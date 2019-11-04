Умер генерал-полковник РФ А.Ноговицын - уроженец Семипалатинской области, экс-первый замнач штаба ОДКБ

18:34 05.11.2019

Анато́лий Алексе́евич Ногови́цын (29 апреля 1952, Барышевка, Бородулихинский район, Семипалатинская область - 5 ноября 2019, Москва) - российский военачальник, генерал-полковник.



Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков с золотой медалью (1969-1973), Военную командную академию противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (1977-1980), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (1992-1994).

Проходил службу в должностях летчика, командира корабля, командира авиационного отряда, заместителя командира и командира авиационной эскадрильи, заместителя командира и командира истребительного авиационного полка ПВО, начальника авиации корпуса ПВО, заместителя командира корпуса ПВО, командира 21-го корпуса ПВО (1994-1995), первого заместителя командующего отдельной армией ПВО (1995-1998), начальника штаба (1998-2000) и командующего (2000-2002) 11-й армией ВВС и ПВО. Вскоре после назначения командующим 11-й армией ВВС и ПВО, 17 октября 2000 года, два самолета Су-24 и Су-27 из состава армии обнаружили в Японском море многоцелевой авианосец ВМС США "Китти Хок", сумели совершить его демонстративный облет с имитацией атаки. Спустя месяц представители министерства обороны США официально признали факт "условного уничтожения" авианосца.[2]

Имел налет 2800 часов, освоил более 10 типов самолетов.

С января 2002 года - заместитель Главнокомандующего ВВС России. В 2005-2006 неоднократно находился в служебных командировках в Республике Таджикистан.

В июле 2008 назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - председателем Военно-научного комитета Генерального штаба ВС РФ. Доктор военных наук.

Получил публичную известность как ведущий регулярных пресс-конференций во время грузино-осетинского конфликта 2008 года, в ходе которых озвучивал почти все официальные заявления от имени Генерального штаба ВС РФ.



С 1 марта 2010 года по 3 мая 2012 года занимал должность первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ.

25 мая 2012 года указом Президента РФ освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. До отставки в разное время считался одним из возможных кандидатов на пост Главнокомандующего ВВС.

Генерал-полковник (с февраля 2004 года). Заслуженный военный летчик Российской Федерации (2007).

Награжден орденами Красной Звезды и "За военные заслуги", медалями, орденом Почета Республики Южная Осетия.

В 2002 году входил в советы директоров концерна "Антей" и НПО "Алмаз".

Являлся членом совета директоров концерна ПВО "Алмаз-Антей".

Скончался 5 ноября 2019 года.