Узбекистан. А судьи - где? Некоторым судьям Верховного суда требуется консультация окулиста, - Н.Кунгуров

14:59 24.10.2019 Узбекистан. А судьи - где? Некоторым судьям Верховного суда требуется консультация окулиста. Николай Кунгуров.



В конце мая сего года была опубликована статья под аналогичным названием, найти ее можно по ссылке https://centrasia.org/newsA.php?st=1558992960. В статье указано на недостаток информации по Верховному суду Узбекистана и этот пробел с лихвой устранил мой давний знакомый - Ильмуратов Хабибулла Ишматович, предоставивший сведения о квалификации судей коллегии по экономическим делам ВС, действия которых он назвал беспределом.



Немного о главном герое статьи - Ильмуратов Х.И., 1958 г.р., образование высшее, предприниматель - в разное время владел несколькими фирмами. Самым ценным его качеством (для обращающихся к нему) является глубокое знание и понимание законодательства, какое редко встретишь у дипломированных юристов. Мне наиболее интересно одно из его последних высказываний: "Президент "душит" коррупцию сверху, а мы должны помочь ему снизу"



Описанные истории являются свидетельством некомпетентности судебных органов, неприкрытого преследования участника процесса, которое развивалось по нарастающей при полном бездействии судейских органов, обязанных поддерживать уровень судей в надлежащем состоянии. Более того, судьи Верховного суда пытались даже привлечь Ильмуратова к уголовной ответственности - видимо, "чтобы другим неповадно было строчить на судей жалобы".



История первая.



Два предприятия заключили договор об оказании консалтинговых услуг - исполнитель ЧП "Status Biznes Finans" взялось помочь АО "Янгийул ег-мой" разобраться с налогами. И помог - заказчик сэкономил 37 млрд сум ($ 4,4 млн.). Оплата услуг составляла каких-то 1,2 миллиарда - чуть более 3-х процентов сэкономленных средств.



Пока суд да дело, руководство предприятия сменилось, немного "присев", а новый директор платить отказался - договор заключал не я и лошадь не моя, и договор ваш - недействительный.



По закону сделка может быть признана недействительной только судом, куда и обратился исполнитель за взысканием долга и убытков.



Зная, что иск надо подавать в Зангиатинский межрайонный экономический суд, а его председатель Халмухамедов К. состоит в близких отношениях с замдиректора заказчика по экономическим вопросам Шараповым Ш., иск был подан в электронной форме. Почему в электронной? Потому, что в таком случае практически исключены любые "фокусы" с документами, облегчена возможность ознакомления с ними - дело "прозрачно", да и вообще на дворе 21 век.



Как и ожидалось, дело в свое производство взял председатель суда Халмухамедов К., и провел два судебных заседания - 26.03.2018 года и 29.03.2018 года, оба на узбекском языке.



29 марта он объявил об окончании слушания дела и о том, что уходит в совещательную комнату, а огласит решение завтра.



30 марта председатель огласил решение на узбекском языке - в удовлетворении иска - отказать.



При подаче иска в электронной форме и дело должно быть сформировано так же, и все бумажные документы приобщаются к делу в электронной форме, а затем возвращаются сторонам.



Но председатель суда решил по-своему - в "электронном" деле есть всего 2 документа - определение суда о назначении дела и решение суда на русском языке (напомню, процесс проходил на узбекском). А как же остальные материалы, в том числе протоколы судебных заседаний?



При ознакомлении с материалами дела любознательный представитель истца Ильмуратов обнаружил заявление, в котором его соперник - Шарапов просил суд вести дело на русском - Шарапов же, а процесс прошел на узбекском. Странно, что в ходе судебных заседаний такого заявления от Шарапова не поступало.



Действия судьи Халмухамедова К. были обжалованы в Высший судейский совет и Верховный суд, но по ним были получены невразумительные ответы-отписки.



Апелляционная инстанция экономического суда Ташкента под председательством судьи Рашидова оставила апелляционную жалобу истца без удовлетворения.



Надзорная жалоба на незаконные судебные акты неоднократно возвращалась, при этом судьи судебной коллегии Верховного суда находили самые разные причины. Но упорство берет верх, и Ильмуратов добился принятия жалобы и назначения рассмотрения дела.



Ильмуратов Х. пришел в суд в назначенное время, а вот представитель ответчика не пришел, и



судебная коллегия под председательством судьи Сайфуллаева Б., судей Ахматовой и Худоярова отложила дело на другой день, назначив его на 9.30.



Пришедший на следующее заседание представитель ответчика Ташкулов заявил суду, что его руководство новое, и об этом хозяйственном деле ничего не знает. Совершенно естественной была его просьба отложить рассмотрение на другой день, так как он хочет (и вправе) ознакомиться с материалами и не может участвовать в деле "вслепую".



Председательствующий судья решил, что право - это лишнее и заявил Ташкулову: достаточно просить суд об оставлении жалобы без удовлетворения, о чем и было вынесено постановление. Какие еще доказательства предрешенности дела, предвзятости судей нужны?



Ильмуратов обратился в суд с просьбой разъяснить принятое постановление, ссылаясь



на указ Президента. Но председательствующий судья Сайфуллаев заявил, что все будет указано в постановлении и отказался разъяснять его.



Истец обратился к председателю Верховного суда Камилову К. с заявлением о принесении протеста в порядке надзора, указав, что в деле нарушены правила о языке, и это является основанием для обязательной отмены решения суда первой инстанции. К заявлению были приложены два судебных протокола - один от 26.03.2018 года на узбекском языке, а второй от 29.03.2018 на русском языке, а также решение суда от 30.03.2018 года на русском языке. При этом в решении суда не отмечено, что в заседаниях участвовал переводчик.



Ответил зампредседателя Верховного суда по экономическим делам Исаков Б.: "При изучении дела не было установлено, что в деле имеется два судебных протокола на разных языках" - то есть, он их просто не заметил.



На повторные заявления стал отвечать родственник председателя ВС Камилова К. - заместитель председателя судебной коллегии по экономическим делам Камилов К. Но в его полномочия не входит решать вопрос о принесении протеста! Кроме того, Камилов К. в ответе указал, что заявление о принесении протеста нельзя подавать в электронной форме. Как считает Ильмуратов "он понятия не имеет, что такое электронное судопроизводство и не знаком с процессуальным законодательством".



Вторая история.



Судебная коллегия Верховного суда под председательством Сайфуллаева Б., судей Ахматовой и Худоярова назначила рассмотрение сразу двух дел, причем рассмотрение было назначено на одно и то же время. Это были жалобы ЧП "Status Biznes Finans" и ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna". Для судов первой инстанции назначение 5-ти дел на одно время не редкость, почему люди и сидят в коридорах по полдня, но для ВС это удивительно. Оба дела были отложены по неявке сторон на 5 октября 2018 г., ЧП "Status Biznes Finans" назначили 9.30, а ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna" на 14.30.



Явившись в суд Ильмуратов встретил перед входом представителя истца ООО "Дехкон бозори" - А. Мусохоний, его соперника по делу ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna", рассмотрение которого было назначено на 14.30. Мусохиний объяснил, что просто перепутал время.



А вот в обеденный перерыв Ильмуратов и другие представители увидели Мусохиний в обществе судей Худоярова и Ахматовой, и разъяснили ему, что общение участников процесса с судьями запрещено. Такие действия являются основанием для отвода членам коллегии судей.



Мусохоний немедленно позвонил судье Худоярову и сообщил ему об этом.



В процессе член этой коллегии Худояров был заменен на другого судью без каких-либо объяснений со стороны председательствующего судьи Сайфуллаева.



В дальнейшем ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna" обжаловало действия судьи Худоярова и членов этой коллегии. Удивляет полученный ответ: "проверкой не был установлен этот факт", несмотря на то, что очевидцами были представители А. Турдиев и О. Халйигитов и их фамилии были указаны в жалобе.



Данная коллегия также отклонила надзорную жалобу ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna", интересы которого представлял Ильмуратов.



На требование Ильмуратова разъяснить принятое постановление в соответствии с указом Президента, председательствующий судья Сайфуллаев заявил, что в постановлении будет указан нормативный акт, на основании которого было принято решение по данному экономическому делу. Однако, никакого нормативного акта в постановлении не оказалось.



По принесенному протесту Президиум Верховного суда вынес постановление, опять же не указав нормативный акт, на основании которого вынесено постановление.



ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna" обратилось в Пленум Верховного суда, и до сих пор ждет юридического обоснования отказа.



История третья.



ООО "Фарангир" обратилось в Верховный суд с надзорной жалобой на судебный акт, принятый судьей Халмухамедовым, по иску о признании договора дарения недействительным.



Надзорная жалоба была неоднократно возвращена по разным причинам (они описаны далее) судьей Таджиевым И., затем определением этого же судьи Таджиева жалоба была принята с определенными условиями.



Фабула дела - в 2013 году два учредителя - ООО "Farangir" и гражданин Шарипов Лазиз Кахрамонович зарегистрировали субъект предпринимательства - ООО "Max Effekt Servis" с уставным фондом 482 000 000 сумов (на тот момент $ 300 000), при этом вклад участников составил 98,96% и 1,04% соответственно.



Поработав и заработав на ниве предпринимательства, они почему-то решили подарить фирму, и не какому-нибудь общественному фонду, а гражданину Каримову Зафаржону Кудусовичу. Постойте постойте, знакомая фамилия - а не родственник ли он… Да, родственник - Каримов З.К. племянник ныне покойного Первого Президента Узбекистана И.А.Каримова. Шариповы, убедившись, что Каримов З.К. является племянником Президента Каримова, 09.08.2016 года подарили свои доли в обществе ему, подписав договор дарения (о безвозмездной уступке своих долей).



После смены Президента дарители обратились в суд с иском о признании договора дарения недействительным.



На первом же заседании суда, проводившимся под председательством председателя Зангиатинского межрайонного экономического суда К. Халмухамедова, одаряемый ответчик Каримов заявил суду, что доли он приобрел за 2,5 млрд сум и в качестве доказательства предоставил суду расписку от Шариповых о том, что Шариповы "полностью получили деньги за свои доли от Каримова".



Закон гласит так "при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением" (ч.2 ст. 502 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан).



Судья Халмухамедов установив факт наличия встречного обязательства по договору дарения, убедившись в подлинности расписок, вместо вынесения решения об удовлетворении требований истцов, вынес решение об отказе.



Судебная коллегия экономического суда Ташкентской области под председательством председателя суда Расулова Э., также исследовав в суде эти же расписки, своим постановлением оставила незаконное решение суда первой инстанции без изменений.



01.04.2018 года вступил в законную силу Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан, согласно требованиям которого, "если это непосредственно не предусмотрено в законе, договорными представителями могут быть работники юридических лиц по делам этих юридических лиц".



Учитывая требования нового закона ООО "Фарангир" приняло на работу Ильмуратова Х.И. на должность замдиректора, оформив на его имя доверенность, которой уполномочило его на ведение дела в суде от имени ООО "Фарангир".



В доверенности Ильмуратову Х.И. было предоставлено право на совершение всех процессуальных действий, в т.ч. право подписания жалоб на судебные акты.



Ильмуратов Х.И., подписав надзорную жалобу на незаконные судебные акты, приложив к жалобе доверенность, сдал надзорную жалобу.



Судья судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Таджиев И., проявив повышенный интерес к личности Ильмуратова Х.И., придравшись к нему за то, что он вел дела еще двух предприятий ЧП "Status Biznes Finans" и ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna" и был работником этих предприятий, 04.10.2018 года своим определением возвратил надзорную жалобу истца ООО "Фарангир" на том основании, что к надзорной жалобе не приложен документ, подтверждающий его статус как договорного представителя.



В статье 311 ЭПК написано, что - к жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя.



Получается, что судья Таджиев И. возвратил надзорную жалобу незаконно, т.к. возврат жалобы по тем основаниям, что необходимо приложить документ, подтверждающий статус как договорного представителя законом не предусмотрено.



Ильмуратов Х.И. не стал выяснять отношения по поводу незаконных требований и, приложив к надзорной жалобе приказ о принятии его на работу, повторно сдал надзорную жалобу.



После чего судья Таджиев И. вынес определение о принятии надзорной жалобы в производство, поставив перед истцом ООО "Фарангир" условие предоставить в Верховный суд еще 7 дополнительных документов:



трудовую книжку,



трудовой договор, заключенный с Ильмуратовым (без указания, с кем он должен договор заключить),



копию ИНН



книжку ИНПС Х. Ильмуратова,



платежные ведомости о выдаче заработной платы за период с апреля по октябрь 2018 года,



платежные поручения о перечислении средств в ИНПС (с прилагаемым к нему реестром)



копии Приложения № 4 к представляемым в органы государственной налоговой службы Расчетам единого социального платежа и страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд за период с апреля по октябрь 2018 г.



Впечатление, что судьи решили проверить родословную Ильмуратова и назначить ему пенсионное обеспечение, которого он не просил. В таких случаях я начинаю рассказывать историю своей семьи с третьего колена, а на замечания "Это к делу не относится" добавляю: "Так же, как и вопросы, заданные Вами".



Эти незаконные действия судьи Таджиева И. у Ильмуратова вызвали сомнения в беспристрастности судьи, т.к. была очевидна заинтересованность судьи в исходе дела и перед началом заседания суда Ильмуратов заявил отвод судье Таджиеву.



Судья своими действиями, вызывающими сомнения в его беспристрастности не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу.



Со слов Ильмуратова судья Таджиев, который не имел права принимать участие в разрешении заявленного отвода, вместо того, чтобы удалиться из зала, стал требовать у Ильмуратова объяснений по поводу заявленного отвода с нескрываемым гневом в глазах, жаждой мести, пытаясь оскорбить и унизить Ильмуратова, при этом не соблюдая элементарных требований Кодекса этического поведения судей.



Председательствующий судья данной судебной коллегии Сайфуллаев Б. и член коллегии судья Салимов М., рассмотрев заявленный отвод, отказали в отводе судьи Таджиева и уже втроем стали требовать у директора ООО "Фарангир", непосредственно принимавшего участие в деле, предоставить суду эти 7 дополнительных документов и отложили дело на другой день.



После того, как директор ООО "Фарангир" принес эти 7 документов, судебная коллегия начала рассматривать надзорную жалобу.



На резонный вопрос по какой причине судьи не требуют этих же документов у директора ООО "Макс эффект сервис", который принимал участие в качестве представителя своей организации, судья Таджиев заявил, что полномочия представителей других участников дела были проверены в суде первой и второй инстанций.



Одним из принципов экономического судопроизводства - правосудие осуществляется судом по правилам, установленным ЭПК и споры разрешаются на началах равенства перед законом и судом без какого-либо предпочтения одному участнику дела перед другим.



Данная судебная коллегия не только отказала истцу в удовлетворении надзорной жалобы, оставив незаконные судебные акты без изменений, преследуя представителя участника дела, но еще вынесла определение суда в отношении истца ООО "Фарангир" и двух других юридических лиц ЧП "Status Biznes Finans" и ЧП "Aminova Adeliya Alisherovna", не имеющих никакого отношения к рассматриваемому делу, поставив перед прокурором вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работников всех этих юридических лиц.



В частном определении судьи поставили перед прокурором вопрос проверки финансово-хозяйственной деятельности этих трех субъектов предпринимательства, наличие документов, подтверждающих, что Ильмуратов является работником этих предприятий и т.д..



При оглашении частного определения судья Таджиев И., не скрывая своей радости с ликованием добавил, что прокуратура проверит законность Вашей трудовой деятельности в этих трех предприятиях и привлечет Вас к уголовной ответственности.



Что ж, нам не привыкать к тому, "что психические атаки" в судах первой и второй инстанции - обычное дело, но это же вершина судейской пирамиды - Верховный суд Республики Узбекистан!



Почему-то Ильмуратов Х.И. в данном случае осторожно предполагает, что судьи были заинтересованы в исходе дела, но это наглая ложь - наших судей, в отличии от прокуроров, крайне редко задерживают с поличным при получении взяток (мне достоверно известны только 2 случая), и это - наиболее зарвавшиеся представители "компетентной, честной и справедливой судебной системы страны".



Как же так - Закон предусматривает проверку деятельности предпринимателей только в рамках уже возбужденного уголовного дела, а судьи ВС "увидели" в действиях Ильмуратова и коммерческих фирм наличие состава преступления сразу по четырем статьям УК:



- ст. 168 УК - мошенничество (в действиях сотрудников фирм);



- ст. 228 УК - подделка документов (в действиях всех фигурантов);



- ст. 190 УК - занятие деятельностью без лицензии (в действиях Ильмуратова);



- ст. 25, 168 УК - покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (в его же действиях).



В результате проведенной доследственной проверки в возбуждении уголовных дел по всем указанным статьям следственным отделом РОВД Янгиюльского района было отказано. То есть, сотрудники РОВД, в отличии от судей ВС, оказались людьми, обладающими нормальным зрением - не нашли кофе в чае, который им был подан.



Действительно, никакого мошенничества в действиях указанных "подозреваемых" не было, а по поводу подделки документов судьи обосновали свои подозрения тем, что Ильмуратов Х.И. представил суду документы о его трудоустройстве на трех предприятиях. Я бы не удивился тому, что он трудоустроен на 100 предприятиях - недостаток квалифицированных кадров, в том числе - юридических сегодня, как никогда, ощущается в стране. По этой причине надо бы не преследовать Ильмуратова в суде, а использовать в качестве наставника подрастающих юристов для передачи его многолетнего опыта.



Подозрение в отношении Ильмуратова по ст. 190 УК - занятие деятельностью без лицензии необоснованно по той причине, что он не оказывает юридические услуги на профессиональной основе, и главным источником его доходов является деятельность его частной фирмы. Действительно, Ильмуратов Х.И. - не адвокат (не купил диплома об окончании юридического ВУЗа, хотя советовали неоднократно). Но от желающих получить у него консультацию нет отбоя, так как в его принципах не "присутствие" в деле, а "решение" проблем.



В этих делах Ильмуратов Х.И., кроме некомпетентности судей, видит явное преследование, предвзятое к нему отношение, как представителю участника экономического дела и считает, что судьями допущено еще множество нарушений Закона:



Теперь я постепенно перестаю удивляться поведению судов первой инстанции - чего от них ждать, если даже ВС находится в "незрячем" состоянии - не видит очевидного и видит желаемое. Даже судьи ВС подвержены общей судейской тенденции - заволокитить дело путем необоснованных возвратов, отложения судебных заседаний, нерассмотрения дела по существу и т.д. Кроме того, явно просматривается желание судей (и других правоохранителей) любыми путями не допускать к участию в процессе независимых представителей - с ними трудно "договориться", да и хлеб отнимают.



В заключение выражу свое мнение о причинах создавшейся ситуации. Одной из причин считаю крайне низкий профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов, в том числе судей. Вероятно, это вызвано невысоким уровнем преподавания в юридических учебных учреждениях, приемом в них "своих" студентов без учета их способностей.



Следующая причина - отсутствие гражданского контроля, который могли бы обеспечить независимые представители.



Остается предлагать введения в образовательные учреждения методики, работающей по принципу киноактеров - дубль раз, дубль два, дубль двадцать два, до тех пор, пока не научишься.



Николай Кунгуров

23.10.2019 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571918340

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