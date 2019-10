Молодой архитектор из Узбекистана Тахмина Турдиалиева заняла 2-е место в конкурсе "Better Together Challenge 2019" в Южной Корее

19:18 06.10.2019

С 3 по 5 октября прошел фестиваль "Better Together 2019" (bettertogether.world) в городе Пхенчхане, организаторами которого являются международная организация World Culture Open и Правительство Пхенчхан (Корея).



"Better Together" - это глобальный фестиваль, который объединяет социальных новаторов, создателей изменений и активистов и идеалистов со всего мира для вдохновляющего обмена идеями. В фестивале участвовали 500 энтузиастов из 60 стран.



В рамках фестиваля были проведены конкурсы на лучшие идеи социальной инновации, также трансформации Олимпийского городка зимних игр 2018 в Городок мира и устойчивого развития.



После зимних Олимпийских игр 2018, правительство города Пхенчхан планирует продолжить свое наследие как городок мира, и превратить Олимпийскую площадь в символ мирного и устойчивого развития.



Основой конкурса послужила событие во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, когда более 200 делегатов двух Корей (Северной и Южной) собрались вместе под флагом объединения Корей (koreaherald.com).



Это событие было отмечено как поворотный момент для мира и примирения на Корейском полуострове в условиях высокой напряженности ядерной угрозы.



К участию были приглашены: представители всех сфер деятельности включая социальных новаторов, миротворцев, архитекторов, дизайнеров и тд.



Перед участниками была задача создать концепцию Городка Мира (Peace Town) которая поспособствует устойчивому развитию в регионе.



Тахмина Турдиалиева заняла 2-е место представив эскизный проект Города Мира, концепцией которого является создание сада воссоединения "Garden of Unification", посвященный примирению Корейского полуострова. Также, сад воссоединения представляет собой лабораторию эко-исследования и природную атмосферу для созерцания и медитации.



World Culture Open (WCO) - организация, созданная 1999 году, представляет собой глобальное движение и творческий мозговой центр, созданный всемирной сетью креативщиков, стремящихся к общему благу для всех.



Тахмина Турдиалиева является одной из самых перспективных и талантливых архитекторов нового поколения Узбекистана. В 2012 году она окончила с отличием Ташкентский архитектурно-строительный институт, является лауреатом Государственной стипендии президента Узбекистана, победителем многих национальных и международных конкурсов, в 2018 году победила в международном конкурсе "Turkistan Architects award". Также она является международным арбитром ФИДЕ по шахматам, и представителем международной организации World Peace Initiative.



В настоящее время она работает в международной архитектурной компании Cube Design Architects, в Китае, также является экспертом МННО Буюк Келажак.



Жахонгир Камалов