловитого императора, ибо не сеют они, а, между тем, жнут успешно и много. Потому думаю, что все возможно в нашей стране, где ложь и воровство возведены в систему, словом, весело живем, когда и где бывало, что даже в Духовном управлении Узбекистана находился вор – имам, вырывающий листы из уникального старинного экземпляра священного Корана и продающий их за рубеж

Безусловно, множество все понимает, но молчит и продолжает жить по бараньему уставу

Вот набирал настоящий текст на своем компе и заглянул между делом в Сеть. Читаю знатоков и "знатоков" Форума сайта centrasia.ru , где они обсуждают статьи Бахтиера Эргашева, Алишера Ильхамова и Бахадыра Ф. Мусаева Встречаются интересные строки, например, привлекают мое внимание следующие избранные отклики



1:18 28.09.2019 | 91.188.157.188

ЦА - пороховая бочка, АЭС - фитиль, афган - поджигатель.



05:28 29.09.2019 434 | 213.230.87.35



Пока во всех азиатских станах продолжает существовать феодально-коммунистическая система управления этими несостоявшимися территориальными образованиями, никакие АЭС и, даже, АТС им не помогут!

Как сидели в глубокой заднице, и жили только за счет бабла гастритов в России, так и будут ВСЕГДА сидеть в этой дырке и сосать лапу, и еще один, интимный орган...

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05:02 29.09.2019 Истина | 37.48.125.46 [x]



Правда то, что АЭС это прошлый век, надо смотреть в будущее, если хотят развиваться со всем цивилизованным миром - солнечные электростанции с хранением. С каждым годом все доступнее и технологии и себестоимость энергии, 2-3 цента это уже во многих странах факт. Затраты на установку станций самые низкие можно за 1.8- 2 млрд покрыть потребность в энергии сравнимые с мощностью планируемого АЭС. При этом, финансируется прямыми инвестициями BOOT (build, own, operate and transfer), без всякого кредита и нагрузки для государства и населения. Тарифы без изменения. Спрашивается зачем себя подвергать столь большим рискам и затратам, ради кучки людей вздумавшие набить карманы, прикрываясь благими намерениями.

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00:30 29.09.2019 | 163.172.110.140 [x]



Автор приводит обоснованные и достоверные факты, кроме всего прочего хотелось добавить и раскрыть для сомневающихся некоторые очевидные факты риска и ущербности проекта для Узбекистана в первую очередь.

Риски из-за климатических особенностей региона слишком жаркие периоды лета с мая по октябрь (пиковые июль-август) необходимо будет много проточной воды для охлаждения реакторов, на это вода озера никак не подходит и оно будет постоянно накапливать изотопы тритий , тем самым постоянно излучая окружающую среду нанося непоправимый вред фауне и флоре. Частые землетрясения наблюдаемые постоянно в регионе (опыт Фукусимы еще свежи в памяти), мишень не толко для терактов , но и рычаг давления со стороны РФ на регион (контролируя работу АЭС может совершать/создавать разного рода ситуации), но и как всегда российская авось/безаллаберность приводящая к аварийным ситуациям (Чернобыль, недавние аварии в Калининском АЭС, Архангельске, строящихся АЭС Белоруссии, в Турции и много других). Кроме всего этого, на основе стоимости заложены необоснованно завышенные суммы пока в 12 млрд.долл.США, а не учитывающий стоимости инфраструктуры (поселок, коммуникации, сырье для закладки опять из РФ, отработанное периодически туда и обратно, и еще много чего), все это во первых повышает и так непомерно дорогой проект в разы. Аналогичный проект в Белоруссии обойдется 7 млрд.долл.США. В проект заложен откат 4-5 млрд.долларов, назначены исполнители - Атомстройэкспорт (открыты коррупционные дела в Белоруссии, ЮАР, расследуется в США, Турции), Enter engineering Plt, Eriel нефтегазовые сервисные компании (совместные компания подконтрольные Газпромбанку, гражданам РУ Фазылов Б, Иноятов Ш, и росс. олигархам Тимченко и К). Лоббисты получили добро ВВП и согласие МШМ (другого решения не может, так как пришел к власти при помощи ВВП и Иноятова).

Так, что имеются вот такие закулисные факторы, пока власть в РФ не поменяется проект будет жить, а дальше будет видно. Лоббисты поручили своим слугам троллям писать всякую бредятину, некоторые наивные люди развесили уши. АЭС это продукт прошлого века , отсталый и коррупционно содержащий - это очевидный факт по стоимости, после стольких необоснованных расходов сколько будет стоит 1 кВт - минимум 12-15 центов (как в Белоруссии, Турции, и других странах оно субсидируется госбюджетом). А дорогой кредит получаемый под проект (если конечно будут средства в РФ) надо будет возвращать долго. Так, что АЭС это шаг назад в прошлое с непомерным тяжелым и опасным грузом, альтернатива для Узбекистана и региона в целом (где дефицит водных ресурсов) это солнечные и ветряные электростанции , стоимость которых в 6-8 раз дешевле чем АЭС, цена за кВт всего 3-5 цента.

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20:54 28.09.2019 | [x]



Мирзияев хочет создать узбекский Чернобыль в центре своей страны. Узбеки молчат и на все соглашаются, боятся возразить!!! &



Так ли на самом деле!?

Читал я внимательно вышеприведенные строки – суждения знатоков. И полагаю: будь свобода слова, обсуждение всенародное вопроса АЭС в Узбекистане, то убедилась бы власть, что пирамида власти их шаткая, ,ибо держится черт знает на чем и за счет .... ... Ведь не остановить развитие сетевых средств связи людей, ... Удивляет и то, что казалось бы налицо со стороны власти дискриминация и ограничение свободы информации, слова, ..в достаточности у нее (власти) холуев от интеллектуалов, а все же наблюдаются, как погляжу, обозначение признаков разумности и психической активности простых людей не согласных с решением правительства относительно строительства АЭС .

Сдается мне, у так называемой "команды триумфаторов" (М. Захидов), которую ныне возглавляет президент Ш. Мирзиеев не будет триумфа с вопросом АЭС

Безусловно, кому как не нынешнему президенту Узбекистана знакомо печально известное выражение прежних руководителей страны "МЫ СВОЙ КАДР ЗНАЕМ ! "

И у меня есть предположение, что глава государства прекрасно понимает, , что заводить АЭС в такой стране в условиях нынешнего строя правления и с такими кадрами всех ветвей власти и соответственно, царящими в них нравами, это все равно, что дать в руки ребенка спички

Опасное, ,роковое заблуждение считать, что атом, точнее, АЭС и есть решающее условие модернизации . страны..., социального прогресса По сути же на кону стоят здоровье и жизни миллионов жителей Станов. Право, опасные это игры в "Атомную Рулетку".



Бахадыр Ф. Мусаев 29 09 2019 Ташкент Тузель-2