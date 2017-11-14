Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы, - обращение к президенту К.Токаеву

14:56 24.10.2019 Обращение к Президенту Республики Казахстан господину Токаеву К.



Уважаемые граждане, неравнодушные к бедам стариков, инвалидов. Поддержите мое обращение к Президенту Казахстана г-ну Токаеву К.К.



Уважаемый г-н Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев!



Ссылка на видео-петицию: https://youtu.be/X_YU0vmC7T0



Я, Баженова Виктория, правозащитник, проживаю с 2016 года вместе со своей мамой в коммунальном государственном учреждении "Центр оказания специальных социальных услуг №3" (бывший Дом ветеранов) г.Алматы, по адресу: г.Алматы -36, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-7, дом 8а, 2 блок, 212 комната, мой сотовый телефон: 8 707 242 33 31. Это медицинское-социальное учреждение.

Возглавляет данный Центр директор Сыпабекова Раиса Мусабековна и заместитель по медицинской и социальной работе Кульбаева Римма Торехановна.

За четыре года проживания в данном Центре я столкнулась с большим количеством нарушений прав стариков и инвалидов, проживающих здесь. Стариков унижают, избивают, не кормят, не лечат должным образом.

На мои многочисленные обращения в прокуратуру, в полицию, акиму г.Алматы и в республиканские органы по фактам нарушений прав человека, данные государственные органы не реагируют и мер по защите прав стариков до сегодняшнего дня не принимают.

И я вынуждена с 2017 года размещать на YouTube, на своем аккаунте под названием "Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы" свои обращения к Вам, к премьер-министру РК, к акиму г.Алматы со своими видео с нарушениями прав стариков нашего Центра.









Прошу посмотреть данные мои видеоролики на ютубе – "Ужасы в Доме ветеранов г.Алматы.



1. Заместитель директора по медицинским и социальным услугам Кульбаева Римма Торехановна сказала на видеокамеру, что все жалобы, обращенные в прокуратуру, спускаются к ним по инстанциям (Центр), что и подтверждает мои вышесказанные слова.

Прилагаю данное видео с Кульбаевой Р.Т. от марта 2019 года.

https://youtu.be/UKXy-NZq3n8



2. Директора Сыпабекова Раиса Мусабековна подала на меня в гражданский суд Ауэзовского района г.Алматы о защите чести, достоинства и деловой репутации. Просила суд, судью Жиренчина А., признать мои видеоролики ложными и убрать их из Ютуба.

Судья Жиренчин А. указал в своем определении от 14.02.2019 года о принятии данного искового заявления, прибавил от своего имени еще один пункт – "выселить меня из данного Центра". Он, что этот судья Жиренчин А. ясновидящий? Действительно, только через месяц, в марте месяце 2019 года директор Сыпабекова Раиса Мусабековна подаст на меня в суд о моем выселении, этому же судье Жиренчину А.

Судья Жиренчин А., который не имеет чести и совести и, наверняка, страдает пагубным пристрастием, 06.06.2019 года вынес решение в пользу нашего Центра, указав в своем решении: "Признать сведения, распространенные Баженовой В.В. на видеохостинге "YouTube" не соответствующими действительности и порочащими репутацию нашего Дома ветеранов и обязать Баженову Викторию опровергнуть на YouTube эти сведения.

Судья Жиренчин А., очевидно, не видел мои ролики, так как страдает близорукостью раз вынес такое решение суда в пользу директора Сыпабековой Раисы Мусабековной и ее заместителя Кульбаевой Риммы Торехановны.

Судья Жиренчин А. ни разу не допросил меня на суде, на несколько своих заседаний меня не приглашал, не выяснил все обстоятельства данного иска. Приняв мое встречное исковое заявление, "забыл" его рассмотреть на суде. И 06.06.2019 года ровно за 4 минуты вынес свое решение без меня и моего представителя в пользу нашего Центра.

Сейчас данный судья Жиренчин А. в третий раз опять же он принял иск от нашего директора Сыпабековой Р.М. о возмещении ей морального вреда за ее нерадивость, что я указываю с 2017 года на YouTube. Очень странно, но почему только данный судья Жиренчин А. принял все три иска к своему производству от нашего директора Сыпабековой Р.М. в отношении меня. С чего бы это??

Официально заявляю, я не буду убирать с YouTube свои видеоролики преступных действий со стороны директора Сыпабековой Р.М. и Кульбаевой Р.Т. Извиняться также не буду.

Прилагаю два видео судебных заседаний судьи Жиренчина А. от 20.05.2019 года и от 06.06.2019 года.

- https://youtu.be/zdd6w4wG474

- https://youtu.be/YsjQ_ZJMCcQ



В 2017 году на защиту прав стариков, инвалидов нашего Центра встали также неравнодушные врачи нашего Центра. Это врачи-психиатры: Соловьева К., Джумурбаева К., невропатолог Махамбетов Н. и врач-стоматолог Утеуов Ж.

Врачи "стучались" во все государственные органы Казахстана, чтобы прекратить тот беспредел, который творится по сегодняшний день в нашем "показательном" Центре.

Но акимат и прокуратура г.Алматы демонстративно не принимают меры по наведению порядка в нашем Центре до сегодняшнего дня.



В 2017 году в данную ситуацию вмешалась правозащитная организация "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности", возглавляемой Евгением Жовтесом.

Данная организация обратилась с письмом к уполномоченному по правам человека при Президенте Казахстана г-ну Шакирову Аскару Оразалиевичу. Шакиров А.О. лично посетил в сентябре 2017 года наш Центр.

Омбудсмен РК Шакиров А.О. отметил в своем ответе от 14.11.2017 года следующее: "Омбудсменом было обращего внимание на имеющие место случая отказа медицинскими работниками в оказании надлежащей медицинской помощи пожилым пациентам с хроническими заболеваниями, недостаток гериатрических отделений в поликлиниках и подготовленных в этой сфере специалистов. Отсутствие данного вида медицинской помощи было отмечено и в Центре оказания специальных социальных услуг №3 г.Алматы, а также обращено внимание на недостаток уровня профессиональной подготовки младшего медицинского персонала по уходу за подопечными учреждения …". Также Шакиров А.О. предложил усилить контроль в этой сфере.

Комиссия уехала и все осталось по прежнему.

После проверки Омбудсмена Шакирова А.О. директор Сыпабекова Р.М. первым делом немедленно уволила "неугодных жалобщиков" 4-х врачей, которые обращались во все государственные органы по защите прав стариков и инвалидов – это Соловьеву К., Джумурбаеву К., Махамбетова Н. и Утеуова Ж.

Врач-стоматолог Утеуов Ж.Ж. не согласился со своим увольнением по статье и обратился в суд в гражданском порядке по восстановлению себя на работе. Суд через девять месяцев, 24 октября 2018 года восстановил на работе врача с выплатой за вынужденный прогул.

Но директора Сыпабековой Р.М. не устраивал врач, который защищает права стариков. Сыпабекова Р.М. издала приказ и сократила в феврале 2019 года должность врача-стоматолога. Теперь старики полиативного отделения не могут получить помощь врача-стоматолога. На данного врача-стоматолога Утеуова Ж.Ж. были оскорбления, угрозы со стороны директора Сыпабековой Р.М., зам.директора по соц. защите Кульбаевой Р.Т. и зам.директора по АХЧ Камалиев М.О. (в продолжении 3 видео)

Директор Сыпабекова Р.М. сократила должность заведующего медицинским отделением, несмотря на то, что в нашем Центре есть полиативное отделение для тяжело больных стариков. Возложила всю ответственность по медицинскому обслуживанию на своего заместителя Кульбаевой Р.Т., которая не является врачом.

"Великий специалист в медицине" Кульбаева Римма Торехановна немедленно ввела свои правила:

1. Стариков с гангреной ног и рук стали укладывать на полу. Так получатель услуг, проживавший в полиативном отделении Фролов Петр Николаевич, спал почему-то на полу своей кризисной палаты. Ноги (обрубки) были черные от гангрены обеих ног, кровоточили. Ночью на раны садились комары, утром мухи. Данный метод "лечения" гангрены ввели в нашем полиативном отделении лично дневная медицинская сестра Ежова Елена и врач-терапевт Чуленова Куралай. Инвалид 1 группы Фролов Н.П. умер в июне 2019 года.

Прилагаю видео, где инвалид Фролов Н.П. мучился от болей и в неудобной постели на полу, постоянно звал на помощь врачей, санитарок.

- https://youtu.be/hvJb6VVnlh4

- https://youtu.be/mUS59vRagdI

Второй метод. Профилактика здорового образа жизни такой. Раздели до нога слепого, старика-инвалида 1 группы и голым его держали в холодной комнате 2 октября 2018 года. Хорошо, что я вовремя пришла на помощь этому слепому дедушке, инвалиду 1 группы.

Прилагаю видео от 2 октября 2018 года

- https://youtu.be/Fs1iLBiiQ3E



По утрам в полиативном отделении могут не измерить давление и не поменять выпавший катетер. На основании этого больной старик не мог встать с постели и покушать свой остывший завтра. Так инвалид 1 группы Ларионов Сергей, смертельно большой, не мог докричаться и дождаться с утра ночную медицинскую сестру Ибраеву Гулю. Данная медсестра "забыла" с утра, после сна Ларионова С. зайти к нему, узнать о его здоровье, поменять выпавший катетер, измерить давление. Я пришла к этому инвалиду на помощь. Ларионов Сергей УМЕР в июле 2019 года.

Ларионов Сергей перед сметью своей просил меня, как он сказал: "Двигай по своим каналам" о том, что происходит в нашем "показательном" Центре.

Прилагаю видео с Ларионовым С. от 28 июня 2019 года и от 1 июля 2019 года: https://youtu.be/iTSl30kd6tc

https://youtu.be/wVJRvUZnJ4Y

https://youtu.be/mDY923MpgOw



Директор Сыпабекова Р. в августе 2019 года уволила без предупреждения лучшую санитарку полиативного отделения Жалбиеву Майру. Уволила незаконно, только за то, что она присоединилась к 38 санитаркам полиативного отделения, которые вызвали 14 мая 2019 года в Центр бригаду телевизионную "31 канал". Санитарки жаловались, что директор заставляет их выполнять строительные работы, белить, красить в комнатах полиативного отделения, несмотря на то, что в их обязанности это не входит. При этом страдают услуги, которые они оказывают получателям услуг нашего Центра. Также санитарки поведали бригаде телевидения, что с приходом данного директора стали очень мало получать.

Действительно, с января 2016 года все санитарки и медицинские сестры нашего Центра должны получать за вредность и 12 дополнительных дней к отпуску. Однако директор по специальности бухгалтер "забыла" об этих льготах. Только в августе 2018 года часть сотрудников стали получать льготу за вредность и часть дополнительного отпуска.

Хочу обратить внимание, что в данном Центре существует первичная профсоюзная организация, которую возглавляет медицинская сестра по диетическому питанию Анафияева Ляззат, которая забывает, что надо защищать своих сотрудников, защищать уволенных врачей и санитарку.

Прилагаю видео, где санитарки белят, красят и я даю свое интервью телеканалу "31 канал" города Алматы.

- https://youtu.be/PJrsDasnDVw

- https://youtu.be/hguEHZIrMjQ

- https://youtu.be/09Z2sn87nVE

- https://youtu.be/-6_cOqJiSZA

- https://youtu.be/13z_TI4VdfQ

- https://youtu.be/Q3FPk7XTYPg



Директор Сыпабекова Раиса, очевидно, переняв "опыт средневековья", интенсивно внедряет варварские методы в нашем центре.

Так инвалида 1 группы полиативного отделения по имени Лобанов Юра сажают обедать на пол, после чего он активно начинает вылизывать тарелку – это говорит о том, что ему дали мало еды и он не наелся. Может директор Сыпабекова Раиса и зам.директора Кульбаева Римма скоро этому больному поставят собачью будку?

Прилагаю два видео с инвалидом Лобановым Юрой от 21 марта 2019 года.

- https://youtu.be/VMEW2a7Q_YA

- https://youtu.be/u-pbTaso6b0



Директор Сыпабекова Р. и зам.директора Кульбаева Р. проявляют скотское отношение не только к инвалиду Юрию, но и к другим немощным старикам, которые не могут постоять за себя.

Так в течение 4 лет в нашем Центре нет в должной мере посуды для еды: чаш, бокалов, тарелок, ложек, вилок, посуда битая. В столовой еду: арбузы, дыни, сыр, колбасу, масло кладут прямо на клеенку стола без посуды. Чай наливают в грязные стаканы, помеченные грязной краской. Мне держать горячий стакан в руке горячо, а инвалидам тем более. На столах нет салфеток. Около столовой находятся два туалета. Однако директор Сыпабекова Р. вывесила на них таблички "для служебного пользования". Старикам, инвалидам негде помыть руки перед едой и сходить в туалет. Только после недавнего обращения к акиму г. Алматы Сагинтаеву данные таблички для служебного пользования убрали.

Прилагаю видео в столовой нашего Центра.

- https://youtu.be/O_ZlqR7--qg

- https://youtu.be/XrG3fGGWUhE

- https://youtu.be/l9i_hcSD9wQ

- https://youtu.be/4aZq4KcpQf0

- https://youtu.be/scYjuoE7_a8



В полиативном отделении, так как нету посуды для еды, удобных столов, стульев для стариков, еду кладут прямо на грязные стулья, на туалетные горшки, куда старики испражняются, кладут еду без тарелок, прямо на грязные стулья.

Прилагаю видео:

- https://youtu.be/MqJu7Q45Pts

- https://youtu.be/ClqRZy85dmE

- https://youtu.be/c2ftEKqzGkU

- https://youtu.be/lEvsec2bU70

- https://youtu.be/gkrGPwarmss

- https://youtu.be/RaUhfwUxtgc



Так как нет посуды для чая, кефира, соков, йогуртов, старикам в полиативном отделении не дают кефир, йогурт, соки. На мой вопрос, почему не даете кефир, йогурт, сотрудница столовой отвечает мне: "Нет посуды". У директора Сыпабековой Раисы Мусабековной нет денег на приобретение посуды. Однако мебель новую директор заменила в своей бухгалтерии в мае 2019 года. Деньги на это нашла директор Сыпабекова Р.

Очевидно, администрации выгодно, когда в нашем Центре нет посуды для еды. Больше продуктов останется у нашей администрации и сотрудников столовой, да? Прилагаю видео:

- https://youtu.be/i1bnrdE13Yk

- https://youtu.be/tTlTNdQV15s

27 августа 2019 года я попыталась узнать фамилию, имя и телефон директора нашей столовой, чтобы узнать, почему же нет посуды, почему не кормят стариков, почему нет салфеток, почему уменьшили норму куриных котлет, почему на праздники, согласно Приказу Министра РК не дают соленую красную рыбу, красную или черную икру и многое другое. Ко мне их кухни вышла доротная, упитанная дама по имени "Асель", которая мне заявила, что она со мной как с третьим лицом говорить не будет. Я ей стала объяснять, что я являюсь получателем услуг и что именно она предоставляет мне и другим старикам, инвалидам услуги – обеды, но данная гром-баба по имени Асель была неприступна: отказалась выдать мне информацию о себе и о директоре нашей столовой. Это что, закрытая тема? У нас что, тюрьма?

Прилагаю видео с данного разговора с сотрудницей столовой по имени Асель:

- https://youtu.be/Gw9qLQPtgGU



Наш Центр обслуживает неизвестная мне охранная служба. Директор нашего Центра дала указание охранной службе не проверять сотрудников нашей столовой. Какой интерес у директора Сыпабековой Раисы? Я добилась, что на пункте охраны поставили огромные сейфы для сотрудников столовой, чтобы они перед тем, как пройти на территорию нашего центра клали сумки свои в данные сейфы, однако сотрудники столовой проходят на кухню с сумками и с работы идут с груженными сумками. Охрана при этом их не проверяет.

Прилагаю видео беседы моей с охранником:

- https://youtu.be/osQukpqfg4s

- https://youtu.be/FYFtYM3KcnA



Старикам, инвалидам в полиативном отделении, сотрудники столовой часто забывают дать на завтрак кашу, сыр, творог, хлеб, масло, чай. При этом никто "не видит" эти нарушения – ни директор Сыпабекова Р., ни ее заместитель Кульбаева Р., ни медицинские сестра, ни сестра-хозяйка. Очевидно, всем выгодно, что старики голодают и быстро уходят к Богу, да?

Прилагаю видео:

- https://youtu.be/abSB51ELVAo

- https://youtu.be/60hj3EcCMUE

- https://youtu.be/Pl6SYDBFpyc

- https://youtu.be/AKDgKx4lsIM



В нашем Центре обычно дело. В меню на обед пишут 80 грамм выпечки (крендель), а по факту дают 40 грамм кренделя. Рыба по меню – 160 граммов, а дают 50-70 граммов, сыр, колбаса по меню – 20 граммов, а дают 0,6-14 граммов. "Забывают" положить в первые и вторые блюда мяса в полиативном отделении. Прилагаю видео:

- https://youtu.be/X6XAJSrq-bE

- https://youtu.be/rlB2iB1bToI

- https://youtu.be/2LC1JimJPbE

- https://youtu.be/9WhSE9DjQYU

- https://youtu.be/uvGfHiNuPMY

- https://youtu.be/Q70Sb5cbaL8

- https://youtu.be/jlOW06ffDyc



Регулярно старикам в полиативном отделении дают горелые булочки, как и в столовой. Прилагаю видео:

- https://youtu.be/VYSsRwZPuW8

- https://youtu.be/hGypzm_vkpo



Директор Сыпабекова Р. и ее заместитель Кульбаева Р. из нашего Центра планомерно делают тюрьму. В июне 2019 года директор издала новые правила пребывания в нашем Центре. Согласно этим правилам мы, получатели услуг, не имеем права жаловаться на директора и на ее сотрудников. Посетители, родственники, друзья не имеют права находиться в нашем Центре более 3 часов. Тюрьма, да и только!

Прилагаю видео:

- https://youtu.be/TQe3hatR8P0

- https://youtu.be/m82vNzn1duI



В столовой нашего Центра командует команда больных на голову стариков, которые называют себя членами общественной организации под названием "Культурно-бытовая комиссия" (КБК). Данная команда хулиганов гонит нас, стариков, инвалидов, со столовой, так как мы не уложились по времени за 15 минут поесть. Запрещают разговаривать в столовой. Это что, армия или тюрьма? Или это социальный центр для престарелых людей и инвалидов? Обед у нас рассчитан на один час по времени.

Прилагаю видео с данными членами КБК:

- https://youtu.be/Mh1k5eFU4o8

- https://youtu.be/0XKTwvK4WSY



Директор Сыпабекова держит у себя в полиативном отделении пенсионерку-санитарку-хулиганку Джанылысову Кульзиру, которая избила меня в июне 2019 года. Я попала в городскую больницу №7, в нейро-хирургическое отделение. Данная хулиганка-санитарка Джанылысова К. также 12 мая 2019 года пнула по лицу упавшую бабушку с полиативного отделения Троценко М. Затем, когда бабушку подняли с пола, стала ей кричать вслед, чтобы она умерла и кричала ей вслед грязные слова "Блядь, блядь".

Почему в данном Центре продолжает работать хулиганка-пенсионерка-санитарка Джанылысова К.? Мне помнится, еще экс-Президент РК, Назарбаев Н.А. издал указ, чтобы все пенсионеры должны уходить на пенсию и отдыхать в свое время, что нужно давать работу молодым, но директору Сыпабековой Р. очень выгодно держать данную санитарку-хулиганку, чтобы держать в страхе стариков-инвалидов полиативного отделения. Прилагаю видео с данной санитаркой Джанылысовой К.

- https://youtu.be/0z-fNtT6ijw



Заместитель директора Кульбаева Р. в 2018 году на весь мир, по телевизионному каналу "КТК" заявила, что ее санитарки могут попить чай, когда они управятся с работой, однако чаек с раннего утра, только придя на работу, начинают пить дружно не только санитарки, во главе с сестрой-хозякой, медицинские сестра, но и сама Кульбаева. Еду ей с утра несут в кабинет. Прилагаю видео с Кульбаевой.

- https://youtu.be/QGA17JDriK8?t=21



Уважаемый Президент Казахстана, господин Токаев Касым-Жомарт! Прошу привлечь к уголовной ответственности за халатное отношение к работе директора нашего Центра Сыпабекову Раису Мусабековну и ее заместителя по медицинской и социальной работе Кульбаеву Римму Торехановну.

Прошу прислать комиссию в наш Центр, прошу вернуть на работу честных четырех врачей: врачей-психиатров Соловьеву К., Джумурбаеву К., врача-стоматологу Утеуова Ж., невропатолога Махамбетова Н. и санитарку полиативного отделения Жалбиеву М.

Прошу всех сотрудников-пенсионеров нашего Центра отправить на заслуженный отдых. Эту хулиганку Джанылысову К, Дерпесалиеву Майру, Оспанову Райхан надо давать дорогу и работу молодым в нашем Центре.

Также ставлю Вас в известность. Старики и инвалиды, проживающие в нашем Центре в полиативном отделении голосовали за Вас в день выборов в Президенты РК 09.06.2019 года, вернее за них голосовали санитарки, многие старики так и не поняли, что проходят выборы в Президенты Казахстана. Это директор Сыпабекова Р. решила удружить Вам, "подсобить" с голосами на выборах, я уверена, что Вы бы итак набрали нужное количество голосов.

Что примечательно, на выборах Президента РК был представитель-наблюдатель от коммунистической партии города Алматы, он проживает в нашем Центре – это господин Ауталипов Альжапар. Так этот коммунист Ауталипов А. не увидел нарушений по выборам на нашем избирательном участке. Это и понятно, надо дружить с директором Сыпабековой Р., которая выделила ему, одинокому, холостому коммунисту в нашем Центре двухкомнатную секцию в 1 блоке. Прилагаю видео по выборам в Президенты РК в Доме ветеранов:

- https://youtu.be/xNLDibMAGWQ

- https://youtu.be/ayerf32D46A



Прошу обратить внимание на "методы", которые использует заместитель директора по медицинской и социальной работе Кульбаева Римма в отношении меня. 28 июня 2017 года Кульбаева Римма Торехановна и ее сотрудники заявили в полиции, что я, Баженова Виктория, украла со склада нашего Центра вещи на 300 000 тенге. Я целый месяц была под уголовным преследованием, меня оправдали по данному уголовному делу. В 2016 году Кульбаева Римма Торехановна требовала, чтобы врачи-психиатры нашего Центра Соловьева К. и Джумурбаева К. провели незаконное освидетельствование на психическое состояние и направили мои документы в психиатрическую больницу, но врачи категорически отказались выполнять противозаконные требования администрации.

Директор Сыпабекова Раиса Мусабековна, зам.директора по медицинской и социальной работе Кульбаева Римма Торехановна и зам.директора по АХЧ Камалиев Мурат Оразбаевич применяют методы насилия также к своим сотрудникам.

Прилагаю видео насилия и унижения чести и достоинства в отношении врача-стоматолога Утеуова Жаксылыка. Данного врача-стоматолога директор Сыпабекова Раиса Мусабековна незаконно уволила в феврале 2018 года за то, что он и другие врачи защищали права и интересы стариков и инвалидов нашего Центра. 24 октября 2018 года городской суд города Алматы восстановил врача-стоматолога Утеуова Ж. на работе, однако директор Сыпабекова Раиса Мусабековна в январе 2019 года сократила данную должность врача-стоматолога и старики полиативного отделения не могут получить стоматологическую помощь на месте.

Уважаемый Президент Казахстана, прошу со всем пониманием отнестись к данному моему обращению к Вам.



16 сентября 2019 года С уважением, правозащитник

г.Алматы Виктория Баженова



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Меня зовут Баженова Инга, я дочь правозащитницы и беженки Баженовой Виктории.



2 октября 2019 мою маму принудительно поместили в психиатрическую больницу по ложному обвинению директора Дома Ветеранов, Сыпабековой Раисы Мусабековны, находящемуся по адресу: г. Алматы, мкр.Мамыр-7, дом 8А. Это произошло по причине того что моя мама обратилась с жалобой к президенту господину Токаеву о пытках и беспределе, творящихся в этом доме ветеранов (прикладываю внизу данное обращение от 16 сентября 2019г). До этого, в 2016 году, директор уже требовала, чтобы врачи-психиатры Дома Ветеранов, Соловьева К и Джумурбаева К, провели незаконное освидетельствование на психическое состояние Баженовой Виктории и направили документы в психиатрическую больницу и когда врачи отказались совершать противозаконные действия, они были уволены.

В данное время никакой информации о моей маме, причинах ее госпитализации и диагнозе получить от психиатрической больницы, г. Алматы по ул. Каблукова 117, мне не удалось. На все мои вопросы, они отвечают, что не будут выдывать никакой информации, так как это закрытое учреждение. Врачи из Красного Креста к моей маме допущены не были. Наши 2 адвоката тоже не были допущены. По кодексу о здоровье граждан и здравоохранении психбольница не имеет права удерживать человека без основания, которым должно являться решение суда. Мы проверили реестр всех судебных дел в судебном кабинете, суда не было. То есть психбольница удержиавет мою маму абсолютно на противазаконных основаниях. Также пациенты имеют право выбирать сами свое довереное лицо, но психбольница не допускает маминого адвоката до нее, хотя есть доверенность от самой мамы на имя этого адвоката, котрую психбольница скрывает и не выдает (хранится у них в сейфе с остальными документами мамы). Более того директор дома ветеранов начала суд по выселению моей мамы из этого дома ветеранов, куда не был допущен адвокат моей мамы. Директор дома ветеранов пытается обезопасить себя любыми способами, так как если подтвердятся факты, изложенные моей мамой в жалобе к президенту, то этому директору, Сыпабековой Раисе Мусабековне, грозит уголовное дело.



Очень прошу вас помочь вмешаться в это дело и спасти мою маму. Благодарю!



С уважением,

Баженова Инга. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571918160

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