Таджикистан. Заметки на полях Форума ОБСЕ в Варшаве, - С.Мирзорахматов

13:46 01.10.2019 ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ... НЕ ВАШ!



(Заметки на полях Форума ОБСЕ в Варшаве)



Каждый год ребята из "Альянса" Кабири - мальчики бритые и не бритые, девочки с хиджабом и без - с нетерпением ждут праздника в Варшаве - Форум ОБСЕ по правам человека. Для них это самый любимый праздник.



Две недели позировать перед телекамерами, выступать с трибуны этой аморфной, давно изжившей себя международной организации, давать смехотворные интервью телеканалам, с самодовольным видом ходить взад и вперед в коридорах Форума, фотографироваться с известными людьми (посмотрите, с кем мы на дружеской ноге!) - разве может быть на свете другой такой праздник?



В этом году ребята были одеты лучше, чем в прошлом. Обедали не во дворе отеля шаурмой, а в ресторане. Так, что бренд "Шаурма" можно снять со знамени "Альянса". Некоторые из них, в стремлении избавиться от клеймо "Шаурма", незаметно следовали за Дододжоном Атовуллоевым и оказались в том же ресторане, что и Дододжон. Молодой человек не выдержал и со злобой заметил ему: "Видите, мы обедаем в таком же ресторане! А вы называете нас "шаурмахурон"!( любители шаурма)



Словом, декорация намного улучшилась, однако, содержание осталось как прежде. Хамское поведение молодчиков в коридорах Форума, позорные выступления из-за отсутствия каких либо признаков интеллекта, сборища ребят, выставленные в интернете и вызывающие презрение - все это как в огромном зеркале еще раз показало истинное лицо Мухиддина Кабири и всех, кого он собрал на Форуме. Ниже - всего лишь некоторые эпизоды.



ШАРОФИДДИН ГАДОЕВ- КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ ТАДЖИКИСТАНА ОТ "АЛЬЯНСА! "



Когда я слушал его выступление, мне стало жаль "великий, могучий русский язык" (И.С. Тургенев). Это было издевательством над русской словесностью. Насилуя слова и выражения, он буквально выдавливал из себя текст, спутав слово грант со словом гарант. Мучительно старался выговорить слово номинально, но не смог - получилось "номинано". От позора его спас представитель правительства, который перебил его и выразил протест, когда он назвал президента Эмомали Рахмона …..? Этого и ждали наемные пропагандисты Кабири - правительство и тут в Европе пытается заткнуть рот оппозиционерам! Очил! Очил! Очил! - Срочно! Срочно! Срочно! - по всем сайтам и телеканалам Кабири прошел сигнал SOS!



В перерыве Шарофиддин дает интервью телеканалу Центральная Азия.



"В Альянсе есть альтернатива на роль лидера Мухиддину Кабири?" - спрашивает его журналист. "Конечно, есть!" - отвечает он, но имен не называет и дает понять: угадайте сами!



Я долго гадал, но так и не угадал, кто может быть реальным преемником Мухиддина Кабири на посту руководителя "Альянса".



- Таджикский барон Мюнгхаузен Равшани Темуриен?



- "Мулло" Темур - Темури Варки?



- Сбежавший от долгов в Таджикских банках Алим Шерзамон?



- А может быть бывшая посудомойщица из Санкт-Петербурга, а ныне "борец" за права человека в Центральной Азии и по совместительству танцовщица Шабнам Худойдодова?



- А что, если Шарофиддин имеет в виду себя?



Тут не гадать, загадывать надо! А я не люблю это занятие!



"Какую должность в Альянсе занимаете вы?" - задает ему очередной вопрос журналист. "Я директор Департамента реформ и развития!" - с гордостью отвечает он.



Вот тут я подумал - если Иранским спецслужбам удастся экспортировать Исламскую революцию в Таджикистан, то Кабири, как глава марионеточного режима, предложит своему главному "реформатору" Шарофиддину портфель министра экономики.



Как же я ошибся, когда услышал ответ Шарофиддина на следующий вопрос: "Говорят, вы намереваетесь баллотироваться в президенты?" "Да, я намерен стать президентом, но только четыре года, не больше!" - отвечает он.



Сенсация! "Реформатор" Шарофиддин - кандидат в президенты от "Национального Альянса Таджикистана"! Комментарии просто неуместны!



А какую роль обозначил себе Мухиддин Кабири, или обозначили ему Иранские хозяева в будущей Исламской Республике Таджикистан? Тут и гадать не надо! Карманный Оятулло! А Шарофиддин - карманный президент карманного Оятулло!



ПОЛУПРАВДА МУХИДДИНА КАБИРИ



В Варшаве на очередном сборище своих наемников Мухиддин выставил на посмешище Мулло Абдурахима, рассказав историю его назначения председателем Таможенного комитета республики. Это он, Мухиддин в 1998 году подготовил анкету, автобиографию Мулло с начальным образованием.



Это полуправда! А вся правда такова: Мулло Абдурахима на ответственный государственный пост рекомендовала родная Мухиддину Исламская партия! И Мулло Абдурахим, возглавив Таможенный комитет, опозорил не только себя, но и Исламскую партию, членом которой он состоял. А Кабири в то время, как молодой партиец, был мальчишкой на побегушках вокруг Нури и Химматзода и выполнял вот такие канцелярские обязанности.



Абсолютное большинство кандидатов на места в правительстве по тридцатипроцентной квоте от Исламской партии были необразованные, некомпетентные, а то и просто невежды. Началась грызня между самими лидерами Исламской партии за доходные портфели. Впервые в истории мирового сообщества коррупция стало легитимной в отдельно взятой стране! Лидеры Исламской партии превратили Комиссию национального примирения в аукцион по продаже министерских портфелей в правительстве. Там только молотка не хватало - пятьдесят тысяч долларов раз! (Это была стартовая цена на доходные места!), Пятьдесят тысяч долларов два! Пятьдесят тысяч долларов... продано!



Кандидаты от Исламской партии сразу укоротили бороду(кантовка!), заменили челак (халат) на европейские костюмы, повесили на шею тавки лаънат - галстуки и стали… "государственными деятелями"!



Но изначально короткая борода Давлата Усмона, тогда заместителя председателя Исламской партии, кандидата на должность министра экономики вызвала скандал. По непонятным причинам сначала министр Госбезопасности Саидамир Зухуров, затем руководитель администрации президента Амиршо Миралиев уговаривали Давлата сбрить бороду полностью. Это его сильно возмутило! Не для того он боролся, чтобы ради кресла министра стать безбородым!



И президент перед назначением поставил ему условие - должность министра в обмен на бороду! Тогда Давлат сильно разозлился, резко встал, хотел уйти, но президент успокоил его и назначил министром вместе с бородой!



Перед тем как определить места в правительстве для "Объединенной таджикской оппозиции" по тридцатипроцентной квоте, президент в буквальном смысле подкупил лидеров Исламской партии, щедро подарив им плодородные земли, предприятия, торговый центр, доходный рынок, земельный участок в элитном районе Душанбе для строительства дома. И чтобы это не выглядело как подкуп, оформили собственность на них через какой- то аукцион по символической цене.



Это был блестящий ход! Во все времена подкуп - испытанное средство в политической борьбе. Президент, мастерски используя это самое испытанное средство, достиг двух целей:



1.Разгромил "Объединенную таджикскую оппозицию" без единого выстрела! От нее даже осколки не остались!



2. Открыл глаза неосведомленным гражданам Таджикистана и как будто хотел сказать: "Уважаемые соотечественники! Теперь вы убедились, кто есть на самом деле борцы за возрождение ислама? Посмотрите, как они легко продались! Для них земные блага дороже исламских ценностей! Они выбрали рай на земле, а не в потустороннем мире!" Как тут не вспомнить строки из газеля великого Хафиза:



Ман ки имрузам бихишти накд хосил мешавад,



Ваъдаи фардои зохидро чаро бовар кунам?



В перерывах Форума Кабири регулярно давал интервью телеканалам. В очередном интервью он категорически отверг обвинения правительства в том, что Исламская партия - террористическая организация. И что она проповедует ненависть к другим религиям, в частности к иудейству.



- Может быть, в прошлом были какие-то ошибочные высказывания со стороны членов нашей партии. Но это в прошлом. К терроризму мы не имеем отношения, - в частности заявил он.



Между тем изгнанная Исламская партия была и есть террористическая организация. Попытка государственного переворота в сентябре 2015 года - это вовсе не демократическое мероприятие, а самый настоящий террор. Организатором этой неудавшейся акции был генерал Ходжи Халим, ставленник Исламской партии в Министерстве обороны.



Впервые Исламская партия заявила о себе, как о террористической организации в апреле 1992 года на Душанбинской площади Шахидон. Моральный террор над несогласными на этой площади постепенно перерастал в физический. Агрессивные молодчики почти ежедневно, избивая приводили на площадь несогласных. Именно террор на этой площади спровоцировал создание Народного фронта и расколол Таджикистан на два непримиримых лагеря. Чем это кончилось, объяснять не надо.



Теперь потомки тех же молодчиков из 90х на Форуме ОБСЕ вели себя как на площади Шахидон - оскорбляли, унижали, морально терроризировали несогласных. Больше всего сыпались оскорбления на голову члена правительственной делегации Абдуллои Рахнамо: "руйсурхак" - краснолицый, "рахгумзада" - заблудший. Снимали на видео каждое движение Мулло Абдурахима, сопровождая его в ресторан. И долго держали камеру в его сторону, чтобы определить: сколько минут он тратит на прием пищи.



Сегодняшнюю террористическую сущность Исламской партии без особого труда можно раскрыть, если проанализировать передачи радио Зелло, сайта Ислох, публикации фейковых фанатиков, таких, как Ahmad Ahmad. Содержание этих передач и публикаций ни чем не отличается от идеологии ИГИЛ. При этом Кабири в своих выступлениях прикрывается демократической терминологией: демократия, права человека, свобода и т.д.



Я не один раз на ФБ и в таджикских СМИ, употребляя резкие выражения, критиковал идеологов правительства Таджикистана. Сегодня я обращаюсь к ним напрямую: "Уважаемые правительственные идеологи! Вздохните с облегчением и отдыхайте! Вашу работу за вас против "Альянса" выполняет Мухаммадикболи Садриддин, ближайший соратник и главный пропагандист Мухиддина Кабири!"



"Аналитические" передачи этого фанатика и невежды - насмешка над исламскими ценностями и свидетельствуют о том, что для Кабири и его хозяев ислам всего лишь орудие для борьбы за власть. "Аналитика" Мухаммадикбола - показатель уровня Кабири, который не способен понять: Мухаммадикбол ежедневно настраивает против него и всей своры, которую он собрал вокруг себя, все больше лояльных к нему таджиков! Что могут подумать просвещенные слушатели этих передач о Мухиддине, если он убогость мышления, невежество, фанатизм воспринимает за интеллектуальный анализ?



Ложь Мухаммадикбола - цинична, аморальна и направлена прежде всего на умы и сердца пустомозглых молодых людей, не наученных думать. Ложь Мухаммадикбола - это информационный террор, который не менее опасен, чем физический. Молодые люди, воспитанные в духе такой пропаганды - это будущие террористы.



- В прошлом году в Дангаре террористический акт совершил ИГИЛ, а правительство сваливает это на нашу партию, - заявил Кабири с трибуны Форума.



Опять полуправда! Эти террористы были воспитанниками вашей партии, а потом перешли в другой лагерь!



МУХИДДИН И ХУМАЙРО



Мухиддин Кабири и сегодня, создав лживый Альянс, представляет себя председателем Исламской партии. Но это нисколько не помешало ему посадить рядом с собой на Форуме "зани номахрам" - женщину, не состоящую с ним в мусулманском браке - Хумайро. Они сидели настолько близко, что чувствовали плечи друг друга. И это в то время, как его наемные пропагандисты ежесуточно по всем сайтам и телеканалам твердят: таджикские власти запретили хиджаб, нарушают права наших жен и сестер! А рядом с ними Хумайро и Шабнам ходят без хиджаба!



Наверное, Мухиддин, игнорируя предписания шариата, не удержался от соблазна - аромат женских духов возбуждает и вдохновляет! Поэтому в перерывах, получив мощную сексуальную энергию от Хумайро, вдохновенно давал пространные интервью.



На собрании "Альянса" Мухиддин, вновь пренебрегая требованиями шариата, посадил любимую Хумайро рядом с собой и назначил ее модератором. Это при том, что Хумайро постоянно клянется: она не член "Альянса" и не член Исламской партии! Она сама по себе оппозиционер!



На этом собрании Хумайро показала себя плохим модератором - не могла вспомнить имя очередного оратора и объявила: слово предоставляется господину молодому человеку!



На Форуме ОБСЕ слухи в социальных сетях о загадочных отношениях Мухиддина и Хумайро полностью подтвердились: эти отношения ничто иное как интимные.



Хумайро настолько вскружила голову Мухиддину, что он потерял разум. Не было никакой необходимости демонстрировать привязанность к возлюбленной, когда люкс-номер в пятизвездочном отеле - идеальное место для романтических вечеров при свечах.



В отличие от Мухиддина Стив Сердлов оказался умнее. На Форуме он держался на расстоянии от Шабнам. Молодец Стив!



Мухиддин! Учись конспирации у Американского друга!



ПОСЛЕСЛОВИЕ



Когда я смотрел это видео, мне стало жалко потраченное время на эту публикацию. Надо было выставить только это видео на ФБ с кратким комментарием. Сулаймон Орзуев выступает на Форуме ОБСЕ! Тот самый Сулаймон, который на прошлогоднем Форуме ОБСЕ пытался насильно всучить листок с надписью "Свободу политзаключенным!" Домуллло Аемиддину. Попытки охранника мирно отгородить охамевшего молодчика от Домулло не увенчались успехом. Только мощный удар кулаком привел в чувство Сулаймона, и он отстал от Домулло.



Вот этот отморозок - соратник Мухиддина Кабири!



Мухиддин! Загляни на мою страницу на ФБ от 25 августа, полюбуйся фотографиями вокруг себя! Там не хватает фото Сулаймона!



Саломиддин Мирзорахматов Источник - ЦентрАзия

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