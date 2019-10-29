Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии? - Н.Нуртазина

02:59 31.10.2019

Откуда у казахов подсознательная тяга к джихаду и Сирии?



Согласитесь: это какой-то странный, в то же время грустный и зловещий феномен современной истории Казахстана. Мы имеем в виду незаконное участие сотен наших граждан, прежде всего этнических казахов, в военных операциях на территории Сирии. Производит странное впечатление и озадачивает бурная реакция "сынов Великой Степи и духовных детей великого Абая" на весьма далекие от нас события в центрах арабо-исламского мира, вовлеченность их в деятельность международных террористических организаций, многолетние скитания наших "шаманистов" в поисках веры по равнинам и горам Афганистана, Турции, Сирии, Египта…



Официально признанный и озвученный не так давно политический факт об участии казахов-боевиков в сирийском конфликте на стороне ИГ на самом деле ошарашивает сознание современного казахстанского обывателя, привыкшего к определенным штампам и клише. Конечно, легко списать все на вредную пропаганду в интернете, злой гений международного терроризма и пр. Но в то же время понятно, что если в коллективном подсознании, этнической (трансперсональной) памяти нет джихада, то вряд ли человека завлечет такая пропаганда. Тем более из народа, который подвергался длительной атеизации, не имел непрерывной традиции религиозного обучения и воспитания.



Добровольное участие представителей нашего этноса (пусть и около 300 человек) в сирийской войне в качестве боевиков отряда "казахского джамаата", их вызов официальной идеологии страны, стихийный отъезд в зону боевых действий, творившаяся там с ними вульгарная исламизация с перевоплощением, т.е. вхождением в образ бородатого грозного муджахида с автоматом на плече - это, безусловно, должно казаться многим из нас совершенным нонсенсом. Такой факт бьет в глаза, ибо обнаруживает кричащее противоречие с укоренившейся в нашей картине мира, давно и успешно моделируемой сверху важнейшей идеей-представлением о казахах как этносе, который "изо рта овцы не вырвет траву" - как образно говорят у нас в народе о мирном человеке (қой аузынан шөп алмайд).



Бегство наших аутсайдеров-"духоискателей" на Ближний Восток, созданная этими донкихотами или горе-муджахидами лишняя головная боль стране, проблемы с реабилитацией и пр., наверняка приводит официальную власть в серьезный конфуз. Не будучи способными мыслить глубоко и анализировать нестандартно, они вынуждены объясняться перед населением дежурными фразами, сентенциями типа того, что Казахстан не оставит своих граждан в беде, что Родина зовет назад "блудных" сыновей. Кто-то подсказал им образ, историческую ассоциацию: запах степной травы - полыни горькой, пучок которой привез с собой брат, заставил некогда знаменитого кыпчакского хана вскочить на коня, бросить Кавказ и уехать в родную Степь. Отсюда - название операции по возвращению наших "сирийцев", в основном женщин и детей боевиков, "Жусан" (перевод: "Полынь"). Хотя, думается, более уместным, понятным каждому и вдохновляющим было бы название типа "Атажурт", "Атамекен" (Земля отцов) и т.п.



Власти, конечно, ощущают неудобство от данной вселенской криминальной выходки наших "казахбаев" (хотя, по правде говоря, там были больше русскоязычные казахские парни, и это тоже парадоксально). При желании государство по привычке замолчало бы данный, позорящий репутацию страны факт, не вынося "сор из избы". Но здесь другая ситуация: все стало известно раньше международному сообществу, зафиксировано иноСМИ и т.д.



Да, какой же конфуз! Ведь никто не ожидал "казахских боевиков", все свыклись с удобным образом мирного пастуха-шаманиста, который многими столетиями дружно жил и торговал с великими северными и восточными державами, хотя бы они были иноверцами…"Казахи и Сирия"! Сочетание этих двух, на первый взгляд, совершенно несовместимых слов расшатывают многие наши стереотипы, искусственные конструкции благодушной интеллигенции, особенно тех лизоблюдов, которые по заказу своих хозяев десятилетиями пели и ворковали о толерантности, тенгрианстве, лепили на злобу дня искусственный образ казахской нации - "мягкой и пушистой", всегда благоразумной, хлебосольной, гостеприимной, неуклонно духовно возрождающейся (по схеме "рухани жангыру" и др. программам), находящейся на пути к европеизму и "просвещенному шаманизму"…



Но ведь для того, чтобы правильно лечить, надо поставить правильный диагноз! Так и с вернувшимися участниками войны в Сирии, созданными ими социальными и духовными проблемами. А сколько еще невыявленных, тайных или потенциальных носителей радикальной идеологии! Поэтому необходимо хотя бы приоткрыть подводную часть айсберга казахской этнической психологии и культурно-генетического кода нации. А это невозможно без знания подлинной истории народа.



В конечном счете это должно служить благу всей страны, т.к.последнее (то есть благо) прямо зависит от истинного самосознания нации и стремления к самопреобразованию. Возможно, через ужасные выходки казахов-"сирийцев" в окна и двери благодушно-рациональной нации стучатся некие таинственные энергии, архетипы, побуждая нас к познанию этой темной стихии коллективного подсознательного - с целью обуздания, трансформации, использования и перенаправления энергии в русло позитивной духовной самореализации.



Н.Нуртазина,

доктор исторических наук