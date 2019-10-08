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Шиитские имамы в Ираке занимаются секс-трафиком, - Навал аль-Магхафи
18:45 09.10.2019

ЭКСКЛЮЗИВ БИ-БИ-СИ: СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ В ИРАКЕ ПОСТАВЛЯЮТ ДЕВУШЕК КЛИЕНТАМ

Навал аль - Магхафи, Специальный корреспондент Арабской службы Би-би-си

Священнослужители в Ираке патронируют и сами организовывают занятия проституцией при помощи шиитской практики временного "брака для удовольствия", выяснили журналисты Арабской службы Би-би-си.

В ходе расследования под прикрытием журналисты выяснили, что большинство исламских священнослужителей, работающих в так называемых брачных агентствах при крупнейших мечетях Багдада, готовы организовать "брак для удовольствия". В некоторых случаях такой "брак" длится всего лишь час и используется просто для секса. В некоторых случаях мулла был готов "женить" взрослого мужчину на девочке девяти лет. Священнослужители также могут предоставить "жену" для такого временного брака.

Как следует из фильма-расследования, снятого журналистами, эти клерики по сути выполняют функции сутенеров.

"Брак для удовольствия"

Временный брак, обозначаемый арабским словом мут"а, - довольно спорная шиитская практика недолгого союза, за который женщине платят деньги. В суннитском обществе похожую функцию выполняет другой обряд, так называемый мизиар.

Предположительно, начало этой традиции положило разрешение мужчинам-мусульманам временно "жениться" во время путешествий. Сегодня мут"а превратился в механизм, легализующий кратковременные половые связи. В кругах исламских богословов идут споры - критики считают, что этот обычай легитимизирует проституцию и что у временного брака должна быть некая минимальная длительность.

Журналисты Би-би-си в Ираке и Британии провели 11- месячное расследование. Они снимали религиозных деятелей на скрытую камеру, встречались с женщинами, которые подверглись сексуальной эксплуатации, и с мужчинами, платившими за поиск "жен для удовольствия".

После пятнадцати лет войны в Ираке много вдов и еще больше - беженок. Многим из них приходится вступать во временные браки, чтобы выбраться из нищеты.

Распространенность

Журналисты выяснили, что временные браки широко доступны в окрестностях двух важнейших шиитских святынь в Ираке.

В разговоре с десятью священнослужителями мечети Хадимия, одной из самых важных в шиизме, восемь из них выразили готовность заключить "брак удовольствия", пятеро не возражали против заключения такого брака с 12 - 13 летними девочками.

Авторы фильма также поговорили с четырьмя священнослужителями в городе Кербела, куда стекаются паломники-шииты со всего мира. Двое из них не возражали против заключения брака с ребенком.

Четырех священнослужителей снимали на скрытую камеру. Трое были готовы найти женщин для кратковременного "брака", двое из них предлагали еще и малолетних.

Багдадский мулла Саид Раад объяснил работавшему под прикрытием репортеру Би-би-си, что по законам шариата браки для удовольствия могут длиться ровно столько, сколько хочет мужчина.

"Мужчина может взять в жены любое количество женщин. На девушке можно жениться на полчаса, и сразу после того как брак завершен, можно сразу брать в жены следующую".

От девяти и старше

Когда журналист спросил его, допустим ли "брак удовольствия" с ребенком, ответом было: "Просто смотрите, чтобы она не потеряла девственность".

"Вы можете ее ласкать, лежать с ней, трогать ее тело, ее груди... Вы не можете входить в нее спереди, но анальный секс допустим", - добавил мулла. На вопрос, что будет, если девочке станет больно, он пожал плечами: "Сможет ли она вынести боль - это останется между вами". Священнослужителя из Кербелы по имени Шейх Салави журналист спросил о том, можно ли ему заключить мут"а с 12-летней девочкой. "Да, от девяти и старше - никаких проблем здесь нет. По шариату это не проблема", - ответил Салави.

Как и Саид Раад, он лишь отметил, что важно сохранить девственность девочки. Ласки и анальный секс допустимы при согласии ребенка, сказал он и через некоторое время добавил: "Делайте все, что пожелаете".

Брак по телефону

Чтобы узнать процедуру заключения временного брака, репортер в беседе с Саидом Раадом рассказал о вымышленной 13-летней девочке по имени Шаима, с которой хотел вступить в мут"а. "Шаиму" изображала журналистка Би-би-си.

Саиду Рааду не понадобилось встречаться с родителями "Шаимы". Брак он заключил по телефону, из такси, в котором ехал вместе с репортером.

"Согласна ли ты, Шаима, на брак с этим мужчиной за плату 150 тысяч динаров (125 долларов) в день?" - спросил мулла изображавшую Шаиму журналистку. После того как экспресс-церемония завершилась, он объявил: "Теперь вы муж и жена, и вам можно быть вместе".

С репортера за эту церемонию священник взял 200 долларов. Судьба "Шаимы" его, кажется, не слишком заботила.

Под прикрытием религии

Журналисты побеседовали с женатым мужчиной, который регулярно пользуется услугами священнослужителей для заключения временных браков. "12-летние очень ценятся, они еще "свежие". Такая обойдется дорого - 500, 700, 800 долларов. И это только та сумма, которая достанется мулле", - объясняет он.

Этот мужчина уверен, что поступает в соответствии с законами своей религии. "Если мулла говорит, что брак для удовольствия - это халяль, это не считается грехом". Активистка Янар Мохаммед, управляющая сетью приютов для женщин в Ираке, говорит, что в таких ситуациях к женщинам относятся как к товару, а не как к людям. "Пользоваться товаром определенным способом не запрещается. Но девственность сохраняют для большой сделки, которая им предстоит", - говорит она. Под "большой сделкой" понимается брак.

Потерявшая девственность девушка считается негодной для брака. Ей может даже грозить смерть от рук своей же семьи за то, что она "навлекла позор на свой род". "Расплачиваются за это всегда только женщины и девочки"", - говорит Янар Мохаммед.

Сутенерство

Журналистам удалось записать скрытой камерой священнослужителей, предлагавших достать для них совсем юных девушек.

Кроме того, они поговорили с одной из таких девушек, которая утверждает - и у нее есть свидетели, - что мулла сделал ее проституткой.

Также авторы фильма сняли на скрытую камеру священнослужителя, предлагавшего репортеру молодую женщину для 24-часового временного брака. По сути этот мулла выступил в роли сутенера.

Когда репортер отказался вступать в "брак удовольствия", священнослужитель предположил, что ему нужна совсем юная девушка, и вызвался найти такую.

Порицание

Гаит Тамими, в прошлом высокопоставленный шиитский богослов, был вынужден покинуть Ирак из-за того, что критиковал фундаментализм. Сейчас он живет в Лондоне. Он осуждает священнослужителей, заключающих временные браки, особенно тех, кто предлагает мужчинам совсем юных девушек. "То, о чем говорит этот человек, - преступление, которое должно караться по закону", - считает он.

Некоторые шиитские проповедники утверждают, что законы шариата разрешают секс с детьми. Тамими призывает лидеров шиитского ислама осуждать эту практику.

Двое из трех священнослужителей, записанных Би-би-си на скрытую камеру, называют себя последователями великого аятоллы Али Систани, который считается духовным вождем иракских шиитов.

Но вот что заявил Би-би-си сам Али Систани: "Если это происходит так, как вы описываете, то мы это безоговорочно осуждаем. Временный брак не должен быть инструментом продажи секса и не должен использоваться для унижения женщин".

Прокомментировал результаты расследования и представитель иракского правительства: "Если женщины не заявляют в полицию на этих священнослужителей, то властям трудно что-либо сделать".

Навал аль - Магхафи, Специальный корреспондент Арабской службы Би-би-си

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570635900
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