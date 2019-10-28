Пресс-конференция Гражданской коалиции РФ "Третья сила" (Москва, 30/10, анонс)

17:52 29.10.2019

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

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В среду, 30 октября, в 12 часов в конференц-зале Союза журналистов Москвы (Калашный переулок, дом 3) состоится пресс-конференция учредителей Гражданской коалиции "Третья сила".

В пресс-конференции принимают участие:



- Сергей Бабурин, председатель партии "Российский общенародный союз";

- Игорь Окунев, заместитель председателя движения "Честь и Родина";

- Сергей Скворцов, председатель Всероссийского комитета защиты территориальной целостности страны, первый секретарь ЦК КПСС;

- Игорь Скурлатов, лидер движения "Свободная Россия";

- Сергей Удальцов, координатор движения "Левый Фронт";

- Всеволод Чаплин, протоиерей.



На предстоящей пресс-конференции ее участники расскажут о направлениях деятельности Коалиции.



Учредители Гражданской коалиции "Третья сила" входят в Оргкомитет оппозиции, созданный в январе 2019 года как площадка для координации совместных митингов патриотических организаций. За это время Оргкомитет оппозиции провел немало успешных акций, в частности, митинг в защиту Южных Курил, митинг "Очистим Россию от мусора!", митинг памяти событий в Одессе 2 мая 2014 года и т.д.



Однако, по мнению ряда членов Оргкомитета, ситуация в стране требует более тесного взаимодействия патриотических организаций и движений. Для этого они учреждают Гражданскую коалицию "Третья сила", готовую взять на себя ответственность за настоящее и будущее страны, способствовать мирной смене курса ее развития, законной смене власти через разнообразный политический инструментарий – в том числе через участие в выборах посредством партий, входящих или поддерживающих идеологические принципы Коалиции.



Многие граждане России не доверяют как власти и парламентской оппозиции (Первая сила), так и ультралибералам, назначенным властью "оппозицией" (Вторая сила). Поэтому сегодня существует серьезный запрос на создание мощного надпартийного общественного движения, выражающего интересы широких слоев населения России, отстаивающего традиционные ценности и не связанного с российскими или иностранными центрами влияния, которые ведут курс на уничтожение России через отечественных компрадоров во власти и ее карманную системную и несистемную "оппозицию".



Таким образом, создание Гражданской коалиции "Третья сила" и есть ответ на этот запрос всех людей доброй воли – левых, центристов, правых и беспартийных, которым надоело ждать перемен, и которые стремятся сами определять свое будущее.



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