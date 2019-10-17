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Чертовщина в школе Актау, жалобы учительницы из Кокшетау … – как все это понимать , - Н.Нуртазина
02:04 19.10.2019

Чертовщина в школе Актау, жалобы учительницы из Кокшетау …
- как все это понимать с точки зрения традиционного мировоззрения казахов?

Как человек, изучающий суфизм и духовные феномены, я вполне допускаю паранормальное явление, о котором было недавно помещено видео в интернете: что ночью в одной из школ в западном Казахстане при полном отсутствии людей были слышны странные звуки…Полтергейст, короче. И важно понимать подобное с точки зрения традиционного мировоззрения казахов (а не современной "науки", пусть даже с уст Нобелевских лауреатов), с позиций мировых религий и сакральной мудрости человечества - всех времен народов. И ответ: подобная, вполне вероятная, чертовщина в школах (и не только, конечно) - неудивительны и закономерны если принять во внимание нынешний, "ниже плинтуса", уровень общей культуры народа, "шайтанизацию" сознания молодежи, двойную мораль учителей, а также грязь и антисанитарию в общественных местах, в школьных туалетах и т.д. Согласно казахской традиции, именно в местах, где накапливаются моральные и физические нечистоты, могут незримо обитать различные нежелательные нематериальные сущности.

Например, конкретный пример: у нас в Казахстане подростки и молодежь (а то и взрослые) активно и беззастенчиво используют ненормативную лексику, проще сказать, любят материться. Это как в порядке вещей. Но если в России проблема сквернословия как вредная привычка и грех признается, дискутируется, ведется борьба (не так давно высказывался, например, священник Дмитрий Смирнов), то у нас она замалчивается - дабы не унизить благообразный образ страны, восходящей на олимп славы.

В стенах учебных заведений, даже высших, в коридорах и во дворах нередко можно расслышать в речи студентов и школьников нецензурные словечки на русском и казахском языках, от которых вянут уши. Если бы социологи, другие специалисты, а может и нур-отановские активисты серьезно и честно изучили уровень культуры поведения и ментальности нашей молодежи, то им пришлось бы признать, что мы - одна из самых матерящихся наций в мире. Причины: советское наследие, эхо атеизации, распространения алкоголя, утраты мусульманского кода, коллективных неврозов нации…

Разумеется, во время встречи с Президентом, акимами, и даже на уроках перед учителями учащиеся не показывают свою истинную сущность, свое бескультурье и аморальность. И это тоже своего рода наше национальное своеобразие. На многочисленных культурно-массовых мероприятиях (от которых в школах и вузах в глазах рябит) все чинно, красиво, идеально-национально, звучат радостные звонкие голоса о любви к Родине и т.д. Но стоит этим же детям выйти на улицы, собраться в потайных дворах для своих "тусовок" - они словно оборотни "преображаются": распускают языки и свои инстинкты, начинают жестокие разборки, кровавые пьяные драки (о чем тоже немало информации в СМИ).

Школы перестали быть очагами подлинного просвещения, в них ослабла даже элементарная дисциплина, что связано во многом с негативными сторонами демократизации взаимоотношений учителя и учеников. Сейчас учителя боятся учеников, ибо в любой момент родители и общество могут обвинить их в коррупции, в диктате, попрании прав обучающихся и пр. (тем более если это частные учебные заведения, то, конечно, "клиент всегда прав").

А если смотреть, что называется, в исторический корень, то у нас в прошлом не была доведена до конца начатая еще тюркскими просветителями нач. ХХ века, нашими гениальными алаш-ордынцами настоящая школьная реформа ("джадидизм" - букв."обновление" с арабского), и потому не создана оптимальная национальная модель образования, где были бы соединены воедино эффективное образование (білім) и действенное воспитание (тәрбие). Мы потеряли в плане воспитания и этики даже достижения советской системы образования, хотя в национальных окраинах эта система работала, мягко говоря, избирательно (сельские, аульные школы во многом загнивали).

Таким образом, нынешнее воспитание в школах и вузах сводится к многочисленным шумным мероприятиям или скучным дежурным назиданиям. А если учесть, что сами учителя погрязли в сплетнях и дрязгах (а в них, в свою очередь, как в капле воды отражается болезненное моральное состояние нашей нации), пьют водку (пусть и во внеурочное время), то их проповеди и назидания детям и молодежи будут недейственными. Ведь наши мудрые предки говорили: "Лучше один (живой) пример, чем тысячи (пустых, мертвых) назиданий" ("Мың үгіттен бір өнеге артық"). А значит, к сожаленью, зловредные "джинны и шайтаны" (по-другому: дух невежества, лицемерия, бесстыдства) будут еще долго "заселяться" и чувствовать себя вольготно в стенах наших учебных заведений и даже респектабельных офисов.

Назира Нуртазина
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571439840
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