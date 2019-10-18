 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Иссык-Куле прошла международная конференция "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу".
12:16 21.10.2019

"Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу". Пресс-релиз и программа форума на Иссык-Куле // ЦентрАзия. 13.10.2019.

Программа Международного форума
"Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу"
Кыргызская Республика, г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области
18 - 20 октября 2019

Женщины, матери спасают мир. Женщины, матери кыргызской женской общественной организации "Аруузат Аял" ощущают тревогу за будущее человечества и обращаются к матерям, к женщинам мира с предложением объединиться и взять ответственность за мужчин, за народы Земли.
Люди бывают хорошие и плохие, ведут себя достойно или плохо.
И тем не менее, как говорит лидер женской организации "Аруузат Аял", президент Общественного фонда "Духовный центр Аруузат" Алмакан Бекова, - "Какими бы плохими ни были алкоголики, наркоманы, преступники - каждого родила мать. Мать всегда с любовью, тепло относится к своему ребенку, в любом его возрасте. Женщина пропускает боль, тревогу через свое сердце, побуждает мужчину на поиски выхода, на спасение. Мы чувствуем сейчас грядущую большую опасность, которую надо остановить на дальних подступах. Тепло материнского сердца спасало не раз народы, спасает сейчас, спасет мир".

Поэтому женщины самых разных народов Кыргызской Республики решили взять ответственность за будущее Киргизии, за будущее народов Земли. А это возможно только при объединении здоровых женщин, женских организаций разных стран и народов.

18-20 октября на Иссык-Куле, в городе Чолпон-Ате женская организация "Аруузат Аял" и "Духовный центр Аруузат" проводят Международный форум "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу".
На форуме, помимо международной конференции, круглого стола, состоится очень теплое доброе событие - будет проведен Народный ритуал "Эне мээрими дуйнону сактайт" - "Тепло материнского сердца спасает мир" (проводят Алмакан Бекова и женщины общественной организации "Аруузат Аял").

Организаторы форума приглашают заинтересованных неравнодушных людей к участию в форуме.
Программа форума ниже, в ней не указаны некоторые из важнейших спикеров, по персональному составу спикеров программа может несколько измениться,
По всем вопросам повестки, спикеров, участников форума, участия прессы обращаться к двум руководителям пресс-службы Международного форума "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу":
Александр Дмитриевич Собянин (русско- и англоязычная повестка), моб. +996 555 18-28-35 WhatsApp Telegram, e-mail: sobianin1967@gmail.com.
Бекен Сапарбаевич Назаралиев (кыргызско- и русскоязычная повестка), моб. +996 (772) 23-01-17 WhatsApp.
Website: http://aruuzat.kg

Программа Международного форума
"Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу"
Кыргызская Республика, г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области
18 - 20 октября 2019

Международный форум "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу".
"Women of the world in support of the Man, Culture and Living Environment" International Forum.
Тема форума:
"Эне мээрими дуйнону сактайт".
"Тепло материнского сердца спасает мир".
"The warmth of the mothers" hearts been saving the world".

18 октября 2019

00:00 - 14:00 Трансфер г. Бишкек - озеро Иссык-Куль, размещение в гостинице
14:00 - 15:00 Обед

ФОК "Газпром", Иссык-Кульская область, город Чолпон-Ата, село Бактуу-Долоноту, ул. Кыргызская, д. 2 Б.

15:00 - 15.30 Регистрация участников
16:00 - 18:00 Церемония открытия Форума 2019
Открывает форум Алмакан Бекова, лидер женской общественной организации "Аруузат Аял", президент Общественного фонда "Духовный центр Аруузат"
Выступление Элеоноры Валентиновны Митрофановой, руководителя Россотрудничества
Выступление Елены Геннадиевны Семериковой, председателя Всероссийской политической партии "Женский Диалог"
Выступления участников Форума
18:00 - 22:00 Прием, фуршет, Культурная программа (концерт, игры) силами участниц Форума, свободное общение

19 октября 2019

07:30 - 09:00 Завтрак
09:30 Отбытие на площадку Форума
07:30 - 10.30 прибытие из Бишкека новых участников
10:00 - 10:45 Регистрация участников
11:00 - 13:00 основное пленарное заседание Форума и Народный ритуал
Слово Старейшин: Молдобек Ирсалиевич Ирсалиев (председатель Агрогородка "Академик Михаил Лущихин") и Абдрахман Мырзагулович Алымбаев (писатель Байас Турал)
Выступление Алмакан Бековой, автора идеи Всемирного форума "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу", лидера женской общественной организации "Аруузат Аял", президента Общественного фонда "Духовный центр Аруузат"
Выступление Мехрибан Арифовны Алиевой, Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Выступление Бронтоя Янговича Бедюрова, директора Института Алтайской цивилизации - Культурного лидера Алтайской цивилизации, Эл Башчы алтайского народа, секретаря Союза писателей России
Выступление Валентины Ивановны Матвиенко, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Две народных кыргызских песни в исполнении кыргызских матерей
Народный ритуал "Эне мээрими дуйнону сактайт" - "Тепло материнского сердца спасает мир" (проводят Алмакан Бекова и женщины общественной организации Аруузат Аял)
Фотографирование на берегу озера Иссык-Куль на территории санатория "Аврора" (женщины в народных нарядных одеждах сформируют слова Аруузат Аял на берегу) и общее фотографирование участников форума.

14:00 - 15:00 Обед
Во второй половине дня 19 октября три мероприятия Форума с разным составом участников:

16:00-17:00 Международная конференция "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу".
Один из санаториев Чолпон-Аты (определяется)
Организаторы: Общественный фонд "Духовный центр Аруузат", Кыргызский государственный университет им. Ишеналы Арабаева, Фонд культурного развития народов "Кочевник".
Выступление ректора КГУ им. И. Арабаева Толобека Абыловича Абдырахманова об Учителях и о Матерях, о роли начального и среднего школьного образования для сохранения народов и для развития культур народов и государств мира.
Выступление Алмакан Бековой с проектом Декларации Форума и предложением сделать форум ежегодным, с проектами и событиями на постоянной основе.
Выступления участников, обсуждение и принятие Декларации Форума

16:00-17:00 Международный круглый стол "Человек. Культура. Живая Природа. Философия обережения и стратегия действий"
Конференц-зал ФОК Газпром (3-й этаж ФОК), г. Чолпон-Ата
Модератор Александр Дмитриевич Собянин, генеральный директор Института Алтайской цивилизации, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник".
Неразрывность и неразделимость духовного развития Человечества и развития живого разнообразия Природы. Обсуждение стратегии и плана действий Форума в странах мира на ноябрь 2019 - сентябрь 2020 гг.

17:00 - 22:00 Народный праздник "Эне мээрими дуйнону сактайт" - "Тепло материнского сердца спасает мир".
ФОК Газпром, г. Чолпон-Ата
Организаторы: Женская общественная организация "Аруузат Аял", Общественный фонд "Духовный центр Аруузат", Совет старейшин кыргызских родов, Совет старейшин Кыргызстана
Народный концерт и народные игры, праздничный ужин, гуляния, прогулки, радость дружбы.

20 октября 2019

08:00 - 09:00 Завтрак
09:00 - 09:30 Отбытие и прибытие на площадку Форума
10:30 - 12:00 Пленарное заседание и церемония закрытия Форума: зачитывание принятой на конференции в Бишкеке Декларации Форума, и принятого на круглом столе в Чолпон-Ате плана действий на 2019-2020 гг., выступление участников и голосование по Декларации и по Плану действий.
12:30 - 13:30 Обед
13:30 - 18:00 отбытие участников из Чолпон-Аты в Бишкек и в города и регионы Кыргызской Республики.

передал -
Александр Дмитриевич Собянин,
Политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" (г. Бишкек, Кыргызская Республика),
Генеральный директор Института Алтайской цивилизации (г. Бишкек, Кыргызская Республика),
Руководитель Историко-культурного центра ветеранов ГСВГ/ЗГВ, Погранвойск СССР и России Фонда поддержки проектов "Дань памяти" имени Мусы Джалиля (г. Москва, Россия)
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Источник - ЦентрАзия
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