1-м замом МИД Казахстана назначен китаист Шахрат Нурышев

19:46 04.10.2019

Распоряжением президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК.



Указом президента он освобожден от должности посла Республики Казахстан в Китайской Народной Республике и в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.



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Био-справка



НУРЫШЕВ Шахрат Шакизатович

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[20.06.1972 - ..]

Род. в г. Алма-Ата.



Окончил Пекинский лингвистический институт (1995).



В 1996-97 - референт МИД РК.

В 1997-99 - атташе, 3-й секретарь диппредствительства РК в Урумчи

В 1999-2004 - 2-й, 1-й секретарь посольства РК в Китае.

В 2004-2005 - нач-к отдела, департаента Азии и Африки МИД РК.

В 2005-2007 - советник посольства РК в Китае, постпред РК в Секретариат ШОС.

В 2007-2008 - советник-посланник посольства РК в Китае.

с 11.2008 - посол по особым поручениям МИД РК.

с 12.2008 - национальный координатор от РК по восросам ШОС

+ с 2009 - спецпредставитель по сотрудничеству с Афганистаном.

С 21.02.2015 - 4.10.2019 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

+ с 12.10.2015 - ЧиПП Казахстана в КНДР



с 3.10.2019 - 1-й зам. МИД РК



Жена - Алия, дочь - Айганым, сыновья - Амир и Арман.