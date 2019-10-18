 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.ГустеринГенерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.Густерин
15:00 19.10.2019

П.В. Густерин

Генерал Милли - председатель Объединенного комитета начальников штабов

14 октября 2019 г. состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Что нам известно о высшем военном должностном лице армии США?

Марк Александр Милли родился 20 июня 1958 г. в городе Винчестер (штат Массачусетс).

Защитил степень бакалавра политологии в Принстонском университете, степень магистра в области международных отношений в Колумбийском университете и степень магистра области национальной безопасности и стратегических исследований в Военно-морском колледже США.

Офицерское звание было присвоено по окончании курса офицеров запаса армии в Принстонском университете в 1980 г.

Проходил службу в 82-й воздушно-десантной дивизии, 5-й группе спецназа, 7-й пехотной дивизии, 2-й пехотной дивизии, Объединенном учебном центре, 25-й пехотной дивизии, оперативном отделе Объединенного штаба и в качестве военного помощника Министр обороны в Пентагоне.

Командовал 2-й бригадной боевой группой 10-й горной дивизии, занимал должность заместителя командира 101-й воздушно-десантной дивизии, командовал 10-й горной дивизией, III корпусом, занимал должность начальника командования армии США, базирующегося в Форте-Брэгг (штат Северная Каролина). 14 августа 2015 г. Милли был назначен начальником штаба армии (сухопутных войск) США.

В свое время входил в состав международных сил по поддержанию мира на Синайском полуострове, принимал участие во вторжении США в Панаму и Гаити, в операции НАТО в Боснии и Герцеговине, в войнах в Ираке и Афганистане.

Четырехзвездный генерал Милли награжден многочисленными государственными наградами США и других стран.

8 декабря 2018 г. президент Д. Трамп объявил, что назначит генерала Милли на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. 25 июля 2019 г. Сенат США утвердил кандидатуру Милли 89 голосами против 1, и 30 сентября он был приведен к присяге, сменив 1 октября на этом посту генерала Джозефа Данфорда.

Личность Милли среди прочих высокопоставленных военных США вызывает интерес тем, что еще 2 ноября 2015 г. в Вашингтоне на конференции по вопросам безопасности он дал исчерпывающую характеристику военного потенциала России: "Я рассматриваю Россию как угрозу номер один для США. Это единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Другие страны имеют ядерное оружие, но не в таком количестве, как России. У русских есть возможности и ядерное оружие для того, чтобы сделать это". При этом Милли подчеркнул возможность переговоров с Россией по Сирии. Когда его спросили о том, следует ли Вашингтону садиться с Москвой за один стол для ведения переговоров по Сирии, он ответил: "Мы не должны полностью исключать их из процессов, поскольку у нас есть общие интересы". (https://ria.ru/20151102/1312694527.html)

Возможно, упомянутые выше переговоры касались именно Сирии.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571486400
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