Таджикистан. Нюансы демократии? - Н.Акбаров

15:44 29.10.2019 Нюансы демократии?



По прежнему не утихают страсти в мировом информационном пространстве по поводу "трудоустройства" сотрудников радио "Озоди". Вчера, 27 октября в интернет-издании "Центразия" появилась провокационная заметка со ссылкой на якобы источник - golos-ameriki.ru.



Почему провокационная, и почему "якобы" - выясняется после минутных манипуляций поиска в интернете и сопоставления названия с начальной строкой информационного текста. Ссылка на источник не работает и выдает ответ "объект не найден" (как же его найти, если его никогда и не было?). А первая строка текста дублирует его название с заменой глагола "требуют" на глагол "призвали", от чего вербально значительно меняется смысл, превращающий требование в просьбу.



Можно, конечно, обратить внимание и на грамматические ошибки при написании названия, но суть не в этом. А в том, действительно ли обеспечение свободы работы СМИ в нашей стране так зависит от писанины нескольких журналистов, так ненавидящих страну, в которой они родились?



Осталось в истории выражение бывшего сенатора США Дж. У.Фулбрайта, произнесенное им в 1972 году: "Во все времена радио "Свобода" было частью системы лжи и обмана, которая была направлена на введение в заблуждение … каждого, кто готов его слушать".



"Радио Свободная Европа/Радио Свобода", РСЕ/РС, созданная когда-то ястребами ЦРУ и финансируемая поныне Конгрессом США, работающая под присмотром Агентства США по глобальным медиа, осуществляет телерадио- и интернетвещание на 23 страны Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, программный центр с 1995 года переехал из Мюнхена в Прагу, где усиленно трудятся 17 региональных бюро.



В конце марта 2019 года бывшую директора радио "Свобода"/"Озоди" Соджиду Джахфарову (Мирзо), работавшую на этом посту с 2008 года, обвинили, что под ее руководством радио превратилось в рупор правительства Таджикистана и с 1 апреля уволили. Видимо уличили в недостаточном исполнении того главного призвания "Свободы", о котором заявлял Фулбрайт. Бывшую шефиню радио "Озоди" сменил на этом важном посту бывший житель Таджикистана Салим Аюбзод, названный "известным журналистом и великим таджикским писателем" его западными хозяевами, сообщившими таджикистанцам эту неожиданную новость об "известности и великости" этого отщепенца.



Удивляет наглость и безответственность автора заметки, который, судя по всему либо вовсе не знаком с международными стандартами и практикой по вопросу деятельности иностранных СМИ в стране пребывания, либо намеренно преследует цель, попирая всякое Право и Закон, оказывать давление на суверенное государство, или по крайней мере, пытаться манипулировать общественным мнением.



Во-первых, для получения аккредитации в другой стране журналисту, сотруднику иностранного СМИ, необходимо действовать согласно законам страны пребывания.



Во-вторых, СМИ должны говорить правду, но не поддерживать террористов или давать им возможность печататься на своих страницах, сайтах и каналах.



В-третьих, если журналисты Радио "Озоди" поддерживают и популяризируют запрещенную в стране террористическо-экстремистскую организацию "ПИВ" ("Партия исламского возрождения"), лидер которой фигурирует в реестре международных организаций как лицо, подлежащее задержанию как террорист/экстремист, разве возможна выдача аккредитации таким СМИ и таким журналистам?



Вновь закономерно возникает вопрос о двойных стандартах. Неужели в США может быть дано разрешение на аккредитацию журналистов или СМИ, которые выступают против законных властей и пропагандируют террористов? Такое и представить невозможно. Достаточно вспомнить дело Бутиной, которую обвинили в США в "нетрадиционном шпионаже" всего лишь за пребывание в качестве студентки в США и встречающейся не только со своими профессорами. Это прокуроры сочли "потенциальной возможностью нанести ущерб национальной безопасности США" и обвинили ее в том, что она не зарегистрировалась как "иностранный агент". Россиянку арестовали в США в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы, а попросту за то, что "Бутина просто хотела наладить российско-американские отношения, "отношения между людьми".



В США арестовали студентку только за "потенциальный ущерб". А как же тогда расценивать поддержку и пропаганду ТЭО "ПИВ" этим самым Радио "Озоди"? Ведь это уже никак не потенциальный, а самый настоящий, реальный ущерб, и люди, его наносящие независимому государству, нагло хотят продолжать свою деятельность и дальше! Дело за их выбором. Хотят работать в стране - пусть подчиняются ее законам и не поддерживают террористов!



Можно напомнить и о запрете вещания в США российского телеканала RT (Russia Today) и о требованиях регистрации статуса "иностранного агента". В США сначала пытались максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября 2017 года зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а затем устроили разбирательство в Конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. Таким образом, в США пытаются активно превентивно обезопасить себя от реальной и даже мнимой угрозы влияния на внутренние процессы, лоббирования.



Однако, почему же законное право Таджикистана защитить свое информационное пространство от информационных диверсий (на них и строится деятельность Радио "Озоди") не считается обязательным для иностранных государств? Международное право и законность также должны уважаться иностранными организациями в Таджикистане, как и в других странах-членах ООН!



И еще хочется отметить об авторе пресловутой заметки, как видно, провокаторе по призванию: ошибки в тексте не только грамматические. Автор как будто невзначай выдает схему давления/влияния, называя лоббистов: "В поддержку Таджикской службы уже высказались … Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана, Совет по СМИ Таджикистана и представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир…".



История повторяется, только в США при более безобидном результате она окончилась санкциями, запретом, арестом и судом. Неужели Таджикистан в аналогичных обстоятельствах не должен заведомому пособничеству террористам дать справедливый и законный отпор?



Провокации нестабильности в новых гибридных формах являются доказательством стремления к установлению новых форм колониальной зависимости. "Свобода - инструмент этой информационной экспансии" против национальных властей, хотя эта организация продолжает (как задекларировано в мандате) якобы продвигать "демократические ценности и институты путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни".



Это "приобщение к демократии" с использованием различных форумов, площадок, СМИ, скрытых форм вовлечения отечественных информационных агентств (финансовые гранты, организация за рубежом конференций для журналистов, вовлеченных в пропаганду определенных идей), а также создание спецслужбами сетей собственных ресурсов, действующих под прикрытием независимых "каналов" тенденциозно интерпретируемой информации - все это арсенал информационной войны.



Подобная деятельность Радио "Озоди" является не только противозаконной с позиций национального законодательства Республики Таджикистан, но и также противоречит пунктам внутреннего Положения Представительства некоммерческой корпорации "PCE/PC.ИНК." в РТ, регламентирующего его деятельность на территории страны. Согласно ст.II данного Положения "Озоди" обязуется распространять информацию, основанную на фактах, обеспечивать доступ к объективным новостям, способствовать укреплению гражданского общества и взаимопониманию среди людей, выступать в качестве примера для местных СМИ, способствовать развитию партнерских отношений с местными учреждениями СМИ, установлению тесных связей между странами в регионе и мире. А в соответствии со ст.III, "Озоди" должно вести законную деятельность, предусмотренную законодательством РТ.



Почему же Радио "Озоди", не выполняя собственный устав о законности деятельности, вопит о получении аккредитации, если само же и является нарушителем, деятельность которого обязательно должна вызвать санкции?



Думается здесь уместно речь вести о здравом смысле и равенстве перед Законом. Ведь это и есть демократия!



Наим Акбаров, исследователь Источник - ЦентрАзия

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