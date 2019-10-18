|Узбекистан. Проблемы кишлаков Марджанбулакского золотодобывающего рудника (журналисткое расследование )
20:16 20.10.2019
Состояние дорог за пределами золотоперерабатывающего завода Марджанбулак в Галлаорольском районе Джизакской области находится в очень плохом состоянии. В течение почти тридцати лет состояние сельских жителей игнорировалось. От золотоизвлекательной фабрики в Марьянбулаке до Паярийского района Самаркандской области находится около 15 деревень, и дороги к ним находятся в очень плохом состоянии. Нет детских садиков. Не поддерживается заготовки шерсти, шкур рогатого скота, ковроткачество, которые развивались в бывшем СССР. Во многих кишлаках не обустроены единственные источники питьевой воды из родников.
Названия деревень, начиная с золотоносного завода в ожерелье, таковы:
1. Гобдин с населением около 500 человек;
2. Гумсой с населением около 750-800 человек;
3. Читаюз с населением около 900 человек;
4. Ширинбулак с населением около 500 человек;
5. Толлисой с населением около 1100 человек;
6. Кичиксой с населением более 1000 человек;
7. Солин, в которой проживает более 4000 человек, служит центром для других деревень.
8. Каттасай с населением около 1000 человек;
9. Курганчол с населением около 800 человек;
10. Тушбулак с населением около 1000 человек;
11. Давул с населением более 1000 человек;
12. Сапарбулок с населением более 1000 человек;
13. Нахрач с населением около 1500 человек;
14. Кайрагачлы с населением около 700 человек.
Все вышеперечисленные деревени занимаются земледелием и скотоводством. Фермеры, живущие в этих деревнях, имеют более 1000 гектаров земли. Все эти деревни занимаются скотоводством в предгорьях Губдина. Он занимается скотоводством с овцами и козами.
От деревни вверх по течению до города Лалмикор (Богарное) - более часа. Плохие дороги оказывают разрушительное воздействие на здоровье и время людей. И это подрывает актуальность здорового мира. Машина понесет тяжелый технический ущерб от деревни Солин до города Лалмикор (Богарное). В результате техническое состояние автомобилей совсем не хорошее.
Богара (Богарные поля, Богарное земледелие) - земли в зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения. Чаще всего богарой заняты подгорные равнины и окраины оазисов. То есть используется главным образом влага, получаемая почвой весной. На богаре выращивают засухоустойчивые зерновые, кормовые и бахчевые растения.
Вплоть до середины XX века богарные посевы вследствие недостатка воды играли чрезвычайно важную роль в хозяйстве среднеазиатского жителя, и неурожай богары мог повлечь за собой голод. В Ходжентском уезде около трети всех посевов производились под дождь, а в остальных местностях Самаркандской области от четверти до половины.
Урожай хлеба на богарных полях зависит от количества влаги в почве весной (снежная зима) и от весенних дождей, а следовательно, чаще всего дают урожай богарные поля, расположенные в подгорной полосе (около 4000 футов над уровнем моря). Площадь богарных полей постоянно изменяется в зависимости от видов на более или менее обильную влагой весну.