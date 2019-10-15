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|Казашка Меруерт Камалиденова стала чемпионкой Мира по шахматам в возрасте до 14 лет
22:37 16.10.2019
Пресс-релиз
Со 2 по 13 октября в городе Мумбаи (Индия) проходил чемпионат Мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет.
Чемпионат проходил по швейцарской системе и собрал около 500 сильнейших шахматистов из 65 стран мира.
Сборная Казахстана была представлена 9-ю спортсменами, прошедшими отбор по Чемпионату Казахстана в своих возрастных группах.
Команда РК получила поддержку в лице РОО "Казахстанская федерация шахмат" при финансовой поддержке научно-образовательного фонда имени Шахмардана Есенова.
Наши спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную медали. Золото в копилку нашей сборной в категории до 14 лет среди девушек принесла столичная шахматистка Меруерт Камалиденова, серебро – у Назерке Нургали (г.Кызылорда)
В командном зачете наша команда заняла почетное 3 командное место, пропустив вперед лишь сборные России и Индии, оставив позади многие сильнейшие команды мира.
Для символической церемонии чествования Чемпионки Мира – Камалиденовой Меруерт запланирована пресс-конференция с участием крупнейших СМИ республики.
Место и время проведения пресс-конференции: 17 октября в 11.00; Центральный шахматный Клуб "ASTANA"