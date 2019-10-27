Верните родину обратно! Ташкент, город с запахом свежего хлеба и восточной сказки, - Е.Дьяконов

00:37 29.10.2019 Верните родину обратно!



Я родился и вырос в самом прекрасном месте на планете Земля, это вечно цветущий Узбекистан и мой родной город Ташкент.



У нас в Ташкенте, русские на приветствие "Здравствуйте", обычно отвечали "Ваалейкум Ассалом", а узбеки ждали Пасху, чтобы отведать куличи и яйца-крашенки. Наши женщины, независимо от национальности варили сумаляк во дворах в огромных казанах на костре, и запах этого диковинного кушанья разносился по всей округе. Здесь мы жили одной дружной семьей, где и радость, и беда, были одна на всех.



Ташкент, город с запахом свежего хлеба и восточной сказки, богатых базаров, где прилавки ломились от яств, а всяким диковинным кушаньям нет счета.



Ташкент – это место, где гость почитается посланником Аллаха, а смерть любого человека, даже на другом конце улицы, было личным горем каждого соседа.



Ташкент, где в армию провожали так, как встречали космонавтов, а свадьба, даже в соседнем дворе, было событием вселенского масштаба.



Ташкент, город моей первой любви и первых грез, там остались мои босоногие друзья по двору, когда мы, загорелая шпана, одетые лишь в сатиновые трусы, с облупленными носами, ушами и спинами, целыми днями пропадали у арыков, спасаясь там от испепеляющей жары.



Ташкент – город, где живут удивительные люди, там к старшим принято обращаться ОТА – отец, или ОПА – мама и исключительно на ВЫ, а еще меж собой люди общаются, прибавляя к имени ОКА - брат или АПА - сестра, ну а если старшие люди обращались к младшим, то непременно добавляли к имени, УГЛИМ - сынок или КЫЗЫ - дочка, то есть люди в Ташкенте, почитали друг друга братьями и сестрами.



И наконец, то, от чего нельзя отказаться, так это рассказы наших прародителей, как они, голодные, раненые и оборванные приехали в Ташкент, в эвакуацию в 1941-м, а узбеки, каждого, повторяю, каждого - беженца приняли как своего родного, накормили, одели, обули и дали свой кров, порой отдавая последнее и обрекая себя на голод.



Ташкент – город труженик тыла, он вырастил миллионы сирот со всего СССР независимо от национальности, а сколько он вылечил и поставил на ноги солдат и офицеров Советской Армии, так это одному Богу известно.



Тысячи предприятий, эвакуированных вместе с трудовыми коллективами и их семьями, ковали победу в Ташкенте, денно и ночно, а девиз "Фронту надо - сделаем" родился именно здесь.



Ташкент – кормил фронт и беженцев, он одевал и обувал солдат, производил самолеты, танки, пушки, порох, шил парашюты, штопал раны и возвращал в строй миллионы бойцов, которые покидая город Солнца и хлеба, уносили с собой частичку этой любви.



Ташкент – без преувеличения, многонациональный город, где основным языком общения, был конечно же русский, но многие русские считали хорошим тоном овладеть и узбекским языком.



А потом было страшное землетрясение в 1966 году, Ташкент – разрушенный, но не покоренный, восстанавливала вся страна, уже к 1970 году Ташкент, становится четвертым городом Союза, после Москвы, Ленинграда и Киева.



Поэтому, если в России, ко всем пришлым применяется ставшее уже нарицательным – "понаехали", то в Узбекистане, многие про себя говорят более определенно, "мы не понаехали, мы по-на-оставались"! Потому как в те времена, пол страны в лучшем случае жило в бараках или в коммуналках, а в Ташкенте, после землетрясения 1966 года, власти давали роскошные "хрущевки" и многие строители, что восстанавливали город, оставались здесь, тем более что климат здесь был благоприятный, абсолютное лето почти 8 месяцев, щедрая на урожай земля, добрые люди.



Я никогда не был фанатом СССР, но скажу так: - Кто не вспоминает это время с теплотой - у того нет сердца, а кто хочет вернуть эти времена, у того нет мозгов.



Я не буду утомлять тебя читатель, перечисляя преступления коммунистов в советские времена, это сделали другие и до меня. Я хочу сказать о другом, о моем любимом городе Ташкенте.



После развала Союза, примерно в первые пару лет, Ташкент, как и весь Узбекистан преобразился, и кто-то разбудил в узбеках националистические чувства, после чего начались первые, отъезды, русских, украинцев, белорусов, немцев, евреев, греков, прибалтов и других.



При всей моей патологической ненависти к покойному Исламу Каримову и всему, что с ним связано, но справедливости ради следует заметить, что он стал на корню пресекать, открытые притеснения русскоязычных, правда были с его стороны и другие движения в совершенно обратном направлении, о чем я писал раньше в своих книгах.



Учитывая, что радикальных экстремистов он уничтожал как крыс на помойке, и это сначала давало ему некоторые симпатии в обществе, но позже под этот маховик репрессий стали попадать совершенно посторонние от политики и религии люди. Многие из них вообще не имели каких-то притязаний на власть, в их число попал и я в 1997 году.



Пришли "лихие-90-е", а с ними и другие времена и другие нравы, которые открыли в людях не самые хорошие черты характера, а на смену человеколюбию, взаимоуважению и братству пришел "ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДОЛЛАР", а следом и все, что с собой он обычно приносит, а именно, кровь, боль, разруху и нищету.



Однако самой тяжелой потерей для меня, стала потеря веры в так называемые "общечеловеческие ценности", толерантность, транспорентность, гендерность и иже с ними, ровно, как и прочую чушь, что вбивают псевдо-правозащитники в головы специально обучаемых придурков на тренингах и семинарах, щедро оплачиваемых сильными Мира сего.



Оглядываясь назад, я могу утвердительно сказать, что окончательно утратил веру в так называемые "Права человека" - искренне полагая, что это ересь и могу это доказать на основе фактов.



Живя в Европе, вот уже более 15 лет, я не понимаю, что же происходит? Казалось бы, я бежал из этого концлагеря и вот она свобода и демократия и наконец-то я смогу рассказать о преступлениях против человечества, творимых в Узбекистане. Ан-нет, оказывается, что эти блага – демократия, свобода слова, равенство - не про нас, для того, чтобы попасть в обойму удачи, надо быть "в тренде", то есть надо быть темнокожим, террористом или геем. Звучит странно, но в реальности, статус недочеловека – для "русских" мигрантов в Европе, никто не отменял.



Самый яркий пример, это - судебный процесс в отношении журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз.



Он оказался, сторонником ИГИЛ, мусульманином и геем, так он себя позиционировал, вот почему за него вступились "все демократические силы".



Для тех кто не знает, 2017 году Басманный суд Москвы принял решение о депортации журналиста из РФ в Узбекистан ввиду нарушения режима пребывания в России, однако Европейский суд по правам человека заблокировал решение, посчитав, что в Узбекистане Ферузу угрожает опасность. В феврале 2018 года после получения судебного разрешения Феруз улетел в Германию, где он ведет сомнительную деятельность, да и как журналиста его никто не знал.



Касаясь меня лично, я всего лишь хочу рассказать об ужасах Узбекистана, но мне говорят: - Нет, тебе не полагается ни помощи, ни грантов, ни какой – либо поддержки, лишь потому, что вся эта гуманитарная чушь, не подразумевает помощи – "русским"! То есть нас там нет в априори!



По крайне мере, именно такой вывод можно сделать из действий "коллег" из Amnesty International, The International Helsinki Federation for Human Rights, SOS-Rasism и им подобным. Читатель подумает, что я вру, но факт остается фактом, вот уже более 10 лет, именно эти организации вставляли палки в колеса, не давая выходу моих книг. И сейчас они препятствуют, получению мною грантов на перевод и публикацию моих книг на иностранных языках в Европе.



А теперь совсем из разряда буйных фантазий, но всякому явлению есть логическое объяснение, тем более некоторые выводы я сделал после бесед с этими самыми "коллегами". Почему же такое сопротивление к изданиям моих книг?



Первое – публикации моих книг, отнимут "хлеб" у международных организаций, потому что они возомнили себя "монополистами" в сфере прав человека, а еще они, если и публикуют какие-то документы о нарушениях прав человека, то ограничиваются лишь обтекаемыми фразами и для диктаторских режимов, как комариные укусы.



Второе – для получения информации, они пользуются услугами либо про-правительственных, либо лояльных диктаторским режимам, "экспертов" и "правозащитников". Об этом я писал ранее и много, поэтому не буду повторяться.



Третье – совсем не укладывающееся в голове, но очень похожее на правду, если представить, что диктаторские режимы, в Центральной Азии, платят взятки в виде отчислений, через различные фонды и под видом благотворительности, то в этом случае все встает на свои места. Вот почему уважаемые международные организации, замалчивают чудовищные преступления – на уровне геноцида и политических репрессий, а выносят во главу угла всякую чушь или сомнительные ценности, уверяя нас, что именно, эти вещи, жизненно необходимы для человечества.



А тем не менее, этот самый Мир, продолжает медленно, но верно катиться в бездну, имя которой Третья Мировая война, а учитывая, что между многими странами и народами давно уже непреодолимая пропасть непонимания и ненависти, то шансы, что кто-то однажды нажмет на красную кнопку, весьма велики, при этом он предварительно сам спрячется в самое глубокое убежище.



Разве еще есть в Мире кто-то, кто думает, что силой оружия можно и нужно решать проблемы человечества? Неужели кто-то думает, что выживет, начнись завтра ядерная атака? Нет! Все погибнут! Все! И я и ты! И Мир перестанет существовать!



Мир, состоящий из людей, что построили города и возвели электростанции, из людей, что полетели в космос и выращивают хлеб, из тех, кто воспитывает детей и делает спасительные операции смертельно больным людям. Этот Мир перестанет существовать! Только вдумайся в это, дорогой мой читатель!



Ровно как перестанет существовать "мир" состоящий из гламурных шлюх и "дырявых" мальчиков. Бесящихся с жиру подонков всех мастей, и обнаглевших не в меру чиновников. Мир из узаконивания педофилии и легализации браков с животными или даже с самим с собой.



Мир сегодня, к сожалению, состоит из войн и миров, противопоставляющих себя друг другу, из ублюдков закулисной элиты - то и дело стравливающих меж собой народы, религии и даже целые цивилизации.



Мир полон крови, беженцев, секретных тюрем, кровавых диктатур и им соучвствующих, а также из главной обители мирового зла - так называемой "Организации Объединенных наций" и прочих злодеев, в лице лидеров так называемых "демократических" стран, почему-то так усиленно поддерживающих самых одиозных диктаторов.



А что движет Мир к войне? Это реки лжи и чванства которые текут в никуда и те кто верит в пропаганду насилия, двойных стандартов, обречены на исчезновение и забвение.



К примеру, мы, узбекистанцы приезжая в Россию или соседний Казахстан, диву даемся сколько же там свободы, а местные жители жалуются, что им этого мало. Приезжая в Ригу или Таллинн, уже прибываешь в состоянии затяжного ступора, от того, сколько же там свободы!!! А прибалтам - тоже мало, им кроме как поговорить, еще и покушать хочется! Ведь экономическая ситуация в Европе оставляет желать лучшего.



А тем не менее, моя Родина - это красавица, на которую покушались во все времена и у меня украли мою Родину, мою страну, мой город.



А тем не менее, Узбекистан, это моя Родина которую у меня украли, мою страну, мой город. Мою Отчизну похитили, чиновники – изуверы, что засели в кулуарах власти на площади Мустакиллик в Ташкенте. Глянь на политическую элиту в Узбекистане! Там нет ни одного нормального лица! Сплошь негодяи, подонки и казнокрады! Они, дорвавшись до власти, поначалу сразу начали устранять потенциально опасных конкурентов, в политике, бизнесе, во власти.



Однако я отвлекся, 24 февраля 2003 года, ко мне пришел знакомый мент, (тот самый что арестовывал меня 1 марта 1997 года) и откровенно "слил" своих коллег.



Привожу его слова дословно:



-"Ты нормальный парень и жалко будет, если тебя убьют на допросе или еще как-то. У тебя есть максимум 24 часа, собраться и навсегда уехать из Узбекистана и чем дальше, тем лучше. Здесь не показывайся и не звони домой, иначе найдут, где угодно. Есть приказ, сажать тебя по политической 159-й статье, а еще у моих коллег есть предписание живым, желательно тебя не брать. Думай!!!!"



После чего он ушел в пустоту и больше я его не видел никогда. Настоящее имя этого милиционера я не называю, чтобы не навредить ему, ведь таких в узбекской милиции осталось совсем мало, честных, порядочных и смелых, а больше продажных, хитрых и жадных, для которых нет ничего святого.



Я уезжал из Ташкента под покровом ночи, с одной спортивной сумкой через плечо, как бандит какой-то. Друг вывез меня на "Скорой помощи" - (потому как за домом уже следила "наружка"), до Дендропарка, а оттуда звериными тропами в Сарыагаш. Потом на Чимкент, где-то на маршрутке, а где-то на грузовике. В середине марта, одет я был явно не по сезону, и без того подорванное здоровье стало давать первые сбои. Температура под 40, сопли как вожжи до колен, но это ерунда по сравнению с тем, что можно подохнуть в лагере, где-нибудь в Жаслыке. Эта мысль толкала меня на новые подвиги. Я даже не догадывался, что способен на такое.



Я разослал сообщения, всем - кому мог, что со мной случилась беда, и первым откликнулся мой другой армейский друг из Мурманска.



Но могу сказать определенно, что спецслужбы Узбекистана не зря свой хлеб едят, вычислили они меня быстро, не буду говорить как именно.



Так я оказался сначала в Запорярье, а потом и в Норвегии, без денег, почти без вещей и документов - только паспорт и старенький компьютер, где была вся моя жизнь и прошлая и настоящая и как выяснилось - еще и будущая.



Потомки викингов приняли меня не просто хорошо, а отлично, буквально с первого метра норвежской земли, окружили меня заботой и вниманием, даже порой, более чем пристальной опекой.



Через некоторое время, родной город Ташкент покинула моя семья, с двумя чемоданами на троих, а все, что было нажито, пришлось оставить там, в городе моего детства. Ничего продать не удалось.



Итак, в 35 лет началась другая страница моей жизни, которую пришлось начинать с чистого листа, а точнее сказать с нуля. Но это уже совсем другая история….



Искренне ваш Евгений Дьяконов,

отрывок из книги "В зоне Uz. - Кто помогает диктатору".



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