Официальный визит главы Таджикистана в страны Евросоюза

15:34 03.11.2019

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с 4 ноября по 12 ноября с.г. с официальными визитами посетит ряд стран Европейского содружества, куда приглашен президентом Франции, правительствами Конфедерации Швейцарии и Чехии. Не исключено, что лидер Таджикистана посетит и другие европейские страны. В ходе предстоящего визита будут обсуждены вопросы экономики и финансов, а также проблемы безопасности в регионе и мире. Ожидается также, что в рамках многочисленных встреч с лидером Таджикистана представители европейского бизнес-сообщества будут иметь возможность обсудить планы и больше узнать о возможностях инвестирования в проекты РТ, перспективах двусторонних взаимовыгодных отношений.



Европа придает огромное значение этому визиту, в связи с тем, что последнее официальное посещение стран ЕС руководством Таджикистана состоялось несколько лет назад, и за эти годы произошли значительные изменения, выведшие республику на новый политический, экономический и культурный уровень, изменилась и ситуация в мире. Сегодня Республика Таджикистан - совсем не та страна, которая существовала в постсоветский период. Сейчас это независимое, быстроразвивающиеся, перспективное, самодостаточное государство, открытое к диалогу и взаимодействию.



В 90-х гг. прошлого века Таджикистан претерпел разрушительную тяжелую гражданскую войну. Однако выстоял, не дав распространиться ее пламени в регионе. Путем мирных переговоров, благодаря мудрой, взвешенной политике нынешнего руководства, было достигнуто примирение сторон. 1,5 миллиона беженцев были возвращены на Родину, что само по себе уникально в истории. Так, из другой соседней страны в свое время в Европу бежали 3 млн. жителей, но никто не собирается возвращать их обратно.



Правительством РТ, практически с нуля, восстановлена экономика и разрушенное хозяйство, которому в то время был нанесен материальный ущерб в 10 млрд. долларов США.



Сегодня уже успешно выполнены три стратегические задачи государства: обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, выход из коммуникационного тупика. Намечена и начато выполнение новой цели - плана по индустриализации экономики. Достижения и успехи Таджикистана в различных сферах промышленности, аграрного хозяйства и строительства неоднократно отмечались экспертами различных компетентных организаций и комиссий. Например, авторитетная международная организация"Roads and progress", оценивающая транспортные коммуникации по всему миру, назвала автомагистрали Таджикистана одними из самых комфортабельных в регионе. А европейская "Technological progress" высоко оценила качество вновь построенных таджикских школ и зданий инфраструктуры. Всему этому способствует обеспечение и гарантия светского образа жизни в Таджикистане, что закреплено в Конституции.



Важно отметить энергетический "паспорт" нации - стратегическую Рогунскую ГЭС, которая уже дает тепло, энергию и электричество во все уголки РТ и за рубеж. Второй агрегат, как и первый, был торжественно запущен в присутствии иностранных экспертов и гостей, в том числе из стран ЕС. Из всего рабочего и обслуживающего персонала 91% профессиональных специалистов составляют местные кадры, что свидетельствует об их высокой квалификации.



Известно, что Таджикистан имеет протяженную границу (1,5 тысяч км) с Афганистаном, являясь форпостом, преградой на пути проникновения террористов, экстремистов, нарко и оружейных контрабандистов. В течение всего периода Независимости таджикские пограничники ценой своих жизней днем и ночью охраняют эти рубежи, являясь гарантами безопасности не только соотечественников, но и соседей по региону.



Если говорить о свободе слова и СМИ, за которую так ратуют отдельные "защитники демократии", то ТЭО ПИВ, известная среди народа как террористическая организация с безвозвратно потерянной репутацией, поддерживаемая конкретной страной в ранге и статусе среднеазиатского "Хизболлах", практически полностью потеряла элементарное доверие, зарекомендовала себя как бесперспективная. ТЭО ПИВ действует в одной связке с "Хизболлах", являясь разновидностью, филиалом этой организации. И первая, и вторая запрещены на территории Таджикистана и многих стран, в том числе - европейских (в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ), где они объявлены вне закона. В этом большинство стран ЕС поддерживают позицию руководства Таджикистана, что подтверждено официальным приглашением его лидера в Европу. Отдельные европейские страны, на территории которых сегодня проживают руководители ТЭО ПИВ, чьи расходы на содержание также оплачивает спонсор "Хизболлах", остались в меньшинстве. Но и этим государствам, по-видимому, очень скоро станет окончательно ясно, кого же они приютили на своей территории.



Предстоящий официальный визит Главы Таджикистана в страны ЕС еще раз подтверждает, что Запад дает понять мировому сообществу, что поддерживает эту страну и ее руководство на пути прогресса, демократии и светскости. Европа солидарна с Таджикистаном в борьбе с терроризмом и экстремизмом.



Всеволод Овчинников, ИА "Геополитика сегодня"