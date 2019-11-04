Комбинация реноваций по-узбекски, - Я.Норбутаев

00:46 05.11.2019

КОМБИНАЦИЯ РЕНОВАЦИЙ ПО-УЗБЕКСКИ



Понедельник, 04 Ноября 2019



В Узбекистане намечается очередное масштабное мероприятие, причем на государственном уровне, а именно - осуществление так называемой "реновационной программы".



Местные инженеры якобы обследовали 34584 многоэтажных (!) жилых дома по всей стране, из них 455 были признаны "аварийными. Ух, ты!



Непосредственно в Ташкенте в аварийном состоянии находятся 295 домов, из которых 57 подлежит сносу, причем все они построены до 1990 года, то есть еще в те нехорошие времена.



По вопросу целесообразности данной "программы" и тому, что фактически за этим кроется, немедленно выступили весьма авторитетные критики. Так, например, сайт "Uzmetronom" вполне обоснованно предположил, что за всем этим отчетливо просматривается желание отдельных чиновников и "строительных компаний малопонятного происхождения" заполучить площадки под строительство в самых престижных частях города с последующей возможностью свободно торговать квартирами в новых домах по спекулятивным ценам.



И действительно, зная царящие в нынешнем Узбекистане нравы, ничего иного в голову не приходит.



Тем не менее скромному автору этих строк бросились в глаза отдельные явные нестыковки в программе заявленного мероприятия.



Почему-то речь идет исключительно о "многоэтажных" жилдомах? По многолетней традиции все жилые дома в Узбекистане делятся на "одно-двухэтажные" и "многоэтажные", то есть в три этажа и выше? Чем же провинились дома-малыши, да так, что про них государству и дела нет?



Не сомневаюсь, что таковых, а именно переживших еще землетрясение 1966 года, осталось не так уж и мало. Их тогда наспех опоясали швеллерами (с понтом - "сейсмопояс"), по бокам придавили контрфорсами и …напрочь позабыли.



Ясен перец - такие жилдома расположены на окраинах столицы, а потому земля под ними никак не может сравнится по цене с аналогичными участками поближе к центру города.



Ежели земля в престижных районах Ташкента имеет столь высокую стоимость, то понятно, что новые дома по программе реновации будут возводится высокими, и даже очень высокими, а, следовательно, и более объемными. Соответственно, увеличатся реальные нагрузки на инженерные коммуникации - водопроводные, тепловые и газовые сети, кабели электроснабжения.



Естественно, что никто в перспективе и не собирается увеличивать диаметры трубопроводов и сечение кабелей.



Что же это такое, на самом-то деле? На государственном уровне фактически рекламируется та самая пресловутая "точечная застройка"?!



Ну, и наконец…



Цитируется по "Газете.uz":



"По состоянию на 1 октября проектные организации (!) регионов дали заключения по 285 домам, находящимся в аварийном состоянии…".



Представьте себе, что цирковым укротителям хищников было дано задание на обследование некого животноводческого комплекса.



- Ну что здесь такого, - возразят мне, - и там животные, и тут, не так ли?



Такая вот аналогия.



Вот потому и осмеливаюсь заявить - все эти "обследования", проведенные проектными организациями, не более, чем филькина грамота!! Гроша они ломанного не стоят!



Проектировщики должны выполнять проекты зданий, и не должны им поручаться задания, столь не свойственные их квалификации.



Вот вам пример. Нужно определить прочностное состояние некого жилдома. Для этого следует, в том числе, вскрыть фундамент и при помощи специальных приборов определить фактическую марку бетона. Заключение: "Вследствие воздействия грунтовых вод (или других агрессивных факторов) марка бетона фундамента, вместо проектного М-200, ныне, допустим, составляет М-150, что грозит разрушением всего здания".



Или - создалось в связи с такими-то факторами отклонение несущей стены от вертикали у основания на столько-то миллиметров.



Или - произошли изменения в структуре грунта, служащего основанием дома.



И так далее, и тому подобное.



Ну-тка, назовите мне хоть одну проектную организацию в Узбекистане, имеющую соответствующий парк измерительных приборов, необходимых для определения прочностных характеристик существующих зданий и сооружений! Потому как проектировщикам нужны данные инструменты, как пятое колесо той телеге!



Да и полезут ли девочки-проектировщицы с лопатами откапывать фундамент и отбойными молоткам откалывать куски бетона!



Ясно, что узбекских проектировщиков местные власти просто вынудили подмахнуть данные липовые заключения, на основании которых из госбюджета разнообразному жулью будет выделено немереное количество бабла на "реновацию".



Пользуясь случаем хотелось бы заодно упрекнуть журналистов "Газеты.uz" - не стоит, мои дорогие, писать о том, в чем вы сами ни ухом, ни рылом!



Цитата: "В программе предусмотрены такие вопросы, как теплоизоляция крыш и подвалов домов, замена окон на современные, установка лифтов в пятиэтажных домах при необходимости, ремонт фасадной части домов согласно требованиям градостроительства, изоляция сетей теплоснабжения, повышение эффективности эксплуатации путем внедрения энергосберегающих механизмов и другие".



"Теплоизоляция крыш и подвалов домов" - в данном контексте следует говорить об "утепление" крыш, но это относится к конструкциям чердачной кровли; в случае же совмещенной кровли кроме теплоизоляции следует предусматривать также гидро- и пароизоляцию.



- что значит "теплоизоляция подвалов", может быть "теплоизоляция трубопроводов" в подвалах?



- "изоляция сетей теплоснабжения" - от кого или от чего собираются их "изолировать"?



И так далее.



Однако самое смешное - это "внедрение энергосберегающих механизмов", хотелось бы послушать, что это означает на самом деле в понятиях ташкентских журналистов.



Какие итоги? Да самые простые - Узбекистан натурально стоит на пороге величайшей строительной аферы!!



"Мана сизга реновация" - как говорила Манька-Аблигация!



Ядгор Норбутаев

https://www.facebook.com/groups/287735891628013/