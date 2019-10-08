"Свидетели Иеговы" получили поддержку чиновников Кыргызстана, - Р.Шайхудинов

16:37 09.10.2019

Свидетели иеговы получили поддержку чиновников Кыргызстана



В конце сентября Парламент Кыргызстана в первом чтении внес изменение в закон "о вероисповедании". Инициаторами изменения выступают прихожане свидетелей иеговы. После принятия данной нормы на законодательном уровне широко откроются просторы страны для различных сект. По действующему закону чтобы зарегистрировать религиозную организацию требовалось разрешение местной власти, но данные изменения исключают именно эту норму. Отныне религиозные секты получат регистрацию только по решению госкомиссии по делам религии.



Но компетентность работников госкомиссии вызывает большое сомнение. Именно по заключению экспертов госкомиссии было возбуждено не мало уголовных дел по исламскому экстремизму, которые не были доказаны судом. Более того, если учитывать уровень коррумпированности в эшелонах власти, нельзя исключать возможный факт подкупа госкомиссии при регистрации каких-либо сект. История помнит, как представители секты "Мун" провели свою презентацию в национальной филармонии с участием высших кругов власть имущих.



Заместитель госкомиссии по делам религии Закир Чотоев напомнил депутата о том, что новые изменения - это решение Конституционной палаты. В далеком 2014-году Конституционная палата якобы нашла некое противоречие в законе "О вероисповедании" с Конституцией страны. Инициаторами процесса были свидетели иеговы. Но по признанию Закира Чотоева госкомиссия в судебном процессе поддерживала позицию секты свидетелей иеговы. Опять же, если учесть продажность судебной системы, считать верным решение суда язык не поворачивается. Так как именно та норма, по которой регистрация новых сект проходит по решению местных самоуправлений, предотвращает конфликтную ситуацию на местах. Помимо этого, данное решение Конституционной палаты противоречит другим статьям Конституции страны.



Несмотря на то, что с 2014 года один раз теряли и один раз кардинально меняли Конституцию страны, желание госкомиссии исполнить старое решение Конституционной палаты вызывает большое подозрение о предвзятости к секте. Когда обсуждали законопроект, глубокоуважаемых Верховными судами свидетелей иеговы приглашали в Белый дом страны. Свидетели иеговы открыли серьезный юридический отдел из квалифицированных юристов и, возможно, главным оплотом секты станет Кыргызстан. Секты на территории многих стран запрещены, так как по их учению они имеют большое превосходство над другими членами общества. Не исключено, что рекруты секты для подпольной вербовки в Российскую Федерацию будут готовиться в Бишкеке. Когда рассматривали законопроект в парламенте представитель Министерства Внутренних Дел сказал, что есть заявление потерпевших от действия секты.



Если учесть не давние слухи о том, что парламенту грозит роспуск из-за частых конфликтов с правительством, депутатам не выгодно было лишний раз ссорится из-за свидетелей иеговы.



"Ruslan Shaihudinov"

ruslanshaihudinov@rambler.ru



Примечание ЦентрАзии.

20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.