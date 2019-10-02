Опасно лезть в пасть дракона (Об угрозах китайской экспансии в Туркестане), - А.Маннапов

16:55 09.10.2019 Абдуфаттах Маннапов



ОПАСНО ЛЕЗТЬ В ПАСТЬ ДРАКОНА

(Об угрозах китайской экспансии в Туркестане)



"Китайская политика - это бесконечный путь хитрости".

Сунь-цзы, древне китайский политик.



Игнорирующий, топчущий политические свободы, права своих граждан, осуществляющий в Восточном Туркестане, геноцид коренных жителей - уйгуров, казахов, узбеков и других тюркских народов Китай, из символического, превратившись в настоящего дракона, проводя политику экспансионизма угрожает стабильной, мирной жизни многих народов. С 2 - сентября с. г. в Жанаозене в Мангистауской области Казахстана начался и до сих пор с небольшими перерывами, продолжается бессрочный митинг против переноса китайского экологически вредного производства, якобы по "совместному проекту", в виде 55 заводов на территорию страны. После более 15 городах, в их числе в нынешней и бывшей столицах Нур - Султане, Алма-Ате прошли митинги и пикеты в поддержку бессрочного выступления, с требованиями недопущения дальнейшей китайской экспансии. Отважные протесты казахов, против китайского засилья, в городах Казахстана, объективно служат делу отстаивания интересов, прав, свобод, не только казахстанцев, но и обитателей других республик Туркестана - Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и приграничных областей России.



Мао, когда 1949 году, ехал с государственным визитом в Москву, во время остановок, не выходил из вагона поезда. Этим удивленные его сопровождающие спросили, почему он, во время остановок не выходит наружу, вокруг такая красота, лес, деревья, чистый воздух, снег. Он многозначительно изрек, когда то, здесь китайские пастухи пасли свои стада и что мне другим отошедшая красота, бывших "своих" земель. Ныне Китай тихо, хитро подкупая местных баронов, близко находящихся к границе регионов и добиваясь лояльности высших должностных лиц стран, реализует завещанный Мао план "возвращения "своих" земель, в плод до Урала". Китайское руководство и основная масса китайцев, страны Туркестана - Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, считают "случайными образованиями". Начатое в горбачевский период уступка части территории СССР, Китаю, затем продолжились в ельцинские, путинские годы и продолжаются по ныне в России. К сожалению, эти тенденции "уступок" и передач на аренду больших территорий на длительные "сроки" проявляются и в странах Туркестана.



Китаец, пытавшийся говорить и писать правду о своей стране, за что навлекший на себя ненависть официальных властей, Лю Сумэй, писал, что "борьбу за землю можно рассматривать как одну из форм борьбы китайцев за существование. Масштабы жертв указывают на крайнюю жестокость этой борьбы. Я полагаю, в этой жестокости также кроется один из источников формирования некоторых негативных черт в китайском национальном характере". В этом контексте, нужно всячески одобрять, поддержать выступление граждан Казахстана против переноса экологически вредных китайских производств и засилья китайцев. Приведенные мысли, должны отрезвить и заставить крепко подумать лидеров, граждан Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Так как восприятие государств Туркестана, в виде "случайных образований" руководством и основной массой жителей Китая, вполне вписывается маоистский экспансионистский план возвращения "своих" земель. Отсюда важность говорить, писать об этой проблеме, наглядно просматриваемой, в множестве сообщений о вынужденной передаче земель Китаю и об аренде территорий стран на длительные "сроки" компаниями восточного дракона, которые не должны оставлять равнодушными людей, думающих о будущем стран Туркестана.



Для того, чтобы читатели, наглядно представили какую дорогу от нищеты к богатству, благодаря экономической либерализации прошли китайцы, позволю себе вспомнить, далекие 1973 -1975 гг., мою службу в рядах Советской Армии, в Даурии, Забайкалье, на китайско-советской границе, будучи офицером, лейтенантом. Мне летом, в июне, июле, августе 1974 и 1975 годов, пришлось участвовать в боевом дежурстве прямо у границы, в особом, обще дивизионном, сводном батальоне. И в июне 1974 года, от давно служащих в этих местах офицеров, прапорщиков услышал, что пограничники, некоторые полки, оставшийся от солдат еду, складывают в большие бидоны и отвозят на определенное место, нейтральной полосы границы, откуда китайские пограничники забирают их и едят. А через некоторое время возвращают помытые бидоны на место. Тогда китайские солдаты летом и зимой ходили в резиновых кетах, только их начальники в ботинках, все носили невзрачные защитного света, форму, без знаков различия, при холоде - телогрейки.



Если память мне не изменяет, в середине августа 1974 года, на монгольско-китайской границе, китайские солдаты вырезали роту, более 50 - монгольских спящих солдат. Поскольку тогда Монголия входила в состав Забайкальского военного округа (ЗабВО), это очень сильно изменил отношение к китайцам. Командующий ЗабВО, генерал армии Белик, издал специальный приказ поэтому поводу. Его заместитель по строю, генерал лейтенант Алиев, и начальник политуправления корпуса генерал майор Булычев, приезжали к нам для разъяснения ситуации. Любопытно новым было то, что сытые капиталистические страны США, Япония и другие, вряд ли нападут на нас, главная угроза исходит от нищего Китая, говорили генерал Алиев и генерал Булычев. И после прекратились, всяческие подачки нищим, но жестоким китайским военнослужащим. А теперь они сытые, богатые, но продолжают оставаться жестокими. Силами армии кровавое подавление многотысячных студенческих протестов, требующих демократизации, соблюдения прав, свобод человека в Китае, на площади Тяньаньмэнь, в Пекине и по ныне используя военные формирования осуществляемая, в Восточном Туркестане, откровенный геноцид, против хозяев этой земли - уйгуров, казахов, узбеков и других тюркских народов, этому подтверждение.



Китайский миллиардер - диссидент Гюо Bенгюи (Guo Wengui), непосредственно изнутри знающий Китай и его руководителей, указывает, что они много говорят о борьбе с коррупцией, но на самом деле, умело используют ее для уничтожения своих противников, и завладению их собственности, а сами уже давно образовали мафию, которая прослеживается в сути работы лидеров КПК - Коммунистической Партии Китая. Поэтому ненужно соблазнятся сладковатыми речами, китайских руководителей о специфическом "благополучном, народном строе" граждан. Эти речи призваны ввести в заблуждение мировую общественность, особенно в развитых странах Запада и Востока. И помнить, что основной целями работы мафии - КПК являются, используя финансовое закабаление, кражи интеллектуальной собственности (в США и в других развитых странах), хитрость, шпионаж, мошенничество, подкуп, обман, подорвать изнутри США и другие страны. Банки, инвестиционные компании, культурные центры, группы изучения китайского языка, иные китайские бизнес, дипломатические учреждения в других странах, это филиалы КПК, то есть ненасытной, жестокой, подрывной и опасной мафии…



[Exiled Chinese Billionaire"s Accusations of China (w/ Guo Wengui & Kyle Bass) ]









Гюо Bенгюи (Guo Wengui), ведет разъяснительные передачи по интернету для китайцев, раскрывая суть господствующего в стране, тоталитарного коварного режима, который не дает возможности как следует поднять голову гражданам, добиться соблюдения прав, свобод человека, внушает им бредовые идеи КПК - мафиозной, грабительской организации.



После обретения независимости Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, благодаря хитрому использованию со стороны Китая - методов "долговой ловушки", подкупа ненасытных руководителей, заключать, прежде всего, выгодных себе политических, экономических договоров, добился не малых территориальных приобретений от этих стран. Казахстан имел 12 миллиардов долларов долга, а после недавно совершенного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай, к ним добавилась еще 300 миллионов долларов. Благодаря предыдущим неподъемным долгам, Казахстан, не имея возможности во - время их вернут, уступил не мало территории восточному дракону. Власти Казахстана сообщают о передаче Китаю лишь 407 квадратных километров территории, но им возражают наблюдатели и предполагают, что с пиком Хан-Тенгри, с Джунгарским Алатау и озером Казанколь, с замлями Чаган-Обо и Джунгарского прохода, с горой Кату, страна уступила восточному дракону около 100 000 квадратных километров. Н. Назарбаев и его окружение тщательно скрывают реальные данные.



Киргизия, имея 1,8 миллиардов долга, не только не мало в приграничных районах, но и в столице городе Бишкек, занимаемую посольством Китая, 3,5 гектаров территории, безвозмездно вынужден был отдать восточному дракону. Каково тот факт, что, Таджикистан, не сумев во - время вернуть более 1,3 миллиардов китайских кредитов, одну сотовую часть, то есть один процент из своих земель и золоторудное месторождение "Верхний Кумарк" уступил восточному дракону. Нет сомнения в том, что китайское стратегическое желание, с одной стороны, экологически вредные производства перенести в Казахстан и другие страны, а с другой стороны, систематически, используя продажность местных, региональных и высших руководителей стран, а также оказывая им различные давления овладевать прибыльными месторождениями, предприятиями, отраслями экономики и возвращать "свои" земли.



После обретения независимости Узбекистан, по инерции еще несколько лет оставался индустриально-аграрной страной. Ташкентском Авиационном объединение им. Чкалова - в одном из могучих столпов узбекской индустрии, производили прочные, удобные в эксплуатации транспортные самолеты и их обменивали по бартерному соглашению, на товары народного потребления с Китаем. Однако через несколько лет, этот выгодный обоям государствам торговый договор был внезапно приостановлен, и по высочайшему повелению И. Каримова, начался свертывание производства индустриального гиганта. Это означал безработными оказались несколько десятков тысячи высококвалифицированных рабочих, техников, инженеров, летчиков. Тирана И. Каримова это вовсе не волновал, ибо он был мизантропом и заражен, как и многие руководители, ненасытностью, неуемной жаждой обогащения. Официально было объявлено, что причиной приостановки производства, отказ китайской стороны далее приобретать самолеты. Но странным образом, никто не пытался наладить торговлю самолетов другим странам, давнишним их покупателям.



Просочилась информация о том, что И. Каримов исподтишка, продал документации, право на производство завода восточному дракону и обязался более не производить самолеты. Это подтверждается и тем, что китайцы в кратчайшее время построили аналогичный авиационный завод и начали выпускать, такие же транспортные самолеты и их продавать. В этом плане до сих пор остающийся "странности, неясности приватизации" мощных предприятий - "Алгоритм", "Узбексельмаш", "Ташподшипник", "Ташсельмаш", "Подъемник", "Электростанок", "Текстильный комбинат", "Паровозоремонтный завод", "Ламповый завод", "Завод автомобильных прицепов", "Химический комбинат" и множества других, обретают еще одну позорную версию их объяснения. И. Каримов, не смотря на наличие остро нуждающихся в природном газе районов, областей т. е. плюнув на нехватку газа самим узбекистанцам, провел газовую трубу в Китай, ибо для него вопрос собственного противозаконного обогащения всегда стоял на первом месте. Хотя это абсолютно противоречил, его конституционным обязанностям. Он, в 2014 году разрешил открыть Институт Конфуция в Самарканде, что наблюдателями было расценено как успех китайской "долговой дипломатии" и начало каримовского политического реверанса в сторону Пекина.



Подписание президентом Узбекистана Ш. Мирзиеев, указа о предоставление китайцам безвизового посещения страны, в течение 7 дней, многих удивил. Эксперты задаются вопросов, Узбекистан набравший уже 7,8 миллиардов долларов различных кредитов у Китая, как будет расплачиваться? Построенные по проекту - new city - в Ташкенте, областных центрах, городах, поселках, даже селах новые дома, целые комплексы жилья, различные офисные здания, найдут ли своих местных покупателей? Или они будут продаваться китайцам? А возмущения, слезы, узбеков, узбекистанцев, у которых сносят много десятилетий, столетий насиженные, унаследованные дома, с садиками, огородами? Рушат десятилетиями, столетиями сложившиеся традиционные общины. Не известно, что при строительстве многоэтажных домов, комплексов учитывается ли сейсмически опасность территории Узбекистана? Много вопросов, но пока на них нет внятных ответов. Попытки осмыслить, разобраться с содержанием и степенью целесообразности получаемого правительством долгов, кредитов у восточного дракона и других стран, встречаются в штыки. А жаль, ибо этот вопрос вопросов, о будущности страны, быть или не быть узбекскому народу, Узбекистану.



Со стороны восточного дракона, ведется завуалированная, целенаправленная экономическая, финансовая, демографическая, политическая экспансия и небывалое ранее разграбление природных ресурсов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и приграничных территорий России. А государства Туркестана, китайское руководство и основная масса китайцев, считают "случайными образованиями" и на деле под ширмой "дружелюбия", "взаимной выгодности" китайская неоколонизация их, уже идет. Эту горькую, но реальную истину, лидеры и граждане республик Туркестана - Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении должны понять и осознать опасность исходящего от восточного дракона и не ослепляться от его подачек, кредитов, дешевых, но не всегда качественных товаров. Если лидеры и граждане стран Туркестана, желают не потерять свою независимость, государственность, культуру, язык и не оказаться в рабской зависимости, обязаны умно, твердо, решительно обуздать аппетит ненасытным, падким к подачкам, халяве, мздоимству чиновников, всех уровней и проявить гражданскую активность, сопротивляться, отстаивая свои интересы, права, свободы, против многосторонней, тщательно продуманной и систематически осуществляемой китайской экспансии.



2 октября 2019 года Источник - ЦентрАзия

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