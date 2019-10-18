Фальшак! Вряд ли Кейт Миддлтон надела бы "современный" казахский национальный костюм, - Н.Нуртазина

00:47 21.10.2019 Вряд ли Кейт Миддлтон надела бы



казахский национальный костюм - в нынешнем, фальсифицированном его варианте



Несмотря на многочисленные публикации на тему казахского национального костюма, необходимости восстановления его истинных образцов (например, "О возрождении подлинного национального костюма и танцев казахов"// https://www.altyn-orda.kz/ и др.), а воз и ныне там. А ведь в русской поговорке говорится: "По одежке встречают…"



И вот, это горькая правда, что окажись в Казахстане, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, вежливо улыбаясь, дипломатично отказалась бы одеть на себя казахскую национальную одежду. В особенности, пугающие любого человека, у которого не притупилось эстетическое чувство, наши "девичьи" (может лучше медвежьи?) головные уборы.



У нас не шьют верхнюю национальную одежду - чапаны и камзолы - из легких, летних тканей (атласа, бархата, шелка, ситца); у нас не дарят иностранцам легкие летние шапочки и тюбетейки. Вместо этого бестактно водружают на головы гостей безобразные скоморошные колпаки, вешают на них тяжелые, отороченные мехами халаты из грубых тканей. Однако при этом мы хотим, чтобы гости отвечали нам благодарностью и осыпали комплиментами.



Зато во время визита в Пакистан Кейт Миддлтон с удовольствием, в знак уважения к стране, да и наверняка ради собственного комфорта одевала национальную одежду пакистанской женщины. И как она прекрасно смотрелась в этих изящных нарядах: длинных туниках из хлопка, шелка, со вкусом расшитых восточными узорами, шароварах, даже в хиджабе, когда посетила с принцем Уильямом мусульманскую мечеть!



Восхитителен был образ Кейт в легкой национальной тюбетейке с перьями, при этом ее окружали местные девочки в таких же шапочках с разноцветными перьями. Конечно, восточная шапочка Кейт Миддлон - это во многом стилизованная шапочка-таблетка (почти английская, что, конечно, близко сердцу герцогине Кембриджской). Она украшена перышками и в то же время напоминает шапочку сказочной Шехерезады.



Мы же, наблюдая эти умилительные сцены, подумали про себя с удивлением: а ведь эта пакистанская тюбетейка Кейт Миддлон - почти копия исчезнувшей у нас на глазах (как и почему? и кто виноват?) традиционной тюбетейки казахской девочки! Да, летняя легкая круглая шапочка казахской девушки - именно она была символом красоты, нежности, изящества их обладательниц, и воспевалась их возлюбленными в песнях и стихах!



Но с некоторых пор (примерно с 80-х гг. ХХ в.) в Казахстане некий злой Саурон решил негласно запретить женскую тюбетейку - возможно, как вредный символ пантюркизма и панисламизма (т.к. это общий для всех народов мусульманской Центральной Азии традиционный головной убор). И начали нас насильно то ли возвращать к языческим предкам, то ли моделировать "по образу и подобию" племен Сибири, Якутии, с которыми нам следовало теперь дружить.



В итоге в республике стали массово шить и распространять для артисток и певиц какие-то странные шапки и шлемы (конечно, дешевые, на картонной основе, обшитые цветной тканью, с грубыми аппликациями). Они всегда оторочены пушистым искусственным мехом, а на макушке имеют торчащие проволоки, на которых прикреплены перья "совы". Стыдоба, да и только. Ни один нормальный ребенок, девочка не могут полюбить такую шапочку, потому что у детей врожденное чувство прекрасного, и они инстинктивно тянутся к вещам, которые им нравятся и, наоборот, боятся грубых, колючих, острых и пр. предметов.



"Пантюркистская" и "панисламисткая" девичья тюбетейка у казахов как раз была другой: маленькой, изящной, мягкой, плюшевой (на тканевой основе), круглой или овальной, вышитой шелковыми, золотыми нитками. И каждая девочка с детства любила и не расставалась со своей нежной и яркой тюбетейкой. А ведь прошло 30 лет "Независимости", в течение которых можно было исправить положение, вернуть миллионам казахстанских девочек для утренников в детских садах и школьных концертов расшитую по канонам прекрасную легкую тюбетейку - "қыз тақиясы", "зер тақия"!



Вообще, создается такое впечатление, что нашим чиновникам от культуры, людям искусства, армии артистов нужно еще прочитать лекцию о географии и климате Казахстана - о том, что не надо путать "солнечный Казахстан" с тундрами, тайгой, Чукоткой, даже суровой Монголией, ибо в нашем климатическом поясе все-таки всегда были и есть все четыре сезона года, в том числе, слава Богу, веселое жаркое лето.



Все праздники казахов-кочевников, тои и тризны происходили именно летом, на джайляу (летовках). Поэтому национальный костюм у нас по идее должен быть представлен летними вариантами - наиболее репрезентативными, яркими, разнообразными, притягательными: тюбетейками, летними камзолами. Да и вообще, в качестве национального костюма у всех современных народов демонстрируются всегда летняя одежда, либо то, во что были обычно одеты эти люди внутри своих жилищ, во время праздника и т.д.



В России никто не выходит на сцену петь или танцевать в меховой шубе и шапке, хотя именно эта страна знаменита своими зимами, морозами, шубами и меховыми шапками. Надо также учесть, что шить для артистов зимние варианты костюма - это всегда дорого, затратно, ведь это дорогие меха, плотные дорогие ткани. Исключения должны делаться для кино и спектаклей, если действие происходит в них в зимнее время.



Если же вспомнить настоящую тюбетейку, то в древности у всех народов Центральной Азии, также Южной Азии, Ближнего Востока, Малой Азии, и особенно у богатых кочевников - казахов, туркмен, кочевых узбеков, киргиз - девичьи тюбетейки были, конечно, богато расшиты золотой канителью, украшены драгоценными камнями и жемчужными бусами (а не безвкусными аппликациями и узорами). Даже в начале XIX века казахские девушки носили шапочки (такия) с драгоценными камнями и даже могли со вкусом украсить их пером павлина (считавшиеся очень дорогим аксессуаром эти перья, видимо, завозили из Индии).



Разумеется, в ходе модернизации, культурных контактов, под давлением социальных условий жизни национальный костюм и особенно дорогостоящие девичьи головные уборы упрощались, трансформировались. Поэтому на исторических фотографиях начала ХХ века мы видим, как казашки одеты в красивые тюбетейки, но уже без всяких птичьих перьев (тем более перья во многом несли функцию оберега, и их наличие было связано с выбором - верить или не верить в талисманы и амулеты).



Метаморфоза, которая произошла с нашим национальным костюмом весьма странна… Причем исчезли вместе как традиционная тюбетейка, так и сшитая по традиционным канонам "борик" - небольшая утепленная круглая шапочка казашки, отороченная мехом выдры или ондатры (но ни в коем случае не пушистого зверя типа лисы или песца!).



Вместо этого "люди искусства", занимающиеся отсебятиной артисты и певцы нахлобучили на свои головы огромные безобразные "дагестанские папахи", песцовые шапки, лисьи тымаки, остроконечные шлемообразные шапки с огромными "индейскими" перьями - видимо, зачарованные образами людей из каменного века и сакско-скифской древности. Хотя чаще это попросту выдуманные образы, обязанные своему происхождению фантазии горе-этнографов, горе-дизайнеров и горе-костюмеров.



В то же время мы не исключаем и антиисламскую подоплеку всего этого. Дело в том, что настоящие миниатюрные тюбетейки и шапочки-борик казахских девушек были таковы, что в истинной казахской традиции поверх этих мягких, плюшевых шапочек с крошечным (!) пучком мягких перьев могли завязываться платки (для незамужних девочек - цветные, красные, синие, зеленые и т.д.), а также теплые шали. А такая историческая правда может навести казахов, по мнению советских и современных идеологов ("как бы чего ни вышло") на крамольные мысли и далеко идущие "идеологически вредные" выводы….



А что именно? Просто если наглядно показывать и восстанавливать наш истинный костюм, реальные размеры и формы, подлинные модели головных уборов (что немаловажно - как выглядел реально "пучок перьев совы"), т.е. основываясь на музейных экспонатах, исторических документах и этнографии, то начнет рушиться великий советский и постсоветский миф о том, что "казахская девушка, кочевница никогда не носила платок"!



А ведь есть даже такая известная фотография конца 19 века (Павлодар. Две девушки возле юрты поверх тюбетеек накрыли головы своими чапанами), материалы из устной истории, интервью дедушек и бабушек. Моя покойная бабушка Бибатима, родившаяся в 90-е годы 19-ого века и прожившая 97 лет, рассказывала, как они, будучи кочевниками, в ауле в восточных регионах Казахстана, в прохладное время поверх тюбетейки или борика завязывали цветные шали и платки. Платок поверх тюбетейки требовался, разумеется, во время чтения намаза, посещения мечети и т.д. Кстати, в татарской культуре все женщины - и молодые и старые - носили маленькие тюбетейки на макушке и уже поверх нее носили хиджаб (шаль, платок). А можно ли завязать платок или набросить шаль поверх сегодняшних, двухметровой высоты головных уборов казахских "саков" и огромных "медвежьих" шапок с пушистым мехом? А значит, тюбетейка может быть вредна нашей идеологии тем, что может ….открыть дорогу хиджабу. Sapienti sat.



Кстати, популярные у наших мужчин-националистов экстравагантные лисьи "тымаки" (зимние треухи с затылочными и заушными клиньями) у казахов предназначались только детям, мальчикам. Для взрослых мужчин шили тымаки из овчины, каракуля - как более подходящие взрослому человеку, мусульманину. При этом надо помнить, что этот головной убор одевали вообще очень редко - в экстремальное время, во время степной непогоды, снежных буранов. Можно сказать, что тымак - это элемент рабочей, профессиональной одежды пастухов, табунщиков, рабочих.



Никто не против разумной стилизации традиционного костюма для современных артистов, для повседневной жизни, в какой-то степени модернизации и адаптации к реалиям времени. Такое закономерно происходит со многими элементами традиционных культур в ходе интеграции в современную цивилизацию, из-за коммерциализации и т.д.



Более того, надо упрощать, удешевлять, рационализировать наш чересчур архаичный и дорогостоящий национальный костюм (за исключением съемки исторических фильмов, также особо значимых мероприятий государственного масштаба). В век рыночной экономики нецелесообразно тратить на костюмы артистов много денег, в том числе можно отказаться от птичьих перьев, т.к. они если натуральные, то стоят недешево, а также все это может вызвать критику у мирового сообщества (т.к. сова, филин - редкие птицы, которых нельзя уничтожать ради украшений).



Именно из-за непрактичности и серьезных искажений канонов предлагаемой современным рынком национальной одежды, казахи перестали носить ее в повседневной жизни, т.к. это выйти на улицу в этих блестящих, тяжелых и "безразмерных" чапанах, волочащихся по полу платьях с сотней оборок (хотя такого и в помине не было у предков), зайти в троллейбус в картонном "шлеме" с высокими перьями на макушке…. такое, конечно, будет настоящей комедией.



Отталкивает наш "елочный" этнический костюм с огромными узорами и практикующих мусульман-казахов, которые поэтому предпочитают ближневосточный стиль. Отсюда - растущее непонимание, раздробленность между самими казахами. Между тем, народы, которые сохранили более или менее нормальные традиции в национальной одежде - те же турки, таджики, туркмены, узбеки и др. - спокойно и не стыдясь носят свои тюбетейки или легкие кафтаны в повседневной жизни, т.к. они и просты, и не выходят за рамки исламских канонов.



Таким образом, у нас модернизация национального костюма развилась в сторону "беспредела" и неограниченной фантазии артистов. Категорически нельзя позволять нарушать наиболее общие каноны, принципы, традиционный покрой, цветовую гамму, ключевые характеристики традиционной одежды предков. Кто-то должен, наконец контролировать выпуск и процесс реализации национальной одежды, формулировать дресс-код для публичных персон, исполнителей этнической музыки и танцев и т.д. Почему-то нам нельзя даже в мельчайших деталях искажать рисунок, эмблемы на государственном флаге и гербе, ни одно слово или ноту в содержании государственного гимна РК, в то время как с национальным костюмом позволительно обращаться как вздумается.



Н.Нуртазина,

доктор исторических наук Источник - ЦентрАзия

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