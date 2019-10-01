Вульгаризация казахского сознания и языка: когда и почему распространилось презрительно-насмешливое "токал", - Н.Даутбек-кызы

13:35 02.10.2019

Вульгаризация казахского сознания и языка: когда и почему распространилось презрительно-насмешливое слово "токал" (вместо литературного "кіші әйелі" - "младшая жена")? - Н.Даутбек-кызы



Не будет преувеличением сказать, что многие проблемы нашего общества, в том числе неспособность власти, интеллигенции, педагогического сообщества, социологов, депутатов совладать с буйством масс, митингующих женщин или брутальной молодежью, то и дело устраивающих потасовки, нападающих под разными предлогами на иноэтнические группы, на иностранцев и т.д. - все это отчасти связано с нежеланием государства, его идеологов наконец признать, что казахи - ментально дезориентированная нация, к которой нужен особый подход и специальная программа духовно-ментального возрождения.



Наша официальная историография пока тоже не признает, что в эпоху царизма (19-нач. 20 вв.) в силу комплекса исторических обстоятельств уже началось моральное разложение казахов, почему и плакал и сетовал Абай, на которого, между прочим, нахальные казахи, его современники, посмели даже поднять руку. Правда от удара тяжелой камчи Абая успел защитить своей грудью один из родичей. Это событие имело широкий резонанс в Казахской Степи, в конце концов доведя и самого великого поэта-просветителя до преждевременной гибели: Абай предположительно умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 58 лет...



В целом, системный кризис и упадок национальной традиции, языка, нравов, особенно стихийная деисламизация происходили на протяжении всего царского, колониального периода и завершилось все это катастрофой Советской эры с атеизацией, советизацией и пр. В данном случае нам бы хотелось обратить внимание на то, что современным казахам, даже журналистам и ученым-филологам невдомек, что в наш литературный язык, не говоря о народной речи, стихийно проникло много вульгарных и грубых словечек, среди которых есть слово "токал". Этимологически "токал" означает "отродье" и применяется в отношении безрогого, комолого домашнего скота! (выражение "токал ешки" - комолая коза, у которой от роду нет рогов).



Сегодня богатые вторые жены (неофициальные) наших богачей и чиновников, порой юные певицы или модели, кокетливо называют себя "токалками", не понимая с кем себя призывают ассоциировать (с козами-мутантками, коровьем отродьем?). Они по невежеству добровольно принимают эту позорную кличку, придуманную в 19-ом веке… А кем? Ответ: обозленным сообществом фактически брошенных, но в социально-правовом отношении обладавших большей властью и влиянием "старших" первых жен казахских баев, которые завидовали вторым женам, более молодым своим соперницам (иногда сыновья и дочери "байбиче" также порой способствовали распространению слова "токал", всячески враждуя с детьми от второго брака).



Но если посмотреть более внимательно наши традиционные исторические и фольклорные источники, шежире (генеалогии), то становится ясно, что нормальные казахи - воспитанные, соблюдающие мусульманский адаб (адеп, этикет), следившие за своей речью, знающие истинную традицию предков, никогда не употребляли слово "токал" в отношении женщины, второй или третьей жены какого-то своего предка или любого другого казаха.



Например, в 15-томном Словаре "Қазақ әдеби тілінің сөздігі" (Словарь литературного казахского языка, Алматы, 2007, том 8) можно найти слово "кіші әйел" /кіші қатын/. И толкование: "вторая жена после "байбише", токал (?). Но, самое главное, здесь приведены отрывки из народных шежире и эпоса ранних эпох: "Мөлке Аманның кіші әйелінен Бердібек, Мықтыбек туады" / Кенен Азербаев. "Аныздар"/перевод: "От младшей супруги Молке Амана родились....) Второй пример: "Базарбай сексенге келгенде оның кіші қатыны қырық төртке келгенде бір ұл тауыпты (из лироэпоса "Қыз Жибек"). Перевод: "Когда Базарбаю было восемдесят лет, а его младшей жене /хатун было сорок четыре года, у них родился один сын...".



"Шежире" казахов составляли и писали умные и серьезные люди, знатоки прошлого, грамотные, благочестивые аксакалы и карасакалы. Они уважали предков и никогда не употребляли относительно женского пола оскорбительное словечко "токал", которое, как мы отметили, применяется в отношении скотины, да и то уродливой. Степные хакимы не могли таким образом оскорбить память своих древних матерей, женщин, которые в соответствии с национальной и мусульманской традицией были когда-то вторыми, третьими или даже четвертыми женами своих супругов.



Тем более шариат строго запрещал принижать одну из жен и возвышать другую без всякой на то серьезной причины, наоборот, пропагандируя в обществе равенство прав и взаимоуважение, культуру, гармонию, пусть даже в весьма сложной психологической атмосфере полигамной реальности. В целом, особенно в ранние нормальные эпохи (например, Казахского ханства, Золотой Орды) в лексиконе наших предков не было слова "токал", как не было и смачного (позднего) казахского сквернословия.



Таким образом, филологам-казаховедам, непонятно за что получающим миллионы денег от государства за "бурную деятельность" по возрождению госязыка, есть над чем подумать. Потворствовать слову "токал" это потакать грубым нравам толпы, унижать достоинство и честь женщины, которая сделала свой деликатный выбор и согласилась на союз с мужчиной в рамках полигамного брака ("не судите, и не судимы будете" - из Библии). Например, где-нибудь в ОАЭ или другой мусульманской стране за распространение такого оскорбительного прозвища в адрес женщины и супруги можно даже попасть в тюрьму.



А вот, наоборот, слово "катын" никакого плохого и оскорбительного значения в себе не содержит. Во всем мусульманском мире все знают слово "хатун". Это древнетюркское слово проникло даже в арабский язык и переводится всегда - "госпожа", "супруга". Правда, учитывая, что долгое время (после революции 1917 г.) слово "катын" в казахском языке по ошибке считалось грубым, "феодально-байским пережитком" и пр., то возможно, возродить его первоначальный смысл и сделать слово и обращение приятным и премлемым слуху казахов и казашек будет не легко. Разве что следует изменить правописание и звучание слова с "катын" на "хатын"/или "хатұн", например. Также надо популяризировать термины и обращения "биби", "бану", "бике" (госпожа, барышня) и пр.