КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza

16:54 09.10.2019

Все дороги ведут в Рим?

о сотрудничестве КазНУ им. аль-Фараби и Университета La Sapienza (Италия, Рим)



В последние годы из уст студентов и магистрантов нашего факультета истории, археологи и этнологии КазНУ часто слышу одно мягкое, чарующее итальянское слово: "La Sapienza"… Понятно, что это один из старейших и престижных университетов Европы, расположенный в Риме, который регулярно оказывается на первых местах рейтинга вузов Европы и т.д. Но для того, чтобы понять в деталях, откуда и при каких обстоятельствах подул ветер перемен, я обратилась к заведующему кафедрой всемирной истории, источниковедения и историографии доктору исторических наук, профессору Гульмире Салимжановне Султангалиевой.



И все же сначала небольшая справка. Еще в 2010 г. Казахстан официально присоединился к Болонской Декларации и стал членом европейского образовательного процесса (кстати, первым в Центральной Азии), происходит модернизация, интеграция и унификация национальной системы высшего образования с образовательными системами стран-участниц Болонского процесса. Более 60 университетов РК подписали Великую Хартию университетов. При этом одним из основных целей Болонского процесса является "содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения".



Именно в данном контексте следует понимать принятую Министерством образования и науки РК Программу "Двудипломное образование". Суть ее заключается в том, что обучающиеся получают два отдельных диплома: казахстанского и зарубежного университета. Студенты заканчивают некоторые из своих курсов в своем университете, а остальные в вузе-партнере, с признанием кредитов в обоих. Занятия проводятся, как правило, на русском и/или английском языке. Студенты платят за обучение в тот вуз, где они обучаются в это время. Как правило, количество мест для образовательных программ двойного диплома ограничено и конкурентно.



За созданными совместными программами двойного диплома (double graduation program) стоит большая кропотливая предварительная работа: переговоры, достижение соглашения по содержанию программ и их утверждение, с отражением изменений в учебных планах, подготовка большого пакета документов и т.д. В КазНУ им. аль-Фараби в рамках сотрудничества с университетами-партнерами (более 300 крупных университетов мира) разработаны десятки таких программ, главным образом послевузовского образования. Разработка и реализация программы двойного диплома является свидетельством международного признания.



Несмотря на известные особенности и некоторые трудности в разработке взаимоприемлемых программ двудипломного образования по направлению 7М022 ("Гуманитарные науки"), на факультете истории, археологии и этнологии КазНУ имеются уже прорывы. Об этом наш разговор с проф. Г.Султангалиевой.



- Гульмира Салимжановна, что дает нашим студентам и магистрантам обучение в рамках программы двойного диплома?



- Целью двудипломного образования является осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованной образовательной программы с вузом-партнером. Образовательная программа разрабатывается соответствующими структурами вузов двух стран на основе Соглашения, где оговаривались все необходимые условия - финансирование, отбор обучающихся, содержание образовательной программы, сроки обучения, тип и статус выдаваемых документов об образовании и т.д. Преимущества получения образования по такой схеме совершенно очевидны: за тот же период обучения обучающийся приобретает два диплома, имеющих законный статус в двух странах. Несомненно, что такой подход способствует межгосударственным интеграционным процессам, расширяет возможности трудоустройства выпускника, повышает его мобильность и т.д. Сегодня рынок труда предъявляет более высокие требования и стандарты, чем раньше - в плане профессиональной подготовки, владения иностранными языками. Двудипломное образование - это хорошая возможность для магистранта не только углубить свои знания (ведь в программу включены инновационные курсы, подобран соответствующий состав преподавателей), но и расширить свой кругозор, ознакомиться с культурой других стран.



- Какие программы по подготовке кадров историков уже в действии ?



-30 марта 2011 г. между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Российским государственным гуманитарным университетом было подписано дополнительное соглашение о реализации совместной магистерской программы по направлению "Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение". В текущем, 2019 г. запущена программа двудипломного образования с университетом Ла-Сапиенза (Ла Сапиенца) по специальности "История".



- Образовательная программа с La Sapienza вашей кафедрой реализуется уже второй год. Какие есть реальные результаты, возможно, были трудности? И как учатся приехавшие к нам по этой программе магистранты из Ла-Сапиенза?



- Первый выпуск магистратуры по совместной образовательной программе состоялся в 2019 году. Это - магистрант КазНУ им аль-Фараби Меруерт Сейлбекова; из университета Ла-Сапиенза - магистранты Matteo Fraioli, Adriano Mastrorocco, Jessica Venturini, Farissi Siham. Магистранты освоили все кредиты двудипломной программы, успешно защитили свои диссертации и сдали комплексный экзамен. Две дисциплины магистрантами были изучены дистанционно, что создавала некоторые неудобства, так как магистранту приходилось самостоятельно осваивать материал повышенной сложности и выполнять задания. В этом году образовательная программа откорректирована разработчиками и данные вопросы решены. В настоящий момент по этой программе обучаются в университете Ла-Сапиенза магистрант 2 курса Мухамедкали Алишер, а в КазНУ им. Аль-Фараби проходят обучение магистранты 2 курса Angelini Rita, Nobile Simone, Schumann Margherita, Loaces Martines Helen.



- Для примера, какие курсы слушают магистранты по данной программе?



- Согласно программе магистрантами осваиваются такие дисциплины как "Духовная культура в Западной Европе в эпоху средневековья"/ Spiritual culture of West Europe in Medieval Ages; Инновационные технологии и устойчивость/ Innovative technologies and sustainability; История политической мысли Западной Европы/ History of political thought of the Western Europe// Globalization History; Количественные модели международной экономической политики/ Quantitative models for international economic policy //Theories and Policies of Economic Development in the Modern World System; Международные организации и развитие/ International organizations and development //International organizations and development).



- Спасибо за информацию, Гульмира Салимжановна. Мы видим, что программа уже работает. Действуют на факультете истории и другие программы двойного диплома - с Российским государственным гуманитарным университетом; не так давно подписано соглашение в Турецким университетом литературы и искусств. Но, замечаю, что у наших студентов и магистрантов есть большое желание обучаться именно в La Sapienza. Конечно, не без желания увидеть Европу, великий Рим… Ну, да, понятно, "Все дороги ведут в Рим". Приветствуя расширение и углубление международных связей, нам все же хотелось бы сказать пожелание: пусть красивые дороги для нашей молодежи ведут не только в Рим, но и обратно - на Родину, в Казахстан! (в прямом и переносном значении такого выражения).



P.S. Первая выпускница, магистр по специальности "История", обучавшаяся по программе двудипломного образования КазНУ с университетом Ла Сапинза Меруерт Сейлбекова, как оказалось, принята на работу в КазНУ им. аль-Фараби. Мы поговорили по телефону: Меруерт родилась в 1995 году в Петропавловске, Северном Казахстане; историей она увлеклась еще в школьные годы. В рамках двудипломного образования Меруерт защитила в Риме магистерскую диссертацию на английском языке на тему "Тарханы на службе Российской империи 18-19вв."; комиссии понравилась ее презентация и защита, поставили высший балл. Что касается курсов, которые она прослушала в Ла-Сапиенза, ей понравились содержательные междисциплинарные курсы, связанные с политологией, циклы лекций на тему "Гуманитарная помощь" (о деятельности международных организаций ) и др. В конце концов эти лекции повлияли на выбор ею темы будущего научного исследования (намерена в ближайшем будущем поступать в PhD-докторантуру), т.к. впредь она хочет изучать тему беженцев на материалах истории Казахстана.



Назира Нуртазина,

профессор КазНУ им. аль-Фараби /Алматы, Казахстан.