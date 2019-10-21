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Что означает имя "Абай"? (фрагмент из новой книги автора "Мудрое слово акына"), - К.Носиров
15:58 22.10.2019

Кодиржон НОСИРОВ,
профессор Наманганского госуниверситета.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИМЯ "АБАЙ"?
(Фрагмент из новой книги автора "Мудрое слово акына")

Известно, что великий казахский писатель и мыслитель Абай Кунанбаев (10.08.1845 - 23.07.1904) по происхождению был из семьи знатного феодала, агасултана одной из административных единиц широких казахских просторов Кунанбая Оскенбаева. Предки Кунанбая тоже главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев.

Настоящее имя поэта "Ибрагим". Как отмечается почти во всех в источниках, в детстве мать Улджан и бабушка Зере ласково называли его "Абай", что происходит от казахского слова "абайла" ("осторожный", "осмотрительный"; будь осторожным, осматривайся прежде, чем что-то решать и действовать). Это слово и пристало к нему на всю жизнь. Великий просветитель, поэт-мыслитель и в историю вошел под этим именем.

В одном из интернет-вариантов биографии Абая мне довелось прочитать, что имя поэта происходит от "обойла", и что это не просто прозвище, а имя-оберег. Возможно, что это именно так.

Известно, что оберег может быть предмет (н-р, ладанка, треугольник, волчий клык и др.), или слово (заклинание; моление к Богу). Можно допустить, что мать и бабушка, заметившие необычные задатки в ребенке, постоянно и всячески выделяли его среди других детей семьи. Они все время взывали к Создателю с молением: "Өзинг обойла". (Эквиваленты в узбекской народной традиции: "Худо сакласин", "Худо, узинг сакла"; в Коране, в переводе Г.С. Саблукова, мы встретили выражение "Да сохранит меня Бог от того, чтобы быть в числе неразумных!", "Сохрани Бог!" (Коран. Перевод Г.С. Саблукова. Том 1. -М: Совместное предприятие "Дом Бируни", 1990; гл. "Корова", с. 19; гл. "Иосиф", с. 433, 447; в христианских традициях встречаются: "Храни тебя Господь", "Да хранит тебя Господь!", "Да хранит его Господь!"). Со временем при частом обиходном употреблении этого заклинания всеми членами семьи и домочадцами, первое слово могло "выпасть". Затем отпадает от "обойла" (сохрани) и словообразующее окончание "ла", оставляя основу - обой.

Такое предположение, конечно, можно расценивать как наивное, безосновательное, к тому же и неуместное, некорректное с моей стороны относительно имени великого поэта. Тем не менее, я осмелюсь продолжить и сказать: меня навело на эти размышления не только то, что встретилось мне в интернете - "обойла", но еще кое-что, и, на мой взгляд, более серьезное.

Дело в том, что вступительная статья известного узбекистанского абаеведа-переводчика Носира Фозилова к изданию избранных произведений Абая Кунанбаева на узбекском языке в 1961 году называется "Обой Қунонбоев", точнее говоря, в самом тексте, на начальной странице читаем "Абай Қунонбоев", а в оглавлении, что расположено в конце книги, "Обой Қунонбоев". (См. об этом: Абай Қунонбоев. Танланган асарлар. -Тошкент: Ўзбекистон давлат бадиий адабиет нашриети, 1961.) Более того, в конце же, после выходных данных книги читаем такую ссылку (привожу в оригинале): "Обойнинг 1948 йилда Каз ОГИЗ нашриети босиб чиқарган қозоқча тўлиқ асарлар тўпламидан таржима қилинди". (Перевод осуществлен с полного собрания сочинений Обоя на казахском языке, выпущенного в 1948 году издательством Каз ОГИЗ). Это дает основание думать, что тогда, в 1948 году, по-казахски еще писали "Обой". Видимо, позже под влиянием русского языка произошла трансформация этой формы в "Абай". У Носира Фозилова в основном тексте статьи тоже, наверняка, было "Обой Қунонбоев". Однако замеченная редактором на первой же странице сборника стихотворений старая правильная форма имени казахского поэта, тут же была заменена вариантом, недавно вошедшим в писательско-издательский обиход.

Для аналогии можно сослаться и на пример из узбекской литературы. Так, имена наших выдающихся писателей Ойбека и Хамида Олимджана тоже под влиянием русского языка претерпели аналогичные с "Абаем" изменения: писали Айбек, Хамид Алимджан (правда, только в русских контекстах). И сейчас в русских вариантах пишутся именно так, на родной вариант это не успело распространиться.

Еще одно предположение: "абайла" или "обойла" - это глагол повелительного наклонения (можно допустить сравнение с узбекским "авайла") - означает по-русски: "береги", "оберегай", "осторожнее с ним", "обращайтесь с ним осторожнее"; возможно, что питающие особую любовь к маленькому Ибрагимчику старшие часто произносили слово "абайла" ("обойла"), повелевая другим членам семьи, прислуге, чтобы те смотрели в оба, оберегая ребенка. Ну, а со временем произошла трансформация слова по выше нарисованной нами схеме.

Здесь, думаю, не лишне заметить, что давать ребенку имя-оберег, в особенности имя-заклинание, является древнейшей традицией у всех народов...

Почти уже заканчивая книгу "Мудрое слово акына", по совершенно другому поводу я заглянул в энциклопедию "Мифы народов мира", и в статье "Иаков" увидел следующее: "Имя "Иаков" - возможно, сокращенная форма более древнего теофорного имени от семитского aqaba, "охранить" со значением "бог да поможет, да охранит" (ja-akub-el). (Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1. -М: Советская энциклопедия, 1987, с.474.)

Вспомним, что Иаков (в коранической традиции - Йакуб) согласно Ветхому Завету - это патриарх, сын Исаака и Ревекки, внук Авраама (по мусульманской традиции - Иброхим), легендарный родоначальник "двенадцати колен Израиля"; Иаков был отцом еще более легендарного библейского Иосифа Прекрасного (в коранической традиции - Йусуф). Жизнь Иакова и его сына Иосифа в увлекательной форме изображена в романе-тетралогии немецкого писателя Томаса Манна "Иосиф и его братья". (Напомним, что библейско-кораническое жизнеописание Иакова и его сына Иосифа стали предметом огромного количества литературных обработок в мировой литературе)

Так мы неожиданно обнаруживаем сходство в происхождении имени казахского мыслителя ХIХ века с именем одного из пророков на земле!

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571749080
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