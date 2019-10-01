А если Грета Тунберг - ангел? - Н.Даутбек-кызы

00:01 03.10.2019

А если это ангел?



(почему казахи могут иметь собственный взгляд на Грету Тунберг) - Н.Даутбек-кызы



На земле так было всегда. Жанну Д`Арк, чистую, святую, воплощавшую народный дух Франции, травили, считая ведьмой и корыстной особой, в конце концов сожгли. Пророка Мухаммеда в 7-ом веке сами арабы посчитали сначала одержимым, а в средневековой Европе христианские авторы (а позже и ученые-атеисты) всегда единодушно считали основателя ислама "эпилептиком". В то же время даже до настоящего времени в западных странах до сих пор часто серьезно и "научно" рассуждают и даже пишут диссертации на тему ….психических отклонений в личности Иисуса Христа. Многие современники считали Махатму Ганди, Льва Толстого "чокнутыми"… Таких примеров множество.



Ибо носители обывательского, материалистического сознания, лишенные духовного зрения, "ока сердца", из-за своего омраченного сознания не способны понять и принять откровения чистых возвышенных душ, а также что-то оригинальное и гениальное - от талантливых личностей, несущих новое миропонимание, делающих открытия и готовых, как правило, идти даже на смерть ради великой идеи, ради любви к человечеству, Родине и т.д. Проще и привычно толпе объявить таких личностей (героев) "белыми воронами", объяснить это "аутизмом", "истеричностью", "неврозом", либо подозревать стоящих за такими речами и поступками (как, например, экоактивистки, шведской школьницы Греты) неких политических сил и игроков, еще кого-то.



А ведь у всех народов есть такое примерно: "устами младенца глаголет истина"?! И разве не сказал Иисус "Будьте как дети!". Казахи, сохранившие в своем менталитете традиционный, религиозно-мифологический взгляд на вещи, вполне могут иметь свое видение миссии Греты, обвинившей с трибуны ООН заблудшее человечество и его горе-лидеров. Для казаха дети - это всегда "периште", т.е. ангелы, которые по чистоте своей более восприимчивы к духовной информации, могут видеть вещие сны (Пророк Мухаммед, например, говорил, что он вполне может присниться детям и праведным людям).



Весьма эмоциональную, экспрессивную речь Греты в защиту экологии Планеты и Человечества можно воспринимать так: девочка из северной Европы, как видно, искренне болеющая душой за Землю и род людской, уподобившись (бессознательно) отважной героине из всемирно известной сказки "Снежная королева", маленькой Герде, другим храбрым героиням из скандинавских саг и мифов, а может и исторической Жанне Д`Арк, очень даже естественно, красиво, смело набросилась с обвинениями в адрес современных фарисеев от науки, религии и политики, этих слепцов, которые творят беззакония, рубят сук, на котором сидят и, действительно, без преувеличения, отнимают детство и жизнь подрастающим поколениям. Естественно, с такой высокой трибуны, обращаясь ко всему человечеству, затрагивая тему спасения Земли, она не могла сдержать свое волнение, эмоции. Это нормальная реакция ребенка.



Подросток из Швеции подкупает своей непосредственностью, целеустремленностью. В отличие от миллионов ее сверстников в разных странах (в том числе у нас), помешанных на гаджетах, думающих о деньгах, играх и развлечениях, сексе и косметике и т.д., она - такая простая, почти лесная (как будто сошедшая со страниц скандинавских сказок), наивная, почти святая, и притягательна своей странностью! Она похожа на тех наивных и верующих девочек-пастушек, которым перед Первой мировой войной в 1917 г. в Португалии, в местности Фатима было откровение от Девы Марии ("три пророчества Фатимы").



Возможно, эта необычная девочка действительно имеет огромное, любящее сердце! Возможно, через нее мистически заговорил сам Женский Дух Земли, и мы услышали голос умирающей планеты?! Тот, кто не может это понять или допустить, плоские рационалисты и циники (судящие обо всем по себе, со своей примитивной колокольни), конечно, будут прорабатывать версию о детских неврозах, манипуляциях и пр. Также они будут снисходительно улыбаться, посмеиваться, всячески жалеть "бедного ребенка"…



Конечно, Всевышний Аллах знает лучше. Но суфии учили, что лучше поверить в человека, и думать всегда о лучшем варианте, чем подумать о рабах Божьих и тем более о предполагаемых святых и посланниках плохо, подозревать, т.к. в первом случае тебе не запишется грех, даже если он не окажется святым. А вот во втором случае, т.е. если окажется, что ты сердцем не распознал истинного святого, не услышал Зов Бога, вообще, думал и говорил о необычных, талантливых людях что-то плохое, то ты возьмешь на себя, на душу тяжкий грех. Вот почему мы, казахи, мусульмане, знающие основы суфийской мудрости, не должны спешить вешать на Грету Тунберг ярлыки и выдвигать различные медицинские диагнозы.



Н.Даутбек-кызы