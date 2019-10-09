 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2019
15:02  Россия зазывает Узбекистан в ЕАЭС. Монополисты сопротивляются, - А.Волосевич
14:57  Курдская кольцевая: чем обернется военная операция Турции в Сирии
14:49  Мирзиеев рад. На развалинах Ташкента в Tashkent City достроены отель Hilton, конгресс-холл и разбит парк (видео)
14:48  Почему монголы были самыми крутыми воинами средневековья?
14:46  National Interest: курды готовы к союзу с Россией и Ираном против Турции?
14:44  Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков
14:41  У кого больше - у Жээнбекова или Атамбаева?..

14:38  Россия и Китай создадут "Чебурнет" с рейтингами благонадежности?
13:00  В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина
11:58  Союз для мира. Альянс России и Китая предотвращает ядерный Апокалипсис, - А.Нагорный
11:24  В Нур-Султане построят первый в ЦА Disneyland. Казахи ищут инвесторов
11:20  Может ли мусульманин жениться на православной, - Н.Сыромятников
10:20  Радистка Кэт не дала... показаний. Горе-секс-шпионку Юзик выпустили из Иранской каталажки
09:58  Узбекистан и ЕАЭС: политическая мотивация или экономические соображения? - Хиромон Бакозода
09:53  Турция начала "сирийский поход", - Грег Норман
09:12  Как византийцы и половцы уничтожили народ печенегов (ветвь канглы). Цена одной проигранной битвы (уроки истории)
08:57  В Ташкенте вновь запустили советский фарфоровый завод. Восстановленный китайцами
08:48  Гром победы. Как полевая артиллерия султана Бейбарса остановила монголов хана Хубилая (история)
08:44  КырДепутатка Кодуранова официально обвинена в захвате заложника и посажена под домашний арест
08:34  Конец нефти и Конец света, - Дм.Мигунов
08:31  Huawei как ударная сила Китая, - Е.Пустовойтова
08:11  США готовят супер-санкции против Эрдогана и его присных - вплоть до ареста счетов
00:57  Возможные тупики "поворота на Восток". Как России не повторить ошибок имперского прошлого, - А.Фененко
00:54  В Сирии поставлено на карту будущее Эрдогана, - И.Субботин
00:47  Конец нефтяного безумия? Россия может не опасаться даже самых низких цен на черное золото
00:45  Макрон призвал "покончить с гидрой исламизма", - В.Малышев
00:33  Жэньминь жибао: Apple поддерживает и провоцирует беспорядки в Гонконге
00:31  Сирийские курды начали игру с Дамаском и Москвой, - С.Тарасов
00:27  Вернут ли Жээнбеков и Трамп американскую военную базу в Кыргызстан?
00:26  Foreign Policy: Китаю нужна цифровая модернизация Ближнего Востока
00:01  Китайские интернетчики научат россиян свободу любить, - В.Скосырев
Среда, 09.10.2019
20:50  Курды нанесли ответный арт-удар по Турции и подожгли нефтяные месторождения
20:41  Начальник отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека Амангулов ранил из пистолета прохожего
18:45  Шиитские имамы в Ираке занимаются секс-трафиком, - Навал аль-Магхафи
18:41  В Афгане ликвидирован курбаши "Аль-Каиды" пакистанец Асим Умар
18:27  Эрдоган: Операция "Источник мира" в Сирии началась
17:04  Могила Чингисхана. Где она? (забайкальские следы)
17:01  New York Times: Росcпецназ ГРУ (в.ч. 29155) уже 10 лет дестабилизирует ситуацию в Европе
16:58  Греф (РосСбербанк) оказался дырявым корытом. Данные утекли с карт
16:55  Опасно лезть в пасть дракона (Об угрозах китайской экспансии в Туркестане), - А.Маннапов
16:54  КазНацУниверситет им. аль-Фараби начал двудипломную подготовку историков с итальянским Университетом La Sapienza
16:48  "История... В Казахстане науки такой уже нет (самопиар)", - Олжас Сулейменов
16:47  Что перевесит – перспектива импичмента Трампу или расследование против Байдена? - Дм. Седов
16:45  Англо-американский бизнес с нацистами. Ч. 1, - В.Катасонов
16:37  "Свидетели Иеговы" получили поддержку чиновников Кыргызстана, - Р.Шайхудинов
16:34  Краткий курд: зачем США вывели войска из приграничных районов Сирии, - А.Онтиков
16:32  Как убивали Украину, - Олег Царев
16:31  Dead of night: screenlife-сериал от Бекмамбетова про зомби и вечный онлайн
15:34  США предали курдов. Победила Россия, - Le Figaro
15:08  Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию
14:31  Чубайс куражится и кривляется. Когда за ним придут? - А.Серафимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков
14:44 10.10.2019

Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков

Те, кто внимательно следят за внешней политикой Турции, направленной на репродукцию политики Османской империи (Эрдоган так и заявил, что ценности и устремления бывшей Османии станут приоритетом в его политике) с, я бы сказал, показушной калейдоскопической сменой векторов, хорошо поймут нас. Поймут и то, что внезапно вспыхнувшая конфронтация Анкары с США и ЕС - это всего лишь игра слов, чем знаменит Восток. А по сути, турки очень умно разыгрывают как США с Западом, так и Россию, преследуя собственные далеко идущие цели.

О существовании далеко идущих планов Турции говорят факты.

Факт первый. Ради усиления на первых порах собственной гегемонии в Ближнем Востоке, турки готовы не считаться ни с одним из мировых держав, и, в то же время умело используют их вооруженную конфронтацию в регионе. Первоначально поддержав участие США и западной коалиции в сирийской гражданской войне, Эрдоган затем буквально в последние дни в типично восточном стиле, вежливо и непринужденно, избавляется от их присутствия в собственной вотчине, коею считает пограничные территории Сирии и Ирака. Объявляя террористами всех, кто населяет эти территории.

Как уже знаем, американцы безропотно укатывают оттуда, отдав приграничных курдов (то есть тех, кто там реально мочат ИГИЛ (запрещено в России) и фактически заблокировали международных террористов в лагерях для беженцев) на произвол их извечных врагов - турков. Добавим, что данный поступок неискушенного в тонкостях международной политики Трампа вызывает серьезные недовольства даже в самих Штатах, а Пентагон задумывает саботировать необдуманное решение президента.

Факт второй. Нутром чуя, что янки и британцы в регионе уже не та сила, которая может переломить создавшуюся непредсказуемую ситуацию с международным терроризмом в свою пользу, турки переключились на укрепляющуюся Россию с ее новейшими видами высокоточного оружия. А до этого, после недавней попытки вооруженного госпереворота у себя на родине, Эрдоган в порыве гнева даже выпнул американцев с давно обжитых ими казарм базы ВВС НАТО в Инджирлике. За то, что те приютили мятежных сторонников своего бывшего учителя.

Дальше - больше. Эрдоган публично отказался от дальнейших закупок американских истребителей, аннулировав контракты. Взамен срочно закупает новейшие российские системы ПВО, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых условиях. Тем самым как бы декоративно закрепив смену векторов.

Факт третий. В то же время, по примеру Штатов, объявив местонахождение всех, кого считают угрожающими интересам Турции, Анкара приграничные районы соседних государств (Кипра, Ирака и Сирии) в одностороннем порядке объявляет зоной собственной безопасности, и, где локальными спецоперациями, где прямой вооруженной агрессией устанавливает собственные порядки. В этих целях турки союзников себе не выбирают. Готовы сотрудничать даже с общепризнанными международными террористическими организациями, прикрыть их. Последние события на северных территориях Сирии тому пример.

И, факт четвертый, сопутствующий. Известна извечная кровная вражда турков с арабами. Однако, сегодня это не помешало официальной Турции для достижения вышеназванных целей активно сотрудничать с наиболее радикальными государствами арабского мира, такими, как Саудовская Аравия и Катар, а также, опять-таки, с террористическими организациями типа "Братьев-мусульман" (запрещена в Египте), защищая которых, Эрдоган буквально на днях накинулся на Египет, обвиняя его в смерти в зале суда экс-президента Мурси, ярого сторонника "Братьев-мусульман".

Ну а, хитроумные заигрывания Анкары вперемежку с актами подлости в отношении России известны всем. Отметим лишь, что три года назад российского посла в Турции Андрея Карлова в упор расстрелял не какой-то залетный террорист, а коренной турк, сотрудник элитного полицейского спецподразделения. Годом раньше турецкие ВВС по личному приказу премьер-министра Давутоглу из заранее подготовленной засады тоже в спину расстреляли возвращающийся из боевого задания по сирийскому небу российский бомбардировщик.

Похоже, в погоне за экономическими выгодами сотрудничества с реанимирующей османизм Турцией, российское руководство не в полной мере осознает возможные последствия подобного партнерства. Хотя стоило ему призадуматься, исходя из сложнейшей истории русско-турецких отношений, крайне неустойчивой позиции потомков Сулеймана Великолепного во время последней мировой войны. Как известно, в Великой Отечественной войне Советского Союза против гитлеровской Германии Турция сосредоточила на советско-турецкой границе огромное количество вооруженных сил, готовых напасть на Советский Союз в случае захвата Сталинграда немцами.

Современную роль Турции в политике НАТО наиболее четко предопределил Збигнев Бжезинский, покойный корифей аналитической мысли, постоянный советник американских президентов, американец польского происхождения. Выступая главным докладчиком на дискуссионном заседании в одном из штатовских аналитических институтов, он сказал:

"В гонке за право быть, пусть подчиненным Западу, но актором геополитической арены, выигрывает Турция. Это требует пересмотра роли Турции как стойкого и преданного члена НАТО. Вероятно более стойкого, чем любой другой член НАТО. Как по стратегическим, так и политическим причинам Турция должна быть, и с моей точки зрения является, фактически, частью Запада. Я утверждаю, что на уровне философской, политической идентичности Турция - часть Запада, несмотря на религиозные различия, которые, однако, не полностью герметичны...

Турция оказалась более успешной и должна служить моделью для других стран, претендующих на роль региональных центров силы, в том числе для России и Ирана. В конкуренции двух модернистских проектов ХХ века - кемализма и ленинизма, выиграл турецкий проект. Инициированный Ататюрком социальный эксперимент оказался более успешным, чем российский. ...Таким образом, Турция становится тем актором, при помощи которого Запад намерен оперировать в глубинах евразийского материка, избегая при этом прямого вовлечения в военные конфликты. ...Соединенные Штаты не должны втягиваться в какие-либо дальневосточные или азиатские конфликты. Какими бы ни были потенциальные результаты конфликтов в материковой Азии, они не могут оправдать прямое американское вовлечение. ... Я утверждаю, что Соединенные Штаты должны копировать стратегию Великобритании в Европе в XIX и в начале XX века, и стать балансиром, стороной, влияющей на принятие решений, но не прямым участником материковых конфликтов", - подчеркнул легендарный аналитик.

Как видим, США в своей новейшей мировой и региональной геополитике почти полностью следуют концепции Бжезинского.

Вот на такие мысли наталкивает недавнее выступление председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на церемонии открытия выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны". Он так и сказал: "История нам дана в том числе и для того, чтобы из нее извлекать полезные уроки."

Сии слова заставляют глубоко задуматься о создавшейся в послевоенном мире ситуации, вникать в продолжающуюся подрывную роль США и Запада в новом мироустройстве. И, поневоле задаешься вопросом: "Если в предварявшие начало агрессии Гитлера на СССР годы Запад всеми мерами старался столкнуть непомерно усиливающуюся Германию с Советским Союзом, главным идеологическим соперником, то судя по всему, не готовят ли сегодня Турцию в качестве будущего тарана?".

Садырбек Чериков, независимый журналист, политаналитик. Бишкек.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570707840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис поддержал правительственные поправки в бюджет на 2019-2021 гг.
- Дарига Назарбаева предложила проводить парламентские слушания по развитию регионов страны с участием акимов и депутатов маслихатов
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов
- Рабочий график первого президента
- Выступление А.Перуашева по проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы"
- Кадровые перестановки
- Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1 150 млн. евро
- Что за лохотрон?
- Вице-премьер считает, что для комфортной жизни необязательно переезжать в столицу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  