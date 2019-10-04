 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Адреса беспредела в Ташкенте множатся: в Юнусабаде-4 рубят вековые чинары"Адреса беспредела" в Ташкенте множатся: в Юнусабаде-4 рубят вековые чинары
20:28 05.10.2019

"Адреса беспределов" в Ташкенте множатся: теперь и в центре массива Юнусабад-4 в махалле "Биллюр" вырубили почти вековые чинары и другие декоративные и фруктовые деревья.

К всеобщему сожалению узбекистанцев и в частности ташкентцев, наш зеленый и тенистый Ташкент, изумруд Центральной Азии оказался по состоянию на июль 2019 года на пятом месте в мировом рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом по версии сервиса AirVisual (https://www.airvisual.com/uzbekistan/toshkent-shahri/tashkent ).

Могли ли мы каких-то несколько десятков лет назад представить наш "изумрудный" Ташкент, в качестве города с пометкой "нездоровый для восприимчивых групп", который имеет рейтинг загрязнения 134. При этом, нормальным показателем считается число до 50, удовлетворительным - от 50 до 100.

Западные исследователи зафиксировали в Ташкенте 49 мкг/м3 ультрадисперсных частиц класса PM2.5. Согласно нормативам ВОЗ, среднегодовой уровень не должен превышать 10 мкг/м3.

Отметим, что в Ташкенте продолжаются случаи вырубки многолетних деревьев, новые саженцы же не приживаются ввиду отсутствия должного, а не формального ухода и полива. При этом, количество населения, а соответственно количество автомобилей и бытовых отходов растет и наблюдается стихийный строительный бум.

В этой связи мы, члены инициативной группы жителей махалли "Биллур" 4-ого квартала массива Юнусабад г.Ташкента не смогли остаться безучастными к бесконтрольной вырубке зеленых насаждений по месту нашего жительства.

На протяжении последних нескольких десятков лет на нашем 4-ом квартале массива Юнусабад по не совсем понятным нам причинам не учитывается состояние зеленого покрова жилого массива района, особенно в ходе возведения разного рода объектов коммерческой недвижимости на меж-домовых территориях, в нарушение основополагающих строительных и экологических норм.

На каком основании и по чьей халатности и равнодушию производятся такие действия?

Почему чьи-то личные задумки, с явно меркантильными целями в противоправном поле принятия решений нарушают интересы жителей нашего квартала?

Как вопреки реально действующему порядку и существующим законодательным актам Республики Узбекистан некоторые ответственные лица на местах настойчиво и уперто самым бессовестным образом начинают строительно-монтажные работы по сооружению объектов коммерческой недвижимости вопреки элементарным архитектурным и экологическим нормативам?

Кто должен остановить эти незаконные и явно преступные деяния зарвавшихся чиновников-бюрократов всех мастей и видов против экологии столицы?

Согласно действующему порядку и существующим законодательным актам Республики Узбекистан, нигде не прописано, чтобы происходила вырубка почти вековых зеленых насаждений, а между домами внезапно начинались строительные работы. Сейчас это происходит на нашем квартале.

Примечательно, что не только хокимияты (городские власти) и застройщики, но и представитель местной власти, председатель нашей махалли "Биллюр" А.Х.Рахматов все это время, что идет "строительный бум на квартале", твердил: "Земля - не ваша, а государственная и спрашивать вас не обязательно". Жители квартала в большинстве своем были против любой вырубки деревьев, но председатель махалли пошел на явное преступление и от имени сходов граждан написал заявления на застройку меж-домовой территории, что повлекло за собой вырубку зеленых насаждений, включая почти вековые чинары, декоративные и фруктовые деревья. Ведь согласно законодательству РУз, именно он должен предупреждать правонарушения в этой сфере, усиливать у граждан чувство уважения к закону, а не наоборот. Из-за вырубки зеленых насаждений, ликвидации пешеходных зон и лишение жителей подъездных путей для машин экстренных служб, попрания градостроительных и санитарно-экологических норм и правил, жители пребывают в неведении о происходящем, что вызывает недопонимание и раздражение действиями местных органов власти, а именно махаллинского комитета. (См фото).

Во дворах и придомовых территориях многоэтажек в последнее время на нашем квартале №4 массива Юнусабад появились многочисленные объекты коммерческой недвижимости - четырехэтажный гараж-паркинг, многочисленные платные стадионы, комплекс платных детских аттракционов и семейный ресторан, как результат - машины, посетители, гости, стихийные парковки, естественно излишний бытовой мусор. Все это ухудшило и без того критическое состояние экологии массива и попрание экологических норм проживания.

В Санитарных правилах и нормах и Гигиенических нормативах Республики Узбекистан, соблюдение которых также обязательно при градостроительстве, имеются свои обязательные условия, согласно которым, "Зеленые насаждения общего пользования в микрорайоне, т.е. непосредственно приближенные к жилым домам, в том числе и в виде разделительных полос на площадках различного назначения, должны составлять не менее 2-4 м"/чел.", но они грубо нарушены на нашем квартале.

Кроме того, очень важная статья Градостроительного кодекса под номером пять о защите прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности при осуществлении градостроительной деятельности обеспечивается:

- государственным и общественным контролем за соблюдением законодательства о градостроительстве; компенсацией в установленном порядке вреда, причиненного гражданам и повлекшего за собой ухудшение среды жизнедеятельности, а также возмещением вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу граждан в результате нарушений законодательства о градостроительстве; привлечением к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о градостроительстве".

В нашем случае, незаконно (помимо тех 5 чинар, на которые Городской Инспекцией по контролю в сфере экологии и охране окружающей среды г.Ташкента, которым было выдано "липовое" разрешение) было вырублено свыше 10 почти вековых чинар и другие декоративные и фруктовые деревья. При этом следует отметить, что горе-застройщики в надежде скрыть незаконно вырубленные деревья, залили места их вырубки бетоном. См.фото ниже.

Несмотря на многочисленные обращения жителей массива по "Телефону доверия" Городской Инспекции по контролю в сфере экологии и охране окружающей среды г.Ташкента, в ходе чего была высказана просьба разобраться в ситуации и прекратить безжалостную и аморальную вырубке зеленых насаждений, они не возымели должного воздействия.

Нам, как гражданам нашей страны, непонятны отписки и молчание некоторых уполномоченных органов на наши многочисленные обращения.

На каком основании контролирующие органы власти не защищают законные интересы тысяч жильцов массива? По этим причинам у людей, проживающих на 4 квартале массива Юнусабад, такие возмутительные и пред рассудительные действия представителей местных властей вызывают тем самым вполне объяснимое активное недовольство и реальное возмущение граждан.

Настаиваем и требуем безотлагательно и в самом срочном порядке предпринимать необходимые меры, осуществить нужные шаги и принять законные решения, с целью прекратить попрание экологических и санитарных норм, безжалостную вырубку зеленых насаждений и всякое экологически необоснованное строительство, дабы не допустить реализацию экологически необоснованных, неправомочных и противоправных действий обнаглевших, самоуверенных и неуправляемых чиновников-бюрократов.

В конце нашего письма-обращения выражаем надежду на конструктивный и эффективный диалог с уполномоченными на это, организациями и учет мнений жителей квартала, которые выражают категорическое несогласие с вырубкой зеленых насаждений и настоятельно просим прекратить строительные работы, а на данной меж-домовой территории соорудить парковую зеленую зону, учитывая тот факт, что на данный период времени на 4 квартале не имеется ни одного некоммерческого парка с надлежащей зеленой зоной.

Члены инициативной группы, жители махалли "Биллюр":
1. Юлдашева К.Р. +998974300555;
2. Кадирханова К.К +998909887781
3. Осипов Б.В. +998909777781
4. Давронова М +998998878831

получено от:
Kamila KHON" kamilakh0n@inbox.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570296480
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