Бежать, чтобы согреться. Осенний марафон ЦА-аркадаг-елбасизма (обзор сентября), - В.Хлюпин

13:27 05.10.2019 КырОрдо или Сплошной салбуурун



16 сентября в Киргизии опять стартовали "Национальные игры кочевников". В этом году они проходят на родине премьер-министра Абылгазиева в Таласе. Когда киргизы работают? Посреди уборочной, побросав поля, отары... ускакали соревноваться - 621 спортсмен и 63 судьи, 23 организационных комитета, привлечено около 200 коней. В Национальные игры кочевников вошло 10 видов спорта: ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, эр эниш, кок бору,

кыргыз курош, алыш курош, ордо, тогуз коргоол и салбуурун. Только в кок-бору (козлодраньи) - хите программы - поборются 9 команд. Местная пресса с гордостью сообщила, что на мероприятии уже проедено 50 миллинов сомов денег (30 млн - прямой транш из госбюджета на ремонт спорт-сооружений и т.д.). Кыргызские области впервые выступали на сем ристалище под новыми Символическими шатндартами с гребами-символами: Баткенская область – цветок Айгуль, Нарын – Таш-Рабат, Ош – Сулайман-Тоо и так далее. Включен в программу и новый вид спорта - "скоростное соревнование по установке юрты среди девушек". Таласские иды. Гай Светоний Транквилл, не последний в Древнем Риме писатель, писал, что порой празднества (с халявной раздачей еды и бухла) в РимИмперии занимали по 300 дней в году. Кыргызы - подлинные наследники имперских традиций. Лишь бы не работать. Будут собирать и разбирать юрты на секундомер,

драть козлов, жарить коз, козлить жеребцов, выдумают еще чего-нибудь. Только бы не на за трактор...



Буквально с разницей в пару часов между открытием сего веселого сабантуя опять сдетонировал Баткен - очередная драка на спорном футбольном поле близ кыргызского села Максат (район таджикского анклава Ворух) быстро переросла в камне-ножевой бой, затем в перестрелку стрелковым оружием и вполне логично закончилась взаимными минометными обстрелами. Погибли: кыргызский спецназовец Муминов (отряд "Бору") и комендант таджикской погранкомендатуры подполковник Убайдуллоев, с каждой стороны по десятку серьезно раненых. Тушить пожар бросили, вероятно - вытащив из юрты "Игр кочевников", уже упомянутого кырпремьера Абылгазиева и вице-премьера по безопасности Разакова.



Злая российская журналистка В.Панфилова прямым текстом связала точку конфлитка с логистической развязкой нарко-караванов. Прибыл на место КырПремьер включил режим героя и отважно ринулся мирить ляйлякских наркодилеров. Дилеры, устами отмобилизованной за скромный прайс толпы местных аборигенов - визжали что-то маловразумительное, требуя себе в защиту российскую авиабазу "Кант". Возглавлял сходку экс-губернатор Баткенщины почтенный агашка Мамат Айбалаев. Кто не знает - это совершенно упоротый нацик, незаконно приватизировавший и разворовавший "в ноль" в начале 90-х прииссыккульский Кадамжайский сурмяной комбинат, насадивший в его управление свою "южную" команду оглоедов и контрабандой толкавший кыргызскую сурьму на Запад. Сесть он был должен еще при Акаеве, но откупился и отделался позорным увольнением с губернаторской должности (осень 2003 г.). 19 июня 2006 г. был задержан МВД. Официально обвинен в "злоупотреблении должностным положением" и "незаконном использовании бюджетных средств" - "будучи губернатором, нанес урон государству в размере 4812314 сомов". Пребывал под стражей всего несколько часов, выпущен под поручительство депутатов парламента под подписку о невыезде, затем дело развалилось. Нигде не работая продолжает крутить темные делишки.

Как там у Шварца в "Убить дракона" - "Это не народ. Да, это не народ. Это - гораздо хуже, лучшие люди города..."



Глвный сыр-бор там не из-за футбольного поля, а из-за автодороги, которую кыргызы не дают открыть таджикам в свой анклав Ворух. С любопытной аргументацией почему нельзя открыть дорогу выступил вице-премьер, почти местный "ошмяк" Жениш Разаков - "разблокировать дорогу нельзя, потому что в этом случае заблокируется и станет эксклавом киргизское село Аксай". Попробовать договориться миром у кыргызов никак не получается, да и некому, почтеи десять лет занимавшийся как спецпредставитель президента погран-диалогом Курбанбай Искандаров в апреле сего года был уволен "За нарушение этики", следующего спецпредставителя Каныбека Ботобаева перевели на другую должность, нового не назначили... А Ворух, вообще-то, отнюдь не маленький горный кишлак, а перенаселенный узел проблем, официально там порядка 40 тысяч, а неофициально - все 50 тысяч жителей и земли на прокорм такой массы населения не хватает катастрофически - им некуда деваться, кроме как лезть на кыргызские футбольные поля и неугодья...



Короче, кое как договорились прекратить огонь, обменялись пленными, дороги в Ворух не будет, 470 км баткенской границы неурегулированы и пребывают в подвешенно спорном состоянии. До следующей встречи тем же составом на том же футбольном поле...



Между тем новым де-факто хозяином Киргизии (ее экономики) с 1.10 стал мистер Майкл С. Парретт. С 1.10.2019 он принял у господина Стивена А.Ланга

директорскую должность золотоносной и кыр-бюджетообразующей "Центерра Голд Инк.".



Старый хозяин: Алмазбек Атамбаев - мятежное сердце - кружит по стенам в сыром узилище. Как "Овод", поймал и приручил мышонка и кузнечика. Играет с ними рисинками из тюремной баланды. Лепит шахматные фигурки из хлебного мякиша... Или это был не "Овод"... Раиса Минахмедовна (действующая супруга карбонария) - святая женщина, благо что врач, вытаскивала его и из более безнадежных ситуаций. Борьба с зелеными белками -

трагедия кыргызской семьи. Эти звери давно уже колют орехи головой экс-президента и мечутся в ней (голове) колесом за рыжими куцыми хвостами. Трезвеем...

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди...

Держись, брат, взойдет она - звезда пленительного счастья... Будешь еще сам носить передачки - чай, табак, ириски - нынешним Жэ-Жэ-охломонам.



Инклюзия для кандасов. Великое переселение узбеков в Елба-стане



Действующий КазПрезидент К.Токаев съездил с визитом в Китай. КазСМИ в самых восторженных тонах акцентировали внимание - в Пекине К.Токаев вообще ни разу не говорил по-русски! Во как. Какое глубинное достижение независимости на 29 году суверенитета. Прием был по китайски пышен, красочен и затейлив. Что-что, но пускать пыль в глаза подмандатных соседей-кочевников Поднебесная Империя умеет.



По возвращении К.Токаев порадовал неожиданной новацией - переименовал казахов-соотечественников возвращенцев из Китая, Монголии и пр. из "оралманов" в "кандасы". Стукнулся об косяк в самолете? Чем ему не понравились "оралманы", вроде как уже ставшие привычным термином - Аллах его ведает. Чем "кандасы", в принципе, отличаются от "оралманов" - вопрос так и остался открытым. Зачем и кому это надо и, особенно, кто это Токаеву придумал - даже спрашивать не хочется.



Смысло-творчество каз-пирщиков последних времен как-то совсем - шифрограмма "пляшущие человечки". Джучиды, кандасы, лампасы, пампасы - у младшего КазДуумвира компот с вишенками в голове... Выступая на сессии ООН Казпрез-2 порадовал остальной мир перспективами создания в РК "инклюзивного общества" в свете решения "ЦУР - целей устойчивого развития до 2030 года"... "Устойчивое развитие" - как некая доктрина, это сущая пиар-чепуха, вышедшая из моды лет 10 назад вместе с парниковыми газами и озоновыми дырами. Это такой - глубинный отстой мысли, что даже комментировать лень. Такое ощущение, что Токаев перед этим выступлением обсуждал его за стаканом молочного коктейля с Гретой Тунберг (она выступала рядом). Грета, даром что шизофреничка и ребенок, выступила ярче...



Тем временем у самого Токаева на родине разогнали едва сложившийся аппарат - выкинули из кресел главы администрации и министра иностранных дел ключевые мозговитые фигуры... Но об этом я уже написал отдельно, не буду повторяться...



Как там у советского барда Городницкого:

"Пол паркетный в покоях не скрипнет,

Бой часов раздается не вдруг.

Император играет на скрипке,-

Государство уходит из рук".



Задача задач современных ЦА-политологов - восхваление властей в доступной для них форме. Это не я придумал,

жизнь такова. Доступность формы – здесь ключевой момент, поскольку надо не просто угодить начальству вкусным лизом, требуется изловчить мозги, чтобы оно (начальство) поняло, смысл того, чего ему втирают...

КзаПрез-1 по всем статьям переиграл Дублера.



Елбасы, в качестве великого инициатора Мирового Добра, озвучил свои придумки (очередные идео-новации) - создать "единый мировой список террористических организаций и международных ОПГ" и "ядерным державам первыми выступить с инициативой об отказе ядерного оружия". "Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем, чтобы предотвратить это...", - вот оно как.



Грядет Великий Перегрев. Как сказала Ведунья Грета - "Чтобы у мира было 67% шансов на то, что глобальный уровень повышения температуры будет менее 1,5 градусов - и это еще самый благоприятный прогноз - еще на первое января 2018 года оставалось выбросить не более 420 гигатонн. Теперь эта цифра сократилась до менее чем 350 гигатонн...". Ну что, вкурили? Испугались? Поняли, наконец, инклюзия вам в теплый мозг.... Одновременно, КазСМИ сообщили о завершении работ по составлению Казахстанской карты посадок НЛО. Возможно, эти речи и события как-то связаны. Возможно - нет...



Вернемся от сложного к простому. Отныне в Казахстане за "кражу невест" будут давать 15 лет. Разъяснила крадунам КазГенпрокуратура....



Давайте сначала как-то договоримся - перестанем красть девок на улицах, а потом начнем строить "инклюзивное общество". Хотя.. еж его забодай, может смысл казахской инклюзии в том и заключен - хвать за косу проказницу и улю-улю... к кандасам.. в пампасы.



Тюрки и трюки "Нур Отана"



Вершиной конца - инициатива правящей каз-партии "Нур-Отан" о плановом переселении этнических узбеков из Южно-Казахстанской области на север Казахстана.

Причем это не просто болтовня на уровне мечталок и хотелок. В узбекские села уже прибыли и ведут работу, при помощи местных акиматов, агит-комиссии посланцев Нур-Отана. Уже отрапортовано - замглавы Туркестанского облфилиала "Нур-Отана" Бейсен Тажибаев встречался с этническими узбеками в селе Карабулак - самом многонаселенном не-городе на территории Казахстана (в "селе" проживают около 60 тысяч человек).

Разагитированне (зашуганные) первые 52 узб-семьи уже смотали ковры и нехитрые пожитки, тронулись на север целинными тропами - обживать экибастузские солончаки. Все это анонсировано "в рамках действующей с 2015 года госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" (Труд), по которой переселенцы могут получить землю для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства". Вот тебе и "инклюзия" по казахски - якобы, ЮКО - перенаселена. Ложь! Вместо того чтобы освоить голодностепские неугодья и полу-пустые долины

Угамского хребта (они рядом) - узбеков, вообще-то отнюдь не пришлых беженцев, а коренных обитатей тех мест - собирают в "енбек"-караваны на север. Какой год/век на дворе и что там булькает в головах главарей "Нур-Отана"? Что это за добровольно-принудительные депортации...



В принципе, будь узбекская диаспора хоть как-то соорганизована - подала бы на "Нур-Отан" в международный трибунал. Пусть Гаага разбирается с этой "национал-социалистической" организацией - Нур-НСДАП... Группен-недофюрера Байбека самого приспособить бы к какому полезному "енбеку". Мотыгу в руки и копать канал имени Елбасы "Иртыш-Беломор-Арал". Заигравшийся в государственного деятеля Байбек - это крайне показательный персонаж альцгеймеровской кадро-политики позднего Елбасы. Удивительный самородок качественного вакуума, затупок звонкой пустоты...



В казахском Шымкенте, тем временем, регулярно (в виде профилактики? или тренировки?) бьют узбекских студентов.

УзбМИД снял побои на карандаш, ограничившись невнятным заявлением-сообщением... КазУВД оперативно провело свою проверку - да, "конфликт" имел место (один!) и исключительно "на бытовой почве"...



Кстати, совершенно непонятно, почему русскоязычные СМИ Казахстана, и не только Казахстана, продолжают писать название партии латиницей. Мало ли что постановило политбюро каких-то особо просветленных утырков, есть правила русского языка и русской грамматики. Хотят они нур-отанить латиницей - ради Аллаха, по-казахски, хоть иероглифами или тюркскими рунами на диабазе бейте, красьте охрой смысловыми рисунками в пещерах Тамгытала - ваше право, но причем здесь "великий и могучий"?



Хотите переименовать оралманов в кандасов, как предначертал новый ПодЕлбасиновик - флаг в руку. Но без претензий и коверканья русского языка. Варитесь, плиз,

в своем соку "рухани-рухнамезации" и модернизации национального сознания вообще, и упорядочения думательной активности Двух Елбасов, в частности.



КазКиноКадры:



Очередной "болашакер" от университета Warwick Асан Дарбаев (1984 г.р.) "пророс" в председателя весьма вкусного Комитета по регулированию естественных монополий Мин-ва национальной экономики РК. Незадачливого куратора каз-промышленности Женис Касымбека передвинули в акимы Карагандинской области. Сей вундеркинд, не обладая никакими особыми (и неособыми тоже) талантами и достоинствами - в 29 лет стал вице-министром транспорта, в 35 - министром, в 39 - вице-премьером. Объяснение такому вегетативному чуду одно - папенька Жениса Махмудовича Касымбека - Касымбеков Махмуд Базаркулович - многолетний вернейший придворный лакей-помогайка, глава канцелярии - Елбасинового Дворца. Сразу понятно, почему у сына не жизнь, а прямая железная дорога из золотых костыликов. Спесивый, одутловатый, с лицом капризного, избалованного, вечно обиженного ребенка,

он три года старательно делал вид, что работает над чем-то важным и полезным... собирая и разбирая на колечки деревянную разноцветную пирамидку...



Как сейчас трогательно пишут в казахских официальных представлениях на новую должность - "В соответствии с принципом меритократии, указанным в "Плане Нации – 100 конкретных шагов"... 100 шагов по кругу, пляски кару жарга в хороводном исполнении.



Тем временем в Лондоне судят Айсултана Рахатовича Назарбаева - выпускника Сандерхеста, "золотого мальчика" казахстанского футбола, И не так чтобы сильно набедокурил - дебоширил в отелях, грозился выпрыгнуть с балкона, пугал девок, покусал констебля... Ну и дали бы проказнику продемонстрировать нездоровые птичьи повадки, открыли бы окно пошире, чтоб створки крыльям не мешали. Нет, гадкие "бобби", схватили за штаны, не дали сИкарить на Вестминстерский шпиль.



Грустно грустит английским сплином мать драконов - Дейнерис КазТаргариен. Высоко парят, грызут друг дружке хвосты и вырывают из зоба куски мяса ее любимые зверо-ящеры. А еще они больно и звонко падают с небес на землю.Дайнерис явно пиарят и ведут. Куда уж выше, ан нет... Дублер Казпрезидента, как и предполагалось ранее - оказался подставным допелем. Вот они, уже рукой подать - зияют зияющие высоты КазНебожительства. Елбасиная гора Всевластия с папиным оком Саурона - зырк-зырк

по сторонам. Кто тут чужой? Все свои. Спи спокойно, твоим все будет. И это несмотря на общую умственную застенчивость, на позорного сына, вздорный нрав, тяжелую наследственность и горькую женскую долю.

Почто на хрупкие плечи одинокой вдовы все это...



Очередная крим-новость из Алматы - арестован за мошенничество заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров. Кто не знает - Манзоров - это не просто рядовой замакима, это персонаж эпический - заметный, крупный, пусть и не особо пиаром избалованный. Один из немногих сохранившизхся в КазГосАппарате реликтов еще советской эпохи - на момент развала СССР (1991) он занимал немалый и весьма вкусный пост замглавы Казпотребсоюза. С начала 2000-х акимил различными районами в Алма-Ате и области, параллельно успешно рулил семейным бизнесом - прибрал к рукам и отстроил типовые торговые центры по

всем городкам и райцентрам. О размахе его бизнес-империи говорят факты: ему не западло было - выкупить и с помпой подарить городу (родному Талдыкургану) -

городской парк или детский садик. Курируя ЖКХ и строительство - он лихо сносил "чужие" (естественно - незаконные и неправильные) самострои в Алматы и узаканивал правильные. Так оброс связями и заматерел, что запросто публично ругался и вышибал с областных акимских кресел весьма влиятельных "республиканских деятелей" - например Шалбая Кулмаханова, публично перечил непосредственным начальникам - облакиму А.Баталову. Короче, "Альманзор" был некоронованным королем северной (талдыкурагнской) части Алматинской области, пожалуй, не было супер- и мини-маркета, не говоря уже о рынках, которыми бы он не владел, в той или иной степени и форме собственности. 26-го утром он убыл в служебную командировку и пропал. Весь день представители акимата и всех спецслужб по очереди опровергали инфрмацию о его задержании и даже угрожали карами за сей фейк-ньюс, только вечером тайное стало явным - Багдата "закрыли". В чем нюанс и особый цимес ситуации - Манзоров сородич по племени "джалаир" дубль-президента Токаева, причем он чуть ли не единственный такой большой и заметный "джалаир" во всем казахском овременном "истеблишменте". Закрыть его - очередной знак Токаеву (второй после ареста полит-советника Сыроежкина) - не дергайся, мил человек, мы тебя небольно зарежем. Хотя.., "Альманзор" - тот еще жучара, поскребет по сусекам - откупится...



И последняя казахстанская новость - прямо таки удивила. КазМинюст зарегистрировал анти-китайское и про-уйгурское "общественное объединение "Атажурт еріктілері". Это которое освещало ситуацию с "исправительными лагерями" для инородцев в Синьцзяне. Два года не регестрировали, а тут - на тебе. Какой такой хитрый заигрыш затеял главный казахский уйгур - шеф КНБ К.Масимов. Хочет показать какой он Супер-казахский нагыз Казах. Патриот Патриотович Шариков. Еще и книжку написал - сильно ученую, одно название чего стоит - "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект". Понятное дело года три всем комитетом сочиняли, вопрос - зачем? Прямо в предисловии шарашит в лоб - книга навеяна заветами Елбасы. ИИ (искусственный интеллект) и Елбасы - на что прозрачно намякивает?

В том же предисловии далее, - в написании помогли советы шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, Жака Аттали, Германа Грефа, Кай-Фу Ли, Эдварда Люттвака, Джека Ма, Ванли Мина, Раджива Мисра, Сирилла Мюллера, Филиппа Реландера, Масаеши Сона, Лина Шао, Аркадия Воложа и Пэна Сяо.... И восторженные отзывы-мни-рецензии от тех же - Жака Аттали, Грефа, Люттвака и пр... Вопрос был серьезно проработан, с размахом, широким бреднем окучены мировые типа "светлые головы". Зачем? Какого пиара ради. Об этом подробнее расскажем в следующем обзоре... Важен сам факт - претенциозный ученый труд до этого всегда державшегося в тени главного казахстанского спецслужбиста явно имеет совршенно не научный смысл (тем более понятно - писалось это не им и давно, в рамках некоего плана). Выход на арену, маски сброшены, вот я какой - мыслитель, пронизывающий острым анализом время и пространство, смелый футуролог... футурист. Масимов сознательно, как Маяковский одев знаменитую желтую кофту, привлекает внимание, эпатирует... спускает триггер-крючок/курок -

Я сошью себе черные штаны

из бархата голоса моего.

Желтую кофту из трех аршин заката.

По Невскому мира, по лощеным полосам его,

профланирую шагом Дон-Жуана и фата...



Дурмень - жив! Каримовы - уходят, Бухара стоит...



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в сентябре подписал указ "Об установлении безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики". Хотя срок пребывания без визы ограничен неделей, обычно, этого вполне хватает китайским "гостям" чтобы бесследно раствориться в безбрежных просторах

рынков "Дордой" и прочих центр-азиатских чайна-таунов.

Понятное дело, Ташкент, введением безвиза для граждан 85 стран хочет показать свою открытость миру, но в действительности - основной поток иностранных граждан будет "желтым". И это угроза - не только и не столько для Узбекистана, но узб-власти думают только о своей сиюминутной выгоде. ЕвразЭС им в помощь...



14 сентября УзбСенат утвердил "Положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий,

посвященных памяти усопших". Парламентарии отметили, что в последние годы, несмотря на принимаемые меры, в проведении различных мероприятий встречаются

"такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, стремление показать себя, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование традиций и обычаев народа". Согласно новому "положению" - семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день в период времени с 06:00 до 23:00. В зависимости от местных условий городские и районные кенгаши народных депутатов могут определять время угощения пловом отдельно. Проведение семейных мероприятий после 23:00 не допускается. В семейных торжествах могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями, - до 250. В двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове - до 300. Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан. Лица, проводящие свадьбу, должны уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства не менее чем за неделю до проведения мероприятия. На свадьбах, включая посещение церемонии государственной регистрации брака, а также прибытие и отбытие жениха и невесты в свадебный зал,

не разрешается использование более трех легковых автомобилей. Контроль за соблюдением порядка проведения семейных мероприятий возложен на местные хокимияты, органы прокуратуры, внутренних дел, ЗАГС и налоговые органы. При этом председатели махаллей и инспекторы профилактики несут персональную ответственность". Прошу прощения за длинную цитату, но не могу удержаться от заслуженного восхищения. Кто все это выдумывает? Ведь есть же, наверняка, какой-то чиновник, аналитический центр... Жму руку, впечатлен, я так не умею...



Особо гадкие узбекистанцы не оценили и начали дружно постить - "Утверждать смету затрат свадьбы председателю махали и инспектору профилактики. Утвердить маршрут и количество машин с ГИБДД. Утвердить расход мяса и мясных продуктов с главным фермером Республики. Согласоваться с количеством киловатта электроэнергии с министром электроэнергетики и обязательно не забыть Министра финансов... Интересно, а определили что подразумевается под словами "излишества и расточительство"? Например два вида колбасы это "излишества или расточительство"?

И какая колбаса должна быть? Ливерная или сырокопченая? Это ведь очень емкое понятие. Три вида напитков для кого-то тоже может быть расточительством.

А как же Конституция? Гарантии прав и свобод? Свобода выбора? Свобода предпринимательской деятельности?

А чиновники на мерседесах последней модели при собственном автопроме это не излишества? Не расточительство?"



Тем временем, на волне гласности и открытости, в Ташкент зачастили северные культурные засланцы. С новым шоу прилетела Гагарина (певица из России). Принимали ее почти на самом высшем уровне - славный гап (плов) в честь Поп-Дивы дали дочери и зятья Президента. Видео-репортаж имеется -

https://centrasia.org/newsA.php?st=1570102320

Официальный спонсор мероприятия - "Капиталбанк". Журналюги из "Озодлика" уверяют, что "самый большой пакет акций "Капиталбанк" принадлежит компании старшего зятя Узбекистана - Ойбека Турсунова (муж - ГлавУзбПиарщицы С.Мирзиеевой-Турсуновой). Теперь вопрос. А кому писалось упомянутое выше "Положение о порядке проведения мероприятий...". Смешные эти - главные узбекские дети. Ну ладно, младшенькая - "учителка", позвали на халяву попеть-поплясать, чего уж не оттянуться от трудов праведных, не круглый же день детишек по жопам указкой елдырить, но старшенькая-то у нас - формально отвечает за государственный пиар... за проведение тех же культур-мультур "мероприятий", чтоб не стыдно было народу в глаза показываться. Зачем злить голодный народ веселым загулом? Эх-ма...

"Песен еще ненаписанных, сколько?

Скажи, кукушка, пропой.

В городе мне жить или на выселках,

Камнем лежать или гореть звездой, звездой..."



Какой-такой закон-музакон, когда ты молодая и красивая. Один раз живем! Как говорит другая известная красотка-тусовщица Моника Белуччи - "Глупость - это не помехала, когда ты воспитана и умеешь пользоваться своей красотой". Говорят, завистливо прознав про ташкентское гостеприимство, в таш-гастроль на смену Гагариной уже спешит в леопардовых трусах певица Лобода...



УзбПамперс-кадры



Здесь - все по прежнему. Назначенный замглавой УзбГоскомтуризма в августе 2018 года студент 4-курса Международного Вестминстерского Университета Саидакбархон Акбаров сам написал заявление и покинул должность. Мотивы не озвучены. Может обиделся на что - игрушку отняли, смартфон разбил... На его место назначили Улугбека Азамова (1981 г. р.), осилившего Университет Суррея (Великобритания).

Заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана назначен Абдулла Азизов, прямым целевым перелетом из Дании, где он по окончании Орхусского университета трудился в "сфере внедрения IT-технологий в налоговую систему". Одно утешение - 1-м замом Мин-ва экономики и промышленности стал многоопытный и всякого повидавший "ташкентец" Олимхон Рустамов, замруком Администрации Президента /по работе со СМИ/ теперь профессиональный журналист Фарход Махмудов, замминистра юстиции и ректором Ташкентского ГЮИ стал хитрый "ферганец" Рахим Хакимов - в отличие от предыдущих коллег, эти свой "предмет" знают.



Теми же днями Руслан Давлетов - действующий министр юстиции, дабы изобразить подлинную многопартийность, получил указание и вступил в члены политсовета Соц-дем. партии "Адолат"... Поздравляем, узбекское правительство стало многопартийным (коалиционным)!



Одновременно в Ташкенте завершился Первый Большой Мирзиеевский процесс над врагами народа - "ихтиеровцами". Бывшего генеральнго прокурора (назначенного уже самим Мирзиеевым) Ихтиера Абдуллаева Военный суд осудил на 18 лет. Он (с подельниками), как выяснилось, организовали "преступное сообщество, получали взяток, заключали сделки вопреки интересам Узбекистана, вымогатели и похищали чужое имущество, нарушали таможенное законодательство в особо крупных размерах, злоупотребляли должностными полномочиями". Сели также - член ОПГ: экс-зампред СГБ Джахонгир Игамов - 16 лет; советник председателя СГБ

А.Ишанходжаев – 17 лет; замепрокурора Ташкента Е.Абдуллаев – 14 лет; замнач управления кадров Минюста Ю. Ходжаев – 8 лет; экс-замгенпрокурора Г.Хидоятов – 5 лет; экс-зампред Верховного суда Б.Дехканов – 5 лет; прокурор Наманганской области У.Тошев - 5 лет,

Остальные 15-ть подсудимых также получили по вредительским заслугам. Итого - 23 репрессируемых и под 200 лет наказания. Размах впечатляет.



Из стенограммы утреннего заседания 3-го Московского процесса 4.03.1938 года. Допрос бывшего 2-го секретаря ЦК Компартии Узбекистана Акмаля Икрамова

Прокурор Вышинский - Кто у вас был руководителем "Милли-Истиклял"?

Подсудимый Икрамов - Каримов.

Вышинский - Значит, был руководителем Каримов?

Икрамов - Да.

Вышинский - Вы были членом этой организации?

Икрамов - Да.

Вышинский - Значит, он вами руководил?

Икрамов - Нет...

https://stalinism.ru/dokumentyi/stenogramma-buharinskogo-protsessa.html?start=14



Какие были времена... Какие люди... Не в пример нынешним. Как там писал Малюта Скуратов из Ливонии царю Иоанну Васильевичу - "Извини, государь,

измельчали тут людишки, даже повесить некого..."



В этой связи тихо и незаметно промелькнула на новостных лентах новость о расширении полномочий "Государственной службы безопасности президента (ГСБП)". А на самом деле - значение этой "новостяшки" огромное. По-сути, в Узбекистане завершился разгром старой каримовской карательной машины - СНБ. Она теперь не просто переименована (в СГБ - Службу госбезопасности), мелко выполота от иноятовских кадров, но и получила соперничающую по статусу и рангу (вплоть до своей эмблемы и флага) спецслужбу - ГСБП. Согласно новым полномочиям отныне ГСБП "поручено вести учет подозрительных личностей, склонных к преступлениям, затрагивающим интересы,

безопасность и неприкосновенность главы государства и его семьи. Закон "О терроризме" дополнен аналогичной статьей, согласно которой спецслужба охраняет

не только президента и его родственников, но и VIP-иностранцев во время их пребывания в республике,

контролирует объекты пребывания и маршрут передвижения охраняемых лиц. Нововведения в оба документа содержат пункт с размытой формулировкой "осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством".



В общем, как уверяет осведомленный аналитик А.Якубов, - если раньше "врагов государства и власти" доставляли в казематы СНБ/СГБ, то сейчас их будут привозить по другому адресу". Особая пикантность ситуации в том, что нынешним первым зампредом и вероятным скорым шефом ГСБП является старший зять президента - О.Турсунов (он же, упомянутый выше - "акционер" Капиталбанка и спонсор гастролей Гагариной). Пиар+охранка в одном флаконе - это тот еще "коктейль Молотова" и очень хорошая стартовая и артиллерийская позиция.



Так что, даешь Второй Ташкентский Процесс - над выродками узбекского народа, продажными наймитами иностранных спецслужб, изуверами-троцкистами, отравителями ихтиер-бухаринцами!!



Алабаи и Бабай. Очередые успехи туркменского собаководства



Анекдот в тему.

Барыня Герасиму:

- Утопил?

- Ага.

- Му-му?

- Му-му.

А в это время в реке барахталась корова...



Аркадаг дописал книгу и стихи про Туркменских алабаев и, надо полагать, приступил к дальнейшему познанию живой природы своей Отчизны Ждем от него - муравьи Туркмении, огурцы Туркмении, дрозды Туркмении... Вы слыхали как поют дрозды... Эх-ма... Одарил сим трудом офигевших от счастья членов кабинета министров... Неделю всей страной празновали и торжественно отмечали... выход книги.

Наградил Аркадаг новых Героев Туркменистана и подарил им... Книгу...



Анекдот не в тему -

- Хорошо-то как, Маша!

- Я не Маша, я Муму...

Вот тут-то Герасим и онемел...



А еще - 1 октября, прямо во время планового заседания СовБеза, Аркадаг публично (с трансляцией по ТуркменТВ - невиданное дело!) разоблачил главу МВД Исгендера Муликова. Удачно подвернувшийся Генпрокурор зачитал список его прегрешений, а Вождь разжаловал из генералов в майоры и выгнал вон с заседания. Потом передумал и... арестовал. Муликов - важнейшая скрепа и опора режима, родной сородич текинец, верой и правдой рекордные 10 лет просидевший в раскаленном кресле главы ВД.

За что? Обвинения какие-то странные - "назначил временным управляющим исправительного учреждения в Ахалском велаяте Бердимырата Бердиева,

у которого было ветеринарное образование...", "не справился с нарушениями правил движения на дорогах", "не уволил заместителя руководителя отдела паспортизации Ашхабада, оказавшегося родственником арестованного бизнесемна Чары Кулова"... Ну да не суть. Выпал из доверия и все тут. Седи/лежи теперь, отдыхай,

кусай шконку.



Одновременно, тем же числом свалился с лошади за "недостатки в работе" главный коневод Туркмении (глава "Туркмен атлары") Мергеннепес Аннанепесов

Он стал 8-м с момент организация "ТуркменКоня" его глава, снятый за просто "недостатки" или "серьезные недостатки" в работе. Вот такая она - судьбинушка

ТуркмЧиновничества.



Вместо эпитафии -

Только с Герасимом можно испытать всю глубину его чувств к животным. Подпись - Муму



Вместо Муликова на МВД сел несколько странноватый персонаж - Мамметхан Чакыев. Сей относительно молодой государственный муж - ему 42 года - уже успел поруководить Гостаможней, Госслужбой по борьбе с экономическими преступлениями, посидеть в кресле вице-премьера по транспорту и связи и даже, несколько месяцев,

был куратором всей туркменской промышленности. Образование у него - Институт транспорта и связи, начинал карьеру - как раз в коневодстве - бухгалтером Ахалтекинского конезавода, потом быстренько проскакал по служебной леснице в системе ХОЗУ МВД до замминистра МВД, но опять же - по амуниции и довольствию и далее вверх, быстрым аллюром. Очередной фаворит.



25 сентября в ходе заседания Халк Маслахаты (Народного Совета) президент Аркадаг неожиданно высказал идею объединения упомянутого Совета и Меджлиса в единый двухпалатный представительный орган, согласно новой идее Вождя - "Совет" будет теперь являться верхней палатой парламента. Аркадаг приказал проработать соответствующие изменения в Конституцию и представить их через год на следующем заседании Совета. Если за это время не забудет и не передумает. В принципе, в Туркмении можно спокойно учредить и трехпалатный парламент. Почему бы и нет? И даже четырехпалатный - добавить палатой Совет аксакалов, что-то он давно не собирался. И наступит всем счастье... Наверное. Когда-нибудь.



Кстати, Аркадаг давно уже ввел у себя многопартийность. В нынешнем 6-м Меджлисе заседают целых три партии (это - к сведению узбекских реформаторов). Такие радикальные изменения, по словам ТуркмВождя, "создадут условия для контроля над исполнением законов и национальных программ", а также "дадут возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества". По каким причинам существующий многопартийный Меджлис

не способен представлять все слои общества, не уточняется. Также не сообщается о предполагаемых изменениях и перераспределении полномочий представителей двух палат.



Благодарный Меджлис, надо полагать - в ответ, одарил Главу Туркмен новым титулом - "Почетный старейшина-аксакал народа Туркменистана" - "В торжественной обстановке под бурные аплодисменты участников форума глава государства облачился в традиционные туркменские "дон" (халат) и белый "тельпек" (папаху). Туркменскому лидеру также был вручен соответствующий нагрудный знак". Все это - "за вклад в упрочение независимости Туркменистана, приумножение национальных традиций и обычаев, укрепление единства народа, воспитание молодого поколения, за образцовый жизненный пример"... Ну что тут еще скажешь?.. Нет слов достойно выразить глубину благодарности туркменского народа, нет слов...



Из семейных новостей. Сын и потенциальный наследник - Сердар Гурбангулыевич, который у нас с июня - хяким (губернатор) Ахалского велаята, отправился (с какой стати?) во главе государственной делегации в Лондон. Набирается опыта, готовится.... Растут-подрастают и другие аркадаговы родственники - Ыхласгелди Аманов (муж младшей дочери президента Гульджахан) получил приказ ехать генеральным консулом Туркменистана в Дубай (ОАЭ).



Ху из Ху и Шамсулло ты мое... Шамсулло. Таджикские семейские разборки



В Таджикистане новостей за месяц не много. Первая - сдали китайцам в аренду за долги последний крупный серебряный рудник в восточном Памире - "Якчилва". Разведанных запасов - 113 тонн. Под замечатльные "условия" - общая сумма контракта не оглашается (вероятно, ее просто нет, за долги взяли), китайцы обязуются вложить в освоение $40 млн, набрать персонал на 60% из местных аборигенных кадров, ежегодно обучать их (кадры) на $51 тыс., причем первые 7 лет работы - "инвесторы" полностью освобождаются от налоговых выплат в тадж-казну. Здорово! Вел переговоры и возглавил управляющую компанию человек с характерной для китайцев фамилией - Ху. Вот как надо работать с неуступчивыми партнерами. Банально и просто - ху под дых, и не ху-ху... Какой показательный пример для российских и прочих ротозеев.



Тем временем куцым бобиком сдох еще один флагман таджикской национальной индустрии.

12 сентября объявил о банкротстве, закрытии и роспуске сотрудников многопрофильный холдинг "Фароз". Из ТаджСМИ известно, что эта компания занимала монопольное положение в таких доходных отраслях экономики, как импорт газа и ГСМ, международные транспортные перевозки, обучение водительского состава (водительские права), диагностическими медицинскими лабораториями, владеет банком, металлургическим комбинатом, а недавно открыла в Душанбе аквапарк с участием президента Рахмона. Владел холдингом не абы кто, а третий зять - Шамсулло Сахибов (женат на 3-й дочери Рухшоне Рахмон). Как известно, полит-система современного Таджикистана

проста - одна "Большая Семья" на одну маленькую страну. Почти одновременно - 11 сентября - Главный Рахмон во время открытия 13-этажного жилого здания в Кулябе публично и грубо отругал застройщика - своего куда (свата)

Бега Сабура - за низкое качество. Сын Бега Сабура - Рамз Зухур муж шестой дочери президента Зарины Рахмон.

Рахмонидам (9-ти прямым потомкам + боковым родственникам) тесно - приватизировав и поделив всю страну они уже который год грызутся за "куски" семейного Тадж-тортика. Свободных сладких кусочков просто не осталось.



Все больший вес (и власть) тянет на себя - старший сын и потенциальный наследник Рустам Эмомали (мэр Душанбе), логично предположить, что именно он и таскает

за косы сестренок. В слабое утешение - перед банкротством "Фароза" Рахмон 29 августа наградил горемыку Шамсулло орденом "Шараф" (Славы) второй степени. Чтобы не плакал...



Поучительная история вместо эпилога



Во времена крестовых походов, а конкретнее - в середине 1110-х годов жил-был некий

Альп Арслан ибн Радван - эмир ближневосточного большого и богатого города Галеб (ныне это - сирийский Алеппо). Был он - полный дегенерат, сластолюбец,

наркоман, активный и пассивный педераст.

Указанный Арслан умудрился за полгода в ноль размотать госказну, казнить и изгнать из города всех мало-мальски думающих людей и так разложил аппарат управления, в буквальном смысле сношая всех и вся в своей родне и ближнем окружении, что никто даже не пошевельнулся, когда во время очередной оргии - секс-партнер и один из любимых рабов - чернокожий гигант Лулу просто свернул ему башку... То-ли в любовном экстазе, то-ли из злого умысла.



Самое поразительное не это, а то, что осиротевшая семья

и прочая галебская властная "элита", были настолько убоги умом и расслаблены гашишем, что в преемники Аль-Арслана единогласно избрали этого самого Лулу, который

продолжил их драть, хотя, вроде как начал заниматься государственными делами - заключать мирные договора и воевать с крестоносцами и сельджуками, пока всем

окончательно не стало ясно - он не только педераст, но и полный дурень.



Эмир Лулу умудрился одновременно "кинуть" и единоверцев-сельджуков и иноверцев-крестоносцев и получил от них в ответ продовольственную блокаду и осаду. Итог: После эпический драки в эмирском дворце Лулу сначала притопили в фонтане, потом отрезали половой орган и победно утащили носить его как трофей по улицам, а самого "эмира" (то что осталось необрезанным) сбросили вниз головой с городской стены.



Отсюда мораль - 1. не всякие демократические выборы ведут к процветанию и прогрессу; 2. выбирать педерастов, особенно с активной жизненной позицией, социально

опасно. 3. Не каждая "элита" достойна власти и пригодна к управлению, некоторые способны только на подмахивание "лулу".



Виталий Хлюпин, к. полит. н., советник РФ 1 кл., редактор веб-сайта www.centrasia.ru См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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