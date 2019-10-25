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|Рос-фигуристка А.Трусова оформила новый мировой рекорд - 241 балл!
02:52 27.10.2019
2-й этап мировой серии "Гран-при" по фигурному катанию в Келоуне, США.
Россиянка Александра Трусова выдала феноменальный прокат произвольной программы. После не совсем удачной короткой программы она занимала второе место, уступая японке Рике Кихира порядка 5 баллов. По новым правилам в короткой программе нельзя прыгать четверные прыжки и это ограничивало возможности Трусовой. Она отыгралась в произвольной - сделав чисто три четверных прыжка (из них два - в каскадах). При этом Александра продемонстрировала редкие бойцовские качества и устойчивость психики - первый четверной прыжок не удался - она упала, но далее пошла запредельная прыжковая феерия. В итоге - мировой рекорд по произвольным программам - 166,6 баллов и в сумме - 241 балл! Кихира откатала также отлично, но ей не хватило сложности программы и как результат - отставание от Трусовой в более чем 10 баллов. Третьей стала кореянка Ен Ю.
5-е место заняла наконец-то справившаяся с собой и программой экс-чемпионка мира Евгения Медведева.
Валерия Андреева