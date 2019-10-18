Узбекистан. Проблемы кишлаков Марджанбулакского золотодобывающего рудника (журналисткое расследование )

20:16 20.10.2019

Состояние дорог за пределами золотоперерабатывающего завода Марджанбулак в Галлаорольском районе Джизакской области находится в очень плохом состоянии. В течение почти тридцати лет состояние сельских жителей игнорировалось. От золотоизвлекательной фабрики в Марьянбулаке до Паярийского района Самаркандской области находится около 15 деревень, и дороги к ним находятся в очень плохом состоянии. Нет детских садиков. Не поддерживается заготовки шерсти, шкур рогатого скота, ковроткачество, которые развивались в бывшем СССР. Во многих кишлаках не обустроены единственные источники питьевой воды из родников.



Названия деревень, начиная с золотоносного завода в ожерелье, таковы:



1. Гобдин с населением около 500 человек;

2. Гумсой с населением около 750-800 человек;

3. Читаюз с населением около 900 человек;

4. Ширинбулак с населением около 500 человек;

5. Толлисой с населением около 1100 человек;

6. Кичиксой с населением более 1000 человек;

7. Солин, в которой проживает более 4000 человек, служит центром для других деревень.

8. Каттасай с населением около 1000 человек;

9. Курганчол с населением около 800 человек;

10. Тушбулак с населением около 1000 человек;

11. Давул с населением более 1000 человек;

12. Сапарбулок с населением более 1000 человек;

13. Нахрач с населением около 1500 человек;

14. Кайрагачлы с населением около 700 человек.



Все вышеперечисленные деревени занимаются земледелием и скотоводством. Фермеры, живущие в этих деревнях, имеют более 1000 гектаров земли. Все эти деревни занимаются скотоводством в предгорьях Губдина. Он занимается скотоводством с овцами и козами.



От деревни вверх по течению до города Лалмикор (Богарное) - более часа. Плохие дороги оказывают разрушительное воздействие на здоровье и время людей. И это подрывает актуальность здорового мира. Машина понесет тяжелый технический ущерб от деревни Солин до города Лалмикор (Богарное). В результате техническое состояние автомобилей совсем не хорошее.



Богара (Богарные поля, Богарное земледелие) - земли в зоне орошаемого земледелия, на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения. Чаще всего богарой заняты подгорные равнины и окраины оазисов. То есть используется главным образом влага, получаемая почвой весной. На богаре выращивают засухоустойчивые зерновые, кормовые и бахчевые растения.

Вплоть до середины XX века богарные посевы вследствие недостатка воды играли чрезвычайно важную роль в хозяйстве среднеазиатского жителя, и неурожай богары мог повлечь за собой голод. В Ходжентском уезде около трети всех посевов производились под дождь, а в остальных местностях Самаркандской области от четверти до половины.

Урожай хлеба на богарных полях зависит от количества влаги в почве весной (снежная зима) и от весенних дождей, а следовательно, чаще всего дают урожай богарные поля, расположенные в подгорной полосе (около 4000 футов над уровнем моря). Площадь богарных полей постоянно изменяется в зависимости от видов на более или менее обильную влагой весну.