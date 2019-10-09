Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков

14:44 10.10.2019

Ласковый теленок двух маток сосет. Как турки умно используют державы в своих целях, - С.Чериков



Те, кто внимательно следят за внешней политикой Турции, направленной на репродукцию политики Османской империи (Эрдоган так и заявил, что ценности и устремления бывшей Османии станут приоритетом в его политике) с, я бы сказал, показушной калейдоскопической сменой векторов, хорошо поймут нас. Поймут и то, что внезапно вспыхнувшая конфронтация Анкары с США и ЕС - это всего лишь игра слов, чем знаменит Восток. А по сути, турки очень умно разыгрывают как США с Западом, так и Россию, преследуя собственные далеко идущие цели.



О существовании далеко идущих планов Турции говорят факты.



Факт первый. Ради усиления на первых порах собственной гегемонии в Ближнем Востоке, турки готовы не считаться ни с одним из мировых держав, и, в то же время умело используют их вооруженную конфронтацию в регионе. Первоначально поддержав участие США и западной коалиции в сирийской гражданской войне, Эрдоган затем буквально в последние дни в типично восточном стиле, вежливо и непринужденно, избавляется от их присутствия в собственной вотчине, коею считает пограничные территории Сирии и Ирака. Объявляя террористами всех, кто населяет эти территории.



Как уже знаем, американцы безропотно укатывают оттуда, отдав приграничных курдов (то есть тех, кто там реально мочат ИГИЛ (запрещено в России) и фактически заблокировали международных террористов в лагерях для беженцев) на произвол их извечных врагов - турков. Добавим, что данный поступок неискушенного в тонкостях международной политики Трампа вызывает серьезные недовольства даже в самих Штатах, а Пентагон задумывает саботировать необдуманное решение президента.



Факт второй. Нутром чуя, что янки и британцы в регионе уже не та сила, которая может переломить создавшуюся непредсказуемую ситуацию с международным терроризмом в свою пользу, турки переключились на укрепляющуюся Россию с ее новейшими видами высокоточного оружия. А до этого, после недавней попытки вооруженного госпереворота у себя на родине, Эрдоган в порыве гнева даже выпнул американцев с давно обжитых ими казарм базы ВВС НАТО в Инджирлике. За то, что те приютили мятежных сторонников своего бывшего учителя.



Дальше - больше. Эрдоган публично отказался от дальнейших закупок американских истребителей, аннулировав контракты. Взамен срочно закупает новейшие российские системы ПВО, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых условиях. Тем самым как бы декоративно закрепив смену векторов.



Факт третий. В то же время, по примеру Штатов, объявив местонахождение всех, кого считают угрожающими интересам Турции, Анкара приграничные районы соседних государств (Кипра, Ирака и Сирии) в одностороннем порядке объявляет зоной собственной безопасности, и, где локальными спецоперациями, где прямой вооруженной агрессией устанавливает собственные порядки. В этих целях турки союзников себе не выбирают. Готовы сотрудничать даже с общепризнанными международными террористическими организациями, прикрыть их. Последние события на северных территориях Сирии тому пример.



И, факт четвертый, сопутствующий. Известна извечная кровная вражда турков с арабами. Однако, сегодня это не помешало официальной Турции для достижения вышеназванных целей активно сотрудничать с наиболее радикальными государствами арабского мира, такими, как Саудовская Аравия и Катар, а также, опять-таки, с террористическими организациями типа "Братьев-мусульман" (запрещена в Египте), защищая которых, Эрдоган буквально на днях накинулся на Египет, обвиняя его в смерти в зале суда экс-президента Мурси, ярого сторонника "Братьев-мусульман".



Ну а, хитроумные заигрывания Анкары вперемежку с актами подлости в отношении России известны всем. Отметим лишь, что три года назад российского посла в Турции Андрея Карлова в упор расстрелял не какой-то залетный террорист, а коренной турк, сотрудник элитного полицейского спецподразделения. Годом раньше турецкие ВВС по личному приказу премьер-министра Давутоглу из заранее подготовленной засады тоже в спину расстреляли возвращающийся из боевого задания по сирийскому небу российский бомбардировщик.



Похоже, в погоне за экономическими выгодами сотрудничества с реанимирующей османизм Турцией, российское руководство не в полной мере осознает возможные последствия подобного партнерства. Хотя стоило ему призадуматься, исходя из сложнейшей истории русско-турецких отношений, крайне неустойчивой позиции потомков Сулеймана Великолепного во время последней мировой войны. Как известно, в Великой Отечественной войне Советского Союза против гитлеровской Германии Турция сосредоточила на советско-турецкой границе огромное количество вооруженных сил, готовых напасть на Советский Союз в случае захвата Сталинграда немцами.



Современную роль Турции в политике НАТО наиболее четко предопределил Збигнев Бжезинский, покойный корифей аналитической мысли, постоянный советник американских президентов, американец польского происхождения. Выступая главным докладчиком на дискуссионном заседании в одном из штатовских аналитических институтов, он сказал:



"В гонке за право быть, пусть подчиненным Западу, но актором геополитической арены, выигрывает Турция. Это требует пересмотра роли Турции как стойкого и преданного члена НАТО. Вероятно более стойкого, чем любой другой член НАТО. Как по стратегическим, так и политическим причинам Турция должна быть, и с моей точки зрения является, фактически, частью Запада. Я утверждаю, что на уровне философской, политической идентичности Турция - часть Запада, несмотря на религиозные различия, которые, однако, не полностью герметичны...



Турция оказалась более успешной и должна служить моделью для других стран, претендующих на роль региональных центров силы, в том числе для России и Ирана. В конкуренции двух модернистских проектов ХХ века - кемализма и ленинизма, выиграл турецкий проект. Инициированный Ататюрком социальный эксперимент оказался более успешным, чем российский. ...Таким образом, Турция становится тем актором, при помощи которого Запад намерен оперировать в глубинах евразийского материка, избегая при этом прямого вовлечения в военные конфликты. ...Соединенные Штаты не должны втягиваться в какие-либо дальневосточные или азиатские конфликты. Какими бы ни были потенциальные результаты конфликтов в материковой Азии, они не могут оправдать прямое американское вовлечение. ... Я утверждаю, что Соединенные Штаты должны копировать стратегию Великобритании в Европе в XIX и в начале XX века, и стать балансиром, стороной, влияющей на принятие решений, но не прямым участником материковых конфликтов", - подчеркнул легендарный аналитик.



Как видим, США в своей новейшей мировой и региональной геополитике почти полностью следуют концепции Бжезинского.



Вот на такие мысли наталкивает недавнее выступление председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на церемонии открытия выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны". Он так и сказал: "История нам дана в том числе и для того, чтобы из нее извлекать полезные уроки."



Сии слова заставляют глубоко задуматься о создавшейся в послевоенном мире ситуации, вникать в продолжающуюся подрывную роль США и Запада в новом мироустройстве. И, поневоле задаешься вопросом: "Если в предварявшие начало агрессии Гитлера на СССР годы Запад всеми мерами старался столкнуть непомерно усиливающуюся Германию с Советским Союзом, главным идеологическим соперником, то судя по всему, не готовят ли сегодня Турцию в качестве будущего тарана?".



Садырбек Чериков, независимый журналист, политаналитик. Бишкек.