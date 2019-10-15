Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет

22:37 16.10.2019

Пресс-релиз



Со 2 по 13 октября в городе Мумбаи (Индия) проходил чемпионат Мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет.



Чемпионат проходил по швейцарской системе и собрал около 500 сильнейших шахматистов из 65 стран мира.



Сборная Казахстана была представлена 9-ю спортсменами, прошедшими отбор по Чемпионату Казахстана в своих возрастных группах.



Команда РК получила поддержку в лице РОО "Казахстанская федерация шахмат" при финансовой поддержке научно-образовательного фонда имени Шахмардана Есенова.



Наши спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали. Золото в копилку нашей сборной в категории до 14 лет среди девушек принесла столичная шахматистка Меруерт Камалиденова, серебро – у Назерке Нургали (г.Кызылорда)



В командном зачете наша команда заняла почетное 3 командное место, пропустив вперед лишь сборные России и Индии, оставив позади многие сильнейшие команды мира.



Для символической церемонии чествования Чемпионки Мира – Камалиденовой Меруерт запланирована пресс-конференция с участием крупнейших СМИ республики.



Место и время проведения пресс-конференции: 17 октября в 11.00; Центральный шахматный Клуб "ASTANA"