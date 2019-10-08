 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.10.2019
18:45  Шиитские имамы в Ираке занимаются секс-трафиком, - Навал аль-Магхафи
18:41  В Афгане ликвидирован курбаши "Аль-Каиды" пакистанец Асим Умар
18:27  Эрдоган: Операция "Источник мира" в Сирии началась
17:04  Могила Чингисхана. Где она? (забайкальские следы)
17:01  New York Times: Росcпецназ ГРУ (в.ч. 29155) уже 10 лет дестабилизирует ситуацию в Европе
16:58  Греф (РосСбербанк) оказался дырявым корытом. Данные утекли с карт
16:55  Опасно лезть в пасть дракона (Об угрозах китайской экспансии в Туркестане), - А.Маннапов

16:54  КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza
16:48  "История... В Казахстане науки такой уже нет (самопиар)", - Олжас Сулейменов
16:47  Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена? - Дм. Седов
16:45  Англо-американский бизнес с нацистами. Ч. 1, - В.Катасонов
16:37  "Свидетели Иеговы" получили поддержку чиновников Кыргызстана, - Р.Шайхудинов
16:34  Краткий курд: зачем США вывели войска из приграничных районов Сирии, - А.Онтиков
16:32  Как убивали Украину, - Олег Царев
16:31  Dead of night: screenlife-сериал от Бекмамбетова про зомби и вечный онлайн
15:34  США предали курдов. Победила Россия, - Le Figaro
15:08  Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
14:31  Чубайс куражится и кривляется. Когда за ним придут? - А.Серафимова
14:23  Иракские курды-барзанисты просят Россию о помощи
14:15  Олигарх Кулибаев (старший зять Елбасы) отдал пост главы КазФедерации бокса буржуину Ракишеву
13:40  Хохма-взнос. Казах-комик Нурлан Сабуров обвинил "папу" КВН А.Маслякова в поборах
13:00  Стишки Шуры были включены в Каз-учебник "Самопознания", разработанный женой и дочкой Елбасы
11:31  Инцелы. Молодые мужчины, у которых нет секса, - это будущие террористы, - Паскаль Энгман
11:09  Если национализировать Кумтор, все в Киргизии развалится через год, - О.Дуйшеев
10:53  Саида Рустамова послали послом Узбекистана в Англию
10:46  Россия упрощает порядок получения гражданства для высококвалифицированных специалистов, - "РО"
10:18  В Казахстане новый глава КУИС МВД - Тенизжан Джанибеков
09:41  Афганская ЦИК не может подсчитать голоса и откладывает оглашение итогов ПрезВыборов
05:51  Турки или курды? Трампа обвинили в предательстве союзников, - "НГ"
05:38  В России ограничили прием мигрантов на работу
05:36  Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум
05:21  На выборах в парламент Косова победили ультра-правые-албано-нацики движения "Самоопределение" Альбина Курти
01:05  Йеменский капкан для нефтяного рынка, - А.Носков
00:55  Китай прокладывает путь в Персидский залив, - В.Скосырев
00:52  Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа
00:48  Правящий класс в США деградирует. Американское Политбюро идет по пути КПСС, - А.Халдей
00:42  Израиль ждет атак иранских беспилотников, - И.Субботин
00:37  Почему непобедимый Тамерлан повернул вспять от русских границ в 1395 году
00:35  Трамп сдал курдов Эрдогану… и пригрозил уничтожить турк-экономику, - Э.Чесноков
00:20  Bloomberg: Эрдоган загнал Трампа в сирийский угол
Вторник, 08.10.2019
19:10  Остановит ли Трамп Эрдогана в Сирии, - С.Тарасов
18:56  Гонконгская биржа отказалась от покупки Лондонской за 39 миллиардов долларов
18:45  США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман
17:54  В Азербайджане новый премьер-министр - 63-летний экономист Али Асадов
16:03  Русская культура как "мягкая сила" против США, - Грэм Боули
16:01  Выбор за арабами: Россия, США, Иран и Израиль предлагают свои подходы к урегулированию в Персидском заливе
15:56  Таласский беспредел. Киргизия возбуждена очередным похищением "невесты" (видео)
15:54  Анатомия перемен. Удастся ли сгладить протестный подъем в Казахстане
15:51  Постою на краю: когда глобальная экономика рухнет вниз, - Дм.Мигунов
15:47  Трави бобров... - стихи певца Шуры попали в казахстанские учебники
15:42  Как вдохнуть жизнь в казахскую литературу?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza
16:54 09.10.2019

Все дороги ведут в Рим?
о сотрудничестве КазНУ им. аль-Фараби и Университета La Sapienza (Италия, Рим)

В последние годы из уст студентов и магистрантов нашего факультета истории, археологи и этнологии КазНУ часто слышу одно мягкое, чарующее итальянское слово: "La Sapienza"… Понятно, что это один из старейших и престижных университетов Европы, расположенный в Риме, который регулярно оказывается на первых местах рейтинга вузов Европы и т.д. Но для того, чтобы понять в деталях, откуда и при каких обстоятельствах подул ветер перемен, я обратилась к заведующему кафедрой всемирной истории, источниковедения и историографии доктору исторических наук, профессору Гульмире Салимжановне Султангалиевой.

И все же сначала небольшая справка. Еще в 2010 г. Казахстан официально присоединился к Болонской Декларации и стал членом европейского образовательного процесса (кстати, первым в Центральной Азии), происходит модернизация, интеграция и унификация национальной системы высшего образования с образовательными системами стран-участниц Болонского процесса. Более 60 университетов РК подписали Великую Хартию университетов. При этом одним из основных целей Болонского процесса является "содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения".

Именно в данном контексте следует понимать принятую Министерством образования и науки РК Программу "Двудипломное образование". Суть ее заключается в том, что обучающиеся получают два отдельных диплома: казахстанского и зарубежного университета. Студенты заканчивают некоторые из своих курсов в своем университете, а остальные в вузе-партнере, с признанием кредитов в обоих. Занятия проводятся, как правило, на русском и/или английском языке. Студенты платят за обучение в тот вуз, где они обучаются в это время. Как правило, количество мест для образовательных программ двойного диплома ограничено и конкурентно.

За созданными совместными программами двойного диплома (double graduation program) стоит большая кропотливая предварительная работа: переговоры, достижение соглашения по содержанию программ и их утверждение, с отражением изменений в учебных планах, подготовка большого пакета документов и т.д. В КазНУ им. аль-Фараби в рамках сотрудничества с университетами-партнерами (более 300 крупных университетов мира) разработаны десятки таких программ, главным образом послевузовского образования. Разработка и реализация программы двойного диплома является свидетельством международного признания.

Несмотря на известные особенности и некоторые трудности в разработке взаимоприемлемых программ двудипломного образования по направлению 7М022 ("Гуманитарные науки"), на факультете истории, археологии и этнологии КазНУ имеются уже прорывы. Об этом наш разговор с проф. Г.Султангалиевой.

- Гульмира Салимжановна, что дает нашим студентам и магистрантам обучение в рамках программы двойного диплома?

- Целью двудипломного образования является осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованной образовательной программы с вузом-партнером. Образовательная программа разрабатывается соответствующими структурами вузов двух стран на основе Соглашения, где оговаривались все необходимые условия - финансирование, отбор обучающихся, содержание образовательной программы, сроки обучения, тип и статус выдаваемых документов об образовании и т.д. Преимущества получения образования по такой схеме совершенно очевидны: за тот же период обучения обучающийся приобретает два диплома, имеющих законный статус в двух странах. Несомненно, что такой подход способствует межгосударственным интеграционным процессам, расширяет возможности трудоустройства выпускника, повышает его мобильность и т.д. Сегодня рынок труда предъявляет более высокие требования и стандарты, чем раньше - в плане профессиональной подготовки, владения иностранными языками. Двудипломное образование - это хорошая возможность для магистранта не только углубить свои знания (ведь в программу включены инновационные курсы, подобран соответствующий состав преподавателей), но и расширить свой кругозор, ознакомиться с культурой других стран.

- Какие программы по подготовке кадров историков уже в действии ?

-30 марта 2011 г. между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Российским государственным гуманитарным университетом было подписано дополнительное соглашение о реализации совместной магистерской программы по направлению "Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение". В текущем, 2019 г. запущена программа двудипломного образования с университетом Ла-Сапиенза (Ла Сапиенца) по специальности "История".

- Образовательная программа с La Sapienza вашей кафедрой реализуется уже второй год. Какие есть реальные результаты, возможно, были трудности? И как учатся приехавшие к нам по этой программе магистранты из Ла-Сапиенза?

- Первый выпуск магистратуры по совместной образовательной программе состоялся в 2019 году. Это - магистрант КазНУ им аль-Фараби Меруерт Сейлбекова; из университета Ла-Сапиенза - магистранты Matteo Fraioli, Adriano Mastrorocco, Jessica Venturini, Farissi Siham. Магистранты освоили все кредиты двудипломной программы, успешно защитили свои диссертации и сдали комплексный экзамен. Две дисциплины магистрантами были изучены дистанционно, что создавала некоторые неудобства, так как магистранту приходилось самостоятельно осваивать материал повышенной сложности и выполнять задания. В этом году образовательная программа откорректирована разработчиками и данные вопросы решены. В настоящий момент по этой программе обучаются в университете Ла-Сапиенза магистрант 2 курса Мухамедкали Алишер, а в КазНУ им. Аль-Фараби проходят обучение магистранты 2 курса Angelini Rita, Nobile Simone, Schumann Margherita, Loaces Martines Helen.

- Для примера, какие курсы слушают магистранты по данной программе?

- Согласно программе магистрантами осваиваются такие дисциплины как "Духовная культура в Западной Европе в эпоху средневековья"/ Spiritual culture of West Europe in Medieval Ages; Инновационные технологии и устойчивость/ Innovative technologies and sustainability; История политической мысли Западной Европы/ History of political thought of the Western Europe// Globalization History; Количественные модели международной экономической политики/ Quantitative models for international economic policy //Theories and Policies of Economic Development in the Modern World System; Международные организации и развитие/ International organizations and development //International organizations and development).

- Спасибо за информацию, Гульмира Салимжановна. Мы видим, что программа уже работает. Действуют на факультете истории и другие программы двойного диплома - с Российским государственным гуманитарным университетом; не так давно подписано соглашение в Турецким университетом литературы и искусств. Но, замечаю, что у наших студентов и магистрантов есть большое желание обучаться именно в La Sapienza. Конечно, не без желания увидеть Европу, великий Рим… Ну, да, понятно, "Все дороги ведут в Рим". Приветствуя расширение и углубление международных связей, нам все же хотелось бы сказать пожелание: пусть красивые дороги для нашей молодежи ведут не только в Рим, но и обратно - на Родину, в Казахстан! (в прямом и переносном значении такого выражения).

P.S. Первая выпускница, магистр по специальности "История", обучавшаяся по программе двудипломного образования КазНУ с университетом Ла Сапинза Меруерт Сейлбекова, как оказалось, принята на работу в КазНУ им. аль-Фараби. Мы поговорили по телефону: Меруерт родилась в 1995 году в Петропавловске, Северном Казахстане; историей она увлеклась еще в школьные годы. В рамках двудипломного образования Меруерт защитила в Риме магистерскую диссертацию на английском языке на тему "Тарханы на службе Российской империи 18-19вв."; комиссии понравилась ее презентация и защита, поставили высший балл. Что касается курсов, которые она прослушала в Ла-Сапиенза, ей понравились содержательные междисциплинарные курсы, связанные с политологией, циклы лекций на тему "Гуманитарная помощь" (о деятельности международных организаций ) и др. В конце концов эти лекции повлияли на выбор ею темы будущего научного исследования (намерена в ближайшем будущем поступать в PhD-докторантуру), т.к. впредь она хочет изучать тему беженцев на материалах истории Казахстана.

Назира Нуртазина,
профессор КазНУ им. аль-Фараби /Алматы, Казахстан.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570629240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочая поездка Премьер-Министра РК А. Мамина в Семей: план развития города до 2025 г. и подготовка к 175-летию Абая
- Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве рассмотрели новые подходы к оказанию адресной социальной помощи
- Дарига Назарбаева: Нужно избавляться от формализма в работе с населением
- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме жилищного строительства "Нұрлы жер"
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  