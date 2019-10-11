Узбекистан. Это сладкое слово "модернизация", или Игры власти на иллюзиях людей, - Б.Мусаев

18:05 12.10.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО "МОДЕРНИЗАЦИЯ"

ИЛИ ИГРЫ ВЛАСТИ НА ИЛЛЮЗИЯХ ЛЮДЕЙ



Честно предупреждаю: не собираюсь никому доказывать, что власть наша здесь и сейчас (1991-2016), а также и поныне, не переставала играть на иллюзиях людей. О чем я?

Да, все о том же, а именно о том, что эта власть, равно, назовем ли ее аппаратом власти, она сейчас, как и в минувшие годы правления известной персоны власти, выступала и выступает со всякого рода планами преобразования Узбекистана. Если верить власти , то она всегда занималась последовательно задачами, точнее, претворением в жизнь поставленных ими задач по модернизации страны в целом, начиная с реформ в экономике. Полагаю, в данной связи нет необходимости возвращаться к вопросу о том, что в действительности все и вся было фикцией, как, например, идея –фикс "Узбекистан – государство с великим будущим", что

Полагаю, нет необходимости возвращаться и к вопросу о том, что по всем признакам Республика Узбекистан оказалась отнюдь не полноценным государством, а нечто напоминающим из себя выкидыш, постепенно окостеневшим Впрочем, об этом писал, в частности, я в январе 2008, будучи еще в Гамбурге Кому в досуг и есть интерес,, тот может заглянуть в архив сайта centrasia.ru 24. 01 2008, где прочитает мою заметку "Нечто напоминающее выкидыш.. Еще раз о постандижанском Узбекистане Ислама Каримова" Минуло столько лет и другой президент в стране, а ничего будто у нас не изменилось, разве что живем мы ныне в посткаримовском Узбекистане, который сполна обнажил свою суть, но теперь режим власти вернее было бы назвать последышем- выкидыша, который по ряду своих признаков демонстрирует преемственность....

Для затравки предстоящего разговора скажу пока на сегодня следующее.

В действительности, если идти от правды, разве сегодняшняя реальность не демонстрирует, что неприглядна она вкупе с самой этой властью, которая, на мой взгляд, в своих словах и делах почти неразличима от прежней? Во всяком случае, я так воспринимаю и осмысливаю настоящий день. И не надо ничего глубоко копать, тратить время на сопоставление слов и дел нынешней власти с реальностью, сравнивая с соответствующими делами и словами .прежнего руководства страны или проводить содержательный анализ текстов их выступлений, а . достаточно будет, например, обратить внимание на следующие суждения отечественных публицистов –журналистов, экспертов, которые они высказали буквально днями. Они прямо и косвенно затрагивают вопросы на предмет озаглавленного, хотя они казалось бы касаются, с одной стороны, только обсуждения вопроса о строительстве АЭС в Узбекистане, с другой - вероятности вступления республики в ЕАЭС .

"На данном этапе вступать в ЕАЭС Узбекистану, - утверждает независимый журналист – аналитик Алексей Волосевич, - не просто выгодно, но прямо необходимо (если, конечно, иметь в виду интересы его граждан, а не хозяев вышеперечисленных компаний), поскольку уровень жизни в "постсоветском болоте" уже гораздо выше. По подсчетам экономиста Юлия Юсупова, по ВВП на душу населения Узбекистан к 2017 году скатился в тридцатку беднейших стран мира"

(см об этом Россия зазывает Узбекистан в ЕАЭС. Монополисты сопротивляются. www. centrasia.ru 10.10 2019 )



Иная точка зрения у казахстанского аналитика ДосымСатпаева, который считает, что

"основные доводы российской стороны в переговорах с Узбекистаном будут идти вокруг таких же плюсов, которые, если приглядеться, на самом деле являются минусами. Ведь статус страны - поставщика гастарбайтеров указывает на то, что внутри этой страны существуют неразвитый рынок труда, высокая безработица, слабая экономика и низкий уровень жизни, который приводит к утечке рабочих рук и мозгов. И если членство в ЕАЭС для Узбекистана будет иметь плюсы только в увеличении трудовой миграции в Россию или Казахстан, а также приведет к росту денежных переводов от мигрантов, то страна так и застрянет в роли поставщика дешевой рабочей силы, не повысив качество собственного человеческого капитала, а также производительность и квалификацию трудовых ресурсов. А это поставит крест на всех попытках Мирзиеева провести модернизацию экономики"

(см об этом . centrasia.ru 11.10 2019 Досым Сатпаев Зачем зазывают Узбекистан в ЕАЭС? )



Обратил внимание на следующий интересный поворот мысли независимого исследователя, сотрудника Фонда Открытое Общество (Лондон) Алишера Ильхамов, который в статье "Отвечает ли строительство АЭС в Узбекистане интересам страны? (см www.centrasia.ru 12 10 2019.

"уязвимым Узбекистан делает его слабая экономика, зависимость от ремитанс, посылаемых узбекскими трудовыми мигрантами из России. Но слабой экономику страны делают именно такие мало продуманные и экономически необоснованные проекты, как строительство АЭС. Получается порочный круг, вырваться из которого Узбекистан может только благодаря политической воле следовать в развитии страны независимым курсом. Пока такой политической воли мы, к сожалению не наблюдаем".



И наконец, своего рода результирующей всего происходящего в стране, чего стоит эта власть, если осмысливать ее в плане возможностей главы государства и самого государства, является новостное сообщение ташкентского экономиста Юлия Юсупова

"Беспредел местных властей - главная угроза для будущего Узбекистана"(см. www.centrasia.ru 12.10.2019)

Начинается оно со следующих слов, после которых многое проясняется ( в частности, лично для меня) относительно того, что говорилось выше, включая игр власти на иллюзиях узбекистанцев

"Продолжаются беззаконные случаи отъема собственности, в том числе ранее приватизированной, со стороны нашей бюрократии - настоящих хозяев Узбекистана. Причины в подавляющем большинстве случаев - коррупционные мотивы. Земля, помещения, прочее имущество приглянулись кому-то еще.



Причем все это происходит вопреки Указу Президента РУз от 17 января 2017 г. "О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях", где черным по белому написано: "Запретить: … инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов, со стороны государственных, в том числе контролирующих, правоохранительных органов и судов".

И далее, автор делает обобщающий вывод, что люди, от имени государства занимающиеся самым настоящим рейдерством, лишают нашу страну будущего, так как незащищенность прав собственности - самый главный фактор, мешающий экономическому развитию. А в качестве условия, которое, по мнению Ю. Юсупова, позволит построить правовое государство в Узбекистане и создать предпосылки для устойчивого экономического развития, является решительная, жесткая борьба с коррупцией.

Да уж, как говорится, блажен кто верует, тепло ему на свете.

Кстати, о том, что блажен кто верует. Но вот вопрос, тепло ли и светло ему на свете на самом деле по жизни?

Если же , замечаю, что следом за выступлением экономиста из Ташкента, появляется на Форуме сайта centrasia.ru следующее сообщение читателя – жителя Самарканда о "мелочах" их жития - бытия



4:28 12.10.2019 гость | 185.163.27.69

Второй день в узкой полосе между домами по улице Буюк Ипак Йули д. 62 – 64-66-68-72 в Самарканде (наглядно видно на спутниковых карта) копают котлован под новый дом. По нормативам строить здесь нельзя. Пять лет писали во все инстанции, вплоть до президента. Наконец, предыдущий хоким города, Фуркат-ака, дал обещание, - строить не будут. Около года было спокойно, и …в данный момент начались работы. По словам представителя горхомията, они требуют приостановить работы … А строители продолжают копать КОТЛОВАН.

Что это, - беспредел, или что-то совсем другое, уму не постижимое … Все это на фоне не неоднократых разговоров верхов о запрете на точечную застройку в старых массивах города.

Вот она, эта "мелочь" жизни из повседневнего бытия узбекистанцев, которая зеркально отражает возможности нашего государства и самого главы государства, который ни в чем не уступает прежнему , если иметь в виду отношение к правде, .проявление политической воли в осуществлении к сказанному им, утверждаемым правильным словам о необходимости непримиримой борьбы с коррупцией Стоит лишь оглянуться кругом, обратиться к реалиям и можно увидеть, что по большому счету ничего не меняется во власти, а значит в жизни. Часть людей как верили во власть, так и продолжают уповать на нее. А она же, эта власть собственно и стоит на этом... Разве кто -то собирается изменить что – либо в Узбекистане, которое бы затронула не лучшим образом интересы аппарата власти и иже кто с ними!?

На самом деле, задумаемся: разве не так, если земля в собственности государства, которая кормит, поит ..., собственность которых, т.е. чиновников позволяет им вертеть, крутить .. И это происходит повседневно и повсеместно на фоне произносимых слов о реформах, модернизации, демократических подвижек и т.д. и т.п. Слова, слова и дела. Но вот незадача, что Реальность это одно, а Слова и выступления "государственников" совсем другое, где нет места Правде, нашей Правде жизни, которая убога и неприглядна, где близко не пахнет от дел (в результате их дел) этих мужей государства признаков тех якобы наступивших перемен, которые люди называют словами "перемены", "реформы", "модернизация" Поистине прав современный классик Роберт Грин, пишущий о Законах Власти. Сию минуту к месту и ко времени в голову фрагмент (финальная строка) формулировки Закона 32

"Руководить иллюзиями толпы – это великая власть".



Бахадыр Ф. Мусаев 12 10 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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